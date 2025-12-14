Cafeneaua BdB | Theodor Gorovei, despre cursurile de robotică din mediul rural: „Copii sunt foarte, foarte dornici pentru că e totul nou pentru ei.”

20:00

Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție este indicată în documentarul Recorder Justiție Capturată ca fiind judecătorul care controlează modul cum sunt soluționate dosarele de corupție în favoarea inculpaților bine poziționați financiar. Cine este Lia Savonea. „Este arhicunoscut în sistem că în ultimii ani s-a format un grup de influență în jurul Liei Savonea, care […]