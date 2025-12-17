Istvan Kovacs zboară printre vulturi: Arbitrul român în acțiune

08:00

Doi tineri din Milano au deschis focul asupra bodyguarzilor unui club, după ce le-a fost refuzat accesul. Incidentul s-a petrecut noaptea, iar atacatorii au tras trei focuri, rănind ușor o persoană. Cei doi suspecți au fost arestați, având asupra lor o armă și droguri. Motivul: o răzbunare. Doi tineri au tras asupra bodyguarzilor după ce