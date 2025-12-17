Istvan Kovacs zboară printre vulturi: Arbitrul român în acțiune
Istvan Kovacs, arbitru român de 41 de ani, se pregătește pentru un nou obiectiv: participarea la Cupa Mondială 2026. După succesul la finala Ligii Campionilor, el este singurul român pe lista UEFA pentru turneul din SUA, Canada și Mexic. Lotul final va fi anunțat în martie. Istvan Kovacs, arbitru român, a oficiat la finala Ligii
FCSB a obținut o victorie clară, 2-0, împotriva Unirii Slobozia, în etapa a 20-a a Superligii, urcând pe locul 9 cu 28 puncte. Într-un meci în care gazdele au jucat în 10 oameni, FCSB se apropie de Oțelul, ocupanta locului 6. Unirea Slobozia rămâne pe o serie negativă cu 9 înfrângeri la rând. FCSB a
Senatul votează moţiunea împotriva Dianei Buzoianu după incidentul de la Barajul Paltinu # MainNews.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu, se va vota luni la Senat, în urma crizei apei din Prahova. AUR o acuză de incompetenţă pentru că nu a intervenit în gestionarea situaţiei de la barajul Paltinu, lăsând peste 100.000 de oameni fără apă potabilă. Consecinţele sunt grave, afectând sănătatea publică şi sistemul energetic naţional. AUR
Doi tineri din Milano au deschis focul asupra bodyguarzilor unui club, după ce le-a fost refuzat accesul. Incidentul s-a petrecut noaptea, iar atacatorii au tras trei focuri, rănind ușor o persoană. Cei doi suspecți au fost arestați, având asupra lor o armă și droguri. Motivul: o răzbunare. Doi tineri au tras asupra bodyguarzilor după ce
Disney a semnat un acord de 1 miliard de dolari cu OpenAI pentru a folosi personaje din francizele sale în platforma de video generativ Sora. Utilizatorii vor putea crea videoclipuri cu peste 200 de personaje Disney, iar conținutul generat va fi disponibil și pe Disney+. Investiția va promova inovația responsabilă în industrie. Disney și OpenAI
Europenii propun o „forță multinațională" pentru Ucraina, sprijinită de SUA, pentru a asigura o pace durabilă. Liderii europeni, reuniți la Berlin, cer Rusiei să încheie războiul și discută despre garanții de securitate și sprijin economic pentru Ucraina, menționând importanța menținerii frontierelor internaționale.
Satelitul chinezesc s-a apropiat periculos de sateliții Starlink ai lui Elon Musk, evitând coliziunea grație manevrelor automate. SpaceX acuză lipsa de date de localizare, în timp ce CAS Space susține că incidentul a avut loc după încheierea misiunii. Orbita joasă a Pământului devine tot mai aglomerată, crescând riscurile de coliziuni. O coliziune între un satelit
Pe 17 decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu a ordonat deschiderea focului asupra protestatarilor din Timișoara, marcând cea mai sângeroasă zi a Revoluției Române. Măcelul a început după blândețea forțelor de ordine și a dus la 73 de morți în zilele următoare. Detalii despre evenimentele tragice sunt disponibile în articol. Pe 17 decembrie 1989, Ceaușescu a ordonat
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a pierdut un proces împotriva fostului portar Florin Prunea, decis de Înalta Curte. Burleanu a solicitat 500.000 lei pentru daune morale, dar instanța a dat câștig de cauză lui Prunea, argumentând că declarațiile acestuia erau critice, dar nu defăimătoare. Răzvan Burleanu a pierdut procesul cu Florin Prunea, fost component al Generației
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulat „România nu este de vânzare", va fi votată astăzi în Parlament. Opoziția acuză Executivul de incompetență în gestionarea finanțelor, sănătății și educației, solicitând demiterea cabinetului. Premierul Bolojan susține că problemele României trebuie gestionate, indiferent de circumstanțe. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată România nu este de vânzare
Patriarhul Kirill susține că rușii ar trebui să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru prosperitatea lor sub conducerea lui Putin. Criticile aduse Occidentului și interpretarea violenței ca pe o „datorie sacră" au stârnit controverse. Liderul rus își folosește relația cu Biserica pentru a-și legitima regimul, similar cu Stalin. Patriarhul Kirill sugerează că rușii ar trebui să-i mulțumească
Lukoil explorează oferta băncii Xtellus pentru activele sale internaționale, inclusiv rafinăria Petrotel și benzinăriile din România, într-o tranzacție fără numerar. Aceasta ar permite companiei ruse să-și răscumpere acțiunile și să-și reducă datoriile față de investitorii străini, în cadrul presiunilor internaționale. Lukoil consideră oferta băncii de investiții Xtellus pentru activele sale internaționale, inclusiv rafinăria Petrotel și
Merz îi cere lui Putin un armistițiu de Crăciun, subliniind nevoia de a opri violențele care afectează civilii din Ucraina. Donald Trump a anunțat progrese în negocierile pentru pace, iar liderii europeni propun sprijin militar pentru Ucraina. Este momentul ca Rusia să demonstreze voința de a negocia o soluție durabilă. Donald Trump anunță progrese în
Florin Manole, Ministrul Muncii, a anunțat majorarea alocațiilor copiilor de la 1 ianuarie 2026, subliniind importanța ajustării acestora în funcție de inflație. Alocațiile sunt esențiale pentru sprijinirea familiilor cu venituri reduse, având în vedere nivelul ridicat al sărăciei în rândul copiilor din România. Florin Manole a anunțat majorarea alocațiilor copiilor de la 1 ianuarie 2026
În era tehnologiei avansate, identificarea videoclipurilor generate de inteligența artificială pe rețelele sociale devine tot mai complicată. Descoperă cinci sfaturi esențiale pentru a recunoaște aceste conținuturi: caută logouri, analizează durata clipurilor, verifică etichetele AI, observă inconsecvențele și aplică bunul simț. Fii vigilent! Identificarea videoclipurilor generate de AI devine tot mai dificila pe rețelele sociale. Cautati
Novak Djokovic, la 38 de ani, își menține ambițiile în tenis cu ajutorul tehnologiilor inovatoare precum capsula Regenesis și colaborarea cu Dr. Mark Kovacs. Fostul număr 1 mondial vizează un viitor strălucit pe teren, incluzând o participare la Jocurile Olimpice din 2028 și un al 25-lea titlu de Grand Slam. Novak Djokovic, la 38 de
Nicușor Dan, președintele capitalei, a subliniat îngrijorările societății legate de justiție și a promis soluții în cadrul summitului de la Helsinki. El a reafirmat angajamentul pentru statul de drept, evidențiind importanța instituțiilor corecte și funcționale pentru România. Protestele recente din București subliniază necesitatea reformelor în justiție. Nicușor Dan ia cu el îngrijorările legate de justiție
Incident violent în Congresul Ciudad de México, unde deputatele s-au bătut în timpul unei dezbateri pe tema reformei privind transparența. Îmbrânceli și scandal au dus la suspendarea temporară a sesiunii. Opoziția a protestat vehement, iar imagini surprind haosul din sala parlamentului, evidențiind tensiunile politice intense. Deputate din Congresul Ciudad de México s-au luptat în timpul
Prețul argintului a crescut cu 115% în 2025, atingând 62,88 dolari uncia, iar specialiștii prognozează noi maxime pentru 2026. Cererea industrială pentru tehnologii verzi și AI este factorul principal al acestei creșteri. Investitorii au opțiuni variate pentru expunere pe piața argintului, dar volatilitatea rămâne ridicată. Prețul argintului a crescut cu 115% în 2025, atingând 62,88
Filmele horror ucrainene inspirate de războiul cu Rusia câștigă popularitate, precum „Vrăjitoarea: Răzbunarea", care spune povestea unei vrăjitoare care pedepsește soldații ruși. Producătoarea Irina Kostiukova folosește uniforme autentice pentru a adăuga realism. Explorați acest nou fenomen cinematografic și impactul său asupra publicului. Filmele horror ucrainene inspirate de război devin populare, cu „Vrăjitoarea: Răzbunarea" având venituri
Compania iRobot, cunoscută pentru aspiratorul robotic Roomba, a intrat în faliment din cauza concurenței din China și tarifelor vamale. După o evaluare de 3,56 miliarde de dolari în 2021, compania va fi cumpărată de Picea Robotics, devenind privată. Roomba deține 42% din piața din SUA și 65% din cea din Japonia. Compania iRobot, cunoscută pentru
Nicușor Dan a atacat la CCR modificările AUR privind Legea Sportului, care impun 40% sportivi români în competițiile naționale. Decizia a generat controverse în sportul românesc, cu critici despre discriminare. Ionuț Stroe a salutat acțiunea ca o victorie pentru libera competiție și respectul legislației europene. Nicușor Dan a sesizat CCR împotriva modificărilor Legii Sportului propuse
Loți Boloni a comentat despre cariera lui Gică Hagi, subliniind plecările acestuia de la Real Madrid și Barcelona, în contrast cu succesul lui Dan Petrescu în străinătate. Boloni a discutat și despre o posibilă colaborare cu FCSB, evidențiind provocările de a lucra cu Gigi Becali. O analiză profundă a carierelor legendelor fotbalului românesc. Loți Boloni
Senatorii PSD susțin moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din cauza gestionării ineficiente a crizei apei care afectează 120.000 de oameni. AUR acuză incompetența ministrului în gestionarea situației critice, care a dus la închiderea spitalelor și riscuri pentru sănătate publică. Senatorii PSD vor vota moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu Motivul este gestionarea defectuoasă
La doar 12 ani, Lina Heider este una dintre cele mai tinere studente la Universitatea din Bonn, unde studiază economia politică
Fabrica Te-Rox Prod din Pașcani, cunoscută pentru producția de huse auto, a intrat în faliment după achiziția de către suedezi în 2020. De la un exemplu de succes, compania a cunoscut un declin rapid, cu o producție anuală de peste 1,3 milioane de huse, afectată de blocaje financiare. Te-Rox Prod din Pașcani, fost exemplu de … Articolul Fostă fabrică românească, vândută după 5 ani de acționariat suedez apare prima dată în Main News.
Negociatorii americani au anunțat progrese în acordurile de pace pentru Ucraina, oferind garanții de securitate în stil NATO, acceptabile pentru Rusia. Trump și Zelenski subliniază apropierea de un acord. Discuțiile în Berlin scot în evidență compromisurile Ucrainei privind aderarea la NATO în schimbul securității. Negociatorii americani au propus Ucrainei garanții de securitate de nivel NATO, … Articolul Negocieri de pace: Trump anunță progrese, garanții NATO pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
Căutarea „67” pe Google dezvăluie o animație specială, iar termenul a fost declarat Cuvântul Anului 2025 de Dictionary.com. Acesta reflectă cultura digitală a Generației Alpha și servește ca interjecție simbolică. Descoperă semnificația sa și impactul asupra limbajului contemporan în articolul nostru. Google a introdus o animație specială pentru căutările cu termenul 67 Animația imită mișcarea … Articolul Ce se ascunde în spatele căutării pe Google „67”: Cuvântul anului 2025 apare prima dată în Main News.
Medicul Vharoon Nunkoo Sharma, apreciat neurolog din Oradea, a decedat la 42 de ani după zece zile de internare în stare gravă, având diagnosticul de endocardită acută și insuficiență multiplă de organe. Peste o sută de oameni au donat sânge pentru el, demonstrând solidaritatea comunității. Medicii din Oradea au anunțat decesul doctorului Vharoon Nunkoo Sharma, … Articolul Medicul din Oradea, iubit de comunitate, a murit la 42 de ani apare prima dată în Main News.
Scandalul din Justiție: CSM verifică acuzațiile împotriva șefului DNA, Marius Voineag, după un documentar controversat. Procurorii vor organiza consultări naționale privind modificarea legislației judiciare. Inspecția Judiciară va analiza activitatea lui Voineag, în contextul denunțurilor de abuz de putere. CSM a declanșat verificări în cazul șefului DNA, Marius Voineag, după acuzații de abuz de putere Vor … Articolul CSM verifică șeful DNA: scandal și consultări cu procurorii apare prima dată în Main News.
Noutăți ATP pentru sezonul competițional: Strigătele jucătorilor de tenis au fost auzite # MainNews.ro
Din 2026, ATP va implementa reguli stricte care vizează protecția jucătorilor împotriva căldurii extrema, incluzând suspendarea meciurilor la temperaturi extreme și introducerea pauzelor de răcorire. Aceste modificări vin în urma creșterii numărului de retrageri din turnee din cauza condițiilor dificile. Din 2026, ATP va implementa reguli noi pentru a combate căldura excesivă în meciurile de … Articolul Noutăți ATP pentru sezonul competițional: Strigătele jucătorilor de tenis au fost auzite apare prima dată în Main News.
Un tragicul accident aviatic în Mexic a dus la moartea a zece persoane, inclusiv trei copii, după ce un avion privat a încercat o aterizare de urgență pe un teren de fotbal. Avionul, care călătorea din Acapulco către Toluca, a lovit un depozit și a luat foc, provocând panică în zonă. Zece persoane, inclusiv trei … Articolul Zece victime, inclusiv trei copii, în incendiul unui avion pe teren de fotbal apare prima dată în Main News.
Milioane de europeni trăiesc în locuințe neîncălzite corespunzător, cu 10,8% din români afectati. Țări precum Turcia, Spania și Franța se confruntă cu cele mai mari probleme de sărăcie energetică. Factori precum venitul mic și costurile ridicate la energie contribuie la această criză, afectând sănătatea populației. Milioane de europeni trăiesc în locuințe neîncălzite, afectând sănătatea fizică … Articolul Sărăcia energetică: Câți români nu pot încălzi locuința? apare prima dată în Main News.
Volodimir Zelenski a respins cererea Rusiei privind Donbasul, subliniind că Ucraina nu va recunoaște regiunea ca fiind rusă, nici de jure, nici de facto. Negocierile de pace continuă, dar nu există un compromis acceptabil privind problema teritorială. Zelenski reafirmă că Donbasul rămâne parte integrantă a Ucrainei. Volodimir Zelenski respinge cererea Rusiei de control asupra Donbasului … Articolul Zelenski respinge cererea Rusiei și clarifică viitorul Donbasului apare prima dată în Main News.
Experții recomandă dezactivarea unei funcții de bază a smartphone-ului pentru securitate # MainNews.ro
Experții avertizează asupra riscurilor de securitate legate de utilizarea rețelelor Wi-Fi publice, evidențiind atacuri cibernetice precum Man-in-the-Middle și metoda Evil-Twin. Recomandările includ dezactivarea funcțiilor Wi-Fi și Bluetooth neutilizate, activarea modului avion și utilizarea unui antivirus de încredere pentru protecția smartphone-ului. Utilizarea rețelelor Wi-Fi publice crește riscul de atacuri cibernetice, cum ar fi Man-in-the-Middle Atacatorii pot … Articolul Experții recomandă dezactivarea unei funcții de bază a smartphone-ului pentru securitate apare prima dată în Main News.
Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse se redeschide complet în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, facilitând circulația vehiculelor între România și Bulgaria. Autoritățile recomandă prudență pe timp de trafic. Lucrări de reparații vor începe pe 8 ianuarie 2026, pe 320 metri, pe sensul spre Bulgaria. Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse se redeschide complet de sărbători Toate tipurile de … Articolul Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse se redeschide de sărbători complet apare prima dată în Main News.
George Simion a adus o poză cu Monica Hunyadi în Parlament pentru a atrage atenția asupra crizei apei și a numirii sale controversate. Hunyadi, implicată în scandaluri legate de companii de stat, este acuzată de gestionarea defectuoasă a situației. Simion cere responsabilitate și demisia oficialilor implicați. George Simion a adus în Parlament o fotografie cu … Articolul George Simion arată o poză cu Monica Hunyadi lui Ilie Bolojan în Parlament apare prima dată în Main News.
Judecătorul Laurențiu Ionel Beșu, cunoscut pentru dezvăluirile din documentarul Recorder, va deveni procuror la Giurgiu. Decizia a fost aprobată de CSM, iar Beșu a afirmat că schimbarea carierei sale este o decizie personală, fără influențe externe. Numirea va fi oficializată prin decret prezidențial. Judecătorul Laurențiu Ionel Beșu va deveni procuror la Giurgiu, după aprobarea Consiliului … Articolul Judecătorul Laurențiu Beșu, dezvăluit în Recorder, devine procuror la Giurgiu apare prima dată în Main News.
Cristi Chivu, antrenorul formației Inter Milano, impresionează în Serie A, fiind lăudat de Fabio Cannavaro și Cosmin Contra. Chivu se pregătește să câștige primul său trofeu, Supercupa Italiei, în fața echipei Bologna. Succesul său demonstrează forța antrenorilor români în fotbalul de top. Cristi Chivu este liderul echipei Inter Milano după 15 etape de Serie A … Articolul Chivu, lăudat de un „Balon de Aur”, tras de urechi de un coleg român apare prima dată în Main News.
Dronele ucrainene au atacat un submarin rus de 400 de milioane de dolari în portul Novorossiisk, provocându-i daune severe. Submarinul era echipat cu lansatoare de rachete Kalibr și a fost scos din funcțiune. Rusia a retras flota din Marea Neagră ca urmare a atacurilor repetate ale dronelor ucrainene. Dronele ucrainene au lovit un submarin rus … Articolul Ucraina a distrus un submarin rusesc în Marea Neagră, anunță oficialii apare prima dată în Main News.
WhatsApp lansează noi funcții pentru apeluri și chat în ultima actualizare a anului. Mesajele pentru apeluri ratate permit trimiterea rapidă de mesaje vocale sau video. Aplicația aduce reacții în chat-urile vocale, evidențierea vorbitorului în apelurile video și îmbunătățiri ale generării de imagini. Actualizarea va fi disponibilă treptat. WhatsApp introduce funcția de mesaje pentru apeluri ratate, … Articolul WhatsApp lansează funcții noi pentru apeluri și chat în ultima actualizare apare prima dată în Main News.
Vlad Pascu a pierdut la ÎCCJ șansa de reducere a pedepsei, iar cererile sale de recurs au fost respinse ca inadmisibile. Condamnat la 10 ani de închisoare pentru accidentul mortal de lângă Vama Veche, el contestă lipsa expertizelor toxicologice și nevalorificarea denunțurilor de trafic de droguri în motivarea recursului. Vlad Pascu pierde recursul la ÎCCJ … Articolul Vlad Pascu pierde la ÎCCJ și șansa de reducere a pedepsei apare prima dată în Main News.
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament cu 139 de voturi favorabile. Premierul Ilie Bolojan a subliniat progresele economice și a refuzat acuzațiile opoziției, afirmând că România nu își poate permite o criză economică sau politică, necesitatea responsabilității fiind esențială. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament … Articolul Moțiunea de cenzură respinsă: Guvernul Bolojan și neînțelegerea economică apare prima dată în Main News.
Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, renunță la proiectul hotelului de lux din Belgrad din cauza unui scandal de corupție implicând patru inculpați, printre care și ministrul Culturii. Președintele sârbe Aleksandar Vucici și-a exprimat regrettul pentru abandonarea proiectului, considerându-l o pierdere. Proiectul hotelului de lux al lui Jared Kushner la Belgrad a fost abandonat din … Articolul Scandal de corupție: Ginerele lui Trump renunță la hotelul de lux din Belgrad apare prima dată în Main News.
Veniturile din petrol și gaze naturale ale Rusiei se vor reduce la jumătate în decembrie, atingând cel mai scăzut nivel din august 2020. Pentru întregul an, se așteaptă o scădere de aproape un sfert, la 8,44 trilioane de ruble, afectând grav economia rusă în contextul sancțiunilor internaționale și al cheltuielilor crescute pentru apărare. Veniturile Rusiei … Articolul Veniturile Rusiei din petrol și gaze naturale se reduc la jumătate în decembrie apare prima dată în Main News.
Curtea de Casație a Franței redeschide dosarul extrădării Prințului Paul al României, după ce cererea a fost respinsă de trei ori anterior. Magistrații vor analiza din nou situația în contextul încălcării drepturilor omului. Dacă extrădarea va fi aprobată, Paul Lambrino va fi încarcerat în România. Curtea de Casație a Franței redeschide dosarul extrădării Prințului Paul … Articolul Curtea de Casație a Franței reia cazul extrădării Prințului Paul al României apare prima dată în Main News.
Cătălin Rădulescu, fost deputat cunoscut sub numele de „Mitralieră”, a fost achitat de Curtea de Apel București după 19 amânări în procesul în care era acuzat de obținerea ilegală a certificatului de revoluționar. Acesta a fost trimis în judecată de DNA pentru falsuri și abuz în serviciu. Prodecizia nu este definitivă. Cătălin Rădulescu, fost deputat, … Articolul Fostul deputat „Mitralieră” achitat după 19 amânări în instanță apare prima dată în Main News.
Novak Djokovic reia sezonul în 2024 la turneul ATP 250 de la Adelaide, pe 12-17 ianuarie, în căutarea celui de-al 25-lea titlu de Grand Slam. Acesta este un important precursor pentru Australian Open, un turneu unde a triufat de 11 ori. Alături de el, mari jucători precum Tsitsipas și Tommy Paul vor concura. Novak Djokovic … Articolul Novak Djokovic și-a ales locația pentru pregătirea Australian Open apare prima dată în Main News.
Elon Musk confirmă listarea la bursă a SpaceX, cu o evaluare estimată de peste 1 trilion de dolari. Oferta publică inițială vizează strângerea a 30 de miliarde de dolari. SpaceX, lider în industria spațială, își propune să extindă afacerea Starlink și să atragă capital pentru proiecte futuriste în spațiu. Elon Musk confirmă listarea SpaceX la … Articolul SpaceX lansează ofertă publică inițială de 400 miliarde, atrăgând Wall Street apare prima dată în Main News.
PSD zguduie coaliția după votul moțiunii simple împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Moțiunea a fost adoptată cu sprijinul senatorilor PSD, adâncind rupturile din guvernare. AUR o acuză pe Buzoianu de incompetență în gestionarea crizei apei din Prahova, generând controverse în plan politic. PSD a votat moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR … Articolul PSD zguduie coaliția prin votul împotriva Dianei Buzoianu apare prima dată în Main News.
