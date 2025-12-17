Îngrijorările societăţii privind justiţia: provocări şi soluţii în 2023

23:50

Rata șomajului din SUA a atins 4,6%, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, din cauza concedierilor masive, incertitudinii economice și utilizării tot mai mari a inteligenței artificiale. Factori precum tarifele lui Trump și politicile Fed contribuie la dificultățile pe piața muncii. Rata șomajului din SUA a crescut la 4,6%, cel mai ridicat nivel … Articolul Șomajul din SUA atinge cel mai înalt nivel din ultimii patru ani apare prima dată în Main News.