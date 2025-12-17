CSM verifică șeful DNA: scandal și consultări cu procurorii

23:50

Documentul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina a fost finalizat, dar președintele Zelenski a decis să nu-l publice până la un armistițiu. Moscova respinge orice desfășurare de trupe NATO și insistă pe încheierea unui acord de pace. Aliații europeni discută despre reparații de război și financiare pentru Ucraina. Documentul cu garanțiile de securitate pentru Ucraina … Articolul Garanțiile de securitate pentru Ucraina finalizate, Zelenski le ține ascunse apare prima dată în Main News.