SUA și Venezuela, pe un butoi de pulberi. Trump ordonă blocada totală împotriva petrolierelor care intră și ies din Venezuela

Poporul român este cu adevărat binecuvântat. Se spune că România ar fi o insulă de latinitate într-o mare slavă, dar, de fapt, mult mai corect ar fi să spunem despre noi că suntem un popor eminamente spiritual înconjurat de mulțimi de fomiști meschini, interesați doar de burdihanele lor de balcanici. Când guvernele lor au eșuat […]