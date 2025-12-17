Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de șoferi români sunt afectați
17 decembrie 2025
Spania se pregătește pentru una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în materie de siguranță rutieră, iar impactul va fi resimțit de milioane de șoferi încă din primele zile ale lui 2026. De la 1 ianuarie, intră în vigoare o regulă care schimbă complet modul în care sunt semnalizate avariile și accidentele pe drumurile […]
Stadionul Rapid își va schimba, din nou, denumirea, după încheierea contractului cu sponsorul principal. Cum se va numi din 2026 # Gândul
Stadionul Rapid se pregătește să își schimbe, din nou, denumirea, după încheierea contractului cu sponsorul principal. În acest sens, începând cu anul 2026, arena va avea un alt nume. Stadionul Rapid a purtat denumirea de „Superbet Arena” timp de 3 ani, iar din 2026 își va schimba numele. După ce se va încheia contractul cu […]
O chinezoaică din Bacău crede că România este o țară periculoasă pentru fete. Care este motivul # Gândul
O chinezoaică din Bacău consideră că România, în special Moldova, este un loc în care este periculos să trăiești, mai ales dacă ești fată, minionă și slabă țâr. Gastronomia de pe aceste meleaguri este bombă pentru silueta recomandată pe TikTok. Lunavia, cum îi zice fetei pe rețele, acuză și agresiunea ospitalității exagerate a moldovenilor. „România […]
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit, marți, cu directorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI), Kash Patel. Discuțiile dintre vicepremierul Predoiu și Patel s-au focusat pe combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere, în special a traficului de droguri şi a criminalităţii cibernetice. „Ministerul Afacerilor Interne acordă o atenţie deosebită destructurării reţelelor infracţionale care, inclusiv prin activităţi desfăşurate […]
Scandalul din justiție se mută în Parlament. Moțiuni împotriva ministrului de Interne Predoiu și Marinescu de la justiție # Gândul
AUR a depus o moțiune împotriva lui Cătălin Predoi, fost ministru al Justiției, fost ministru al Afacerilor Interne și actual vicepremier. Ministrul Justiției, Radu Marinescu este, de asemenea, vizat de o moțiune inițiată de formațiunea lui George Simion. „Domnul ministru al Justiției conduce un domeniu care împarte mai degrabă nedreptate. Îl acuzăm de o lipsă […]
Iată lista zonelor din țară unde se poate schia de sărbători. Doar câteva pârtii sunt deschise în România, la momentul actual, unele dintre ele fiind funcționale doar în zilele de weekend. Temperaturile ridicate au pus „lacătul” pe multe pârtii din România. Zeci de astfel de spații dedicate împătimiților sporturilor de iarnă sunt închise, la momentul […]
Bolojan deschide șampania. Românii au împrumutat guvernul cu 21 de miliarde de lei în 2025. Ce dobânzi oferă statul: sunt mai mari decât ce oferă băncile # Gândul
Românii au împrumutat guvernul cu 21 mld. lei în 2025, conform datelor de la Ministerul de Finanțe. Practic, dintr-un deficit bugetar de circa 150 mld. lei, persoanele fizice din România au acoperit 13%. Restul finanțării a fost obținută de guvernul Bolojan fie de la băncile locale, fie de pe piețele financiare internaționale. „Programul FIDELIS a […]
Victor Ponta: „Noi nu o să știm adevărul despre anularea alegerilor decât dacă Nicușor Dan se ține de cuvânt și desecretizează ședința CSAT” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, a vorbit despre relația dintre politică și serviciile secrete, despre rolul jucat de Ilie Bolojan și Nicușor Dan, dar și despre anularea alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Serviciile sunt mai aproape de Bolojan Marius Tucă […]
Alimentul adorat de români de Crăciun care și-a TRIPLAT prețul: 1 kg costă 245 lei în Kaufland # Gândul
Prețurile bunătăților tradiționale de Crăciun par să o fi luat razna. Nu numai la producători, dar mai ales în marile lanțuri de magazine. Dacă alimente care se înscriu la rubrica mâncarea săracului, ca șoricul sau jumările, s-au transformat în jambon, cozonacul a devenit caviar. Un cozonac boieresc cu toate cele tradiționale, frământat fără economie, cu […]
Proteste masive în Slovacia împotriva reformelor judiciare ale premierului Robert Fico. Opoziția spune că noile legi distrug statul de drept # Gândul
Mii de slovaci au ieșit marți seara în stradă pentru a protesta împotriva schimbărilor aduse sistemului judiciar, despre care politicienii opoziției și criticii spun că distrug statul de drept. Protestatarii s-au adunat în Bratislava și alte opt orașe, anunță Reuters. Cel mai mare partid de opoziție, Slovacia Progresistă, a convocat protestul după ce guvernul naționalist […]
Bancul zilei are în centrul atenției un scurt dialog între două persoane, pe Messenger. Spor la râs. – Bună Vio, ai timp 2 minute? – Bună, am timp, dar nu știu cine ești. – Sunt sora lui Costel. – Care Costel? – Fratele meu. – Aaaaaa. Un băiat simplu și sărac –Bună, frumoaso, ți-o spun […]
Ianis Hagi a discutat cu FRF.tv despre echipa națională, calificarea la CM 2026 și viața de familie. Internaționalul român care joacă la Alanyaspor a avut și un mesaj pentru suporterii echipei naționale. România va juca la barajul pentru calificarea la CM cu Turcia și dacă învinge va juca pentru biletul la Mondial cu echipa care […]
Transnistria, un obstacol major în calea aderării Moldovei la UE. Retragerea trupelor rusești necesită discuții cu Rusia, Chișinăul nu este pregătit # Gândul
Problema retragerii trupelor și a tonelor de muniție de pe malul stâng al râului Nistru necesită discuții cu Rusia, iar autoritățile moldovene nu sunt încă pregătite pentru acest lucru. În urma victoriei forțelor pro-UE în alegerile parlamentare din Moldova din această toamnă, Uniunea Europeană a presat din ce în ce mai mult Chișinăul să lucreze […]
Victor Ponta: „Bătălia este pentru a prelua puterea la DNA, la Înalta Curte, dar și de a prelua puterea peste Nicușor Dan” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, a vorbit despre ceea ce el numește o luptă pentru controlul justiției și al puterii politice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Vor să pună mâna din nou pe DNA și pe Înalta Curte” Ponta spune […]
Scandal în Comisia juridică, după avizul favorabil pe proiectul de lege privind combaterea extremismului. AUR s-a împotrivit: „E o prigoană bolșevică” # Gândul
Deputații din Comisia juridică au dat un raport favorabil pentru proiectul de lege inițiat de deputatul Silviu Vexler privind combaterea extremismului în forma adoptată deja de Senat. Deputații AUR s-au împotrivit vehement amendamentelor propuse de Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România. Documentul a fost analizat ca urmare a solicitării de reexaminare transmisă de președintele […]
Povestea blocului din Capitală care arată ca un vapor. Unde se află și cine a construit clădirea cu un design inedit # Gândul
Bucureștiul ascunde numeroase surprize arhitecturale, însă puține clădiri reușesc să atragă privirile așa cum o face un bloc construit sub forma unui vapor. Situat într-o zonă aparent banală a Capitalei, imobilul a devenit un reper urban neoficial și o atracție pentru cei care îl descoperă pentru prima dată. Capitala este cunoscută pentru contrastul dintre clădirile […]
Vine gerul peste România. Care sunt zonele unde temperaturile scad la sub -10 grade Celsius # Gândul
Vine gerul peste România. În mai multe zone din țară se vor înregistra temperaturi sub -10 grade Celsius, în următoarea perioadă. România ar putea să se confrunte în decembrie 2025 cu un episod dur de iarnă. Specialiștii în meteorologie au efectuat mai multe măsurători, iar în unele zone din țară ar putea să fie atinse […]
SUA și Venezuela, pe un butoi de pulberi. Trump ordonă blocada totală împotriva petrolierelor care intră și ies din Venezuela # Gândul
Tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela au escaladat din nou după ce președintele Donald Trump a anunțat instituirea unei blocade „totale și complete” asupra tuturor petrolierelor sancționate care intră sau ies din Venezuela. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care liderul de la Casa Albă a precizat […]
(P)CJ Olt a organizat un eveniment dedicat prevenirii traficului de persoane şi combaterii violenţei domestice # Gândul
200 de tineri din Olt au învăţat, în cadrul unui eveniment organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, despre cum poate fi prevenită violenţa domestică, cât şi riscul de a cădea victima reţelor de trafic de persoane. Evenimentul a reunit specialişti din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, Inspectoratului de […]
Surpriză în finala MasterChef România 2025. Cine este concurentul care a pus mâna pe marele trofeu în valoare de 75.000 de euro # Gândul
Finala MasterChef România 2025 și-a desemnat marele câștigător, într-o confruntare „pe viață și pe moarte” între trei concurenți care au demonstrat talent, determinare și evoluție constantă pe parcursul competiției. Ultima farfurie de aur a competiției culinare i-a adus în fața chefilor Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu pe Cosmina Boboc, Ștefan Măchiță și Florentin […]
(P) Lucrările pe DJ 602 Domneşti sunt în derulare. Vor fi amenajate piste de biciclete cu o lungime de 13 km # Gândul
Asfaltare, canalizare pluvială, piste de biciclete, alveole pentru spațiu verde, trotuare și accese proprietăți ar fi, pe scurt, cei 6,7 kilometri de drum județean aflaţi în curs de modernizare. Vor mai fi amenjatate piste de biciclete, pe o distanţă de 13 km și încă 13 kilometri de trotuare, într-o investiție a Consiliului Județean Ilfov, prin […]
Nicușor Dan face promisiuni cu jumătate de gură românilor din Londra, pe tema anulării alegerilor: „Veți afla într-o lună, două” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a fost așteptat de un grup de români în fașa ambasadei de la Londra, unde avusese o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Marea Britanie. Oamenii l-au întrebat pe șeful statului când va prezenta raportul despre anularea alegerilor, promisiune făcută în timpul campaniei electorale. Nicușor Dan a făcut o nouă promisiune […]
Banii chiar aduc fericirea? De ce salariu lunar ai nevoie pentru a-ți putea asigura un nivel ridicat de satisfacție personală # Gândul
Cât trebuie să câștigi pentru a fi cu adevărat mai fericit? Un studiu realizat în Statele Unite indică un prag clar al veniturilor care ar putea asigura un nivel ridicat de satisfacție personală, readucând în discuție vechea dilemă legată de bani și fericire. Un studiu american recent, citat de Capital.fr, arată că un angajat care […]
Nicușor Dan, față în față cu românii din Londra: „Oamenii din CSM au fost aleși. E ca-n politică. De ce nu a avut doamna Savonea contracandidat?” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit cu mai mulți cetățeni români care l-au așteptat în fața Ambasadei României de la Londra, subiectul principal fiind Justiția românească. Șeful statului a susținut că „oamenii din CSM au fost aleși de colegii lor”, precizând că „e ca în politică”. Apoi, a adresat singur o întrebare: „De ce nu a […]
Este sigur să lași luminițele de Crăciun aprinse noaptea? Ce spun specialiștii despre riscurile asupra sănătății și consumul de energie # Gândul
Luminițele de Crăciun creează o atmosferă caldă și familiară în case și orașe, însă lăsate aprinse peste noapte pot ridica întrebări legate de siguranță, sănătate și consumul de energie. Specialiștii atrag atenția că acestea pot fi folosite în siguranță, dar doar cu respectarea unor reguli clare. Odată cu lăsarea serii, orașele se aprind în mii […]
613 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Este oficial # Gândul
O anumită categore de pensionari din România au primit 613 lei în plus la pensie, iar decizia este una oficială. În anumite centre urbane, pensiile au ajuns să fie chiar duble, spre deosebire de alte orașe. Totuși, există și localități în care pensia medie este aproape dublă față de alte localități. Potrivit datelor furnizate de […]
Victor Ponta: „Dacă se amestecau serviciile în lupta pentru Justiție, erau 100.000 de oameni la protest” # Gândul
În ediția din 16 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Victor Ponta a comentat lipsa mobilizării masive în recentele proteste din zona Justiției, susținând că serviciile de informații nu s-au implicat în actualul context politic. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Ponta a afirmat că, spre deosebire de alte momente-cheie din […]
Acest muncitor srilankez câștigă 3.000 lei/lună în România. Câți bani trimite lunar familiei, în Sri Lanka # Gândul
Într-o discuție cu Lucian Popa, un muncitor srilankez a precizat câți bani câștigă lunar în România și ce sumă trimite familiei, în Sri Lanka. El a mărturisit că, aici, cazarea și mâncarea sunt asigurate prin intermediul firmei care l-a ajutat să își găsească un loc de muncă în România. În dialogul purtat cu Lucian Popa, […]
Răzvan Savaliuc: „Pe 30 martie expiră mandatelor șefilor DNA și parchetelor. Înalta Curte impune respectarea legii și o practică unitară” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Răzvan Savaliuc, jurnalist, a discutat despre cum rețeaua Soros încearcă să destabilizeze programul pentru justiție al Înaltei Curți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Răzvan Savaliuc: „Și acum asistăm la o bătălie pentru acapararea puterii judecătorești. De ce? Pentru că Parlamentul […]
17 Decembrie, calendarul zilei: Actorul Armin Mueller-Stahl împlinește 95 de ani, Milla Jovovich 50. Se trage în manifestanți, la Timișoara # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 17 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Armin Mueller-Stahl, născut pe 17 decembrie 1930 în Tilsit, Prusia de Est, este o personalitate artistică germană de o complexitate rară, recunoscut nu doar ca actor, ci și ca muzician, pictor și […]
Bancul de miercuri este despre o nevastă care spune că în viața ei au existat „doi bărbați adevărați”. Spor la râs! Soția se ceartă cu soțul: – În viața mea au existat numai doi bărbați adevărați! Soțul, curios: – Și cine-i cel de-al doilea? – Tu nici pe primul nu-l cunoști! Mirele sadic și mireasa […]
Valentin Stan: Anularea alegerilor trebuie probată pe ceea ce a găsit CSAT-ul în documentele serviciilor. # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan s-a dezis de raportul pe care l-a prezentat Comisiei Europene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Și este întrebat: domnule, a fost anulat primul […]
Cum a ajuns judecătoarea #Rezist să încalce legea, cu justificarea că o apără. A folosit roba de instanță pentru a se costuma în super-eroul unei mișcări de “eliberare a Justiției” # Gândul
11.12.2025. Ora 12. În sala în care avea să aibă loc conferința de presă a Curții de Apel se află doar jurnaliștii. Și judecătoarea Raluca Moroșanu. Își ajustează mânecile la robă și așteaptă nerăbdătoare apariția celorlalți magistrați. Aceștia intră în sală la 12:05 – conform ceasului televiziunilor de știri – în frunte cu șefa Curții […]
Valentin Stan: Curtea Internațională de Justiție a aprobat cererea Rusiei pentru investigarea unui genocid în Ucraina, genocid făcut de ucraineni # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre evoluția cazului de la Curtea Internațională de Justiție privind conflictul Rusia-Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan susține că Curtea Internațională de Justiție a admis contra-reclamațiile depuse de Rusia împotriva Ucrainei. Astfel, urmează să fie analizate nu doar […]
În ciuda protestelor, delegările în Justiție curg pe bandă rulantă. Ca și pensionările. Procurorul care a clasat dosarul Iohannis și cel care a investigat cazuri grele în DNA – pleacă din sistem # Gândul
12 delegări pe funcții, 18 prelungiri de delegare și mai mulți judecători care au devenit, peste noapte, procurori. Asta s-a aprobat astăzi pe bandă rulantă în secția de procurori din CSM, în multe cazuri în unanimitate. Magistrații se mută în continuare de pe-o poziție pe alta, cu acceptul lor și cu aprobarea organismelor care le […]
Trump restricționează accesul în SUA pentru cetățenii a 17 țări considerate „de mare risc” pentru securitatea americanilor # Gândul
Președintele SUA a extins marți interdicția în SUA la cetățenii a 12 țări printr-o „proclamație”. Proclamația restrânge și limitează intrarea cetățenilor străini din țările vizate pentru a proteja securitatea Statelor Unite”, a anunțat Casa Albă pe platforma X. Trump a semnat noua proclamație care „întărește frontierele și securitatea națională prin restricții asupra țărilor de mare […]
Poziția economică externă a României este din ce în ce mai slabă. Presiunea pe leu, la cote maxime # Gândul
Deficitul de cont curent al României, care înseamnă diferența dintre valuta care intră în țară și valuta care iese, a ajuns anul trecut la peste 8% din PIB. Este un semnal de alarmă, pentru că înseamnă că presiunea pe moneda națională este din ce în ce mai mare, iar, fără intervenția Băncii Naționale a României, […]
Bărbatul român care a înjunghiat o minoră în Marea Britanie a fost condamnat la detenție pe viață într-un spital de boli mintale # Gândul
Ioan Pintaru, bărbatul român de 33 de ani care a înjunghiat o fetiță australiană de 11 ani în Marea Britanie, a fost condamnat la detenție pe viață într-un spital de boli mintale. Incidentul a avut loc pe 12 august 2024. Ioan Pintaru a atacat-o aleatoriu pe turista australiană minoră (acum în vârstă de 13 ani), […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a comentat cel mai recent scandal din justiția românească, acuzând o rețea de influență care, în loc să trateze miile de procese, s-ar ocupa cu acuzarea și condamnarea oamenilor politici. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta vorbește despre o grupare care ar fi capturat […]
Statele Unite suspendă acordul tehnologic cu Regatul Unit din cauza tensiunilor comerciale. Începutul destrămării „Relației Speciale” # Gândul
Statele Unite au suspendat implementarea acordului tehnologic încheiat cu Regatul Unit, pe durata vizitei de stat a președintelui american Donald Trump la Londra. „Relația Specială” pare să aibă de suferit de pe urma frustrărilor tot mai mari din partea administrației Trump în privința ritmului negocierilor comerciale cu guvernul Starmer. Acordul tehnologic SUA-UK pică Acordul tehnologic […]
Victor Ponta: „Rețeaua apare doar atunci când se apasă pe butoane și încep să iasă capete. E ca un păienjeniș” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a comentat actuala scenă politică, susținând că aceasta ar fi capturată de aceleași grupuri de influență care activau și în perioada în care el era membru al Partidului Social Democrat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Fostul lider PSD a vorbit despre niște grupuri de influență […]
Victor Ponta: „De când a venit Traian Băsescu președinte, a făcut un „pact cu diavolul”, cu rețeaua Soros” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum rețeaua Soros este cea care a capturat România cu ajutorul lui Băsescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „De fapt, au capturat România din 2006. România e o țară […]
România a intrat cu un desert celebru în top 100 mondial al celor mai îndrăgite preparate dulci. E un preparat deja remarcat printre turiștii străini # Gândul
România a intrat cu un desert celebru în top 100 mondial al celor mai îndrăgite preparate dulci, fiind deja remarcat și printre turiștii străini. Servit alături de smântână și dulceață, acest preparat bogat în gusturi și calorii a depășit celebrul creme brulee-ul al francezilor sau vafele belgiene. După cum ați bănuit deja, este vorba despre… […]
SUA raportează o creștere lentă a numărului locurilor de muncă în urma „închiderii federale” din noiembrie și a politicilor tarifare ale lui Trump # Gândul
Creșterea numărului de locuri de muncă în SUA în luna noiembrie a fost sub așteptări. Fenomenul a fost constatat după reducerile de cheltuieli guvernamentale în urma „închiderii federale” din cauza neînțelegerilor dintre congresmenii democrați și republicani. În octombrie s-a raportat cea mai mare scădere a numărului de angajați din sectorul non-agricol din ultimii 5 ani, […]
Un ciclon puternic se îndreaptă către Europa, cu intensitate maximă. Ce țări vor fi afectate # Gândul
Perturbarea Vortexului Polar a dus la divizarea acestuia în emisfera nordică, trimițând mase de aer extrem de rece din Canada spre Nordul Atlanticului, fenomen care a declanșat un ciclon violent de latitudine medie, care s-a format în largul coastei estice a Americii de Nord și se îndreaptă către Europa. Un centru de presiune foarte scăzut, […]
Reacția ministrului Muncii după reținerea lui Răzvan Cuc: „Justiția e justiție, nu am ce să comentez” # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că nu are nicio opinie în legătură cu dosarul de corupție în care este vizat fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Manole a subliniat că astfel de cazuri țin exclusiv de competența procurorilor și a judecătorilor, nu de zona politică. Întrebat cum este perceput în […]
Un copil de 10 ani a pus pe jar Poliția din Dolj, după ce a sunat la 112 și a strigat: „Veniți repede, ne omoară!”. Agenții au acționat de urgență # Gândul
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj au transmis, marți, că alarma dată de copilul de 10 ani, când a sunat la 112 și a strigat… „Veniți repede, ne omoară”, s-a dovedit a fi una falsă. „O glumă care s-a transformat într-o situație serioasă. Mai multe forțe de ordine au fost mobilizate inutil, iar părinții […]
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Ministrul Muncii afirmă că majorarea salariului minim ar crește „extrem de puțin” cheltuielile bugetare. Cine ar fi, de fapt, principalii beneficiari # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că o eventuală creștere a salariului minim ar avea un impact redus asupra cheltuielilor de personal din sistemul bugetar, în timp ce beneficiile reale s-ar vedea aproape exclusiv în mediul privat. „Cheltuielile de personal în sistemul bugetar ar crește extrem de puțin cu o astfel de măsură, pentru că […]
Fostul deputat Cătălin Rădulescu a fost achitat de Curtea de Apel București în dosarul de fals revoluționar. Decizia nu este definitivă # Gândul
Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, a fost achitat, marți, de Curtea de Apel București, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a primit titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant”, deși nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege. Curtea de Apel București, instanța care este în […]
