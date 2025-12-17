Trump adaugă șapte țări pe lista interdicțiilor de călătorie, inclusiv una pe care promisese să o sprijine

02:15

Unul dintre cele mai impresionante momente ale istoriei celui de-al Doilea Război Mondial a avut loc cu doar patru zile înainte de Crăciun, în timpul unui raid al Aliaților deasupra Germaniei Naziste. Deși erau inimici, doi piloți militari au arătat că nici măcar războiul nu poate șterge umanitatea.