Zi decisivă pentru prorusul Călin Georgescu, la Tribunalul București în dosarul de promovare a extremismului

Newsweek.ro, 17 decembrie 2025 11:20

Zi decicivă pentru Călin Georgescu, fostul candidat susținut de Rusia la alegerile prezidențiale din...

Acum 5 minute
11:40
Șefa de cabinet a Casei Albe, declarații explozive despre Trump și Musk: Un alcoolic și un drogat Newsweek.ro
Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a făcut o serie de declarații controversate și directe la...
Acum 15 minute
11:30
36 de ani de la Revoluție: Tot nu știm „cine a tras în noi după 22”! 1.166 morți, 3.300 răniți, niciun vinovat Newsweek.ro
Se împlinesc 36 de ani de la Revoluție și tot nu știm „Cine a tras în noi după 22”. Ion Iliescu a pl...
Acum 30 minute
11:20
Zi decisivă pentru prorusul Călin Georgescu, la Tribunalul București în dosarul de promovare a extremismului Newsweek.ro
Zi decicivă pentru Călin Georgescu, fostul candidat susținut de Rusia la alegerile prezidențiale din...
Acum o oră
11:10
Economisești acum, te relaxezi la vară fără griji: Depozitul PLUS pe 7 luni cu dobânzi speciale de la Exim Newsweek.ro
Exim Banca Românească continuă campania de economisire în cadrul căreia bonifică cu dobânzi atractiv...
11:00
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Va dispărea un tip de pensie. Sute de mii de români, afectați Newsweek.ro
Premierul Bolojan anunță o revoluție în ceea ce privește legea pensiilor. El vrea să facă o schimbar...
11:00
Parfumuri contrafăcute de 5.000.000 de lei, oprite la intrarea în țară. Unde urmau să ajungă? Newsweek.ro
Parfumuri contrafăcute în valoare de aproximativ 5.000.000 de lei au fost descoperite de polițiștii ...
Acum 2 ore
10:40
Un adolescent a făcut, în joacă, un suport pentru cutiile de suc. Acum câștigă 250.000 €/ lunar Newsweek.ro
Un adolescent a fabricat un suport pentru cutiile de suc. A vrut să facă o glumă dar totul s-a trans...
10:30
Profesor universitar din Iași, arestat pentru viol. O studentă l-a reclamat Newsweek.ro
Un profesor de 57 de ani de la Universitatea de Ştiinţele Vieţii din Iaşi a fost arestat, fiind acuz...
10:10
O escrocherie periculoasă păcălește antivirusul de pe computer și fură datele în timp record Newsweek.ro
Hackerii au descoperit cum să păcălească antivirusul și fure datele de pe computer. Un nou tip de ph...
10:10
Cum să crești copii fericiți? E dovedit științific. Secretul aflat de cercetători Newsweek.ro
O cercetătoare în domeniul fericirii are două sfaturi simple pentru a-i face pe copii mai fericiți. ...
10:00
Noapte de foc în Rusia. Explozii și incendii uriașe la mai multe rafinării, după un atac cu drone ucrainene Newsweek.ro
Sudul Rusiei a fost zguduit de explozii și incendii în noaptea de marți spre miercuri, după ce drone...
09:50
Ex-judecătoarea Tudose, pensionată la 53 ani cu 23.000 lei pensie s-a reangajat avocat: Savonea, profesionistă Newsweek.ro
Fosta judecătoarare Roxana Tudose a sărit în apărarea Liei Savonea și a justiției instituite de acea...
Acum 4 ore
09:40
Vești bune pentru șoferi! Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, redeschis în ambele sensuri de sărbători Newsweek.ro
Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu va fi deschis circulației rutiere în ambele sensuri pe durata sărbător...
09:20
Putin închide ușa negocierilor de pace în Ucraina. Niciun compromis pe regiunile ocupate în Ucraina Newsweek.ro
Kremlinul a respins categoric orice posibilitate de compromis privind teritoriile ocupate în Ucraina...
09:10
Trump ordonă o „blocadă totală și completă” împotriva petrolierelor care tranzitează Venezuela Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat marți instituirea unei „blocade totale și complete” împ...
09:00
Schimbare importantă pentru persoanele cu handicap de anul viitor. Ce nu vor mai fi nevoite să facă? Newsweek.ro
Schimbare importantă pentru persoanele cu handicap de anul viitor. Statul elimină drumurile inutile ...
08:40
Coaliția se reunește la Palatul Victoria după votul PSD împotriva ministrului Mediului. tensiuni în partide Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare se reuneşte, miercuri, de la ora 15.00, la Palatul Victoria, fiind prima întâl...
08:30
Companiile europene de armament calmează piețele după scăderile generate de discuțiile despre pace Newsweek.ro
Unele dintre cele mai mari companii europene din industria de apărare au transmis marţi un mesaj cla...
08:20
Nicuşor Dan, mesaj către românii din Anglia: „România va fi mult mai aproape de imaginea pe care ne-o dorim” Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi seară, de la Londra, un mesaj de încredere în România, ar...
08:10
PSG pierde disputa cu Mbappé și trebuie să-i plătească peste 40 de milioane de euro Newsweek.ro
Paris Saint-Germain a anunţat că a luat act de hotărârea pronunţată de Consiliul de Arbitraj din Par...
08:00
Tăierea pensiilor speciale. Lider PSD - 28 decembrie poate fi ultima zi a guvernului Bolojan. Care e motivul? Newsweek.ro
Victor Negrescu, lider PSD, lasă să se înțeleagă că o respingere a tăierii pensiilor speciale la CCR...
07:50
Turcia își face flotă de submarine pentru a patrula Marea Neagră. Erdogan: „Ne vom apăra propriile interese” Newsweek.ro
Turcia a început construirea pe plan intern a primului său submarin, semnalând un pas major pentru ...
07:50
Diana Buzoianu critică PSD: „Nu poți face opoziție din interiorul guvernării și să blochezi reformele” Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că PSD nu se poate ”juca de-a opoziţia şi să fie la guver...
Acum 6 ore
07:40
Cum să pui jumările în borcane după ce ai tăiat porcul. Se păstrează la rece și se scurge untura în exces Newsweek.ro
După tăierea porcului, pregătirea jumărilor este unul dintre cele mai importante obiceiuri din gospo...
07:30
Cu ce se ocupă șeful de scară la bloc? Poate primi bani pentru funcția sa. Ce nu are voie să facă Newsweek.ro
Cu ce se ocupă șeful de scară la bloc? Poate primi bani pentru funcția sa, însă nu poate lua decizii...
07:20
Gheață sau zăpadă, pe geamurile mașinii? Cum trebuie să le cureți pentru a nu lua amendă până la 1.616 lei Newsweek.ro
Dacă dimineața, când pleci cu mașina, găsești gheață sau zăpadă pe geamuri, acestea trebuie curățate...
07:10
Horoscop 18 decembrie. Luna în Săgetător aduce o zi obositoare Balanțelor. Peștii, descurajați Newsweek.ro
Horoscop 18 decembrie. Luna în Săgetător aduce o zi obositoare Balanțelor. Peștii, descurajați. Pent...
06:40
Lista completă a beneficiilor la pensie din 2026. Care pensionari iau bani în plus și când se dau? Newsweek.ro
Lista completă a beneficiilor la pensie din 2026. Care pensionari iau bani în plus și când se dau? N...
Acum 24 ore
22:10
Atenționare de călătorie. Ce se întâmplă pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu? Newsweek.ro
Veste bună pentru cei care vor să meargă în Bulgaria. Circulaţia se deschide pe ambele sensuri ale P...
21:50
Peste 7.000 de megawați vor fi finanțați de Comisia Europeană pentru interconectările cu țările vecine Newsweek.ro
România va beneficia de prețuri mai mici la energie pentru consumatori și industrie, ca urmare a fin...
21:40
SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securității energetice Newsweek.ro
SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securității energetice, conform...
21:20
„Deputatul Mitralieră”, achitat în cazul titlului de revoluționar. De ce era acuzat Cătălin Rădulescu? Newsweek.ro
Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, a fost achitat de Curtea de Apel Bucureș...
21:10
Președintele atacă la CCR legea ce impune ca minimum 40% dintre sportivii dintr-o echipă să fie români Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupr...
20:50
Ce spune raportul CSAT despre anularea alegerilor, candidatura lui Călin Georgescu și implicarea Rusiei? Newsweek.ro
CSAT a prezentat în Parlament raportul de activitate pe anul 2024. Acesta conține mai multe paragrea...
20:40
De ce a încălcat PSD protocolul în cazul moțiunii împotriva Dianei Buzoianu? Explicația lui Grindeanu Newsweek.ro
Social democrații sunt acuzați că au încălcat protocolul Coaliției de guvernare în cazul moțiunii îm...
20:30
Viața la pensie. Ce să faci ca să fii sănătos tun după 65 de ani? Obiceiuri banale pentru a trăi mai mult Newsweek.ro
După vârsta de 60 de ani, obiceiurile zilnice devin esențiale pentru menținerea sănătății. Alegerile...
20:20
Un bărbat a cumpărat o casă cu 220.000 €. După 3 luni o demolează. Ce greșeală gravă a făcut ? Newsweek.ro
Un bărbat a cumpărat o casă cu vedere la mare, pe o porțiune pitorească de coastă. Dar, doar trei lu...
20:10
Operațiunea „Curățarea Mării Negre” de submarinele Rusiei. Avioane NATO monitorizează, Ucraina lovește Newsweek.ro
Două avioane de recunoaștere ale SUA au fost active simultan deasupra Mării Negre, la 15 decembrie, ...
20:00
Ce face Ciprian Ciucu de când a fost ales primarul Bucureștiului? „Orice spun acum poate avea consecințe” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Bucureștiului de mai bine de o săptămână. Însă, de ceva ...
19:50
Atenție! Escrocheriile cu PayPal folosesc adrese de e-mail reale și vă păcălesc să faceți achiziții false Newsweek.ro
O înșelătorie abuzează sistemul de abonament PayPal pentru a trimite e-mailuri reale cu achiziții fa...
19:50
Reducerea pragului ISU pentru autorizaţia de incendiu la 200 mp, o ameninţare majoră pentru HoReCa Newsweek.ro
FPIOR avertizează că reducerea pragului ISU la 200 mp pentru autorizaţia de incendiu ar putea afecta...
19:40
Blindatul indigen VLAH, coloana vertebrală pentru mobilitatea tactică a armatei, un „Humvee” al României Newsweek.ro
În decembrie, România a prezentat primul vehicul blindat VLAH (Vehicul de Luptă Autonom Hidramat) p...
19:20
Rețeta bunicilor de sărbători pentru toba de casă. Secretul preparării corecte, fără miros Newsweek.ro
Toba de casă ca la bunici se prepară cu grijă și curățenie. Fierbe bine stomacul și adaugă condiment...
19:10
Cinci trucuri pentru a-ți accelera metabolismul și a slăbi fără să te înfometezi Newsweek.ro
Numărul de calorii de care avem nevoie zilnic variază de la o persoană la alta – și este de obicei m...
18:50
Decizia CSM în cazul judecătorului Laurențiu Beșu. Ce a cerut magistratul în legătură cu funcția sa? Newsweek.ro
Judecătorul Laurențiu Beșu, care a făcut acuzații la adresa Curții de Apel București în documentarul...
18:50
Ce să nu faci niciodată când primești un apel SPAM. Expert: „Încă nu suntem pregătiți pentru ce e mai rău” Newsweek.ro
Experții în securitate cibernetică vorbesc despre o greșeală gravă pe care nu ar trebui să o faci ni...
18:40
De ce bradul tău artificial nu arată ca unul adevărat. Cum să-l faci să arate ca unul din pădure imediat Newsweek.ro
Bradul artificial pare mereu “fals” pentru că ramurile sunt prea ordonate și uniform colorate. Desfă...
18:30
Horoscop 2026 Care zodii își vor împlini visele și care vor fi lovite de ghinion? Cum te protejezi de rău? Newsweek.ro
Horoscop 2026 - Fie ca Anul Nou 2026 să vă aducă fericire și prosperitate în viață. Este un nou an ș...
18:20
Câte submarine mai are Rusia în Marea Neagră? O dronă de 239.000$ a Ucrainei face praf o navă de 400.000.000$ Newsweek.ro
Atacul dronei subacvatice Sub Sea Baby a SBU nu este doar primul episod din istorie al unei lovituri...
18:10
CSM a sesizat Inspecția Judiciară în legătură cu activitatea șefului DNA Newsweek.ro
CSM a a nunțat că a sesizat Inspecția Judiciară în cazul procurorului-șef al Direcției Naționale Ant...
