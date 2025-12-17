Ex-judecătoarea Tudose, pensionată la 53 ani cu 23.000 lei pensie s-a reangajat avocat: Savonea, profesionistă
Newsweek.ro, 17 decembrie 2025 09:50
Fosta judecătoarare Roxana Tudose a sărit în apărarea Liei Savonea și a justiției instituite de acea...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
10:00
Noapte de foc în Rusia. Explozii și incendii uriașe la mai multe rafinării, după un atac cu drone ucrainene # Newsweek.ro
Sudul Rusiei a fost zguduit de explozii și incendii în noaptea de marți spre miercuri, după ce drone...
Acum 30 minute
09:50
Ex-judecătoarea Tudose, pensionată la 53 ani cu 23.000 lei pensie s-a reangajat avocat: Savonea, profesionistă # Newsweek.ro
Fosta judecătoarare Roxana Tudose a sărit în apărarea Liei Savonea și a justiției instituite de acea...
09:40
Vești bune pentru șoferi! Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, redeschis în ambele sensuri de sărbători # Newsweek.ro
Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu va fi deschis circulației rutiere în ambele sensuri pe durata sărbător...
Acum o oră
09:20
Putin închide ușa negocierilor de pace în Ucraina. Niciun compromis pe regiunile ocupate în Ucraina # Newsweek.ro
Kremlinul a respins categoric orice posibilitate de compromis privind teritoriile ocupate în Ucraina...
09:10
Trump ordonă o „blocadă totală și completă” împotriva petrolierelor care tranzitează Venezuela # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat marți instituirea unei „blocade totale și complete” împ...
Acum 2 ore
09:00
Schimbare importantă pentru persoanele cu handicap de anul viitor. Ce nu vor mai fi nevoite să facă? # Newsweek.ro
Schimbare importantă pentru persoanele cu handicap de anul viitor. Statul elimină drumurile inutile ...
08:40
Coaliția se reunește la Palatul Victoria după votul PSD împotriva ministrului Mediului. tensiuni în partide # Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare se reuneşte, miercuri, de la ora 15.00, la Palatul Victoria, fiind prima întâl...
08:30
Companiile europene de armament calmează piețele după scăderile generate de discuțiile despre pace # Newsweek.ro
Unele dintre cele mai mari companii europene din industria de apărare au transmis marţi un mesaj cla...
08:20
Nicuşor Dan, mesaj către românii din Anglia: „România va fi mult mai aproape de imaginea pe care ne-o dorim” # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi seară, de la Londra, un mesaj de încredere în România, ar...
08:10
Paris Saint-Germain a anunţat că a luat act de hotărârea pronunţată de Consiliul de Arbitraj din Par...
Acum 4 ore
08:00
Tăierea pensiilor speciale. Lider PSD - 28 decembrie poate fi ultima zi a guvernului Bolojan. Care e motivul? # Newsweek.ro
Victor Negrescu, lider PSD, lasă să se înțeleagă că o respingere a tăierii pensiilor speciale la CCR...
07:50
Turcia își face flotă de submarine pentru a patrula Marea Neagră. Erdogan: „Ne vom apăra propriile interese” # Newsweek.ro
Turcia a început construirea pe plan intern a primului său submarin, semnalând un pas major pentru ...
07:50
Diana Buzoianu critică PSD: „Nu poți face opoziție din interiorul guvernării și să blochezi reformele” # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că PSD nu se poate ”juca de-a opoziţia şi să fie la guver...
07:40
Cum să pui jumările în borcane după ce ai tăiat porcul. Se păstrează la rece și se scurge untura în exces # Newsweek.ro
După tăierea porcului, pregătirea jumărilor este unul dintre cele mai importante obiceiuri din gospo...
07:30
Cu ce se ocupă șeful de scară la bloc? Poate primi bani pentru funcția sa. Ce nu are voie să facă # Newsweek.ro
Cu ce se ocupă șeful de scară la bloc? Poate primi bani pentru funcția sa, însă nu poate lua decizii...
07:20
Gheață sau zăpadă, pe geamurile mașinii? Cum trebuie să le cureți pentru a nu lua amendă până la 1.616 lei # Newsweek.ro
Dacă dimineața, când pleci cu mașina, găsești gheață sau zăpadă pe geamuri, acestea trebuie curățate...
07:10
Horoscop 18 decembrie. Luna în Săgetător aduce o zi obositoare Balanțelor. Peștii, descurajați # Newsweek.ro
Horoscop 18 decembrie. Luna în Săgetător aduce o zi obositoare Balanțelor. Peștii, descurajați. Pent...
06:40
Lista completă a beneficiilor la pensie din 2026. Care pensionari iau bani în plus și când se dau? # Newsweek.ro
Lista completă a beneficiilor la pensie din 2026. Care pensionari iau bani în plus și când se dau? N...
Acum 12 ore
22:10
Veste bună pentru cei care vor să meargă în Bulgaria. Circulaţia se deschide pe ambele sensuri ale P...
21:50
Peste 7.000 de megawați vor fi finanțați de Comisia Europeană pentru interconectările cu țările vecine # Newsweek.ro
România va beneficia de prețuri mai mici la energie pentru consumatori și industrie, ca urmare a fin...
21:40
SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securității energetice # Newsweek.ro
SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securității energetice, conform...
21:20
„Deputatul Mitralieră”, achitat în cazul titlului de revoluționar. De ce era acuzat Cătălin Rădulescu? # Newsweek.ro
Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, a fost achitat de Curtea de Apel Bucureș...
21:10
Președintele atacă la CCR legea ce impune ca minimum 40% dintre sportivii dintr-o echipă să fie români # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupr...
Acum 24 ore
20:50
Ce spune raportul CSAT despre anularea alegerilor, candidatura lui Călin Georgescu și implicarea Rusiei? # Newsweek.ro
CSAT a prezentat în Parlament raportul de activitate pe anul 2024. Acesta conține mai multe paragrea...
20:40
De ce a încălcat PSD protocolul în cazul moțiunii împotriva Dianei Buzoianu? Explicația lui Grindeanu # Newsweek.ro
Social democrații sunt acuzați că au încălcat protocolul Coaliției de guvernare în cazul moțiunii îm...
20:30
Viața la pensie. Ce să faci ca să fii sănătos tun după 65 de ani? Obiceiuri banale pentru a trăi mai mult # Newsweek.ro
După vârsta de 60 de ani, obiceiurile zilnice devin esențiale pentru menținerea sănătății. Alegerile...
20:20
Un bărbat a cumpărat o casă cu 220.000 €. După 3 luni o demolează. Ce greșeală gravă a făcut ? # Newsweek.ro
Un bărbat a cumpărat o casă cu vedere la mare, pe o porțiune pitorească de coastă. Dar, doar trei lu...
20:10
Operațiunea „Curățarea Mării Negre” de submarinele Rusiei. Avioane NATO monitorizează, Ucraina lovește # Newsweek.ro
Două avioane de recunoaștere ale SUA au fost active simultan deasupra Mării Negre, la 15 decembrie, ...
20:00
Ce face Ciprian Ciucu de când a fost ales primarul Bucureștiului? „Orice spun acum poate avea consecințe” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Bucureștiului de mai bine de o săptămână. Însă, de ceva ...
19:50
Atenție! Escrocheriile cu PayPal folosesc adrese de e-mail reale și vă păcălesc să faceți achiziții false # Newsweek.ro
O înșelătorie abuzează sistemul de abonament PayPal pentru a trimite e-mailuri reale cu achiziții fa...
19:50
Reducerea pragului ISU pentru autorizaţia de incendiu la 200 mp, o ameninţare majoră pentru HoReCa # Newsweek.ro
FPIOR avertizează că reducerea pragului ISU la 200 mp pentru autorizaţia de incendiu ar putea afecta...
19:40
Blindatul indigen VLAH, coloana vertebrală pentru mobilitatea tactică a armatei, un „Humvee” al României # Newsweek.ro
În decembrie, România a prezentat primul vehicul blindat VLAH (Vehicul de Luptă Autonom Hidramat) p...
19:20
Rețeta bunicilor de sărbători pentru toba de casă. Secretul preparării corecte, fără miros # Newsweek.ro
Toba de casă ca la bunici se prepară cu grijă și curățenie. Fierbe bine stomacul și adaugă condiment...
19:10
Numărul de calorii de care avem nevoie zilnic variază de la o persoană la alta – și este de obicei m...
18:50
Decizia CSM în cazul judecătorului Laurențiu Beșu. Ce a cerut magistratul în legătură cu funcția sa? # Newsweek.ro
Judecătorul Laurențiu Beșu, care a făcut acuzații la adresa Curții de Apel București în documentarul...
18:50
Ce să nu faci niciodată când primești un apel SPAM. Expert: „Încă nu suntem pregătiți pentru ce e mai rău” # Newsweek.ro
Experții în securitate cibernetică vorbesc despre o greșeală gravă pe care nu ar trebui să o faci ni...
18:40
De ce bradul tău artificial nu arată ca unul adevărat. Cum să-l faci să arate ca unul din pădure imediat # Newsweek.ro
Bradul artificial pare mereu “fals” pentru că ramurile sunt prea ordonate și uniform colorate. Desfă...
18:30
Horoscop 2026 Care zodii își vor împlini visele și care vor fi lovite de ghinion? Cum te protejezi de rău? # Newsweek.ro
Horoscop 2026 - Fie ca Anul Nou 2026 să vă aducă fericire și prosperitate în viață. Este un nou an ș...
18:20
Câte submarine mai are Rusia în Marea Neagră? O dronă de 239.000$ a Ucrainei face praf o navă de 400.000.000$ # Newsweek.ro
Atacul dronei subacvatice Sub Sea Baby a SBU nu este doar primul episod din istorie al unei lovituri...
18:10
CSM a a nunțat că a sesizat Inspecția Judiciară în cazul procurorului-șef al Direcției Naționale Ant...
18:10
The Rolling Stones au anulat turneul pe stadioane din Marea Britanie și Europa, programat pentru 2026 # Newsweek.ro
The Rolling Stones au anulat planurile pentru un turneu pe stadioane în Marea Britanie şi Europa în ...
17:50
2.000 de clienți ai unui SPA din Cluj au fost avertizați să se testeze după depistarea a două cazuri de lepră # Newsweek.ro
Două mii de clienți ai salonului SPA din Cluj unde două angajate din Indonezia au fost confirmate cu...
17:30
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari # Newsweek.ro
Ajutorul financiar pentru pensionari va continua și în 2026, a anunțat ministrul Muncii, precizând c...
17:20
Decizia lui Bolojan cu impact pentru milioane de români. Cât va costa metru cub de lemn de la 1 ianuarie? # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a adoptat un proiect cu impact pentru milioane de români. Este vorba de acei români...
17:10
Muntenegru face un pas major spre UE. Cinci capitole de negociere închise, 12 finalizate în total # Newsweek.ro
Muntenegru continuă să avanseze pe drumul spre aderarea la Uniunea Europeană, închizând cinci noi ca...
16:50
LIVE VIDEO Nicușor Dan, anunț important de la Helsinki: Ce spune despre războiul din Ucraina? # Newsweek.ro
Nicușor Dan face declarații de la Helsinki. Șeful statului a spus că față de amenințarea războiului ...
16:50
Nicușor Dan, despre neînțelegerile din Coaliția de guvernare: ”Mi-ar plăcea să aud mai puțin zgomot de fond” # Newsweek.ro
Nicușor Dan a afirmat despre neînțelegerile politice din ultima perioadă, că nu i se pare în regulă ...
16:50
Germania întărește apărarea aeriană a Ucrainei. Sisteme Patriot, Iris-T și rachete Sidewinder donate de Berlin # Newsweek.ro
Germania a livrat Ucrainei două sisteme de apărare aeriană Patriot, al nouălea sistem Iris-T și a an...
16:40
Un adevărat lunetist al naturii: cobra scuipătoare poate „trage” venin cu precizie pe câțiva metri # Newsweek.ro
Cobra scuipătoare este unul dintre cei mai periculoși șerpi, capabil să proiecteze venin cu mare pre...
16:20
Finlanda avertizează: Rusia își va muta trupele pe flancul estic NATO după un acord de pace cu Ucraina # Newsweek.ro
Premierul Finlandei avertizează că un eventual acord de pace în Ucraina ar putea determina Rusia să ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.