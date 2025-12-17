Europa, la răscruce de drumuri. Democrație vs extremism. Cum riscă Trump să divizeze Uniunea Europeană
Newsweek.ro, 17 decembrie 2025 14:00
Summitul liderilor UE de joi, de la Bruxelles, are loc sub o presiune fără precedent din partea SUA,...
• • •
Acum 15 minute
14:00
Acum 30 minute
13:50
„Război” SUA-China în Grecia. Porturile elene sunt miza majoră. Sute de milioane de euro în joc # Newsweek.ro
Grecia se află din nou la intersecția intereselor concurente ale marilor puteri ale lumii. De data a...
Acum o oră
13:40
Criza industriei auto a răzgândit UE. Nu mai interzice total mașinile noi pe benzină și diesel din 2035 # Newsweek.ro
Criza industriei auto din Europa, generată în special de costurile enorme ale electrificării, a răzg...
13:30
Regatul Unit va reintra în programul european de schimburi universitate Erasmus, în 2027 # Newsweek.ro
Regatul Unit a ajuns la un acord cu Bruxellesul pentru a reintra din 2027 în programul european de s...
13:20
Ilie Bolojan, anunț important despre Justiție: „În fapte de corupție nu ar trebui să existe prescripție” # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a dat câteva explicații în legătură cu problemele din Justiție. Premierul a spus că sun...
Acum 2 ore
13:10
Mai multe stagii de practică pentru studenţii din România. Senatul a adoptat inițiativa legislativă # Newsweek.ro
Senatul a adoptat, miercuri, cu 107 voturi „pentru” 4 voturi „împotrivă” şi 6 abţineri, în calitate ...
12:50
Neplata cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere este violenţă economică, iar acţiunea penală se va ...
12:40
Poliția Română a adus în țară 11 urmăriți care se ascundeau în stăinătate. Pentru ce erau căutați # Newsweek.ro
În perioada 14 - 16 decembrie 2025, Poliţia Română a adus în ţară 11 persoane, pe numele cărora au f...
12:30
VIDEO Momentul în care o replică a Statuii Libertății s-a prăbușit în timpul unei furtuni. S-a făcut bucăți # Newsweek.ro
O replică de mari dimensiuni a „Statuii Libertății” s-a prăbușit dramatic, în Brazilia, în urma unor...
12:20
Premierul Bolojan explică de ce „scârțâie” economia: „În România lucrează prea puţini oameni” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că economia României „scârțâie” și din cauza faptului că „Nu poţi ...
Acum 4 ore
12:00
Bugetul alocat cheltuielilor de sărbători scade cu aproximativ 10%, în acest an, comparativ cu anul ...
11:50
Cum încearcă Romsilva să tragă de timp în ceea ce privește reorganizarea? Audit de 5 luni și 185.000 € # Newsweek.ro
Romsilva încearcă să tragă de timp în ceea ce privește reorganizarea de la 41 de direcții silvice la...
11:40
Șefa de cabinet a Casei Albe, declarații explozive despre Trump și Musk: Un alcoolic și un drogat # Newsweek.ro
Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a făcut o serie de declarații controversate și directe la...
11:30
36 de ani de la Revoluție: Tot nu știm „cine a tras în noi după 22”! 1.166 morți, 3.300 răniți, niciun vinovat # Newsweek.ro
Se împlinesc 36 de ani de la Revoluție și tot nu știm „Cine a tras în noi după 22”. Ion Iliescu a pl...
11:20
Zi decisivă pentru prorusul Călin Georgescu, la Tribunalul București în dosarul de promovare a extremismului # Newsweek.ro
Zi decicivă pentru Călin Georgescu, fostul candidat susținut de Rusia la alegerile prezidențiale din...
11:10
Economisești acum, te relaxezi la vară fără griji: Depozitul PLUS pe 7 luni cu dobânzi speciale de la Exim # Newsweek.ro
Exim Banca Românească continuă campania de economisire în cadrul căreia bonifică cu dobânzi atractiv...
11:00
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Va dispărea un tip de pensie. Sute de mii de români, afectați # Newsweek.ro
Premierul Bolojan anunță o revoluție în ceea ce privește legea pensiilor. El vrea să facă o schimbar...
11:00
Parfumuri contrafăcute de 5.000.000 de lei, oprite la intrarea în țară. Unde urmau să ajungă? # Newsweek.ro
Parfumuri contrafăcute în valoare de aproximativ 5.000.000 de lei au fost descoperite de polițiștii ...
10:40
Un adolescent a făcut, în joacă, un suport pentru cutiile de suc. Acum câștigă 250.000 €/ lunar # Newsweek.ro
Un adolescent a fabricat un suport pentru cutiile de suc. A vrut să facă o glumă dar totul s-a trans...
10:30
Un profesor de 57 de ani de la Universitatea de Ştiinţele Vieţii din Iaşi a fost arestat, fiind acuz...
Acum 6 ore
10:10
O escrocherie periculoasă păcălește antivirusul de pe computer și fură datele în timp record # Newsweek.ro
Hackerii au descoperit cum să păcălească antivirusul și fure datele de pe computer. Un nou tip de ph...
10:10
O cercetătoare în domeniul fericirii are două sfaturi simple pentru a-i face pe copii mai fericiți. ...
10:00
Noapte de foc în Rusia. Explozii și incendii uriașe la mai multe rafinării, după un atac cu drone ucrainene # Newsweek.ro
Sudul Rusiei a fost zguduit de explozii și incendii în noaptea de marți spre miercuri, după ce drone...
09:50
Ex-judecătoarea Tudose, pensionată la 53 ani cu 23.000 lei pensie s-a reangajat avocat: Savonea, profesionistă # Newsweek.ro
Fosta judecătoarare Roxana Tudose a sărit în apărarea Liei Savonea și a justiției instituite de acea...
09:40
Vești bune pentru șoferi! Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, redeschis în ambele sensuri de sărbători # Newsweek.ro
Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu va fi deschis circulației rutiere în ambele sensuri pe durata sărbător...
09:20
Putin închide ușa negocierilor de pace în Ucraina. Niciun compromis pe regiunile ocupate în Ucraina # Newsweek.ro
Kremlinul a respins categoric orice posibilitate de compromis privind teritoriile ocupate în Ucraina...
09:10
Trump ordonă o „blocadă totală și completă” împotriva petrolierelor care tranzitează Venezuela # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat marți instituirea unei „blocade totale și complete” împ...
09:00
Schimbare importantă pentru persoanele cu handicap de anul viitor. Ce nu vor mai fi nevoite să facă? # Newsweek.ro
Schimbare importantă pentru persoanele cu handicap de anul viitor. Statul elimină drumurile inutile ...
08:40
Coaliția se reunește la Palatul Victoria după votul PSD împotriva ministrului Mediului. tensiuni în partide # Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare se reuneşte, miercuri, de la ora 15.00, la Palatul Victoria, fiind prima întâl...
08:30
Companiile europene de armament calmează piețele după scăderile generate de discuțiile despre pace # Newsweek.ro
Unele dintre cele mai mari companii europene din industria de apărare au transmis marţi un mesaj cla...
08:20
Nicuşor Dan, mesaj către românii din Anglia: „România va fi mult mai aproape de imaginea pe care ne-o dorim” # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi seară, de la Londra, un mesaj de încredere în România, ar...
Acum 8 ore
08:10
Paris Saint-Germain a anunţat că a luat act de hotărârea pronunţată de Consiliul de Arbitraj din Par...
08:00
Tăierea pensiilor speciale. Lider PSD - 28 decembrie poate fi ultima zi a guvernului Bolojan. Care e motivul? # Newsweek.ro
Victor Negrescu, lider PSD, lasă să se înțeleagă că o respingere a tăierii pensiilor speciale la CCR...
07:50
Turcia își face flotă de submarine pentru a patrula Marea Neagră. Erdogan: „Ne vom apăra propriile interese” # Newsweek.ro
Turcia a început construirea pe plan intern a primului său submarin, semnalând un pas major pentru ...
07:50
Diana Buzoianu critică PSD: „Nu poți face opoziție din interiorul guvernării și să blochezi reformele” # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că PSD nu se poate ”juca de-a opoziţia şi să fie la guver...
07:40
Cum să pui jumările în borcane după ce ai tăiat porcul. Se păstrează la rece și se scurge untura în exces # Newsweek.ro
După tăierea porcului, pregătirea jumărilor este unul dintre cele mai importante obiceiuri din gospo...
07:30
Cu ce se ocupă șeful de scară la bloc? Poate primi bani pentru funcția sa. Ce nu are voie să facă # Newsweek.ro
Cu ce se ocupă șeful de scară la bloc? Poate primi bani pentru funcția sa, însă nu poate lua decizii...
07:20
Gheață sau zăpadă, pe geamurile mașinii? Cum trebuie să le cureți pentru a nu lua amendă până la 1.616 lei # Newsweek.ro
Dacă dimineața, când pleci cu mașina, găsești gheață sau zăpadă pe geamuri, acestea trebuie curățate...
07:10
Horoscop 18 decembrie. Luna în Săgetător aduce o zi obositoare Balanțelor. Peștii, descurajați # Newsweek.ro
Horoscop 18 decembrie. Luna în Săgetător aduce o zi obositoare Balanțelor. Peștii, descurajați. Pent...
06:40
Lista completă a beneficiilor la pensie din 2026. Care pensionari iau bani în plus și când se dau? # Newsweek.ro
Lista completă a beneficiilor la pensie din 2026. Care pensionari iau bani în plus și când se dau? N...
Acum 24 ore
22:10
Veste bună pentru cei care vor să meargă în Bulgaria. Circulaţia se deschide pe ambele sensuri ale P...
21:50
Peste 7.000 de megawați vor fi finanțați de Comisia Europeană pentru interconectările cu țările vecine # Newsweek.ro
România va beneficia de prețuri mai mici la energie pentru consumatori și industrie, ca urmare a fin...
21:40
SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securității energetice # Newsweek.ro
SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securității energetice, conform...
21:20
„Deputatul Mitralieră”, achitat în cazul titlului de revoluționar. De ce era acuzat Cătălin Rădulescu? # Newsweek.ro
Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, a fost achitat de Curtea de Apel Bucureș...
21:10
Președintele atacă la CCR legea ce impune ca minimum 40% dintre sportivii dintr-o echipă să fie români # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupr...
20:50
Ce spune raportul CSAT despre anularea alegerilor, candidatura lui Călin Georgescu și implicarea Rusiei? # Newsweek.ro
CSAT a prezentat în Parlament raportul de activitate pe anul 2024. Acesta conține mai multe paragrea...
20:40
De ce a încălcat PSD protocolul în cazul moțiunii împotriva Dianei Buzoianu? Explicația lui Grindeanu # Newsweek.ro
Social democrații sunt acuzați că au încălcat protocolul Coaliției de guvernare în cazul moțiunii îm...
20:30
Viața la pensie. Ce să faci ca să fii sănătos tun după 65 de ani? Obiceiuri banale pentru a trăi mai mult # Newsweek.ro
După vârsta de 60 de ani, obiceiurile zilnice devin esențiale pentru menținerea sănătății. Alegerile...
20:20
Un bărbat a cumpărat o casă cu 220.000 €. După 3 luni o demolează. Ce greșeală gravă a făcut ? # Newsweek.ro
Un bărbat a cumpărat o casă cu vedere la mare, pe o porțiune pitorească de coastă. Dar, doar trei lu...
20:10
Operațiunea „Curățarea Mării Negre” de submarinele Rusiei. Avioane NATO monitorizează, Ucraina lovește # Newsweek.ro
Două avioane de recunoaștere ale SUA au fost active simultan deasupra Mării Negre, la 15 decembrie, ...
