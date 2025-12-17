EXCLUSIV SURPRIZĂ Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor magazinele Carrefour din România
Profit.ro, 17 decembrie 2025 14:00
Informații din spațiul public susțin că frații Pavăl, proprietarii Dedeman, ar fi cumpărat magazinele Carrefour din România. Interesul acestora pentru magazinele Carrefour a fost anunțat anterior în premieră de Profit.ro. La acest moment, nici Pavăl Holding și nici Carrrefour nu au transmis vreo informație în acest sens.
• • •
