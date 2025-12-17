EXCLUSIV SURPRIZĂ Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor magazinele Carrefour din România

13:00

Asemenea senatorilor, și deputații au votat din nou fără nicio modificare proiectul care prevede că distribuirea ”prin intermediul unui sistem informatic” a materialelor antisemite, fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, negarea sau diminuarea Holocaustului, precum și negarea crimelor de război va constitui infracțiune și se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și peste în anumite cazuri. Președintele Nicușor Dan retrimisese la începutul lunii Parlamentului proiectul pentru reexaminare, arătând printre alte că textul acestuia nu face diferența între materiale de propaganda extremistă și opere literare sau texte istorice.