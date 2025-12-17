Românii abandonează magazinele fizice și cumpără tot mai mult online. "Vorbim deja despre o piață de masă, nu de un fenomen de nișă."
Profit.ro, 17 decembrie 2025 12:20
Comerțul electronic din România își continuă trendul ascendent și în 2025.
• • •
Acum 5 minute
12:40
Provocări majore în piața de sisteme fotovoltaice. „Se pune presiune asupra planificării și execuției proiectelor." # Profit.ro
E-Acumulatori.ro, unul dintre principalii furnizori de soluții pentru energie regenerabilă și instalator de sisteme fotovoltaice din România, anunță o creștere de 30% a cifrei de afaceri în primele 10 luni ale acestui an comparativ cu aceeași perioadă din 2024.
12:40
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță două variante de eliminare/reducere a impozitului pe cifra de afaceri # Profit.ro
Premierul Bolojan anunță variantele aflate pe masă privind impozitul pe cifra de afaceri.
Acum 15 minute
12:30
Șefi din ANPC și un fost secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, trimiși în judecată într-un dosar privind infracțiuni de abuz în serviciu și șantaj # Profit.ro
DNA a trimis în judecată un fost secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei și șefi din ANPC într-un dosar în care acuzațiile sunt de abuz în serviciu, instigarea la abuz în serviciu, șantaj și complicitate la șantaj.
12:30
ULTIMA ORĂ Bolojan vrea să taie din ajutoarele de șomaj și metodele de pensionare anticipată # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță că trebuie lucrat la reducerea ajutoarelor de șomaj.
12:30
Senatorii au respins, din proiectul de lege privind plata pensiilor private, articolul care permite bolnavilor de afecțiuni oncologice să primească, la cerere, 100% din pensia privată, spre deosebire de ceilalți participanți la fondul de pensii, care pot primi cel mult 30% într-o primă plată.
Acum 30 minute
12:20
Un raport publicat de Agenția Internațională a Energiei (IEA) arată că cererea mondială de cărbune ar urma să înregistreze un nou record în 2025, în pofida tendințelor regionale divergente în privința consumului.
12:20
Acum o oră
12:00
Peste 2.000 locuitori ai orașului Pacific, aflat la 32 de kilometri sud de Seattle, se aflau sub un ordin de evacuare de nivel 3, după inundații provocate de cedarea unui dig de-a lungul râului White în statul american Washington, au anunțat autoritățile.
12:00
Ultima turbină instalată în România de cel mai mare dezvoltator de parcuri eoliene onshore din Europa VIDEO # Profit.ro
OX2 Romania, parte a grupului suedez OX2, cel mai mare dezvoltator de parcuri eoliene onshore din Europa, a instalat ultima turbină eoliană la parcul eolian Green Breeze, din România, primul proiect al companiei din țară, deținut de Nala Renewables.
11:50
Număr record de promovări la Țuca Zbârcea & Asociații: Trei noi Parteneri și alte 16 numiri interne # Profit.ro
Țuca Zbârcea & Asociații își extinde echipa de management: Manuela Gornoviceanu, Ana Popa și Sergiu Crețu devin Parteneri.
11:50
Fondatorul SuperBet și Ionuț Dumitrescu - strategie de dezvoltare națională în logistică. ELI Park Iași intră în faza a II-a de dezvoltare # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar Element Industrial, susținut de antreprenorii Sacha Dragic (fondatorul SuperBet) și Ionuț Dumitrescu, își continuă strategia de dezvoltare națională.
Acum 2 ore
11:30
ULTIMA ORĂ Fabrică vândută în România celui mai bogat ucrainean, pentru reconstrucția Ucrainei FOTO - Tranzacție finalizată # Profit.ro
Cel mai mare producător ucrainean de oțel, Metinvest, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a finalizat tranzacția prin care cumpără compania ArcelorMittal Tubular Products Iași.
11:30
OMV Petrom investește 45 de milioane de euro într-o nouă unitate de recuperare sulf la rafinăria Petrobrazi # Profit.ro
OMV Petrom a finalizat o investiție în rafinăria Petrobrazi, pentru o nouă unitate de recuperare sulf, cu o valoare de 45 milioane euro.
11:20
11:20
O coaliție formată din 20 de dezvoltatori de aplicații și organizații pentru protecția consumatorilor a cerut autorităților europene să aplice mai strict legislația UE împotriva Apple.
11:20
Cel mai mare investitor imobiliar din România numește un român în funcția de Chief Operating Officer # Profit.ro
NEPI Rockcastle, al treilea cel mai mare proprietar de centre comerciale listat la bursă din Europa și cel mai mare investitor imobiliar din România după valoarea activelor administrate, l-a numit pe Marius Barbu în funcția de Chief Operating Officer (COO), începând cu 1 aprilie 2026.
11:10
Gucci revine la București, în cadrul TOFF Galleries.
11:10
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Tranzacție în România: Francezii de la Engie preiau de la portughezi un proiect eolian românesc de peste 250 MW, cu subvenție CfD # Profit.ro
Engie România, principala subsidiară locală a grupului francez omonim de energie și utilități, preia un proiect românesc de parc eolian aflat în construcție.
11:00
ANAF va putea declara firmele ca fiind inactive în două noi situații, conform Legii 239/2025, respectiv Pachetul 2 fiscal.
11:00
ING schimbă în România la HomeBank și la carduri, comisioane, dobânzi, conturi, plăți online FOTO CONFIRMARE # Profit.ro
ING Bank confirmă că va opera în România o serie de schimbări în platforma Home’Bank, unde, de exemplu, vor apărea alte două pachete noi, ING More și ING Extra.
Acum 4 ore
10:40
ULTIMA ORĂ Guvernul face ședință specială, în format "hibrid", pentru a obliga consiliile locale să crească impozitele până la final de an. Celor care nu se conformează le vor fi suspendate fonduri importante de la buget # Profit.ro
Guvernul a programat astăzi o ședință specială pentru a aproba rapid proiectul de ordonanță de urgență care prevede că impozitele pe proprietate majorate pentru anul 2026 trebuie anunțate de către Consiliile locale, inclusiv Consiliul General al Municipiului București, până la 31 decembrie 2025, urmând ca în caz contrar autoritățile locale să fie sancționate prin pierderea de fonduri importante de la bugetul statului, cotele din impozitul pe venit și alte sume.
10:40
10:30
Pe 17 decembrie, Prima TV împlinește 28 de ani de viata – 28 de ani în care televiziunea a fost mai mult decât un simplu post media: a fost un laborator de idei, o rampă de lansare pentru formate curajoase și o voce distinctă într-un peisaj media aflat într-o continuă transformare.
10:20
Potrivit Institutului Național de Statistică, cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă) a crescut, în termeni nominali, cu 3,2%, în primele zece luni, față de aceeași perioadă a anului trecut.
10:20
DECIZIE Trump blochează intrarea în SUA a palestinienilor și a cetățenilor altor șapte țări # Profit.ro
Casa Albă anunță că Donald Trump a extins interdicția de intrarea în Statele Unite la cetățenii altor șapte țări - inclusiv Siria și Palestina.
10:10
Supermarket amendat cu 110.000 de lei pentru că vindea legume și fructe pe a căror etichetă era trecută o altă țară de proveniență decât cea reală # Profit.ro
Protecția Consumatorilor Bistrița-Năsăud a amendat recent cu 110.000 de lei un supermarket care vindea legume și fructe pe a căror etichetă era trecută o altă țară de proveniență decât cea reală.
09:50
STUDIU Aproape 90% dintre medici sunt convinși că inteligența artificială nu le va putea periclita locul de muncă # Profit.ro
Offcall a publicat rezultatele unui studiu, numit Physicians AI, care încearcă să explice în ce măsură și în ce fel inteligența artificială este folosită în sistemul medical.
09:40
Protestul declanșat de angajații CT BUS continuă și miercuri, anunță CT BUS pe Facebook.
09:20
Pe fondul speranțelor privind încheierea războiului din Ucraina și al unei eventuale reduceri a restricțiilor de export pentru Rusia, prețul petrolului european a scăzut la sub 60 de dolari pe baril, pentru prima dată în ultimii aproape cinci ani.
09:10
Vinul zilei: un Saperavi din Republica Moldova, cu note de fructe negre supracoapte și condimente, la care se adaugă arome de ciocolată neagră și vanilie. Un vin savuros alături de carne de vită, berbec sau brânzeturi maturate cu mucegai nobil # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Barriquello Saperavi 2018, este un vin roșu sec, intens și matur, care surprinde prin eleganță și profunzime.
08:50
Chină permite circulația mașinilor autonome de nivelul 3 dezvoltate de două companii auto de stat # Profit.ro
Pentru prima oară, doi producători auto chinezi de stat au fost autorizați să testeze mașini autonome de nivelul 3 pe drumurile locale.
Acum 6 ore
08:40
Încărcarea acasă este cel mai mare avantaj practic al unei mașini electrice.
08:20
Mulți oameni ajung la psihoterapie cu speranța că, prin discuție și introspecție, vor reuși să-și rezolve problemele emoționale, anxietatea, depresia sau blocajele interioare.
08:10
IT-ul românesc, fragil fără investiții în produse. George Panainte, fondator Altamira Software: Digitalizarea nu înseamnă laptopuri și ERP, ci schimbarea modelului de business - VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Fondatorul Altamira Software explică de ce multe proiecte de digitalizare eșuează, cum a pivotat compania de la un produs hardware la servicii software, de ce industria IT din România rămâne dependentă de outsourcing și care sunt riscurile economice pentru sector în lipsa investițiilor în produse și proprietate intelectuală.
08:00
Presiune pe buget: salt puternic al creditelor neperformante cu garanții de stat GRAFICE # Profit.ro
Problema creditelor neperformante cu garanții de stat s-a acutizat semnificativ în acest an, cu o creștere mai ales în trimestrul al treilea. Este vorba în principal despre împrumuturile acordate în pandemie și până în 2024, prin programul IMM Invest.
07:50
În ultimii ani, România a intrat într-o etapă în care familiile de business devin actori tot mai vizibili, mai sofisticați și mai prezenți internațional.
07:40
GRAFICE Eliminarea importurilor de gaze rusești: Cum stă România. Cele mai afectate țări # Profit.ro
Planurile Uniunii Europene de a elimina treptat importurile de gaze naturale din Rusia până în 2027 afectează unele state membre mai mult decât altele, din cauza diferențelor mari între țări în ceea ce privește dependența de gaze și capacitatea de a-și schimba furnizorii.
07:40
Schimbul de generații sau facelift-urile aduc în mod normal o încetinire a vânzărilor pentru orice automobil. Atunci când schimbul se face simultan pe cinci modele, efectul nu întârzie să apară. Dacia a înregistrat scăderi ale livrărilor pe piața din Marea Britanie, în timp ce Ford Puma s-a impus din nou ca lider al pieței.
07:30
Cel mai mare investitor imobiliar român digitalizează cu americanii de la Yardi portofoliul comercial # Profit.ro
Grupul Iulius, deținut de Iulian Dascălu, cel mai mare investitor imobiliar român, a semnat un acord de parteneriat cu compania americană Yardi Systems, furnizoare de software pentru real estate, în vederea digitalizării portofoliului comercial, în suprafață de peste 320.000 de metri pătrați.
07:20
S-a pierdut 1 miliard de euro. Andrei Sârbu, CEO SVN, cel mai mare agent din rezidențial: Schimbările fiscale au dus costuri mai mari cu 18% la locuințe. 2026 vine cu temperări de prețuri - INTERVIU # Profit.ro
Absența unui cadru urbanistic, așa cum se întâmplă în Capitală, afectează puternic piața rezidențială: s-au pierdut – sau cel puțin au fost puse în așteptare – investiții de peste un miliard de euro.
07:10
Decizie discretă - Bolojan mai dă drumul la cheltuieli de personal. Ministerele vor putea transfera, de la alte capitole bugetare, bani pentru drepturi salariale # Profit.ro
Guvernul a permis ministerelor ca până la sfârșitul acestui an să poată transfera fonduri de la alte capitole bugetare pentru plata salariilor și altor drepturi ale angajaților din sistemul bugetar.
07:10
Renault Group anunță un preț pentru noul Twingo electric care pune la zid toată concurența din acest segment, inclusiv Dacia Spring. Mașina va putea fi cumpărată în Franța cu subvenție de la stat, pentru că este produsă în Europa.
06:50
Piețele europene de acțiuni au încheiat în scădere, inversând câștigurile de la începutul săptămânii.
Acum 8 ore
06:40
Primaplay.ro, platforma de streaming din portofoliul Grupului Clever, își consolidează poziția pe piața media sportivă din România și anunță difuzarea meciurilor din Copa del Rey.
06:10
Omniasig ofertează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:00
Viorica Dăncilă, fost prim-ministru și lider al PSD, devine consilier în afaceri și management.
00:50
Două mari fabrici vândute în România. Holdingul german Mutares semnează o nouă achiziție VIDEO # Profit.ro
Holdingul german Mutares a preluat afacerea din România a NBHX ROLEM, o companie chinezească prezentă de peste 30 ani în Brașov, furnizor pentru industria automotive
00:40
EXCLUSIV SURPRIZĂ Wizz Air analizează în România o posibilă operare de zboruri interne. Pregătește extinderea cu mai multe destinații # Profit.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air pregătește extinderea în România inclusiv cu mai multe destinații, fiind în analiză și o eventuală operare de zboruri interne, anunță, într-o discuție cu Profit.ro, CEO-ul companiei, József Váradi.
