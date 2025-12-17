Hotelierii încheie anul dezamăgiți. Promit acum prețuri stabile

07:40

Schimbul de generații sau facelift-urile aduc în mod normal o încetinire a vânzărilor pentru orice automobil. Atunci când schimbul se face simultan pe cinci modele, efectul nu întârzie să apară. Dacia a înregistrat scăderi ale livrărilor pe piața din Marea Britanie, în timp ce Ford Puma s-a impus din nou ca lider al pieței.