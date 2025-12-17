Hotelierii încheie anul dezamăgiți. Promit acum prețuri stabile
Profit.ro, 17 decembrie 2025 12:50
Anul 2025 a adus ajustări importante pentru industria ospitalității din România.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
13:10
Zetland Capital: România are nevoie de capital instituțional disciplinat pentru valorificarea activelor de infrastructură # Profit.ro
Reprezentanții Zetland Capital, administrator pan-european de investiții alternative cu aproximativ 1,5 miliarde de euro în administrare, au efectuat recent o vizită la București, unde au purtat discuții cu actori locali din mediul financiar și corporativ privind rolul capitalului instituțional pe termen lung în valorificarea activelor de infrastructură din România.
Acum 15 minute
13:00
DECIZIE Restricțiile la importurile de produse agricole din Ucraina, prelungite și în 2026 # Profit.ro
Parlamentul, prin votul final al deputaților, a stabilit prelungirea până la 31 decembrie 2026, inclusiv, a mecanismului de import pe bază de licență a produselor agricole din Ucraina. Această restricționare ar fi expirat la finalul acestui an.
13:00
Raportarea și obligațiile de diligență vor viza mai puține firrme. Regulile vor rămâne însă stricte pentru corporații.
13:00
DECIZIE FOTO Închisoare pentru distribuirea online a materialelor legionare. Conflict între opoziție și deputatul minorității evreiești # Profit.ro
Asemenea senatorilor, și deputații au votat din nou fără nicio modificare proiectul care prevede că distribuirea ”prin intermediul unui sistem informatic” a materialelor antisemite, fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, negarea sau diminuarea Holocaustului, precum și negarea crimelor de război va constitui infracțiune și se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și peste în anumite cazuri. Președintele Nicușor Dan retrimisese la începutul lunii Parlamentului proiectul pentru reexaminare, arătând printre alte că textul acestuia nu face diferența între materiale de propaganda extremistă și opere literare sau texte istorice.
13:00
5 greșeli juridice frecvente pe care le fac antreprenorii la început de drum (și cum le eviți) # Profit.ro
Dacă ești la început cu afacerea ta, e normal să te concentrezi pe vânzări, produs, oameni, cashflow. Problema e că exact în perioada asta apar și cele mai multe decizii pripite, pe principiul „merge și-așa”, doar să treci hopul, însă juridicul, când te ajunge din urmă, te costă de regulă mai mult decât ai economisit.
13:00
Wizz Air anunță lansarea unei rute noi de la Brașov către Aeroportul Varșovia Chopin, în vara anului 2026.
Acum 30 minute
12:50
Anul 2025 a adus ajustări importante pentru industria ospitalității din România.
12:50
DECIZIE Schimbare la permisele de conducere: Proba teoretică, eliminată pentru unii șoferi care vor alte categorii de permis auto, dar este cerută experiență de 1-2 ani. Nu se mai dă examen de sală pentru trecerea de la mașină la motocicletă # Profit.ro
Parlamentul a adoptat din nou proiectul de lege care elimină susținerea repetată a probei teoretice pentru persoanele care au deja un permis de conducere auto, la obținerea unui permis dintr-o categorie apropiată. Senatul a introdus obligația unei vechimi în conducere, după ce președintele Nicușor Dan a cerut reexaminarea proiectului.
12:50
ULTIMA ORĂ DECIZIE Primești peste 6.000 euro pentru 4 luni de pregătire militară - Condițiile pentru voluntariat în armată, adoptate # Profit.ro
Tinerii care vor să devină voluntari în armată pentru un scurt stagiu de pregătire vor primi 6.000 de euro pentru 4 luni de pregătire militară, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al senatorilor.
12:50
DECIZIE Polițiștii locali vor fi dotați cu camere video de corp. Condițiile în care vor putea fi filmați cetățenii # Profit.ro
Polițiștii locali vor putea purta și utiliza, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, mijloace de înregistrare foto-audio-video portabile de tip bodycam, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților.
Acum o oră
12:40
Provocări majore în piața de sisteme fotovoltaice. „Se pune presiune asupra planificării și execuției proiectelor." # Profit.ro
E-Acumulatori.ro, unul dintre principalii furnizori de soluții pentru energie regenerabilă și instalator de sisteme fotovoltaice din România, anunță o creștere de 30% a cifrei de afaceri în primele 10 luni ale acestui an comparativ cu aceeași perioadă din 2024.
12:40
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță două variante de eliminare/reducere a impozitului pe cifra de afaceri # Profit.ro
Premierul Bolojan anunță variantele aflate pe masă privind impozitul pe cifra de afaceri.
12:30
Șefi din ANPC și un fost secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, trimiși în judecată într-un dosar privind infracțiuni de abuz în serviciu și șantaj # Profit.ro
DNA a trimis în judecată un fost secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei și șefi din ANPC într-un dosar în care acuzațiile sunt de abuz în serviciu, instigarea la abuz în serviciu, șantaj și complicitate la șantaj.
12:30
ULTIMA ORĂ Bolojan vrea să taie din ajutoarele de șomaj și metodele de pensionare anticipată # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță că trebuie lucrat la reducerea ajutoarelor de șomaj.
12:30
Senatorii au respins, din proiectul de lege privind plata pensiilor private, articolul care permite bolnavilor de afecțiuni oncologice să primească, la cerere, 100% din pensia privată, spre deosebire de ceilalți participanți la fondul de pensii, care pot primi cel mult 30% într-o primă plată.
12:20
Un raport publicat de Agenția Internațională a Energiei (IEA) arată că cererea mondială de cărbune ar urma să înregistreze un nou record în 2025, în pofida tendințelor regionale divergente în privința consumului.
12:20
Românii abandonează magazinele fizice și cumpără tot mai mult online. "Vorbim deja despre o piață de masă, nu de un fenomen de nișă." # Profit.ro
Comerțul electronic din România își continuă trendul ascendent și în 2025.
Acum 2 ore
12:00
Peste 2.000 locuitori ai orașului Pacific, aflat la 32 de kilometri sud de Seattle, se aflau sub un ordin de evacuare de nivel 3, după inundații provocate de cedarea unui dig de-a lungul râului White în statul american Washington, au anunțat autoritățile.
12:00
Ultima turbină instalată în România de cel mai mare dezvoltator de parcuri eoliene onshore din Europa VIDEO # Profit.ro
OX2 Romania, parte a grupului suedez OX2, cel mai mare dezvoltator de parcuri eoliene onshore din Europa, a instalat ultima turbină eoliană la parcul eolian Green Breeze, din România, primul proiect al companiei din țară, deținut de Nala Renewables.
11:50
Număr record de promovări la Țuca Zbârcea & Asociații: Trei noi Parteneri și alte 16 numiri interne # Profit.ro
Țuca Zbârcea & Asociații își extinde echipa de management: Manuela Gornoviceanu, Ana Popa și Sergiu Crețu devin Parteneri.
11:50
Fondatorul SuperBet și Ionuț Dumitrescu - strategie de dezvoltare națională în logistică. ELI Park Iași intră în faza a II-a de dezvoltare # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar Element Industrial, susținut de antreprenorii Sacha Dragic (fondatorul SuperBet) și Ionuț Dumitrescu, își continuă strategia de dezvoltare națională.
11:30
ULTIMA ORĂ Fabrică vândută în România celui mai bogat ucrainean, pentru reconstrucția Ucrainei FOTO - Tranzacție finalizată # Profit.ro
Cel mai mare producător ucrainean de oțel, Metinvest, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a finalizat tranzacția prin care cumpără compania ArcelorMittal Tubular Products Iași.
11:30
OMV Petrom investește 45 de milioane de euro într-o nouă unitate de recuperare sulf la rafinăria Petrobrazi # Profit.ro
OMV Petrom a finalizat o investiție în rafinăria Petrobrazi, pentru o nouă unitate de recuperare sulf, cu o valoare de 45 milioane euro.
11:20
ULTIMA ORĂ Fabrică vândută în România celui mai bogat ucrainean FOTO - Tranzacție finalizată # Profit.ro
Cel mai mare producător ucrainean de oțel, Metinvest, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a finalizat tranzacția prin care cumpără compania ArcelorMittal Tubular Products Iași.
11:20
O coaliție formată din 20 de dezvoltatori de aplicații și organizații pentru protecția consumatorilor a cerut autorităților europene să aplice mai strict legislația UE împotriva Apple.
11:20
Cel mai mare investitor imobiliar din România numește un român în funcția de Chief Operating Officer # Profit.ro
NEPI Rockcastle, al treilea cel mai mare proprietar de centre comerciale listat la bursă din Europa și cel mai mare investitor imobiliar din România după valoarea activelor administrate, l-a numit pe Marius Barbu în funcția de Chief Operating Officer (COO), începând cu 1 aprilie 2026.
Acum 4 ore
11:10
Gucci revine la București, în cadrul TOFF Galleries.
11:10
Cel mai mare producător ucrainean de oțel, Metinvest, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a finalizat tranzacția prin care cumpără compania ArcelorMittal Tubular Products Iași.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Tranzacție în România: Francezii de la Engie preiau de la portughezi un proiect eolian românesc de peste 250 MW, cu subvenție CfD # Profit.ro
Engie România, principala subsidiară locală a grupului francez omonim de energie și utilități, preia un proiect românesc de parc eolian aflat în construcție.
11:00
ANAF va putea declara firmele ca fiind inactive în două noi situații, conform Legii 239/2025, respectiv Pachetul 2 fiscal.
11:00
ING schimbă în România la HomeBank și la carduri, comisioane, dobânzi, conturi, plăți online FOTO CONFIRMARE # Profit.ro
ING Bank confirmă că va opera în România o serie de schimbări în platforma Home’Bank, unde, de exemplu, vor apărea alte două pachete noi, ING More și ING Extra.
10:40
ULTIMA ORĂ Guvernul face ședință specială, în format "hibrid", pentru a obliga consiliile locale să crească impozitele până la final de an. Celor care nu se conformează le vor fi suspendate fonduri importante de la buget # Profit.ro
Guvernul a programat astăzi o ședință specială pentru a aproba rapid proiectul de ordonanță de urgență care prevede că impozitele pe proprietate majorate pentru anul 2026 trebuie anunțate de către Consiliile locale, inclusiv Consiliul General al Municipiului București, până la 31 decembrie 2025, urmând ca în caz contrar autoritățile locale să fie sancționate prin pierderea de fonduri importante de la bugetul statului, cotele din impozitul pe venit și alte sume.
10:40
Tranzacție: Francezii de la Engie preiau de la portughezi un proiect eolian românesc de peste 250 MW, cu subvenție CfD # Profit.ro
Engie România, principala subsidiară locală a grupului francez omonim de energie și utilități, preia un proiect românesc de parc eolian aflat în construcție.
10:30
Pe 17 decembrie, Prima TV împlinește 28 de ani de viata – 28 de ani în care televiziunea a fost mai mult decât un simplu post media: a fost un laborator de idei, o rampă de lansare pentru formate curajoase și o voce distinctă într-un peisaj media aflat într-o continuă transformare.
10:20
Potrivit Institutului Național de Statistică, cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă) a crescut, în termeni nominali, cu 3,2%, în primele zece luni, față de aceeași perioadă a anului trecut.
10:20
DECIZIE Trump blochează intrarea în SUA a palestinienilor și a cetățenilor altor șapte țări # Profit.ro
Casa Albă anunță că Donald Trump a extins interdicția de intrarea în Statele Unite la cetățenii altor șapte țări - inclusiv Siria și Palestina.
10:10
Supermarket amendat cu 110.000 de lei pentru că vindea legume și fructe pe a căror etichetă era trecută o altă țară de proveniență decât cea reală # Profit.ro
Protecția Consumatorilor Bistrița-Năsăud a amendat recent cu 110.000 de lei un supermarket care vindea legume și fructe pe a căror etichetă era trecută o altă țară de proveniență decât cea reală.
09:50
STUDIU Aproape 90% dintre medici sunt convinși că inteligența artificială nu le va putea periclita locul de muncă # Profit.ro
Offcall a publicat rezultatele unui studiu, numit Physicians AI, care încearcă să explice în ce măsură și în ce fel inteligența artificială este folosită în sistemul medical.
09:40
Protestul declanșat de angajații CT BUS continuă și miercuri, anunță CT BUS pe Facebook.
09:20
Pe fondul speranțelor privind încheierea războiului din Ucraina și al unei eventuale reduceri a restricțiilor de export pentru Rusia, prețul petrolului european a scăzut la sub 60 de dolari pe baril, pentru prima dată în ultimii aproape cinci ani.
Acum 6 ore
09:10
Vinul zilei: un Saperavi din Republica Moldova, cu note de fructe negre supracoapte și condimente, la care se adaugă arome de ciocolată neagră și vanilie. Un vin savuros alături de carne de vită, berbec sau brânzeturi maturate cu mucegai nobil # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Barriquello Saperavi 2018, este un vin roșu sec, intens și matur, care surprinde prin eleganță și profunzime.
08:50
Chină permite circulația mașinilor autonome de nivelul 3 dezvoltate de două companii auto de stat # Profit.ro
Pentru prima oară, doi producători auto chinezi de stat au fost autorizați să testeze mașini autonome de nivelul 3 pe drumurile locale.
08:40
Încărcarea acasă este cel mai mare avantaj practic al unei mașini electrice.
08:20
Mulți oameni ajung la psihoterapie cu speranța că, prin discuție și introspecție, vor reuși să-și rezolve problemele emoționale, anxietatea, depresia sau blocajele interioare.
08:10
IT-ul românesc, fragil fără investiții în produse. George Panainte, fondator Altamira Software: Digitalizarea nu înseamnă laptopuri și ERP, ci schimbarea modelului de business - VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Fondatorul Altamira Software explică de ce multe proiecte de digitalizare eșuează, cum a pivotat compania de la un produs hardware la servicii software, de ce industria IT din România rămâne dependentă de outsourcing și care sunt riscurile economice pentru sector în lipsa investițiilor în produse și proprietate intelectuală.
08:00
Presiune pe buget: salt puternic al creditelor neperformante cu garanții de stat GRAFICE # Profit.ro
Problema creditelor neperformante cu garanții de stat s-a acutizat semnificativ în acest an, cu o creștere mai ales în trimestrul al treilea. Este vorba în principal despre împrumuturile acordate în pandemie și până în 2024, prin programul IMM Invest.
07:50
În ultimii ani, România a intrat într-o etapă în care familiile de business devin actori tot mai vizibili, mai sofisticați și mai prezenți internațional.
07:40
GRAFICE Eliminarea importurilor de gaze rusești: Cum stă România. Cele mai afectate țări # Profit.ro
Planurile Uniunii Europene de a elimina treptat importurile de gaze naturale din Rusia până în 2027 afectează unele state membre mai mult decât altele, din cauza diferențelor mari între țări în ceea ce privește dependența de gaze și capacitatea de a-și schimba furnizorii.
07:40
Schimbul de generații sau facelift-urile aduc în mod normal o încetinire a vânzărilor pentru orice automobil. Atunci când schimbul se face simultan pe cinci modele, efectul nu întârzie să apară. Dacia a înregistrat scăderi ale livrărilor pe piața din Marea Britanie, în timp ce Ford Puma s-a impus din nou ca lider al pieței.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.