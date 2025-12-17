Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie stabilitate”. Ce spune despre plecarea Liei Savonea
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, în cadrul interviului de la DigiFM, întrebat dacă ar trebui tras la răspundere Cătălin Predoiu pentru modificarea legilor justiției în urmă cu câțiva ani, că „nu pot să judec un ministru care azi răspunde de un portofoliu cum e Ministerul de Interne, unde domnul Predoiu a avut rezultate bune, pentru gestionarea altui sistem, unde dânsul de 4 ani nu mai are nicio răspundere”. „Ca să ai rezultate în orice sistem, una din condițiile de bază este o anumită stabilitate”, a mai afirmat Bolojan. Despre răspunderea Liei Savonea, în prezent președintele ÎCCJ, privind situația din Justiție, premierul Ilie Bolojan spune că va trage concluzii după analiza făcută de grupul de lucru, dar că ministrul nu are „foarte multe pârghii” de intervenție.
14:10
O pisică pe nume Jintiao din estul Chinei a supraviețuit unei spălări de 10 minute în interiorul unei mașini de spălat, scăpând cu doar câteva răni minore, a raportat South China Morning Post (SCMP). Pisica aventuroasă a reușit cumva să se urce în mașină, iar proprietarul său a fost șocat să o descopere înăuntru în timp ce scotea hainele.
14:00
13:50
Premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri într-o emisiune la DigiFm despre scandalul din Coaliție iscat în urma votului pe care l-a dat PSD împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu. Premierul a punctat că protocolul de funcționare a Coaliției a fost grav încălcat.
13:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în direct la Digi FM, că proiectul de lege privind pensiile magistraților respectă toate prevederile constituționale și nu ia în calcul ca acesta să fie respins de CCR.
13:50
Europarlamentarul liberal Daniel Buda a declarat că o eventuală ieșire a PSD de la guvernare ar reprezenta „un gest de lașitate” și a subliniat că o decizie negativă a Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților nu ar trebui să ducă la ruperea Coaliției.
13:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la emisiunea Audiență Națională de la Digi FM, că, în opinia sa, faptele de corupție gravă nu ar trebuie să se prescrie. Prim-ministrul a comentat situația din justiție, în contextul protestelor de stradă de după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”.
13:30
Prețul mediu al unui metru cub de lemn, un indicator esențial în legislația silvică, ar putea crește de la 164 de lei la 272 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura este prevăzută într-un proiect de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, aflat în prezent în dezbatere publică. Potrivit documentelor oficiale analizate de Digi24.ro, adoptarea actului normativ este considerată urgentă, deoarece actualul preț mediu al lemnului este valabil doar până la 31 decembrie 2025.
13:20
Camera Deputaților a adoptat miercuri, 17 decembrie, Legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei, în calitate de for decizional. Legea a fost retrimisă Parlamentului de Nicușor Dan pentru reexaminare, însă obiecțiile președintelui au fost respinse, astfel că proiectul a trecut în forma în care a fost adoptat prima dată.
13:10
Administratorul public al municipiului Bacău, inspectori de specialitate din Primăria Bacău şi mai mulţi administratori ai unor societăţi comerciale au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar cu 24 de inculpaţi, care vizează modul de decontare a patru contracte finanţate din fonduri europene, încheiate de municipalitate pentru realizarea a 13 parcări publice de biciclete cu sistem de acces RFID. Valoarea prejudiciului este de aproximativ 6,3 milioane de lei.
13:10
Senatul a adoptat, miercuri, cu 107 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” şi 6 abţineri, în calitate de cameră decizională, iniţiativa legislativă prin care ponderea stagiilor de practică asigurate de universităţi va creşte de la 50% la 75%.
13:00
Nicusor Dan își continuă vizita la Londra. Marți seară a fost întâmpinat de diaspora românească care locuiește în Regatul Unit, atât în sediul ambasadei, cât și afară de protestatarii care îi cereau să apere justiția. Este prima sa vizită în Marea Britanie, unde diaspora românească a votat în mare parte pentru contracandidatul său, George Simion.
12:40
Kremlinul a declarat, miercuri, că poziția Rusiei cu privire la desfășurarea oricăror trupe europene în Ucraina în cadrul unui posibil acord de pace negociat de SUA este bine cunoscută, dar că subiectul poate fi discutat, potrivit Reuters.
12:30
Diplomații americani și europeni, care s-au întâlnit în ultimele zile cu liderii Ucrainei la Berlin, au aprobat în general două documente care prezintă garanții de securitate, relatează The New York Times, citând oficiali familiarizați cu detaliile planului de pace în curs de elaborare.
12:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ridicat miza înaintea unei reuniuni cruciale a celor 27 de lideri ai Uniunii Europene, care va avea loc joi la Bruxelles, prezentând discuțiile ca fiind esențiale pentru securitatea și independența Europei, relatează Euronews.
12:00
Programul Rabla 2025 a fost redeschis marți, 16 decembrie, la ora 10:00, iar interesul românilor pentru achiziția de autoturisme prin acest program s-a dovedit a fi ridicat încă din primele 24 de ore. Potrivit datelor publicate în timp real pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, mii de dosare au fost depuse atât pentru mașini electrice, cât și pentru cele cu motor termic.
12:00
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care președintele Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, potrivit unor surse familiarizate cu acest subiect, relatează Bloomberg.
12:00
Românii se pregătesc pentru marea evadare în vacanța de iarnă. Iar primul gând pe care mulți dintre ei îl au în această perioadă este să aleagă stațiunile montane. Însă, spre deosebire de alți ani, vremea le strică planurile, aducând temperaturi mult mai ridicate chiar și în zonele înalte decât ar fi normal în această perioadă, coșmar mai ales pentru schiori. Ziua de joi va veni cu un paradox termic, spun meteorologii: în plină lună decembrie, va fi mult mai cald la munte decât la câmpie, cu valori chiar și de 12 grade Celsius peste media obișnuită, cuprinsă, de obicei, între minus 6 și zero grade Celsius, anunță Digi24.
11:30
Premierul Ilie Bolojan va fi astăzi, 17 decembrie, în direct la DigiFM, de la ora 13.00.
11:30
Premierul Ilie Bolojan a delcarat, miercuri, că România este ţara din Europa aflată pe penultimul loc ca pondere din populaţie activă implicată în economie şi doar Italia este în spatele nostru, pe ultimul loc, el precizând că în România lucrează prea puţini oameni.
11:30
Un responsabil al fotbalului din Berlin a declarat că îşi va continua campania de interzicere a numărului 88 pe tricou în ligile capitalei germane, după ce propunerea sa a fost respinsă, informează DPA.
11:20
Profesorul Corneliu Gaşpar, care preda disciplina „Etică şi integritate academică” la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Ştiinţele Vieţii (USV) din Iaşi, a fost arestat preventiv, după ce a fost acuzat de viol de către o studentă.
11:20
AUR a depus miercuri două moțiuni simple, împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.
11:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis miercuri, 17 decembrie, la solicitarea Digi24.ro, precizări oficiale după apariția unor informații în spațiul public potrivit cărora noile modificări legislative privind securitatea la incendiu ar urma să reducă pragul de suprafață de la 600 la 200 de metri pătrați pentru obligativitatea obținerii autorizației PSI (Prevenirea și Stingerea Incendiilor). Reprezentanți ai industriei HoReCa au avertizat că o astfel de măsură ar putea afecta grav activitatea operatorilor economici, în special în centrele istorice ale marilor orașe.
11:10
În timp ce Administrația Trump testează ideea de a oferi Ucrainei garanții de securitate vagi, „asemănătoare articolului 5”, în schimbul unei încheieri negociate a războiului cu Rusia, un nou raport al unui grup de reflecție din Washington susține că propunerea nu este nici credibilă, nici durabilă – și prezintă o alternativă menită să supraviețuiască obiecțiilor Moscovei și limitelor politice occidentale.
11:10
Țările aliate ale Ucrainei, în urma celei de-a 32-a reuniuni în formatul „Ramstein”, au convenit să aloce aproximativ 20 de miliarde de euro pentru sprijinirea Kievului în 2026. Acest lucru a fost anunțat de ministrul apărării al Ucrainei, Denis Smihal, în urma reuniunii online care a avut loc pe 16 decembrie, relatează „Serviciul rus al BBC”.
11:10
Guvernul se reunește miercuri în ședință extraordinară, în format hibrid, de la ora 14:00. Ședința vizează modificarea legislației privind impozitarea făcută de primării.
11:10
Radioterapia este una dintre metodele esențiale în tratamentul pentru cancer, utilizând radiații pentru a distruge celulele tumorale. Care este rolul radioterapiei între tratamentele pentru cancer și cum se desfășoară tratamentul aflăm de la Dr. Remus Stoica, medic specialist radioterapie.
11:10
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că în primul tur al alegerilor prezidenţiale a fost votat de 21% din alegători şi a precizat că trebuie să lucreze cu o majoritate de 50%. El a menţionat că niciunul din miniştrii Guvernului nu este suspectat că a făcut vreo şmecherie.
11:10
Rușii trăiesc astăzi în „vremuri foarte prospere”, deoarece Vladimir Putin este „primul președinte ortodox de la epoca țaristă încoace”, a spus Kirill, capul Bisericii Ortodoxe Ruse. „Uneori chiar te gândești: Doamne, chiar se întâmplă asta?”, a spus ierarhul în timpul unei predici la Biserica „Sfântul Vladimir cel Mare” din Krîlațkoe. Potrivit lui Kirill, „acesta este cu adevărat un dar de sus”.
11:00
Premierul ungar Viktor Orban a dezvăluit că l-a întrebat pe Vladimir Putin care va fi reacția Rusiei la o eventuală decizie a UE de a utiliza activele rusești și a susținut că a fost asigurat de faptul că Moscova ține cont de obiecția Ungariei în această privință, relatează Ukrainska Pravda, citând Mandier.
11:00
Fostul director al morgii de la Harvard Medical School din cadrul prestigioasei universităţi americane a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe şi resturi umane, a anunţat marţi Departamentul de Justiţie al SUA.
10:50
Marea Britanie se pregăteşte să reintre în programul european de schimburi universitare Erasmus, din care a ieşit în urmă cu aproape cinci ani, în urma Brexitului, relatează AFP citând presa britanică.
10:50
Suspectul rămas în viaţă în cazul împuşcăturilor de pe plaja Bondi din Sydney este acuzat de 59 de infracţiuni, inclusiv terorism şi crimă, care îi vor fi aduse oficial la cunoştinţă de îndată ce va ieşi din comă şi starea sa se va stabiliza, relatează Reuters. Probele preliminare indică faptul că Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, a organizat un „atac terorist inspirat de ISIS”, a declarat miercuri poliţia din New South Wales.
10:40
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, că am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli şi a avut cheltuieli dovedite de cel puţin un milion de euro. De asemenea, Nicuşor Dan a mai transmis, într-o discuţie cu un grup de români din Londra, că există de zece ani o campanie de dezinformare a Rusiei, dar pentru asta statul român nu a venit cu dovezi, dar va veni în perioada următoare.
10:30
Nepoata fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost audiată marți seara de anchetatori, în cadrul dosarului deschis după decesul acesteia. Verificările continuă, însă aceasta nu ar fi declarat ceva care să confirme o moarte suspectă.
10:30
La 31 de ani de la lansare, „All I want for Christmas Is You”, melodie interpretată de Mariah Carey, detronează toate hiturile din istorie, stabilind un nou record în clasamentul celor mai ascultate melodii din Statele Unite, toate categoriile muzicale fiind incluse. Melodia a rămas douăzeci de săptămâni în fruntea clasamentului american Billboard Hot 100.
10:20
Un bărbat din județul Cluj a fost victima unei escrocherii pe Internet, care l-a costat scump. Acesta a fost sedus, șantajat și amenințat de o presupusă femeie, pe care a cunoscut-o pe o rețea socială. În spatele contului era, de fapt, un individ din Mureș care a reușit să-l convingă pe bărbat să îi trimită peste 6.500 de lei. Victima a cerut ajutorul politiștilor, anunță Digi24.
10:20
Summitul liderilor UE de joi va pune la încercare capacitatea blocului de a rămâne unit sau dacă Donald Trump va reuși să-l divizeze. O dezbatere aprinsă între guvernele europene cu privire la utilizarea activelor rusești înghețate pentru a finanța reconstrucția Ucrainei scoate la iveală o diviziune mai profundă pe continent cu privire la modul de abordare a noii ordini mondiale și a presiunii fără precedent din partea SUA, notează Politico.
10:10
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat importanţa activităţilor desfăşurate împreună cu FBI, cu accent pe combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere, în special a traficului de droguri şi a criminalităţii cibernetice, cu ocazia întâlnirii pe care a avut-o, marţi, cu directorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI), Kash Patel.
10:10
Autoproclamatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, consideră că încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei „depinde de poziția lui Trump și a Statelor Unite ale Americii”, potrivit unui interviu acordat Newsmax și citat de Ukrainska Pravda.
09:50
09:40
Forţele Aeriene ale SUA au anunţat achiziţia a două avioane Jumbo Boeing 747-8 în valoare de 400 de milioane de dolari, pentru un program de instruire şi susţinere destinat viitoarei sale flote prezidenţiale, relatează Reuters.
09:30
În timp ce administrația Trump testează ideea de a oferi Ucrainei garanții de securitate vagi, „asemănătoare celor prevăzute la articolul 5”, în schimbul unei încheieri negociate a războiului cu Rusia, un nou raport al unui grup de reflecție din Washington specializat în domeniul apărării susține că propunerea nu este nici credibilă, nici durabilă – și prezintă o alternativă menită să supraviețuiască obiecțiilor Moscovei și limitelor politice occidentale, relatează Kyiv Post.
09:30
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat în faţa unui grup de români care l-au întâmpinat la Londra, referindu-se la problemele din justiţie, că acum a dat microfon celor care reclamă abuzuri, după care va face acest lucru pentru cei care se vor apăra. El a precizat că va exista o dezbatere, vor fi nişte modificări, dar că nu doreşte să facă acest lucru într-o săptămână, în zece zile, ci în două luni, „ca să fie ceva stabil”.
09:10
Discuțiile privind garanțiile de securitate au lăsat până acum nerezolvate unele elemente cheie, inclusiv durata acestor garanții, anunță European Pravda. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a remarcat, în cadrul unei conferințe de presă la Haga, că în ciuda numeroaselor runde de negocieri detaliate privind posibile garanții de securitate, unele probleme rămân deschise, în special dacă garanțiile vor fi sau nu pe termen nelimitat.
09:10
Procurorii din Los Angeles au emis acuzaţii de omor împotriva lui Nick Reiner în cazul morţii părinţilor său, regizorul de la Hollywood Rob Reiner şi soţia sa Michele, scrie BBC.
09:00
Președintele american Donald Trump a susținut-o, marți, pe șefa sa de cabinet, Susie Wiles, chiar și după ce interviul candid al acesteia din Vanity Fair a oferit o imagine surprinzătoare a celui de-al doilea mandat al său la Casa Albă, scrie Axios.
09:00
În prag de sărbători, pe una dintre cele mai aglomerate șosele din țară se circula cu restricții. A avut loc o nouă alunecare de teren în județul Prahova, pe DN1. Potrivit autorităților, aceasta s-a produs în afara localității Cornu.
08:50
Atacul de la Bondi Beach declanșează reforme rapide ale legilor privind folosirea armelor în Australia. Parlamentul din New South Wales va fi convocat pentru adopta măsuri urgente în acest caz, anunță miercuri Reuters. Între timp, Sydney va face o pauză în doliu astăzi, când vor începe funeraliile pentru unele dintre cele 15 persoane ucise în cel mai sângeros atac armat din Australia din ultimele trei decenii - o sărbătoare evreiască de Hanukkah transformată în tragedie, care a zguduit națiunea și a intensificat temerile legate de creșterea antisemitismului și a extremismului.
08:50
Imagini dramatice arată momentul în care o replică după „Statuia Libertății” din Brazilia se prăbușește la pământ.