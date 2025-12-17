Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie stabilitate”. Ce spune despre plecarea Liei Savonea

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, în cadrul interviului de la DigiFM, întrebat dacă ar trebui tras la răspundere Cătălin Predoiu pentru modificarea legilor justiției în urmă cu câțiva ani, că „nu pot să judec un ministru care azi răspunde de un portofoliu cum e Ministerul de Interne, unde domnul Predoiu a avut rezultate bune, pentru gestionarea altui sistem, unde dânsul de 4 ani nu mai are nicio răspundere”. „Ca să ai rezultate în orice sistem, una din condițiile de bază este o anumită stabilitate”, a mai afirmat Bolojan. Despre răspunderea Liei Savonea, în prezent președintele ÎCCJ, privind situația din Justiție, premierul Ilie Bolojan spune că va trage concluzii după analiza făcută de grupul de lucru, dar că ministrul nu are „foarte multe pârghii” de intervenție.

