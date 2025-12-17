Radu Miruță spune că a fost amendat de AMEPIP pentru că a vrut „conduceri corecte” la o companie de stat: „Un maxim al ridicolului”
Digi24.ro, 17 decembrie 2025 14:30
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a dezvăluit că Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) l-a amendat „pe persoană fizică” pentru că a vrut „conduceri curate şi corecte la o companie de stat” - Avioane Craiova, care are conducere interimară din 2016 „dispusă din pix”.
• • •
Acum 10 minute
14:40
Warner Bros se pregătește să respingă oferta ostilă de preluare de către Paramount după ce un finanțator s-a retras din tranzacție # Digi24.ro
Unul dintre partenerii financiari ai Paramount, deținut de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, se retrage din luptă, pe fondul informațiilor potrivit cărora consiliul de administrație al Warner Bros ar prefera oferta Netflix, transmite Sky News.
14:40
Dispozitiv de spionaj, găsit pe un feribot în Franţa. Ministrul francez de Interne avertizează asupra unei „posibile ingerinţe străine” # Digi24.ro
Anchetatorii urmăresc pista ingerinţei străine, a asigurat miercuri ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, după descoperirea, pe un feribot în Herault, departament din sudul Franţei, a unui sistem informatic ce putea permite controlul de la distanţă în scopuri de spionaj, relatează AFP.
14:40
Cât de des se enervează Ilie Bolojan: premierul a răspuns la Digi FM unor întrebări despre viața sa privată # Digi24.ro
Prezent la DigiFM, Ilie Bolojan a răspuns într-un interviu eminamente politic și la câteva întrebări mai personale, chiar dacă a fost evident că cel puțin în cazul uneia, nu i-a făcut plăcere.
Acum 30 minute
14:30
Ce spune Ilie Bolojan despre bugetul pe 2026 și care este ținta Guvernului pentru deficit # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la emisiunea Audiență Națională de la Digi FM, că bugetul pe 2026 va fi construit pe reducerea deficitului bugetar, cu ținta de a ajunge la 6,4% anul viitor și la 3% din PIB până în 2030. „Toate guvernele vor trebui să respecte o tendință de reducere a deficitelor”, a afirmat premierul.
14:30
14:20
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”. Anunț despre creșterea taxelor și bugetul partidelor # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a răspuns, la emisiunea Audiență Națională de la Digi FM, celor care îi critică deciziile politice, numindu-l „Ilie Sărăcie” în urma majorării taxelor. În replică, prim-ministrul a punctat că „este simplu să pui etichete și sloganuri sau să fugi după oameni să-i filmezi, dar mai greu să îți asumi răspunderea de a scoate țara dintr-o situație dificilă”, adăugând că „nu se ia după înjurături sau strigături”.
Acum o oră
14:10
O pisică a fost „spălată” 10 minute. Felina a supraviețuit experienței neplăcute din cuva mașinii # Digi24.ro
O pisică pe nume Jintiao din estul Chinei a supraviețuit unei spălări de 10 minute în interiorul unei mașini de spălat, scăpând cu doar câteva răni minore, a raportat South China Morning Post (SCMP). Pisica aventuroasă a reușit cumva să se urce în mașină, iar proprietarul său a fost șocat să o descopere înăuntru în timp ce scotea hainele.
14:00
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie stabilitate”. Ce spune despre plecarea Liei Savonea # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, în cadrul interviului de la DigiFM, întrebat dacă ar trebui tras la răspundere Cătălin Predoiu pentru modificarea legilor justiției în urmă cu câțiva ani, că „nu pot să judec un ministru care azi răspunde de un portofoliu cum e Ministerul de Interne, unde domnul Predoiu a avut rezultate bune, pentru gestionarea altui sistem, unde dânsul de 4 ani nu mai are nicio răspundere”. „Ca să ai rezultate în orice sistem, una din condițiile de bază este o anumită stabilitate”, a mai afirmat Bolojan. Despre răspunderea Liei Savonea, în prezent președintele ÎCCJ, privind situația din Justiție, premierul Ilie Bolojan spune că va trage concluzii după analiza făcută de grupul de lucru, dar că ministrul nu are „foarte multe pârghii” de intervenție.
13:50
Ilie Bolojan, despre votul PSD împotriva Dianei Buzoianu: „E greu să faci echipe când oamenii se porcăiesc între ei” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri într-o emisiune la DigiFm despre scandalul din Coaliție iscat în urma votului pe care l-a dat PSD împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu. Premierul a punctat că protocolul de funcționare a Coaliției a fost grav încălcat.
13:50
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă va demisiona în cazul în care legea pensiilor speciale va fi respinsă de CCR # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în direct la Digi FM, că proiectul de lege privind pensiile magistraților respectă toate prevederile constituționale și nu ia în calcul ca acesta să fie respins de CCR.
13:50
Eurodeputatul PNL Daniel Buda, după amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare: „Un gest de lașitate. Să se maturizeze” # Digi24.ro
Europarlamentarul liberal Daniel Buda a declarat că o eventuală ieșire a PSD de la guvernare ar reprezenta „un gest de lașitate” și a subliniat că o decizie negativă a Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților nu ar trebui să ducă la ruperea Coaliției.
Acum 2 ore
13:30
Premierul Ilie Bolojan consideră că faptele de corupție gravă nu ar trebui să se prescrie # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la emisiunea Audiență Națională de la Digi FM, că, în opinia sa, faptele de corupție gravă nu ar trebuie să se prescrie. Prim-ministrul a comentat situația din justiție, în contextul protestelor de stradă de după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”.
13:30
Prețul de referință al lemnului ar putea crește de la 1 ianuarie 2026. Măsura nu are impact direct asupra prețului plătit de populație # Digi24.ro
Prețul mediu al unui metru cub de lemn, un indicator esențial în legislația silvică, ar putea crește de la 164 de lei la 272 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura este prevăzută într-un proiect de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, aflat în prezent în dezbatere publică. Potrivit documentelor oficiale analizate de Digi24.ro, adoptarea actului normativ este considerată urgentă, deoarece actualul preț mediu al lemnului este valabil doar până la 31 decembrie 2025.
13:20
Legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei a fost adoptată de Parlament. Ce prevede forma finală # Digi24.ro
Camera Deputaților a adoptat miercuri, 17 decembrie, Legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei, în calitate de for decizional. Legea a fost retrimisă Parlamentului de Nicușor Dan pentru reexaminare, însă obiecțiile președintelui au fost respinse, astfel că proiectul a trecut în forma în care a fost adoptat prima dată.
13:10
24 de inculpați, printre care funcționari din Primăria Bacău, trimiși în judecată pentru fraude cu fonduri europene de 6,3 milioane lei # Digi24.ro
Administratorul public al municipiului Bacău, inspectori de specialitate din Primăria Bacău şi mai mulţi administratori ai unor societăţi comerciale au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar cu 24 de inculpaţi, care vizează modul de decontare a patru contracte finanţate din fonduri europene, încheiate de municipalitate pentru realizarea a 13 parcări publice de biciclete cu sistem de acces RFID. Valoarea prejudiciului este de aproximativ 6,3 milioane de lei.
13:10
Senatul a adoptat legea care obligă universitățile să ofere mai multe stagii de practică pentru studenţi # Digi24.ro
Senatul a adoptat, miercuri, cu 107 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” şi 6 abţineri, în calitate de cameră decizională, iniţiativa legislativă prin care ponderea stagiilor de practică asigurate de universităţi va creşte de la 50% la 75%.
13:00
Vizita lui Nicușor Dan în Marea Britanie, oportunitate pentru a atrage investiții chiar din partea diasporei românești # Digi24.ro
Nicusor Dan își continuă vizita la Londra. Marți seară a fost întâmpinat de diaspora românească care locuiește în Regatul Unit, atât în sediul ambasadei, cât și afară de protestatarii care îi cereau să apere justiția. Este prima sa vizită în Marea Britanie, unde diaspora românească a votat în mare parte pentru contracandidatul său, George Simion.
Acum 4 ore
12:40
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e „bine cunoscută, dar deschisă discuțiilor” # Digi24.ro
Kremlinul a declarat, miercuri, că poziția Rusiei cu privire la desfășurarea oricăror trupe europene în Ucraina în cadrul unui posibil acord de pace negociat de SUA este bine cunoscută, dar că subiectul poate fi discutat, potrivit Reuters.
12:30
Trupe europene în Ucraina. Ce prevede ultima variantă a planului de pace care ar trebui să pună capăt războiului # Digi24.ro
Diplomații americani și europeni, care s-au întâlnit în ultimele zile cu liderii Ucrainei la Berlin, au aprobat în general două documente care prezintă garanții de securitate, relatează The New York Times, citând oficiali familiarizați cu detaliile planului de pace în curs de elaborare.
12:30
Ursula von der Leyen, avertisment înaintea unui summit decisiv: „Pacea de ieri a dispărut. Nu avem timp să ne lăsăm pradă nostalgiei” # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ridicat miza înaintea unei reuniuni cruciale a celor 27 de lideri ai Uniunii Europene, care va avea loc joi la Bruxelles, prezentând discuțiile ca fiind esențiale pentru securitatea și independența Europei, relatează Euronews.
12:00
AFM a lansat a treia sesiune Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice. Peste 19.000 de dosare au fost depuse în prima zi # Digi24.ro
Programul Rabla 2025 a fost redeschis marți, 16 decembrie, la ora 10:00, iar interesul românilor pentru achiziția de autoturisme prin acest program s-a dovedit a fi ridicat încă din primele 24 de ore. Potrivit datelor publicate în timp real pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, mii de dosare au fost depuse atât pentru mașini electrice, cât și pentru cele cu motor termic.
12:00
SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin respinge planul de pace # Digi24.ro
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care președintele Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, potrivit unor surse familiarizate cu acest subiect, relatează Bloomberg.
12:00
Mai cald în stațiunile montane, decât la câmpie: temperaturi mai mari cu până la 12 grade Celsius. Care este explicația meteorologilor # Digi24.ro
Românii se pregătesc pentru marea evadare în vacanța de iarnă. Iar primul gând pe care mulți dintre ei îl au în această perioadă este să aleagă stațiunile montane. Însă, spre deosebire de alți ani, vremea le strică planurile, aducând temperaturi mult mai ridicate chiar și în zonele înalte decât ar fi normal în această perioadă, coșmar mai ales pentru schiori. Ziua de joi va veni cu un paradox termic, spun meteorologii: în plină lună decembrie, va fi mult mai cald la munte decât la câmpie, cu valori chiar și de 12 grade Celsius peste media obișnuită, cuprinsă, de obicei, între minus 6 și zero grade Celsius, anunță Digi24.
11:30
Ilie Bolojan, interviu în direct la Digi FM, de la ora 13.00. Principalele declarații, în format video și livetext pe Digi24.ro # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan va fi astăzi, 17 decembrie, în direct la DigiFM, de la ora 13.00.
11:30
„În România lucrează prea puțini oameni”, susține Ilie Bolojan. „Noi suntem ţara din Europa care suntem pe penultimul loc” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a delcarat, miercuri, că România este ţara din Europa aflată pe penultimul loc ca pondere din populaţie activă implicată în economie şi doar Italia este în spatele nostru, pe ultimul loc, el precizând că în România lucrează prea puţini oameni.
11:30
Un oficial din fotbalul german vrea interzicerea tricoului cu numărul 88. Care este legătura cu Adolf Hitler # Digi24.ro
Un responsabil al fotbalului din Berlin a declarat că îşi va continua campania de interzicere a numărului 88 pe tricou în ligile capitalei germane, după ce propunerea sa a fost respinsă, informează DPA.
11:20
Un profesor de Etică de la Universitatea de Științele Vieții din Iaşi a fost arestat, fiind acuzat de viol de către o studentă # Digi24.ro
Profesorul Corneliu Gaşpar, care preda disciplina „Etică şi integritate academică” la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Ştiinţele Vieţii (USV) din Iaşi, a fost arestat preventiv, după ce a fost acuzat de viol de către o studentă.
11:20
AUR a depus miercuri două moțiuni simple, împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.
11:20
IGSU: „Pragul pentru autorizația PSI nu se reduce de la 600 la 200 mp.” Precizări după avertismentele HoReCa privind impactul economic # Digi24.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis miercuri, 17 decembrie, la solicitarea Digi24.ro, precizări oficiale după apariția unor informații în spațiul public potrivit cărora noile modificări legislative privind securitatea la incendiu ar urma să reducă pragul de suprafață de la 600 la 200 de metri pătrați pentru obligativitatea obținerii autorizației PSI (Prevenirea și Stingerea Incendiilor). Reprezentanți ai industriei HoReCa au avertizat că o astfel de măsură ar putea afecta grav activitatea operatorilor economici, în special în centrele istorice ale marilor orașe.
11:10
De ce „Articolul 5 bis” al lui Trump pentru Ucraina este o fundătură sau poate chiar o capcană. Explicațiile unui think tank american # Digi24.ro
În timp ce Administrația Trump testează ideea de a oferi Ucrainei garanții de securitate vagi, „asemănătoare articolului 5”, în schimbul unei încheieri negociate a războiului cu Rusia, un nou raport al unui grup de reflecție din Washington susține că propunerea nu este nici credibilă, nici durabilă – și prezintă o alternativă menită să supraviețuiască obiecțiilor Moscovei și limitelor politice occidentale.
11:10
Statele din formatul Ramstein au decis să aloce o sumă record Ucrainei în 2026. Pe ce vor merge banii # Digi24.ro
Țările aliate ale Ucrainei, în urma celei de-a 32-a reuniuni în formatul „Ramstein”, au convenit să aloce aproximativ 20 de miliarde de euro pentru sprijinirea Kievului în 2026. Acest lucru a fost anunțat de ministrul apărării al Ucrainei, Denis Smihal, în urma reuniunii online care a avut loc pe 16 decembrie, relatează „Serviciul rus al BBC”.
11:10
Guvernul se reunește în ședință extraordinară pentru modificarea legislației privind impozitele locale # Digi24.ro
Guvernul se reunește miercuri în ședință extraordinară, în format hibrid, de la ora 14:00. Ședința vizează modificarea legislației privind impozitarea făcută de primării.
11:10
Radioterapia este una dintre metodele esențiale în tratamentul pentru cancer, utilizând radiații pentru a distruge celulele tumorale. Care este rolul radioterapiei între tratamentele pentru cancer și cum se desfășoară tratamentul aflăm de la Dr. Remus Stoica, medic specialist radioterapie.
11:10
Nicușor Dan, către românii care l-au întrebat ce face cu„oamenii vechiului sistem”: Trebuie să reuşesc să lucrez cu o majoritate de 50% # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că în primul tur al alegerilor prezidenţiale a fost votat de 21% din alegători şi a precizat că trebuie să lucreze cu o majoritate de 50%. El a menţionat că niciunul din miniştrii Guvernului nu este suspectat că a făcut vreo şmecherie.
11:10
„Putin este un dar de sus”. Patriarhul Kirill le cere rușilor să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că au un asemenea lider # Digi24.ro
Rușii trăiesc astăzi în „vremuri foarte prospere”, deoarece Vladimir Putin este „primul președinte ortodox de la epoca țaristă încoace”, a spus Kirill, capul Bisericii Ortodoxe Ruse. „Uneori chiar te gândești: Doamne, chiar se întâmplă asta?”, a spus ierarhul în timpul unei predici la Biserica „Sfântul Vladimir cel Mare” din Krîlațkoe. Potrivit lui Kirill, „acesta este cu adevărat un dar de sus”.
11:00
Viktor Orban l-a întrebat pe Putin care va fi reacția Rusiei la o decizie UE privind activele rusești: „Un nou nivel de escaladare” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a dezvăluit că l-a întrebat pe Vladimir Putin care va fi reacția Rusiei la o eventuală decizie a UE de a utiliza activele rusești și a susținut că a fost asigurat de faptul că Moscova ține cont de obiecția Ungariei în această privință, relatează Ukrainska Pravda, citând Mandier.
11:00
Directorul morgii de la Harvard a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru că fura organe de la cadavre. Cum funcționa schema # Digi24.ro
Fostul director al morgii de la Harvard Medical School din cadrul prestigioasei universităţi americane a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe şi resturi umane, a anunţat marţi Departamentul de Justiţie al SUA.
10:50
Marea Britanie se pregăteşte să reintre în programul european de schimburi universitare Erasmus, din care a ieşit în urmă cu aproape cinci ani, în urma Brexitului, relatează AFP citând presa britanică.
10:50
Presupusul autor al atacului din Australia este acuzat de 59 de infracţiuni, printre care crimă şi terorism. „A fost inspirat de ISIS” # Digi24.ro
Suspectul rămas în viaţă în cazul împuşcăturilor de pe plaja Bondi din Sydney este acuzat de 59 de infracţiuni, inclusiv terorism şi crimă, care îi vor fi aduse oficial la cunoştinţă de îndată ce va ieşi din comă şi starea sa se va stabiliza, relatează Reuters. Probele preliminare indică faptul că Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, a organizat un „atac terorist inspirat de ISIS”, a declarat miercuri poliţia din New South Wales.
Acum 6 ore
10:40
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor: Cea mai mare parte din răspuns este că noi avem o campanie de dezinformare a Rusiei de 10 ani # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, că am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli şi a avut cheltuieli dovedite de cel puţin un milion de euro. De asemenea, Nicuşor Dan a mai transmis, într-o discuţie cu un grup de români din Londra, că există de zece ani o campanie de dezinformare a Rusiei, dar pentru asta statul român nu a venit cu dovezi, dar va veni în perioada următoare.
10:30
Noi date din dosarul privind moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu. Nepoata fostului ministru al Justiției, audiată de anchetatori # Digi24.ro
Nepoata fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost audiată marți seara de anchetatori, în cadrul dosarului deschis după decesul acesteia. Verificările continuă, însă aceasta nu ar fi declarat ceva care să confirme o moarte suspectă.
10:30
Nou record al artistei Mariah Carey: „All I want for Christmas Is You” s-a aflat 20 de săptămâni în fruntea Billboard Hot 100 # Digi24.ro
La 31 de ani de la lansare, „All I want for Christmas Is You”, melodie interpretată de Mariah Carey, detronează toate hiturile din istorie, stabilind un nou record în clasamentul celor mai ascultate melodii din Statele Unite, toate categoriile muzicale fiind incluse. Melodia a rămas douăzeci de săptămâni în fruntea clasamentului american Billboard Hot 100.
10:20
„Iubire” costisitoare: bărbat din Cluj, victima unei escrocherii online. Acesta a fost sedus și șantajat pe o rețea socială # Digi24.ro
Un bărbat din județul Cluj a fost victima unei escrocherii pe Internet, care l-a costat scump. Acesta a fost sedus, șantajat și amenințat de o presupusă femeie, pe care a cunoscut-o pe o rețea socială. În spatele contului era, de fapt, un individ din Mureș care a reușit să-l convingă pe bărbat să îi trimită peste 6.500 de lei. Victima a cerut ajutorul politiștilor, anunță Digi24.
10:20
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere” # Digi24.ro
Summitul liderilor UE de joi va pune la încercare capacitatea blocului de a rămâne unit sau dacă Donald Trump va reuși să-l divizeze. O dezbatere aprinsă între guvernele europene cu privire la utilizarea activelor rusești înghețate pentru a finanța reconstrucția Ucrainei scoate la iveală o diviziune mai profundă pe continent cu privire la modul de abordare a noii ordini mondiale și a presiunii fără precedent din partea SUA, notează Politico.
10:10
Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu directorul FBI, Kash Patel. S-a decis constituirea unui task force pe mai multe planuri # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat importanţa activităţilor desfăşurate împreună cu FBI, cu accent pe combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere, în special a traficului de droguri şi a criminalităţii cibernetice, cu ocazia întâlnirii pe care a avut-o, marţi, cu directorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI), Kash Patel.
10:10
Lukașenko, despre un acord de pace Rusia-Ucraina: „Europenii nu vor ajuta cu nimic. Dacă SUA se retrag, escaladarea e inevitabilă” # Digi24.ro
Autoproclamatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, consideră că încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei „depinde de poziția lui Trump și a Statelor Unite ale Americii”, potrivit unui interviu acordat Newsmax și citat de Ukrainska Pravda.
09:50
Pentru orice manager care gestionează flota unei multinaționale sau mici afaceri, provocarea de a monitoriza tranzacțiile efectuate de șoferi poate deveni un obstacol financiar și birocratic major. Soluția ideală pentru ambele părți este cardul de combustibil DKV Fleet Card.
09:40
Forţele Aeriene ale SUA vor cumpăra încă două avioane Boeing 747-8 pentru flota prezidenţială # Digi24.ro
Forţele Aeriene ale SUA au anunţat achiziţia a două avioane Jumbo Boeing 747-8 în valoare de 400 de milioane de dolari, pentru un program de instruire şi susţinere destinat viitoarei sale flote prezidenţiale, relatează Reuters.
09:30
Garanțiile de securitate de tip articolul 5 pentru Ucraina: nici credibile și nici durabile. „Nealinierea armată este cea mai fezabilă” # Digi24.ro
În timp ce administrația Trump testează ideea de a oferi Ucrainei garanții de securitate vagi, „asemănătoare celor prevăzute la articolul 5”, în schimbul unei încheieri negociate a războiului cu Rusia, un nou raport al unui grup de reflecție din Washington specializat în domeniul apărării susține că propunerea nu este nici credibilă, nici durabilă – și prezintă o alternativă menită să supraviețuiască obiecțiilor Moscovei și limitelor politice occidentale, relatează Kyiv Post.
09:30
Nicușor Dan spune că „se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”, în două luni, „ca să fie ceva stabil”. Ce a spus despre Lia Savonea # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat în faţa unui grup de români care l-au întâmpinat la Londra, referindu-se la problemele din justiţie, că acum a dat microfon celor care reclamă abuzuri, după care va face acest lucru pentru cei care se vor apăra. El a precizat că va exista o dezbatere, vor fi nişte modificări, dar că nu doreşte să facă acest lucru într-o săptămână, în zece zile, ci în două luni, „ca să fie ceva stabil”.
