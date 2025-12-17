Șase zile magice în Piața Sfatului cu ocazia Brașov oraș din poveste. Ce spectacole și concerte sunt programate
BizBrasov.ro, 17 decembrie 2025 14:30
Doar câteva zile ne mai despart de sărbătoarea Crăciunului, iar primăria, în parteneriat cu Centrul Cultural Apollonia, a pregătit un program special de evenimente pentru următoarele zile. Astfel, începând cu data de 18 și până în 23, brașovenii și turiștii care vor vizita Târgul de Crăciun și Bradul din Piața Sfatului vor avea parte de [...]
• • •
Acum 10 minute
14:40
Acțiuni intensificate ale Poliției pentru depistarea bețivilor la volan, în Brașov. Trei șoferi au picat „testul fiolei” ieri, unul fiind aproape de comă alcoolică # BizBrasov.ro
Acțiuni intensificate ale poliției pentru depistarea bețivilor la volan, în Brașov. Trei șoferi au picat „testul fiolei”, ieri, unul fiind aproape de comă alcoolică. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov desfășoară, în această perioadă a anului, acțiuni intensificate pentru creșterea siguranței rutiere și pentru identificarea și eliminarea din trafic a conducătorilor auto [...]
Acum 30 minute
14:30
Doar câteva zile ne mai despart de sărbătoarea Crăciunului, iar primăria, în parteneriat cu Centrul Cultural Apollonia, a pregătit un program special de evenimente pentru următoarele zile. Astfel, începând cu data de 18 și până în 23, brașovenii și turiștii care vor vizita Târgul de Crăciun și Bradul din Piața Sfatului vor avea parte de [...]
14:30
Trei companii de pe piața tutunului încălzit, amendate de Concurență cu 135 de milioane de lei pentru înțelegeri privind prețurile # BizBrasov.ro
Consiliul Concurenței a anunțat miercuri că a sancționat companiile Philip Morris Trading, Interbrands Orbico și Mediaposte Hit Mail cu amenzi în valoare totală de 135,2 milioane lei (26,6 milioane euro), pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale pe piața produselor din tutun încălzit. Amenzile au fost aplicate astfel: Philip Morris Trading SRL: 78.688.820 lei Interbrands Orbico SRL: [...]
14:20
Accident mortal azi-noapte, în zona Bran. Un motociclist în vârstă de 32 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism # BizBrasov.ro
Accident mortal azi noapte, în zona Bran. Un motociclist în vârstă de 32 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism. Aseară în jurul orei 23:20, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 73, în localitatea Tohanul Nou. Din primele [...]
Acum o oră
14:10
Românii sunt din ce în ce mai prieteni cu cumpărăturile online. Locuitorii din mediul rural sunt în topul creșterii apetitului pentru pachete livrate la poartă # BizBrasov.ro
Românii sunt din ce în ce mai prieteni cu cumpărăturile online. Locuitorii din mediul rural sunt în topul creșterii apetitului pentru pachete livrate la poartă. Ultimele date prezentate de Institutul Național de Statistică relevă faptul că un total de 74,3% dintre persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani, care au utilizat internetul în [...]
14:00
Floria, unul dintre cele mai cunoscute branduri din retail de flori din România, continuă extinderea reţelei sale fizice şi anunţă deschiderea unei noi florării în centrul comercial AFI Braşov. Noua unitate este a opta locaţie operată în sistem de franciză şi face parte din strategia de dezvoltare naţională a companiei. Investiţia în florăria din Braşov [...]
13:50
Epurarea apei menajere de microplastice va deveni obligatorie. În total, vor fi 4 trepte de filtrare # BizBrasov.ro
În vederea reținerii micropoluanților (produse farmaceutice și de îngrijire personală) și a microplasticelor, Comisia Europeană ar urma să legifereze introducerea unei noi trepte de epurare a apelor menajere. După cum au precizat reprezentanții Companiei Apa Brașov, toate stațiile de epurare vor trebui dotate cu o a patra treaptă, respectiv epurarea cuaternară. Cel mai probabil, anul [...]
Acum 2 ore
13:20
Dino Parc Râșnov, în „haine” de sărbătoare: Copiii pot participa la ateliere de decorat figurine-dinozaur # BizBrasov.ro
Copiii care ajung la Dino Parc Râșnov pot participa la diferite ateliere precum cele de decorat figurine de iarnă sau figurine-dinozaur. Ei beneficiază de reducere la intrarea în cinema 9D și pot participa la tururi ghidate din oră în oră. „Programul pentru perioada sărbătorilor la Dino Parc Râșnov va fi următorul: pe 24 decembrie vom [...]
13:10
O nouă destinație de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, introdusă astăzi de Wizz Air pentru programul de vară # BizBrasov.ro
O nouă destinație de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, introdusă astăzi de Wizz Air pentru programul de vară. Wizz Air a introdus astăzi o nouă destinație de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, începând cu data de 9 iunie: Varșovia. Vor fi 2 zboruri săptămânale spre capitala Poloniei. Un bilet dus-întors, astăzi, costă aproximativ 1000 de [...]
13:00
Bucureștenii care vin la Brașov, captivi din cauza circulației restricționate de pe DN 1, unde a avut loc o alunecare de teren # BizBrasov.ro
Circulația rutieră pe Valea Prahovei a fost restricționată marți, 16 decembrie, pe Drumul Național 1, din cauza unei alunecări de teren produse la nivelul terasamentului carosabil. Incidentul a avut loc în afara localității Cornu, pe sensul de mers Brașov – Ploiești. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, traficul a fost restricționat pe [...]
12:50
FOTO VIDEO Un utilaj cu inteligență artificială a intrat în dotarea Companiei Apa Brașov. La ce lucrări va fi utilizat # BizBrasov.ro
Pe lângă utilajul special de curățare a gurilor de scurgere a apei meteorice, Compania Apa s-a mai dotat și cu o autoutilitară combinată, ce poate fi utilizată atât pentru vidanjare, cât și pentru spălarea cu presiune a canalizărilor. Costul acesteia este de 1.712.000 lei fără TVA și este de altfel primul utilaj dotat cu inteligență [...]
Acum 4 ore
12:20
În lipsa zăpezii, instructorii de schi din Poiana Brașov așteaptă și își pregătesc orele de curs. Se estimează că doar anul viitor vor fi condiții bune de practicare a sporturilor de iarnă # BizBrasov.ro
În lipsa zăpezii, instructorii de schi din Poiana Brașov așteaptă și își pregătesc orele de curs. Se estimează că doar anul viitor vor fi condiții bune de practicare a sporturilor de iarnă. Cu toate că deschiderea oficială a sezonului de schi din Poiana Braşov nu este încă posibilă din cauza lipsei zăpezii, temperaturile scăzute din [...]
12:10
Stațiunile de schi de top nu mai sunt simple destinații de vacanță, ci adevărate adrese de lux. Prețul imobiliarelor din zonele îndrăgite de pasionații de schi: De la Aspen, la Poiana Brașov # BizBrasov.ro
În unele locuri din lume, iarna nu înseamnă frig, ci șampanie rece, schiuri perfect ceruite și case care par desprinse din filme. Stațiunile de schi de top nu mai sunt de mult simple destinații de vacanță, ci adevărate adrese de lux, unde metrul pătrat se măsoară în povești. Unele dintre cele mai scumpe stațiuni de [...]
12:10
Germanii de la Mutares au cumpărat de la chinezi ROLEM, cu fabrici la Ghimbav și Cristian # BizBrasov.ro
Holdingul german Mutares a preluat afacerea din România a NBHX ROLEM, o companie chinezească prezentă de peste 30 ani în Brașov, furnizor pentru industria automotive Compania produce piese ornamentale din furnir nobil, aluminiu, carbon, plastic lăcuit sau textile pentru interioarele mașinilor de lux ale celor mai mari producători auto, precum Mercedes, Porsche, VW Group, Tesla, [...]
11:40
Impozitul local pe apartamentele cumpărate „pe firmă” va fi mai mare de până la 7,5 ori din anul 2026, iar persoanele fizice care fac bani pe AirBnB vor fi obligate la un impozit de 10% pe venitul realizat, în sistem real # BizBrasov.ro
Impozitul local pe apartamentele cumpărate „pe firmă” va fi mai mare de până la 7,5 ori din anul 2026, iar persoanele fizice care fac bani pe AirBnB vor fi obligate la un impozit de 10% pe venitul realizat, în sistem real. Impozitul local pe apartamentele cumpărate pe firme va fi mai mare de până la [...]
11:10
Proiectul Jakob Sonne în Poiana Brașov: noi etape finalizate înainte de sfârșitul anului # BizBrasov.ro
Lucrările în complexul de vacanță premium Jakob Sonne, dezvoltat în zona centrală a stațiunii Poiana Brașov, continuă să avanseze în ritm susținut, odată cu finalizarea unor etape importante de construcție în lunile octombrie și noiembrie. Proiectul are un termen estimat de finalizare până în decembrie 2027. Complexul de vacanță, a cărui valoare investițională depășește 50 [...]
11:00
„Țesătorul de vise-Poveste de Crăciun”, pe scena Teatrului „Sică Alexandrescu”, timp de 3 zile # BizBrasov.ro
Brașovenii sunt invitați la Teatrul „Sică Alexandrescu” în această săptămână. Joi, 18 DECEMBRIE, ora 11:00, VINERI, 19 DECEMBRIE, ORA 19:00 și SÂMBĂTĂ, 20 DECEMBRIE, ORA 19:00, în SALA MARE va avea loc spectacolul „ȚESĂTORUL DE VISE -POVESTE DE CRĂCIUN”-De Alexandru Curta și Florin Coșuleț. Noua noastră producție, „ȚESĂTORUL DE VISE -Poveste de Crăciun-” ne transpune în atmosfera [...]
Acum 6 ore
10:00
Incendiu într-o casă din Șchei. 5 persoane au fost evacuate, iar o vârstnică s-a intoxicat ușor cu fum # BizBrasov.ro
Pompierii brașoveni au fost solicitați aseară, în jurul orei 21.30, să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință situată în municipiul Brașov pe strada Cibinului. La fața locului au fost mobilizate 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD. În urma evenimentului, au [...]
09:50
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu Braşov ar putea prelua activitatea de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor periculoase generate pe raza municipiului Braşov. Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre care va fi supus aprobării Consiliului Local Braşov în şedinţa de plen programată pentru luni. Potrivit documentului, ADI ISO Mediu va putea desfăşura aceste [...]
Acum 8 ore
08:40
Proiectul de extindere a străzii 13 Decembrie la trei benzi pe sens, dar și cu pistă pentru bicicliști, pe tronsonul Coresi – Rulmentul, în analiza Circulației # BizBrasov.ro
Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Brașov ar urma să analizeze în ședința de joi studiul de fezabilitate și Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru extinderea străzii 13 Decembrie pe tronsonul Coresi – Rulmentul. Potrivit proiectului, Pe acest segment, cu o lungime de 1.320 de metri, se vor amenaja câte 3 benzi pe [...]
08:40
Wizz Air a crescut frecvența zborurilor la și de la Brașov pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Astăzi, Consiliul Județean aprobă creșterea schemei de personal la aeroport # BizBrasov.ro
Wizz Air a crescut frecvența zborurilor la și de la Brașov pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Astăzi, Consiliul Județean aprobă creșterea schemei de personal la aeroport. Wizz Air, singura (deocamdată) companie care efectuează zboruri de la și la Brașov a crescut frecvența zborurilor spre destinațiile cele mai solicitate de brașoveni și de cei care doresc [...]
08:40
1,19 milioane de lei pentru a înlocui containerele de gunoi cu ecoinsule, în cartierele de blocuri din Sânpetru # BizBrasov.ro
Primăria Sânpetru a decis înființarea unui Serviciu Local de Gospodărire pentru a reduce costurile de salubrizare, după ce taxa pe persoană va ajunge la 32 de lei/lună anul viitor, de la 10 lei în perioada 2021 – 2022. Primarul din Sânpetru, Marian Arhire, a spus că una dintre problemele cu care se confruntă localitatea este [...]
08:00
Harta punctelor critice de pe râurile din județul Brașov. Breșe în diguri și eroziuni de mal, unde sunt cele mai mari probleme # BizBrasov.ro
Mai multe diguri și lucrări hidrotehnice din județul Brașov prezintă probleme punctuale de siguranță, potrivit Raportului privind verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor de apărare împotriva inundațiilor, prezentat în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, desfășurată la Prefectura Brașov. Peste 300 de kilometri de diguri, monitorizați permanent Potrivit datelor oficiale, Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) [...]
Acum 12 ore
05:10
Peste 11% dintre românii cu vârsta peste 55 de ani nu au folosit niciodată internetul # BizBrasov.ro
Peste 11% dintre românii cu vârsta peste 55 de ani nu au folosit niciodată internetul. Unul din zece români cu vârste între 55 și 74 de ani de ani nu a folosit deloc internetul. Datele au fost prezentate de Institutul Național de Statistică. Procentul scade odată cu vârsta, la 2% la categoria 35-54 de ani [...]
05:00
04:30
Economisirea energiei începe, în primul rând, cu schimbarea comportamentului de zi cu zi. Chiar și gesturile mici, aparent nesemnificative, pot aduce economii importante la final de lună. Astfel, un prim pas spre economii se leagă de închiderea aparatelor care rămân în modul stand-by, pentru că acestea continuă să consume curent chiar și atunci când nu sunt folosite. [...]
03:50
FOTO O ploscă creată în 1875 își spune povestea la Muzeul de Etnografie din Brașov: „Nu era nuntă în sat sau altă petrecere unde să nu participe și plosca” # BizBrasov.ro
O ploscă lucrată manual, de mâinile unui meșter priceput, stă „mândră” pe un piedestal, alături de suratele sale, la Muzeul de Etnografie din Brașov. „În taina ei, ascultă cântecul vremii în luptă cu viața. Pe ea stă scris anul 1875, an în care s-a căsătorit mătușa Mărioara, care ne-a lăsat-o moștenire și despre care spunea [...]
Acum 24 ore
18:10
Alunecare de teren pe Valea Prahovei: Circulația a fost închisă pe o bandă de pe DN 1, pe sensul Brașov-Ploiești # BizBrasov.ro
Circulația rutieră pe Valea Prahovei a fost închisă pe o bandă de pe DN 1, pe sensul Brașov – Ploiești, din cauza unei alunecări de teren. Surparea a avut loc în zona localităților Breaza – Cornu, potrivit actualitateaprahoveană. Restricția parțială de trafic a fost impusă pe Drumul Național 1, între km 99+150 m – 99+050 [...]
18:00
Obligațiile fiscale din această lună: Ce declarații importante trebuie depuse la ANAF până în 19 decembrie # BizBrasov.ro
Reprezentanții Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov le reamintesc contribuabililor că, 19 decembrie este termenul limită pentru depunerea următoarelor declaraţii fiscale: Formular 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”; Formular 112 „Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, cu termen lunar [...]
17:40
Retailerul german Kaufland anunță pentru România programul de funcționare al magazinelor din întreaga țară, în perioada sărbătorilor de iarnă. În perioada 20 – 23 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00, cu excepția hipermarketului Sibiu Mall, care se va deschide la 09:00. Ora de închidere variază între 22:00 și 23:00, în [...]
16:50
Pesedistul Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, reținut pentru o șpagă de aproape 1,4 milioane de lei # BizBrasov.ro
Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost reținut, marți, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar în care sunt investigate infracțiuni de dare de mită și complicitate la dare de mită. Procurorii anticorupție au efectuat, marți, percheziții în București și în județul Ilfov, într-un dosar în care sunt investigate infracțiuni comise în acest an. [...]
16:40
FOTO Studenții Universității Transilvania, locul 1 la Olimpiada Internațională SIOMMS 2025 # BizBrasov.ro
Echipa de studenți a Universității Transilvania din Brașov s-a clasat pe locul I la cea de-a șasea ediție a competiției Students International Olympiad on Mechanism and Machine Science (SIOMMS 2025), desfășurată în perioada 26-28 noiembrie 2025, la Universitatea Satbayev din Almaty, Kazahstan, sub egida FToMM – Federația Internațională de Promovare a Științei Mecanismelor și Mașinilor. La concurs au participat 11 echipe din 6 [...]
16:20
Fiscul brașovean a atacat cu apel decizia Tribunalului Sibiu care a respins cererea de sechestru asupra bunurilor familiei lui Klaus Iohannis # BizBrasov.ro
Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a atacat cu apel decizia Tribunalului Sibiu care a respins cererea de sechestru asupra bunurilor familiei lui Klaus Iohannis. „Astăzi s-a înregistrat apelul declarat de Statul Român prin DGRFP Braşov împotriva încheierii pronunţate la data de 20 noiembrie 2025 de Tribunalul Sibiu, prin care s-a [...]
16:20
Zărneștiul vrea să atragă firme din domenii conexe industriei de apărare în parcul industrial pe care îl va amenaja lângă Tohan Zărnești # BizBrasov.ro
Orașul Zărnești a reușit, după opt ani de dispute în instanță, să recupereze o suprafață de 25 de hectare pe care o va transforma în parc industrial, unde intenționează să atragă firme conexe domeniului de apărare, având în vedere proximitatea Uzinei Tohan Zărnești. Suprafața de 25 de hectare revenise la începutul anilor 2000 orașului Zărnești [...]
16:10
FOTO DOCUMENT Lucrările la Pârâul Graft, în zona După Ziduri, reluate. Primăria are avizele necesare derulării acestora/ Ce intervenții în regim de urgență se vor efectua # BizBrasov.ro
Primăria a reluat lucrările de intervenții în primă urgență pentru punerea în siguranță, reparații și întreținere maluri pârâul Graft, după scandalul iscat acum două săptămâni în spațiul public. Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de Cultură nr. 337/2025 și autorizația de construire nr. 563 pentru executarea lucrărilor de intervenție în primă urgență, Primăria Brașov [...]
16:00
Raportul CSAT în urma căruia a fost anulat turul întâi: Rusia a folosit chinezăria TikTok pentru a influența alegerile din România. Un candidat la prezidențiale a beneficiat de tratament preferențial # BizBrasov.ro
Raportul CSAT în urma căruia a fost anulat turul întâi: Rusia a folosit chinezăria TikTok pentru a influența alegerile din România. Un candidat la prezidențiale a beneficiat de tratament preferențial. Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Senat au analizat, în şedinţă comună, Raportul Consiliului Suprem de Apărare a [...]
15:50
Compania Apa Brașov s-a dotat cu un utilaj special de curățare a gurilor de canalizare. Este unic în România și va face într-o singură zi treaba pe care o făcea o echipă de muncitori într-o săptămână # BizBrasov.ro
Compania Apa Brașov a efectuat astăzi, în prezența administratorului public László Barabás, primul test de curățare a gurilor de scurgere a apei meteorice cu noul utilaj multifuncțional achiziționat zilele trecute de către operatorul de apă și canalizare. Este primul utilaj de acest fel din România, fiind un exemplu de eficientizare a acestei activități: de la [...]
15:20
Brașovul, explorat prin intermediul literaturii: Va fi lansată prima hartă interactivă a locurilor din oraș care apar în cărți # BizBrasov.ro
„Harta Literară” este prima hartă interactivă a locurilor care apar în cărţi şi a spaţiilor cu valoare literară şi propune o nouă modalitate de explorare urbană, prin intermediul literaturii. Bucureştiul este primul oraş inclus în proiect, cu peste 300 de locuri documentate şi mai mult de 600 de conexiuni cu opere clasice şi contemporane sau [...]
15:00
Vineri, sâmbătă și duminică, 19, 20 și 21 decembrie 2025, de la orele 18.30, în Sala Operei Brașov, are loc tradiționala gală de Crăciun, intitulată, anul acesta, „Iarna spune povești”. „Pentru câteva ore, vă invităm să pășiți într-o atmosferă de basm, cu un decor de poveste, în care soliștii, orchestra, corul și baletul Operei Brașov [...]
15:00
Tarifele de transport a energiei electrice cresc în județul Brașov începând de la 1 ianuarie # BizBrasov.ro
Tarifele de transport a energiei electrice cresc în județul Brașov începând de la 1 ianuarie. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) aprobă majorarea de la 1 ianuarie 2026 a tarifelor reglementate de transport al energiei electrice, precum și a celor de distribuție, în cazul celor din urmă fiind exceptată o singură zonă de [...]
Ieri
14:40
Protestele pentru susținerea Justiției se mută de la Tribunal la Prefectură. Sâmbătă este anunțat un marș între cele două instituții # BizBrasov.ro
Protestele pentru susținerea unei Justiții independente se mută, la Brașov, din fața Tribunalului Brașov în piațeta din fața Prefecturii, au anunțat organizatorii în cursul zilei de astăzi. Protestele au demarat săptămâna trecută, după apariția documentarului realizat de Recorder, adunând costant 100 – 200 de persoane pe seară în fața Tribunalului Brașov. Pentru o mai bună [...]
14:10
Brașovul are Organizație de Management al Destinației care va coordona dezvoltarea turistică a orașului și Poienii și va implementa strategiile turistice locale # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a anunțat înființarea Organizației de Management al Destinației Brașov, structura care aduce împreună municipalitatea și organizațiile patronale din domeniul HoReCa, cu scopul de a dezvolta unitar și sustenabil oferta turistică a orașului nostru și a Poienii Brașov. Astfel, odată cu decizia instanței, din această lună a fost înființată OMD Brașov, organizație formată din: [...]
14:00
13:50
Poiana Brașov intră într-o nouă eră turistică cu Massif. Un nou format de vacanță urban-montană, lansat de UNTOLD # BizBrasov.ro
începând cu 2026, Poiana Brașov își consolidează poziția de destinație de iarnă complexă, odată cu lansarea Massif Week, un nou format de eveniment dezvoltat de UNTOLD Universe. Prima ediție va avea loc în perioada 27 februarie – 8 martie 2026 și propune o abordare diferită față de festivalurile clasice: o experiență de tip „destination”, axată [...]
13:40
Trafic rutier blocat pe DN 1, la ieșire din Codlea spre Vlădeni, din cauza unui accident rutier cu trei victime # BizBrasov.ro
Traficul rutier este blocat pe DN1, la ieșire din localitatea Codlea către localitatea Vlădeni, din cauza unui accident rutier. „În eveniment au fost implicate două autovehicule, iar în urma impactului trei persoane beneficiază de sprijin medical. Pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul, la fața locului intervin echipaje ale Poliției Rutiere și Serviciului Criminalistic. [...]
13:20
Fenomen meteo rar: Inversiune termică, în plină iarnă. La munte, mai cald ca la câmpie cu diferențe care au ajuns până la 12 grade # BizBrasov.ro
În aceste zile, România traversează un episod meteorologic rar, în care valorile termice sfidează tiparele obișnuite ale sezonului rece. În timp ce în multe zone joase temperaturile au coborât sub pragul înghețului, la munte s-au înregistrat valori semnificativ mai ridicate, cu diferențe care ajung până la 10–12 grade Celsius. Datele înregistrate la ora 10.00 indică discrepanțe notabile între regiunile montane [...]
13:10
Românii au scos anul acesta 21 de miliarde de lei de la „saltea” pentru a investi în titluri de stat FIDELIS. Este un record istoric # BizBrasov.ro
Românii au scos anul acesta 21 de miliarde de lei de la „saltea” pentru a investi în titluri de stat FIDELIS. Este un record istoric. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat că în acest an românii au investit în total, în cele 11 ediţii FIDELIS, peste 21 de miliarde de lei, un record istoric pentru [...]
11:50
Pictura Bisericii Sfântul Nicolae din Șchei a început să fie restaurată. La exterior, pe lângă refacerea picturii, se va retencui, pentru că au fost intervenţii brute, cu ciment # BizBrasov.ro
Biserica „Sfântul Nicolae” din Şcheii Braşovului se află în proces de restaurare. Lăcașul de cult este o emblemă a patrimoniului spiritual și cultural din Transilvania. Lucrările au început în vara acestui an și au ca scop restaurarea monumentului și valorificarea turistică, proiectul fiind inițiat în parteneriat cu Primăria Braşov. „Lucrările au început în luna august [...]
11:50
FOTO Peste 800 de vizitatori la Agenția BNR Brașov, cu ocazia ,,Zilei Porților Deschise” # BizBrasov.ro
Agenția Brașov a Băncii Naționale e României și-a redeschis porțile în 12 decembrie, cu prilejul Sărbătorilor de iarnă și a Târgului de Crăciun, organizat în Piața Sfatului. În cadrul evenimentului ,,Ziua Porților Deschise’’, publicul a vizitat o parte a Palatului Czell, dar și expoziții muzeale deosebite, având ca subiecte începuturile monedei românești, emisiunile de bancnote [...]
11:20
„Desene de lumini”: Un nou record de aproape 3.000 de creații vor fi proiectate pe clădirea Teatrului „Tamási Áron” din Sfântu Gheorghe. Este cel mai mare număr înregistrat de la lansarea proiectului # BizBrasov.ro
Un nou record de participare a fost anunțat la ediția din acest an a proiectului „Desene de lumini” pe fațada Teatrului „Tamási Áron”. În total, aproape 3.000 de desene au fost trimise la Primăria Sfântu Gheorghe de către copiii din toate școlile și grădinițele din municipiu. Este cel mai mare număr înregistrat de la lansarea [...]
