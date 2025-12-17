FOTO O ploscă creată în 1875 își spune povestea la Muzeul de Etnografie din Brașov: „Nu era nuntă în sat sau altă petrecere unde să nu participe și plosca”
O ploscă lucrată manual, de mâinile unui meșter priceput, stă „mândră” pe un piedestal, alături de suratele sale, la Muzeul de Etnografie din Brașov. „În taina ei, ascultă cântecul vremii în luptă cu viața. Pe ea stă scris anul 1875, an în care s-a căsătorit mătușa Mărioara, care ne-a lăsat-o moștenire și despre care spunea [...]
