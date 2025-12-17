Metode eficiente care te ajută să consumi mai puțină energie electrică în casă

18:10

Masa de Crăciun va fi mai scumpă în acest an. Toate preparatele costă mai mult decât anul trecut, prin urmare, mulţi români aleg fie să cumpere mai puţin, fie să reducă restul cheltuielilor de sărbători. Şi masa festivă de la restaurant a devenit un lux. Cei care vor să se strângă acasă, în jurul mesei, [...]