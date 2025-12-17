Maia Sandu: O femeie care susține întreaga țară cu încredere și determinare
MainNews.ro, 17 decembrie 2025 16:50
Maia Sandu a impresionat într-o fotografie primind onoruri militare în timp ce urca scara avionului, plecând din Grecia spre Olanda pentru o reuniune internațională. Comentariile subliniază calitățile sale de lider și respectul pentru Moldova, simbolizând o națiune care își cere locul pe scena mondială. Maia Sandu a fost surprinsă primind onoruri militare la plecarea din … Articolul Maia Sandu: O femeie care susține întreaga țară cu încredere și determinare apare prima dată în Main News.
• • •
Călin Georgescu a stârnit controverse cu un gest similar celui al Elenei Udrea, prin care și-a dus degetul la nara dreaptă. Acest semn are semnificații adânci în lumea crimei organizate, indicând tăcerea sau compromiterea. Aflați detalii despre interpretările acestui gest și impactul său în actualitatea românească. Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în … Articolul Călin Georgescu imită gestul Elenei Udrea: degetul pe nara dreaptă explicat apare prima dată în Main News.
Elenna, o studentă română în China, a cheltuit doar 28 lei într-o zi, incluzând cafea, prânz și cină. În videoclipurile ei, ea arată cât de ieftină este mâncarea în cantinele chinezești. Reacțiile românilor sunt surprinse de prețurile mici, comparându-le cu cele din România. Descoperă mai multe despre experiența ei unică. O româncă studentă în China, … Articolul Câți bani a cheltuit o româncă în China într-o zi fără să depășească 30 lei apare prima dată în Main News.
Urmărirea penală din oficiu în cazurile de abandon de familie este acum propusă printr-un nou proiect de lege inițiat de Alina Gorghiu. Acesta elimină plângerea prealabilă și recunoaște neplata pensiei de întreținere ca violență economică, întărind protecția copiilor și a persoanelor vulnerabile. Proiect de lege propus de Alina Gorghiu vizează abandonul de familie prin eliminarea … Articolul Urmărire penală în cazurile de abandon de familie: Proiect de lege propus apare prima dată în Main News.
Lindon Emerllahu pleacă de la CFR Cluj pentru a semna cu Polissya Zhytomyr din Ucraina, după o despărțire profitabilă pentru clubul ardelenesc. Transferul, evaluat la 1,5 milioane de euro, evidențiază un interes refuzat anterior din partea FCSB. Emerllahu a fost esențial pentru CFR, acumulând 41 de apariții. Lindon Emerllahu a părăsit CFR Cluj pentru a … Articolul Lindon Emerllahu părăsește CFR Cluj pentru o echipă din zonă de război apare prima dată în Main News.
Mersul trenurilor din 14 decembrie: noutăți în trafic feroviar intern și internațional # MainNews.ro
Noul mers al trenurilor CFR Călători va intra în vigoare pe 14 decembrie, aducând noutăți în traficul feroviar intern și internațional. Vor exista legături directe între Budapesta și București, trenuri sezoniere pe ruta București – Giurgiu – Ruse, precum și rame electrice moderne. Detalii complete despre schimbări. Noul mers al trenurilor va intra în vigoare … Articolul Mersul trenurilor din 14 decembrie: noutăți în trafic feroviar intern și internațional apare prima dată în Main News.
Putin a anunțat că Rusia va accelera ofensiva militară pentru a-și elibera teritoriile, dacă Ucraina și susținătorii săi abandonează negocierile. Liderul rus subliniază că obiectivele operațiunii militare speciale în Ucraina vor fi atinse, în ciuda presiunilor internaționale și a propunerilor americane. Putin anunță că Rusia este pregătită să accelereze ofensiva militară în Ucraina Moscova nu … Articolul Putin: Rusia va accelera ofensiva dacă negocierile cu Ucraina sunt abandonate apare prima dată în Main News.
Warner Bros. Discovery a respins oferta de 108,4 miliarde de dolari a Paramount Skydance, invocând lipsa garanțiilor financiare. Consiliul a acuzat Paramount de inducerea în eroare a acționarilor, subliniind că oferta de 30 de dolari pe acțiune era susținută de Larry Ellison. Warner Bros a recomandat acționarilor să refuze oferta. Consiliul de administrație al Warner … Articolul Warner Bros. Discovery refuză oferta de 108 miliarde de dolari de la Paramount apare prima dată în Main News.
Papanașii sunt un desert românesc tradițional, apreciat pentru gustul său delicios și ușor de preparat. Fie că sunt prăjiți sau fierți, papanașii aduc un element de savoare în fiecare masă. În contrast, baclavaua, un desert turcesc bine cunoscut, s-a clasat pe locul 77 în topul celor mai bune deserturi din lume. Papanașii sunt un desert … Articolul Papanașii, desertul românesc ce surclasează baclavalele în topuri globale apare prima dată în Main News.
Ilie Bolojan solicită eliminarea prescripției în cazurile de corupție gravă, argumentând că aceste fapte nu ar trebui să beneficieze de o astfel de facilitate. Premierul subliniază importanța reducerii duratei proceselor pentru a menține impactul social al sentințelor. Se va forma un grup de lucru pentru îmbunătățirea sistemului judiciar. Ilie Bolojan a cerut eliminarea prescripției pentru … Articolul Corupția gravă ar trebui să nu aibă prescripție legală apare prima dată în Main News.
Atacatorul din Sydney, Naveed Akram, a fost acuzat de 59 de infracțiuni, incluzând 15 omucideri și acte teroriste inspirate de ISIS. Poliția afirmă că atacul armat a vizat o sărbătoare evreiască, provocând moartea a 15 persoane și rănirea altor 40. Acuzațiile au fost formulate în urma incidentului din Bondi. Atacatorul din Sydney, Naveed Akram, a … Articolul Atacator din Sydney, acuzat de 59 de infracţiuni, inspirat de ISIS apare prima dată în Main News.
Judecătorul Tiberiu Obrogea subliniază importanța independenței justiției în fața presiunilor politice, evidențiind riscurile generalizării acuzațiilor la adresa magistraților. Acesta pledează pentru o reformă a sistemului judiciar care să răspundă criticilor legitime și să eficientizeze gestionarea dosarelor în instanțe. Judecătorul Tiberiu Obrogea subliniază pericolul generalizării acuzațiilor la adresa magistraților Justiția trebuie să rămână conectată la realitățile … Articolul Judecătorul Tiberiu Obrogea: Justiția trebuie să fie liberă de presiuni politice apare prima dată în Main News.
Oțelul Galați se confruntă cu o criză financiară severă, având salarii restante pe două luni pentru jucători. Clubul este nevoit să vândă jucători, cum ar fi Joao Lameira, pentru a acoperi cheltuielile. Situația este similară și la Petrolul Ploiești, unde salariile restante ajung la trei luni, amplificând presiunea asupra echipei. Oțelul Galați se confruntă cu … Articolul Oțelul Galați în criză: Lameira vândut pentru salarii, probleme la Petrolul apare prima dată în Main News.
Amazon plănuiește să investească 10 miliarde de dolari în OpenAI, evaluând compania de inteligență artificială la peste 500 de miliarde de dolari. Această investiție vine într-un context favorabil, cu parteneriate recente și pregătiri pentru un IPO, însă investitorii rămân precauți. Amazon intenționează să investească aproximativ 10 miliarde de dolari în OpenAI, evaluând compania la peste … Articolul Amazon investește masiv în OpenAI, creatorul ChatGPT apare prima dată în Main News.
Pașaportul românesc ocupă locul 2 mondial în topul documentelor dorite de antreprenori și cetățeni globali. România se distinge prin mobilitate internațională și un sistem fiscal simplu, contribuind la atractivitatea sa pentru persoanele active la nivel global. Aflați mai multe despre acest succes remarcabil. Pașaportul românesc se clasează pe locul 2 mondial în topul dorințelor antreprenorilor … Articolul Pașaportul românesc, al doilea în lume pentru antreprenori și cetățeni globali apare prima dată în Main News.
Românii cer demisia lui Cătălin Predoiu și a Liei Savonea după dezvăluirile documentarului „Justiție capturată”. Premierul Ilie Bolojan refuză demiterea lui Predoiu, susținând stabilitatea guvernului. Certurile din Coaliție afectează imaginea administrației. Scenarii pentru viitorul Coaliției: resetare sau destrămare. Românii cer demisia lui Cătălin Predoiu și Lia Savonea după scandalul din Justiție Peste 11.000 de semnături … Articolul Dificultăți în formarea echipelor politice din cauza conflictelor între oameni apare prima dată în Main News.
Venezuela se află sub asediu militar de 25 de săptămâni, iar președintele Maduro acuză SUA de încercarea de a o atrage într-un conflict similar celor din Libia, Afganistan și Irak. El denunță acțiunile de „piraterie maritimă” ale SUA și solicită solidaritate globală pentru apărarea libertății de comerț. Problemele sunt discutate la ONU. Maduro acuză SUA … Articolul Venezuela: Asediu militar de 25 de săptămâni în criza națională apare prima dată în Main News.
Gigantul ucrainean Metinvest a finalizat achiziția fabricii ArcelorMittal din Iași, marcând prima sa unitate de producție în România. Fabrica produce țevi structurale sudate, având o capacitate anuală de 240.000 de tone. Această investiție va susține reconstrucția Ucrainei și integrarea în lanțurile de producție europene. Metinvest a cumpărat fabrica ArcelorMittal Tubular Products din Iași pe 16 … Articolul Metinvest preia fabrica ArcelorMittal Iași: planuri pentru țevi și producție apare prima dată în Main News.
Dronele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol în Krasnodar Krai, provocând explozii și pene de curent pentru 38.000 de persoane. Ministerul rus al Apărării a declarat că 31 de drone au fost doborâte. Atacurile asupra infrastructurii energetice rusești continuă, intensificând conflictul dintre Ucraina și Rusia. Dronele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol în … Articolul Dronele ucrainene atacă rafinăria din Krasnodar Krai, provocând explozii apare prima dată în Main News.
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, acuzat în dosarul furtului miliardului, s-a prezentat în instanță la Chișinău, unde a făcut glume despre perioada în care a fugit. El susține că este nevinovat și oferă detalii despre condițiile de detenție. Plahotniuc este cercetat pentru organizarea unei scheme de fraudă complexă. Vladimir Plahotniuc a apărut în instanță pe 17 decembrie, … Articolul Vladimir Plahotniuc glumește cu presa despre vizita sa la Moscova apare prima dată în Main News.
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost surprins noaptea vizitând-o pe directoarea Tarom, Mădălina Mezei, în contextul unei anchete DNA. Aceasta este acuzată de complicitate la luare de mită, iar scandalul a izbucnit după modificarea zborurilor parlamentarilor. Detalii despre acuzații și implicații. Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, este acuzat de complicitate la luare … Articolul Ministrul Cuc, surprins noaptea la directoarea Tarom, audiați la DNA apare prima dată în Main News.
Claudiu Keșeru a demisionat surprinzător din funcția de director sportiv al FC Bihor Oradea, lăsând echipa pe locul 3 în Liga 2. Fostul internațional invocă motive personale pentru plecarea sa, în ciuda performanțelor bune ale echipei. Aceasta a fost lansarea sa în fotbal, continuându-și cariera în diverse cluburi europene. Claudiu Keșeru a demisionat din funcția … Articolul Claudiu Keșeru părăsește FC Bihor Oradea: motivele fostului internațional apare prima dată în Main News.
Costel Barbu, fost secretar general adjunct al Guvernului Orban, are un trecut controversat, inclusiv condamnări pentru incompatibilitate și probleme legale. Implicat în dosare de corupție și acuzații grave, rămâne un membru influent al PNL. În 2024, a candidatat pentru Senat, continuând activitatea politică. Costel Barbu, fost șofer al premierului Orban, a devenit secretar general al … Articolul Costel Barbu, parlamentarul PNL din Guvernul Orban, și legătura cu Răzvan Cuc apare prima dată în Main News.
Kremlinul a avertizat că va reacționa ferm la voturile statelor membre UE privind activele rusești înghețate. Premierul ungar Orbán consideră confiscarea acestora o declarație de război. Într-un climat politic dinamic, mai multe țări UE caută soluții alternative. Află detalii despre pozițiile variate ale statelor membre și impactul asupra Ucrainei. Kremlinul va reacționa luând în considerare … Articolul Cine și cum votează: importanța votului în procesul electoral apare prima dată în Main News.
Paramount Skydance oferă 108,4 miliarde de dolari pentru a achiziționa Warner Bros Discovery. Oferta include 30 de dolari pe acțiune și este considerată superioară celei a Netflix. Președintele Donald Trump a exprimat preocupări legate de concurență. Oferta Paramount ar putea schimba peisajul industriei media. Paramount Skydance oferă 108,4 miliarde de dolari pentru a cumpăra Warner … Articolul Paramount oferă 108,4 miliarde dolari pentru a cumpăra Warner Bros apare prima dată în Main News.
Moscova a reacționat la declarația lui Zelenski privind renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO, considerând această chestiune esențială pentru negocierile de pace. Kremlinul a subliniat că neutralitatea Ucrainei este crucială și așteaptă informații de la SUA după discuțiile de la Berlin. Garanțiile de securitate sunt acum prioritare. Moscova consideră că neaderarea Ucrainei la NATO este … Articolul Reacția Kremlinului la renunțarea Ucrainei la aderarea în NATO apare prima dată în Main News.
Google a lansat o funcție de căutare bazată pe AI care generează rețete, stârnind îngrijorări în rândul bloggerilor culinari. Fără protecție legală, rețetele sunt reproduse fără atribuiri, afectând veniturile din publicitate. Bloggerii caută strategii alternative pentru a-și menține traficul și veniturile în această nouă eră digitală. Google a lansat o funcție AI care generează rețete, … Articolul Ce se întâmplă cu bloggerii de rețete și impactul asupra audienței loro apare prima dată în Main News.
Prețurile cazărilor din România pentru 2026 rămân în majoritate stabilizate, cu 68,8% dintre hotelieri conservând tarifele. Cererea slabă a generat ajustări, dar investițiile continuă, axându-se pe modernizări. Sărbătorile de Crăciun și Revelion 2026 aduc oferte diverse, cu un interes crescut pentru relaxare în medii naturale. Anul 2025 a fost mai modest pentru 76,8% dintre hotelieri … Articolul Prețurile cazărilor în România din 2026: Anunț vital pentru Crăciun și Revelion apare prima dată în Main News.
Adi Popa a răspuns atacului lui Gregory Tade, afirmând că are mai multe trofee decât goluri a marcat fostul său coleg la FCSB. Fotbalistul de 37 de ani, sub contract cu CSA Steaua, a subliniat diferențele de poziție și calități între ei, amintind și de reușitele sale în carieră. Adi Popa a reacționat la criticile … Articolul Adi Popa atacă un fost coleg de la FCSB: „Am mai multe trofee decât goluri” apare prima dată în Main News.
Vlad Voiculescu a pierdut procesul împotriva lui Mircea Geoană, instanța respingând cererea de despăgubiri de 25.000 de euro și obligându-l să suporte cheltuielile de judecată. Acțiunea s-a bazat pe acuzații de fraudă legate de achizițiile de vaccinuri, intensificate de un dosar penal deschis de DNA. Curtea de Apel București a respins apelul lui Vlad Voiculescu … Articolul Vlad Voiculescu, învins de Mircea Geoană în procesul vaccinurilor de miliarde apare prima dată în Main News.
Soldații belgieni din Lituania dezvăluie o stare de alertă și pregătiri pentru război, într-un context în care o confruntare militară între NATO și Rusia devine din ce în ce mai probabilă. Oficialii atrag atenția asupra amenințărilor constante la adresa flancului estic al Europei și necesității întăririi apărării în fața presiunii ruse. O confruntare militară între … Articolul Soldații belgieni în Lituania: stare reală de alertă pentru război apare prima dată în Main News.
Comisia Europeană investighează Google pentru utilizarea conținutului online al presei fără compensare adecvată în antrenarea inteligenței artificiale. Autoritățile antitrust subliniază riscurile de abuz de poziție dominantă și asigură protecția creatorilor de conținut pe piețele emergente AI. Comisia Europeană investighează Google pentru utilizarea conținutului online al presei și videoclipurilor YouTube în antrenarea inteligenței artificiale Google ar … Articolul Comisia Europeană investighează Google pentru antrenarea inteligenței artificiale apare prima dată în Main News.
Casa Albă pregătește sancțiuni împotriva Rusiei dacă Putin refuză acordul de pace cu Ucraina. Noile măsuri vizează sectorul energetic, inclusiv nava fantomă de petroliere rusești. Proiectul de lege bipartid din 2025 ar obliga pe Trump să sancționeze comercianții de petrol rusesc în termen de 90 de zile. Casa Albă pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei în … Articolul Casa Albă anunță sancțiuni suplimentare pentru Rusia în cazul respingerii păcii apare prima dată în Main News.
Un studiu din Marea Britanie preconizează că până în 2035, trei cincimi din sarcinile din comerț vor fi transformate de inteligența artificială. Schimbările vor afecta mai ales echipele digitale și operațiunile de retailer, îmbunătățind eficiența și serviciile către clienți. România va urma aceeași tendință. În următorul deceniu, inteligența artificială va transforma aproape 60% din sarcinile … Articolul Transformările posturilor în comerț până în 2035: ce va schimba viitorul? apare prima dată în Main News.
Descoperă DraculaLand, proiectul de 1 miliard de euro, inspirat de legenda lui Dracula, situat la doar 20 de minute de București. Cu zone tematice, atracții diverse și hoteluri, parcul tematic promite să devină destinația principală de divertisment din Europa. Deschiderea este estimată pentru 2027. DraculaLand, un parc tematic inspirat de mitul lui Dracula, va fi … Articolul Disneyland în București: Oferte Ieftine în Capitala Transilvaniei apare prima dată în Main News.
Băsescu cere demiterea lui Predoiu, acuzându-l că a izolat Justiția. Soluțiile propuse includ refacerea legilor Justiției, reducerea puterii șefilor de instanță și introducerea responsabilității judecătorești. Fostul președinte avertizează asupra vânzării Porților de Fier sau a portului Constanța, dacă măsurile economice nu sunt luate urgent. Băsescu solicită demiterea lui Predoiu, considerându-l vinovat de izolarea Justiției Propune … Articolul Predoiu merită o vacanță: soluții de la fostul președinte apare prima dată în Main News.
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, este acuzat de intervenția în mita de 6% pentru atribuirea unui contract RAR. Ancheta DNA a relevat întâlniri secrete și promisiuni de plată legate de afacerea cu Euro Quip International. Detalii despre posibile fapte de corupție și implicarea directorului RAR. Procurorii DNA au efectuat percheziții în dosarul lui Răzvan … Articolul Intermediari secreți și detalii despre mita la RAR de la Cuc apare prima dată în Main News.
UTA Arad a pierdut un proces și este obligată să plătească 70.000 de euro impresarului Traian Gherghișan pentru transferul lui Virgiliu Postolachi. Instanța a decis că clubul nu a respectat clauza de comision, iar UTA se află într-o situație financiară delicată, având datorii semnificative către stat. UTA Arad a fost obligată să plătească 70.000 de … Articolul UTA, obligată să plătească 70.000 euro unui impresar, verdict dur apare prima dată în Main News.
Charles Leclerc a ales o vacanță exotică alături de logodnica sa, Alexandra Saint-Mleux, pentru a se reîncărca după un sezon dificil în Formula 1. Monegascul se pregătește intens pentru sezonul 2026 și va petrece timp în Antarctica, combinând relaxarea cu antrenamente fizice specifice. Sezonul dificil pentru Ferrari s-a încheiat cu Charles Leclerc pe locul 4 … Articolul Evadare romantică pentru Charles Leclerc și logodnica sa: destinația de vis apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a subliniat necesitatea reformării concursurilor și puterii președinților de instanță, evidențiind problemele din sistemul de justiție. El a promis o dezbatere amplă pentru a oferi un spațiu de exprimare tuturor actorilor, subliniind importanța probelor și a stabilității legislative. Nicuşor Dan a declarat necesitatea reformării concursurilor pentru președinții de instanță Președintele a promis o … Articolul Reforma concursurilor și puterii președinților de instanță: necesitate urgentă apare prima dată în Main News.
Traian Băsescu avertizează că România riscă să vândă Portul Constanța și Porțile de Fier din cauza îndatorării ridicate. Fostul președinte critică Coaliția PSD-USR pentru blocarea reformelor economice esențiale, subliniind impactul negativ asupra populației și creșterea impozitelor. Deficitul de 9,3% din PIB necesită măsuri urgente. Traian Băsescu avertizează că România ar putea vinde Portul Constanța sau … Articolul Băsescu: Portul Constanța și Porțile de Fier, în pericol de vânzare! apare prima dată în Main News.
Telescopul James Webb a descoperit o exoplanetă rară, PSR J2322-2650b, cu o atmosferă bizară ce conține nori de funingine și carbon molecular. Studiile sugerează o compoziție unică, ceea ce ridică întrebări noi despre formarea planetelor. Descoperirea evidențiază importanța telescopului în explorarea cosmosului. Telescopul James Webb a descoperit exoplaneta PSR J2322-2650b, cu o atmosferă ce conține … Articolul Exoplanetă misterioasă descoperită de telescopul James Webb: reacția cercetătorilor apare prima dată în Main News.
Banca Reglementelor Internaționale avertizează că prețul aurului a devenit „exploziv” și speculativ, contrar modelului de protecție istoric. Creșterea bruscă de aproape 20% din septembrie atrage atenția investitorilor, iar tendința actuală ar putea duce la corecții rapide pe piețe. Banca Reglementelor Internaționale avertizează că prețul aurului a devenit speculativ și riscant Evoluția prețului aurului este o … Articolul Băncile avertizează: Prețul aurului ar putea exploda oricând! apare prima dată în Main News.
Rusia a început să-și echipeze dronele cu rachete aer-aer R-60 pentru a ataca avioanele care le interceptează, conform informațiilor serviciului de informații ucrainene (GUR). Această modificare permite dronelor Geran-2 să țintească elicopterele și avioanele adversarului, reprezentând un nou pas în războiul modern. Rusia a început să-și înarmeze dronele cu rachete aer-aer R-60 din era sovietică … Articolul Rusia își înarmează dronele cu rachete aer-aer pentru atacuri Zboruri sub amenințare apare prima dată în Main News.
Startup-ul Everbloom transformă penele de pui în cașmir sustenabil, folosind inteligența artificială. Compania promite materiale biodegradabile, mai ieftine și prietenoase cu mediul, contribuind la reducerea deșeurilor din industria avicolă. Investițiile de peste 8 milioane de dolari subliniază potențialul revoluționar al acestei tehnologii. Everbloom transformă penele de pui în fibre textile asemănătoare cu cașmirul folosind inteligența … Articolul Startup inovator transformă penele de pui în cașmir cu inteligența artificială apare prima dată în Main News.
ANAF caută sechestru pe bunurile familiei Iohannis pentru despăgubiri de 1 milion euro # MainNews.ro
ANAF intenționează să impună sechestru pe bunurile familiei Iohannis din Sibiu, solicitând despăgubiri de 1 milion de euro. Acțiunea vizează recuperarea prejudiciului dintr-un imobil dobândit de stat prin moștenire. Instanța va analiza apelul, iar ANAF promite măsuri legale pentru protejarea intereselor statului. ANAF vrea să pună sechestru pe bunurile familiei Iohannis pentru recuperarea unei datorii … Articolul ANAF caută sechestru pe bunurile familiei Iohannis pentru despăgubiri de 1 milion euro apare prima dată în Main News.
Președintele României, Nicușor Dan, a discutat despre provocările din sistemul de justiție, punând întrebarea de ce foștii magistrați nu au acționat în instanță. El a promis schimbări, dar a subliniat că acestea vor fi limitate și că timpul va fi necesar pentru implementare. Magistrații nemulțumiți au fost invitați la dialog la Cotroceni. Nicușor Dan a … Articolul De ce nu s-a acționat în judecată sistemul judiciar? apare prima dată în Main News.
Răspunsuri variate ale germanilor despre croați și sârbi, scumpe pentru comunitățile imigrante. Opiniile despre croați sunt în general neutre sau pozitive, asociindu-i cu vacanțe și ospitalitate, însă unii germani îi grupează alături de sârbi. Descoperă perspectivele interesante din acest articol. Germanii au o opinie variată, majoritatea fiind neutră sau pozitivă despre croați Croații sunt asociați … Articolul Opinie surprinzătoare a germanilor despre croați și sârbi apare prima dată în Main News.
Fabrica din România, sponsorizată de Critical Metals, va prelucra pământuri rare extrase din mina Tanbreez din Groenlanda. Proiectul vizează asigurarea unor surse independente de metale esențiale pentru industria aerospațială și militară, reducând dependența Europei de China în acest sector strategic. Fabrica din România va prelucra pământuri rare extrase din mina Tanbreez din Groenlanda Proiectul are … Articolul Fabrica din România care va prelucra pământuri rare pentru americani apare prima dată în Main News.
Un miliardar ceh a donat 4,1 milioane de euro pentru armamentul Ucrainei, conform asociației „Dárek pro Putina”. Ivo Lukačovič, antreprenor de succes, și-a dezvăluit identitatea, iar banii vor fi folosiți pentru achiziția de drone și echipamente militare, în sprijinul forțelor ucrainene. Articolul Miliardar ceh donează 4 milioane euro pentru armamentul Ucrainei apare prima dată în Main News.
