Maia Sandu: O femeie care susține întreaga țară cu încredere și determinare

11:10

Președintele României, Nicușor Dan, a discutat despre provocările din sistemul de justiție, punând întrebarea de ce foștii magistrați nu au acționat în instanță. El a promis schimbări, dar a subliniat că acestea vor fi limitate și că timpul va fi necesar pentru implementare. Magistrații nemulțumiți au fost invitați la dialog la Cotroceni. Nicușor Dan a … Articolul De ce nu s-a acționat în judecată sistemul judiciar? apare prima dată în Main News.