Putin afirmă că Rusia va cuceri militar „teritorii ruseşti istorice” în Ucraina dacă diplomaţia eşuează

Astronomii care au acces la datele obţinute de Telescopul Spaţial James Webb (JWST) au anunţat că au identificat primele dovezi cu privire la stelele primordiale din Univers, monştri colosali care s-au aprins la relativ scurt timp după Big Bang şi despre care se crede că aveau mase de până la 10.000 de ori mai mari […] © G4Media.ro.