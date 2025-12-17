19 state UE, printre care şi România, cer Comisiei Europene să finanţeze „hub-uri de returnare” în afara Uniunii Europene
G4Media, 17 decembrie 2025 16:50
Nouăsprezece state membre ale Uniunii Europene – printre care şi România – cer Comisiei Europene, într-un context de înăsprire evidentă a politicii UE în domeniul migraţiei, să aloce fonduri pentru crearea de centre de returnare a migranţilor situate în afara graniţelor UE, transmite miercuri agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Pe 8 decembrie, miniştrii […] © G4Media.ro.
Acum 10 minute
17:10
Noul Centru Comun de Apărare împotriva Dronelor (GDAZ), creat pentru a coordona acţiunea diferitelor autorităţi poliţieneşti şi militare din Germania în faţa acestui tip de ameninţări, a fost inaugurat miercuri, la Berlin, de ministrul de interne, Alexander Dobrindt, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Prin Centrul Comun de Apărare împotriva Dronelor, statul central […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
17:00
Primarul din comuna prahoveană Ciorani, condamnat definitiv în dosarul ce privește furtul buletinelor de vot din sediul Judecătoriei Mizil # G4Media
Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, a fost condamnat definitiv, miercuri, la închisoare cu suspendare în dosarul care vizează furtul unor saci cu buletine de vot din arhiva Judecătoriei Mizil, acestea fiind mijloace de probă în dosarul penal privind fraudarea alegerilor locale organizate în 2020 la Ciorani, transmite Agerpres. Potrivit portalului instanţelor de judecată, Curtea […] © G4Media.ro.
17:00
Conform deciziei definitive a Tribunalului București, Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Instanța i-a respins contestația la decizia emisă de Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Știre în curs de actualizare © G4Media.ro.
16:50
Ministrul Pîslaru: Alocăm 60 de milioane euro pentru bursele sociale a 40.000 de studenţi din România # G4Media
Bursele sociale vor continua să fie finanţate cu ajutorul fondurilor europene, printr-o suplimentare de 60 de milioane de euro, bani meniţi să sprijine prevenirea şi combaterea abandonului universitar, a menţionat, miercuri, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Dragoş Pîslaru, într-o postare pe Facebook. „O nouă veste excelentă privind banii europeni: alocăm 60 de milioane euro […] © G4Media.ro.
16:50
Acum o oră
16:40
Drama lui Juan Martin del Potro, la patru ani după retragere: „Nu pot trăi așa, nu știu cum să evit durerea” # G4Media
La aproape patru ani după ce a disputat ultimul meci oficial, Juan Martin Del Potro povestește drama prin care trece. La 37 de ani, fostul important jucător de tenis mărturisește că nu poate practica niciun sport fără dureri, că are în continuare nevoie de injecții și că uneori are dificultăți în a urca scări. Cariera […] © G4Media.ro.
16:30
Consiliul Naţional al Audiovizualului va analiza emisiunile reclamate în scrisoarea iniţiată de o serie de jurnalişti despre „atacurile” la adresa redacţiei Recorder # G4Media
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) va analiza, în limitele competenţelor sale, emisiunile reclamate în scrisoarea deschisă iniţiată de o serie de jurnalişti şi profesionişti în domeniul mass-media, prin care sunt semnalate atacuri la adresa redacţiei Recorder, transmite Agerpres. „Investigaţiile jurnalistice, inclusiv cele critice la adresa autorităţilor publice, reprezintă un element esenţial al unei democraţii funcţionale. […] © G4Media.ro.
16:30
Rusia a cheltuit 5,1% din PIB pentru războiul din Ucraina în 2025 şi se declară pregătită să menţină ritmul în 2026 # G4Media
Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a estimat miercuri că există „toate condiţiile” ca războiul în Ucraina să continue şi anul viitor, din cauza poziţiei Kievului şi a aliaţilor săi europeni, război pentru finanţarea căruia Rusia a cheltuit anul acesta 5,1% din PIB, relatează agenţia de știri EFE. „Forţele NATO au început pregătirile în marş […] © G4Media.ro.
16:30
O firmă din Bacău cere în instanță numele ARCA, folosit de președintele CJ Iași, Costel Alexe, pentru „ranch-ul” construit la Sculeni # G4Media
Firma Rustrans SRL din Bacău, controlată de afaceristul Viorel Rusu, a cerut instanței o ordonanță președințială prin care să fie interzisă provizoriu folosirea numelui ARCA, brand sub care funcționează cunoscutul „ranch” de la Sculeni construit de familia președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, scrie ziaruldeiași.ro Ranchul este administrat prin firma Corporex SRL, a fostei sale […] © G4Media.ro.
16:20
Muzeul Luvru din Paris, închis luni din cauza unei greve, şi-a redeschis parţial porţile pentru vizitatori miercuri, în pofida prelungirii unanime a mobilizării angajaţilor instituţiei, aflată în centrul unui scandal după spectaculosul jaf din luna octombrie, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Reuniţi într-o adunare generală la ora locală 09:00 (08:00 GMT), aproximativ […] © G4Media.ro.
16:20
Germania a aprobat o alocaţie de 10 euro pe lună în conturile de economii pentru pensie ale copiilor şi adolescenţilor # G4Media
Guvernul german a aprobat miercuri un proiect de lege pentru consolidarea pilonului privat al sistemului de pensii, care include o subvenţie de stat garantată de 10 euro pe lună pentru copiii şi adolescenţii cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, în ideea de a-i ajuta să dispună de un fond de economii la pensie, […] © G4Media.ro.
16:20
Judecătoarea reformistă Raluca Moroșanu, revocată de colegi într-un dosar la doar câteva zile după ieșirea publică împotriva președintei Curții de Apel București # G4Media
Judecătoarea reformistă Raluca Moroșanu a fost revocată de colegi, într-un dosar pe care îl judeca, la doar câteva zile după ieșirea publică împotriva președintei Curții de Apel București, Liana Arsenie. Este vorba despre un dosar instrumentat de DIICOT și în care inculpatul a cerut recuzarea judecătoarei Moroșanu. Completul care soluționa recuzarea a intrat în divergență, […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:10
Cine va câștiga în PSD: baronii cu vile pe Lacul Como sau dorința lui Grindeanu de a fi premier în 2027? # G4Media
Baletul Putere-Opoziție făcut de Sorin Grindeanu s-a transformat într-un breakdance periculos. Din cauza prăbușirii în sondaje și la vot, șeful PSD a adus coaliția în pragul ruperii, ceea ce ar determina o catastrofă economică. El e pus sub presiune de baronii din teritoriu care simt că AUR le ia voturile, iar Bolojan le ia banii. […] © G4Media.ro.
16:10
Eurodeputaţii susţin un „Schengen militar’ pentru a face faţă unei potenţiale agresiuni ruse # G4Media
Membrii Parlamentului European, reuniţi în sesiune plenară, s-au pronunţat miercuri în favoarea unui ”spaţiu Schengen militar”, prin eliminarea frontierelor interne pentru deplasările de trupe şi echipament militar în Uniunea Europeană şi prin modernizarea reţelelor feroviare şi rutiere, a tunelurilor şi podurilor, transmite Agerpres. O rezoluţie în această privinţă, elaborată pe baza rapoartelor elaborate de Petras […] © G4Media.ro.
16:00
Sezonul de schi se deschide în staţiunea Straja pe 20 decembrie / Domeniul schiabil însumează aproximativ 26 de kilometri pe 12 pârtii # G4Media
Sezonul de schi în staţiunea Straja se va deschide oficial sâmbătă, 20 decembrie, cabanierii estimând că două pârtii ar putea să fie funcţionale cu ajutorul zăpezii artificiale, care măsoară deja circa 20 de centimetri. „Toate tunurile de zăpadă artificială au fost pornite. Am profitat de fiecare grad sub zero, iar dacă vor mai fi două […] © G4Media.ro.
15:50
Putin afirmă că Rusia va cuceri militar „teritorii ruseşti istorice” în Ucraina dacă diplomaţia eşuează # G4Media
Preşedintele Vladimir Putin a afirmat miercuri că, în cazul în care diplomaţia va eşua, armata rusă va cuceri pe cale militară ceea ce el a numit „teritorii ruseşti istorice” din Ucraina, referindu-se la cele patru regiuni ucrainene anexate de Moscova, informează agenția de știri EFE. „Am prefera să facem acest lucru şi să eliminăm cauzele […] © G4Media.ro.
15:20
Meal prep, o metodă rapidă și extrem de eficientă pentru a menține echilibrul nutrițional, a economisi timp și a folosi inteligent resturile din frigider # G4Media
Sărbătorile de iarnă sunt, fără îndoială, cea mai frumoasă perioadă a anului, dar adesea vin la pachet cu excese culinare și o risipă alimentară semnificativă. După zilele pline de sarmale, fripturi și cozonaci, organismul are nevoie de o pauză, iar tu ai nevoie de o strategie simplă pentru a gestiona perioada dintre Crăciun și Revelion. […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:00
Surpriză mare în tenis: Carlos Alcaraz, liderul ATP, a întrerupt colaborarea cu antrenorul Juan Carlos Ferrero # G4Media
Vestea anului în tenis este reprezentantă de despărțirea surprinzătoare dintre Carlos Alcaraz (liderul ATP) și Juan Carlos Ferrero, antrenorul alături de care a reușit toate performanțele fantastice de până acum ale carierei. Colaborarea dintre Alcaraz și Ferrero s-a întins pe durata a șapte ani, iar jucătorul din Murcia a trecut alături de antrenorul său de […] © G4Media.ro.
15:00
Sorin Grindeanu, despre situația din Justiție: Implicarea politicului în justiție nu face decât rău / Cu ce este mai bună actuala conducere a USR decât Liviu Dragnea? # G4Media
Președintele PSD consideră că orice implicare a politicului în Justiție nu ar face decât să agraveze problemele cu care se confruntă aceasta. Grindeanu a lansat un nou atac la USR, comparând actuala conducere a USR cu Liviu Dragnea. „Profesioniștii trebuie să discute pe justiție, Implicarea politicului în justiție nu face decât rău. Cu ce este […] © G4Media.ro.
14:50
LIVE Nicușor Dan: Problemele cele mai mari din justiție sunt la Inspecția Judiciară și la modul de promovare, dar lucrurile acestea trebuie dovedite / Va fi o analiză și vom trage o concluzie, dar va dura 2-3 luni # G4Media
Președintele Nicușor Dan susține declarații de presă la Londra. G4Media transmite LIVE. Răspunsuri la întrebările jurnaliștilor: Q: Peste 12.000 de oameni au semnat o petiție pentru demiterea lui Cătălin Predoiu. Se impun demiteri sau demisii? A: E o chestiune importantă. Când ai 1000 de magistrați din 7000 care spun că sunt probleme, înseamnă că e […] © G4Media.ro.
14:40
Ilie Bolojan, despre o alianță PNL-USR: Realitatea politică ne obligă să luăm în calcul blocuri mai mari, doctrinare, cu o bază de colaborare. Da, acest lucru este posibil # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-un interviu la Digi FM, că este posibilă realizarea unei alianțe PNL-USR în perspectiva viitoarelor alegeri. Liderul PNL a mai spus că nu vede ca fiind o problemă dacă Ludovic Orban, fost președinte al partidului, revine în PNL. Bolojan a precizat că nu există însă o discuție cu Dragoș […] © G4Media.ro.
14:20
BREAKING Ministrul Economiei: Următoarea etapă a absurdului: astăzi am primit, pe persoană fizică, o amendă de 15.000 de lei pentru că am vrut conduceri curate și corecte la o companie de stat # G4Media
Radu Miruță susține că a primit o amendă de 15.000 de lei de la AMEPIP, pentru că a numit o conducere interimară la Avioane Craiova, după ce timp de 9 ani nu s-a finalizat procedura de selecție a unei noi conduceri. „Amenda a fost aplicată de AMEPIP. De ce? Nici ei nu pot explica limpede, […] © G4Media.ro.
14:10
Senatul a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind voluntariatul militar, transmite Agerpres. S-au înregistrat 79 voturi ‘pentru’ şi unul ‘împotrivă’. Proiectul de lege modifică şi completează în acest sens unele acte normative în domeniul apărării. Se instituie cadrul legal pentru îndeplinirea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului […] © G4Media.ro.
14:10
Autorităţile din capitala Indiei restricţionează circulaţia unor autovehicule în încercarea de a reduce poluarea atmosferică, care a atins un nivel „sever” # G4Media
Autorităţile din capitala Indiei, New Delhi, au introdus miercuri măsuri stricte în încercarea de a reduce poluarea, printre acestea numărându-se o interdicţie de circulaţie a autovehiculelor care nu respectă cele mai recente norme de control al emisiilor şi reglementarea prezenţei lucrătorilor în birourile private şi guvernamentale, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Indicele […] © G4Media.ro.
14:10
Patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion / 27% dintre hotelieri nu au oferte în această perioadă a anului / Doar 23% au realizat investiții mai consistente, în 2025 # G4Media
Hotelierii încheie un an caracterizat prin prudență, după scăderea puterii de cumpărare. Românii s-au uitat mai atent la prețuri când și-au planificat concediul, iar pentru sărbători nu s-au avântat la pachete în unități de cazare: patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50%, anunță Mediafax. Pentru perioada Crăciunului și a Revelionului, 27,3% dintre […] © G4Media.ro.
14:00
Un orădean, fost profesor, e voluntar în taberele pentru refugiați din Ucraina / ”Trăiesc mai rău decât noi în comunism, în fiecare noapte sunt loviți de drone, rușii îi toacă mărunt, dar unul n-am auzit să se plângă…” # G4Media
Fost profesor Nicolae Vinter face periodic voluntariat în taberele pentru refugiați din Ucraina, pentru a ajuta victimele războiului. Bărbatul a povestit pentru Bihoreanul despre atmosfera din țara atacată de ruși, ororile conflagrației, determinarea ucrainenilor greu încercați și perspectiva unui conflict prelungit timp de generații întregi. „În tabăra pentru refugiați sunt femei cu copii mici, bătrâni […] © G4Media.ro.
14:00
Răgușeala persistentă după 45 de ani poate ascunde afecțiuni grave. Dr. Nicolae Balica, medic primar ORL, MedLife, explică de ce nu trebuie ignorată # G4Media
Există forme de cancer din sfera ORL cauzate de fumatul și consumul de alcool în mod excesiv; picăturile de nas folosite greșit și îndelungat pot duce la obstrucție nazală permanentă; orice viroză poate evolua în sinuzită – iată trei realități mai puțin cunoscute din sfera ORL, pe care prof. univ. dr. Nicolae Balica, prodecanul Facultății […] © G4Media.ro.
14:00
Consiliul Concurenţei a amendat cu 135,2 milioane de lei trei companii de pe piaţa tutunului pentru fixarea preţurilor # G4Media
Consiliul Concurenţei a sancţionat trei companii care activează pe piaţa tutunului din România cu amenzi în valoare totală de 135,2 milioane de lei (26,6 milioane de euro), pentru participarea la înţelegeri anticoncurenţiale pe piaţa produselor din tutun încălzit, a anunţat instituţia într-un comunicat de presă, transmis miercuri Agerpres. „În urma unei investigaţii, autoritatea de concurenţă […] © G4Media.ro.
13:50
Nouă bazine cu apă potabilă, amplasate în mai multe zone din municipiul Curtea de Argeş, unde apa din reţeaua publică nu mai poate fi folosită pentru consumul uman de la începutul lunii noiembrie # G4Media
Nouă bazine cu apă potabilă au fost amplasate în mai multe zone din municipiul Curtea de Argeş, unde apa din reţeaua publică nu mai poate fi folosită pentru consumul uman de la începutul lunii noiembrie, transmite Agerpres. Administraţia locală a anunţat, miercuri, că cele nouă bazine, fiecare cu o capacitate de 1.000 de litri, au […] © G4Media.ro.
13:40
Bolojan: Putem reseta lucrurile în coaliție sau să continuăm așa și va fi doar o problemă de timp până când va fi greu să mai funcționeze coaliția / E greu să faci echipe puternice mâine dacă azi oamenii se porcăiesc între ei # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-un interviu la Digi FM, că, dacă lucrurile nu vor fi „resetate” în coaliție, va fi doar o problemă de timp până când va fi greu să mai funcționeze coaliția. „E greu să faci echipe puternice mâine dacă azi oamenii se porcăiesc între ei”, a subliniat premierului, referindu-se la […] © G4Media.ro.
13:40
De ce sunt abandonați tot mai mulți câini de rasă: Lipsa informării, o problemă reală / ASPA trage un semnal de alarmă: ‘’Un câine nu este un experiment și nu este temporar. Este o responsabilitate pe viață!’’ (VIDEO) # G4Media
Tot mai mulți câini de rasă ajung să fie abandonați, nu pentru că ar fi „problematici”, ci pentru că nu au corespuns așteptărilor oamenilor care i-au ales fără o informare corectă. Acesta este mesajul transmis de ASPA București în cel mai recent material video din campania STOP ABANDON!, o inițiativă menită să atragă atenția asupra unei realități […] © G4Media.ro.
13:30
Sindromul de oboseală cronică este o afecţiune medicală, nu o tulburare psihologică, arată un studiu de specialitate # G4Media
Un studiu australian realizat recent a identificat anomalii simultane în mai multe sisteme biologice la persoane care suferă de encefalomielită mialgică, sau sindrom de oboseală cronică, ceea ce susţine ideea, potrivit oamenilor de ştiinţă, că aceasta este o afecţiune medicală şi nu o tulburare psihologică, transmite miercuri agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres. Studiul, […] © G4Media.ro.
13:20
Înfrângere pentru Nicușor Dan și în Camera Deputaților: „Legea Vexler” a fost adoptată în forma inițială, deputații au respins cererile președintelui # G4Media
Deputaţii au respins miercuri cererea președintelui Nicușor Dan de a modifica ”Legea Vexler” care înăsprește sancțiunile pentru propaganda fascistă și legionară, așa cum o făcuse și Senatul săptămâna trecută. Nicușor Dan atacase legea și la CCR, dar Curtea Constituțională i-a respins sesizarea cu unanimitate. Acum, legea merge la promulgare, șeful statului nu mai are nici […] © G4Media.ro.
13:20
Impozitul pe mașini se va plăti ținând cont de norma de poluare / Ministerul de Interne a finalizat centralizarea datelor # G4Media
Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, a finalizat procesul de centralizare a datelor privind norma de poluare a vehiculelor, potrivit prevederilor Legii 239 din 2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, transmite Agerpres. „Datele colectate pentru […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:10
Administraţia Trump vrea să desfiinţeze un important centru de cercetare asupra climei pe motiv că este „alarmist” # G4Media
Administraţia Trump şi-a făcut publică marţi intenţia de a desfiinţa Centrul Naţional de Cercetare Atmosferică de la Boulder (Colorado), acuzând acest centru, vârf de lance în probleme de încălzire climatică, că este alarmist, informează miercuri agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Fundaţia naţională pentru ştiinţă va desfiinţa Centrul Naţional de Cercetare Atmosferică (NCAR) de […] © G4Media.ro.
13:10
Premierul Ilie Bolojan acordă un interviu la Digi FM, miercuri de la ora 13.00. G4Media transmite LIVE text. Ilie Bolojan: Despre problemele din Justiție Cetățenii României au încredere scăzută în lumea politică și în lumea justiției. Aceste aspecte sunt confirmate prin sondaje, este o realitate pe care nu o putem ocoli. Cred că sunt câteva […] © G4Media.ro.
13:10
Neplata cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere va fi considerată violenţă economică, iar acţiunea penală se va pune în mişcare din oficiu, potrivit unui proiect de lege # G4Media
Neplata cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere este violenţă economică, iar acţiunea penală se va pune în mişcare din oficiu, potrivit unui proiect de lege depus miercuri la Parlament de deputata PNL Alina Gorghiu, preşedintele Comisiei parlamentare „România fără violenţă domestică”, transmite Agerpres. „Am depus în Parlament un proiect de lege care modifică art. 378 […] © G4Media.ro.
13:10
World Snooker Tour (WST) anunță că Ronnie O’Sullivan va participa la German Masters la snooker, competiție care va avea loc în luna ianuarie a anului viitor. De la alcool și droguri la reabilitare: Renașterea dureroasă a lui Ronnie O’Sullivan Va fi pentru prima dată după o pauză de 9 ani când Ronnie va juca la […] © G4Media.ro.
13:00
Procurorii DNA fac percheziții, miercuri dimineața, la Primăria Constanța. Procurorii verifică documente ce vizează organizarea târgului de Crăciun din centrul orașului, conform surselor Info Sud-Est. Târgul de Crăciun organizat în Piața Ovidiu din Constanța a stârnit amuzament în spațiul public, după mediatizarea ursuleților atârnați pe o clădire aflată în paragină. Aceștia au fost dați ulterior […] © G4Media.ro.
12:50
Noile tarife impuse de Donald Trump nu au redus volumul total al importurilor americane de textile și îmbrăcăminte, care s-au menținut la 80,5 miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului. În schimb, ele au accelerat o redistribuire a comenzilor: livrările din China, principalul furnizor al Statelor Unite, au scăzut cu 27%, în timp […] © G4Media.ro.
12:40
SUA pregătesc noi sancţiuni asupra sectorului energetic al Rusiei dacă Putin respinge un acord de pace (surse Bloomberg) # G4Media
SUA pregătesc o nouă rundă de sancţiuni asupra sectorului energetic al Rusiei pentru a creşte presiunea asupra Moscovei în cazul în care preşedintele rus Vladimir Putin respinge un acord de pace cu Ucraina, a relatat miercuri Bloomberg News, citând persoane informate, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Între opţiunile pe care SUA le […] © G4Media.ro.
12:40
Deschiderea sezonului de schi în Poiana Brașov se amână / Taberele de schi sunt programate din ianuarie # G4Media
Deschiderea oficială a sezonului de schi din Poiana Braşov este incertă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Nu este încă posibil încă schiatul aici, din cauza lipsei zăpezii. Cu toate acestea, temperaturile scăzute din ultimele zile au permis totuşi producerea de zăpadă artificială. Asta, doar în partea superioară a Masivului Postăvaru. Condiţiile […] © G4Media.ro.
12:40
BREAKING Premierul Bolojan a anunțat două scenarii pentru mediul de afaceri: Fie se înjumătățește impozitul minim pe cifra de afaceri în 2026 și dispare în 2027, fie e eliminat impozitul minim pe cifra de afaceri încă din 2026 și crește salariul minim # G4Media
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis miercuri reprezentanților investitorilor străini în România scenariile de lucru pentru mediul economic anul viitor. Bolojan a menționat că, în prezent, la nivelul unui grup de lucru, sunt analizate următoarele două opțiuni, potrivit unui comunicat. Prima are în vedere reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu […] © G4Media.ro.
12:30
Partidul extremist AUR anunță moțiuni simple împotriva miniștrilor Cătălin Predoiu (Interne) și Radu Marinescu (Justiție) # G4Media
Liderii partidului extremist AUR au anunțat miercuri că vor depune două moțiuni simple împotriva miniștrilor Cătălin Predoiu (PNL – Interne) și Radu Marinescu (PSD – Justiție), potrivit unui comunicat. Ultima moțiune simplă AUR, depusă împotriva ministrului Mediului Diana Buzoianu (USR), a fost votată și de PSD. Votarea unei moțiuni simple împotriva unui ministru nu duce […] © G4Media.ro.
12:30
Ciprian Octavian Piştea, administratorul public al municipiului Bacău, trimis în judecată pentru abuz în serviciu / Ar fi avizat la plată facturi fiscale pentru 13 parcări publice de biciclete, deși acestea nu ar fost finalizate # G4Media
Ciprian Octavian Piştea, administrator public al municipiului Bacău, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu în legătură cu patru contracte finanţate din fonduri europene pentru realizarea a 13 parcări publice de biciclete cu sistem de acces RFID, transmite Agerpres. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău au […] © G4Media.ro.
12:30
Studenții și elevii europeni vor putea merge din nou cu Erasmus în Marea Britanie. Țara revine în program din 2027, anunță Roxana Mînzatu # G4Media
Marea Britanie va reveni oficial în programul Erasmus+ începând cu anul 2027, la șase ani după ce a părăsit schema de mobilitate educațională ca urmare a Brexitului. Anunțul a fost făcut de comisara europeană Roxana Mînzatu, vicepreședintă a Comisiei Europene și coordonatoare a programului Erasmus+, care a catalogat decizia drept „o veste excelentă pentru Europa”, […] © G4Media.ro.
12:30
12:20
Incendiile de vegetaţie ar fi la originea unui mecanism de răcire a climei, potrivit unui studiu de specialitate # G4Media
Focurile de vegetaţie nu au efecte doar asupra solului ci şi asupra atmosferei, fiind aflate la originea unui mecanism care contribuie la răcirea planetei. Acest mecanism are efecte cuantificabile ce nu sunt luate în considerare atunci când se lansează previziuni cu privire la încălzirea climei, conform unui nou studiu realizat de cercetători de la Harvard […] © G4Media.ro.
12:20
Tradiția continuă în Sfântul Gheorghe: Intrarea în Noul An va fi marcată de două ori / E semnalată trecerea în 2026 și după ora Ungariei # G4Media
Intrarea în anul 2026 va fi marcată de două ori în municipiul Sfântu Gheorghe, atât după ora oficială a României, cât şi după ora Ungariei şi a Europei Centrale, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. Este o tradiţie consacrată de comunitatea maghiară, majoritară din punct de vedere numeric în judeţul Covasna. […] © G4Media.ro.
12:20
Verstappen a distrus toți coechipierii: „Un singur pilot îl poate învinge la RedBull, Leclerc” # G4Media
Max Verstappen este cunoscut în lumea Formulei 1 ca un adevărat „devorator” de coechipieri: nimeni nu-i face față. Riccardo Patrese, fost pilot în lumea Marelui Circ, spune că un singur rival i-ar putea face față lui Max dacă ar concura cu același monopost: Charles Leclerc. Verstappen, număr de concurs nou pentru sezonul 2026 din F1: […] © G4Media.ro.
