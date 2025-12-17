Ministrul Pîslaru: Alocăm 60 de milioane euro pentru bursele sociale a 40.000 de studenţi din România

12:20

Focurile de vegetaţie nu au efecte doar asupra solului ci şi asupra atmosferei, fiind aflate la originea unui mecanism care contribuie la răcirea planetei. Acest mecanism are efecte cuantificabile ce nu sunt luate în considerare atunci când se lansează previziuni cu privire la încălzirea climei, conform unui nou studiu realizat de cercetători de la Harvard […] © G4Media.ro.