Elevii intră în vacanța de Crăciun pe 20 decembrie. Cursurile se reiau joi, după aproape trei săptămâni de pauză
DigiFM.ro, 17 decembrie 2025 15:50
Elevii și cadrele didactice din România se pregătesc pentru una dintre cele mai așteptate perioade ale anului școlar, vacanța de iarnă. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, vacanța de Crăciun începe sâmbătă, 20 decembrie 2025, și se întinde pe durata a 19 zile consecutive, fiind una dintre cele mai lungi pauze din structura anului școlar 2025–2026.
• • •
Acum 30 minute
16:00
Tragedie în Germania. Un adolescent de 16 ani a murit după o „provocare” lansată de prietenii lui # DigiFM.ro
Un adolescent de doar 16 ani din Germania a murit după o decizie extrem de periculoasă luată în timpul unei ieșiri cu prietenii. Tragedia a avut loc în orașul Soltau și este anchetată în prezent de autoritățile locale.
15:50
Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru 30 de zile. E acuzat că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei # DigiFM.ro
Tribunalul București a decis miercuri, 17 decembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, într-un dosar în care este acuzat de DNA că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al Registrului Auto Român (RAR).
15:50
15:50
Câți magistrați au cerut să fie prezenți la întâlnirea cu Nicușor Dan, de luni: "Vreau să fie o dezbatere în societate pe situaţia Justiţiei" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, 17 decembrie, că circa 12 magistraţi au solicitat să fie prezenţi la întâlnirea pe care o va organiza la Palatul Cotroceni pe 22 decembrie, menţionând că şi-a dorit să dea ocazia şi celor acuzaţi să se apere.
Acum 2 ore
14:20
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de șase ani și era "într-un loc foarte bun" # DigiFM.ro
Fiul lui Rob Reiner și al lui Michele Singer Reiner, Nick, a fost pus sub acuzare pentru uciderea părinților săi. Într-un interviu acordat cu doar trei luni înainte de tragedie, Rob Reiner spunea că fiul său se află „într-un loc foarte bun”, notează People.
Acum 4 ore
13:50
Un profesor universitar din Iași, arestat preventiv după ce a fost acuzat de viol de o studentă # DigiFM.ro
Profesorul Corneliu Gașpar, care preda disciplina „Etică şi integritate academică” la Universitatea de Ştiinţele Vieţii (USV) din Iaşi, a fost arestat preventiv, după ce a fost acuzat de viol de către o studentă.
13:50
Radu Drăguşin, prezent la întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu românii din Londra: "E o onoare să fiu aici" # DigiFM.ro
Fundaşul echipei Tottenham Hotspur, Radu Drăguşin, a fost prezent la întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu românii din Londra.
13:40
Mariah Carey a bătut recordul absolut al Billboard Hot 100 cu „All I Want for Christmas Is You”. Melodia e și mai ascultată la 31 de ani de la lansare # DigiFM.ro
La 31 de ani de la lansare, "All I Want for Christmas Is You", melodie cântată de Mariah Carey, detronează toate hiturile din istorie, stabilind un nou record în clasamentul celor mai ascultate melodii din Statele Unite, toate categoriile muzicale incluse.
13:30
Nicușor Dan, întrebat despre anularea alegerilor din 2024: "Avem o campanie de manipulare și dezinformare a Rusiei de 10 ani" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, că "am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli şi a avut cheltuieli dovedite de cel puţin un milion de euro". De asemenea, Nicuşor Dan a mai transmis, într-o discuţie cu un grup de români din Londra, că există de zece ani o campanie de dezinformare a Rusiei.
Acum 6 ore
11:40
Fostul director al morgii de la Harvard Medical School, condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe # DigiFM.ro
Fostul director al morgii de la Harvard Medical School din cadrul prestigioasei universităţi americane a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe şi resturi umane, a anunţat Departamentul de Justiţie al SUA, informează AFP.
10:50
Analiza lui Florin Negruțiu: PSD cu sufletul la AUR, justiția în criză și marea corupție care scapă prin prescripție # DigiFM.ro
Florin Negruțiu a comentat, în matinalul Digi FM, miza politică din jurul justiției și a reacțiilor PSD. Pornind de la declarațiile lui Sorin Grindeanu după dezvăluirile Recorder, Negruțiu a spus că PSD „stă cu capul în nisip” și că urăște protestele pentru independența justiției. În opinia sa, AUR joacă rolul de „portavoce” pentru ceea ce PSD nu poate spune deschis, iar o viitoare formulă PSD–AUR i se pare „foarte naturală”, pe același bazin și ideologie.
10:20
Vlad Pascu, şoferul drogat care în august 2023 a accidentat mortal doi tineri şi a rănit alţi trei în localitatea 2 Mai, rămâne cu pedeapsa de 10 ani închisoare, după ce Instanţa supremă i-a respins marţi recursul în casaţie, o cale extraordinară de atac prin care tânărul încerca să obţină o reducere a condamnării.
Acum 8 ore
10:10
The Rolling Stones îşi anulează turneul din 2026. Problemele cu care se confruntă Keith Richards # DigiFM.ro
Trupa The Rolling Stones şi-a anulat planurile care vizau susţinerea unui turneu pe stadioane din Regatul Unit şi din Europa, a confirmat pentru Variety o sursă din anturajul apropiat al formaţiei britanice, după apariţia în presă a unor informaţii potrivit cărora chitaristul Keith Richards nu a putut "să se angajeze" în acest proiect.
09:40
Cupa Mondială 2026. După polemica privind preţurile „astronomice”, FIFA anunţă bilete la 60 de dolari pentru suporteri # DigiFM.ro
Suporterii echipelor calificate pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 vor plăti 60 de dolari (aproximativ 51 de euro) pe bilet pentru fiecare meci, a anunţat, marţi, FIFA, ca răspuns la asociaţiile care denunţau tarifele „astronomice”.
09:30
Susie Wiles, șefa de cabinet a lui Trump, declarații controversate despre președintele SUA: „Are personalitatea unui alcoolic” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump are ”personalitatea unui alcoolic”, îl acuză şefa sa de cabinet, Susie Wiles, într-un articol răsunător, publicat marţi de Vanity Fair, pe care l-a catalogat după ce a fost publicat drept un ”articol părtinitor, prezentat în mod necinstit”, relatează AFP.
09:20
Fiul lui Rob şi Michele Reiner, Nick, pus sub acuzare pentru omor, în dosarul morţii părinţilor săi # DigiFM.ro
Procurorii din Los Angeles au emis acuzaţii de omor împotriva lui Nick Reiner în cazul morţii părinţilor său, regizorul de la Hollywood Rob Reiner şi soţia sa Michele, scrie BBC.
Acum 24 ore
16:40
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți # DigiFM.ro
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în guvernul Adrian Năstase și senatoare de trei ori, s-a stins din viață la începutul lunii decembrie, la vârsta de 86 de ani. Polițiștii au deschis o anchetă după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora aceasta ar fi avut o relație cu un bărbat mai tânăr cu aproximativ 50 de ani, care ar fi vizat averea sa.
16:30
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în rochie mini din dantelă. Atitudine și siluetă de model # DigiFM.ro
Actori și actrițe din distribuția serialului „Emily in Paris” au participat săptămâna aceasta la Paris, la evenimentul dedicat premierei celui mai nou sezon al acestei producții de succes. Philippine Leroy-Beaulieu, actrița franceză care o interpretează pe spectaculoasa Sylvie, a atras toate privirile pe covorul roșu.
Ieri
16:00
Zelenski spune că Ucraina şi SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în SUA în acest weekend # DigiFM.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat, după zile de negocieri intense la Berlin, că echipele ucrainene şi americane se pregătesc să organizeze o nouă rundă de discuţii pe tema planului de pace, în Statele Unite, posibil încă din acest weekend, după ce Washingtonul se va consulta cu Moscova, relatează Kyiv Post.
15:10
Gigi Becali, critici dure la adresa unui fotbalist de la FCSB: „Băi, cine are TikTok nu poate să joace fotbal” # DigiFM.ro
Gigi Becali a avut o nouă ieșire furtunoasă în spațiul public. De această dată, în vizorul patronului FCSB s-a aflat Octavian Popescu, care nu s-ar fi ridicat la nivelul așteptărilor lui.
14:00
Premierul Ilie Bolojan face anunțul momentului LIVE la „Audiență Națională", miercuri, de la ora 13, la Digi FM # DigiFM.ro
Se rupe Coaliția de guvernare după ce PSD a votat alături de AUR o moțiune simplă contra unui ministru al Guvernului Bolojan? Își va da demisia prim-ministrul Ilie Bolojan dacă Legea pensiilor speciale va pica la Curtea Constituțională?
14:00
Michelle Obama spune că ea şi Barack trebuiau să se întâlnească cu Rob şi Michele Reiner în noaptea în care au fost găsiţi morţi: „Nu sunt nebuni sau tulburaţi mintal” # DigiFM.ro
Michelle Obama a dezvăluit în emisiunea „Jimmy Kimmel Live” că ea şi Barack Obama urmau să se întâlnească cu Rob şi Michele Reiner duminică seara, înainte de a afla că cei doi au fost găsiţi morţi în casa lor.
13:40
Revelionul este despre timp petrecut între cei dragi, despre emoție, libertate, mâncare bună, băuturi fine și, mai ales, despre muzică excelentă. Este noaptea în care fiecare piesă devine parte dintr-o amintire care se construiește chiar atunci.
13:30
Averea netă a miliardarului Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a depăşit pragul de 600 de miliarde de dolari, conform calculelor revistei Forbes, publicate luni, transmite DPA.
13:00
Kremlinul afirmă că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina depinde de încheierea unui acord de pace # DigiFM.ro
Kremlinul a declarat marţi că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina va depinde de încheierea sau nu a unui acord de pace, informează Reuters.
12:50
Virgil Popescu: „Libertatea şi independenţa Europei nu sunt negociabile. Spunem STOP gazului rusesc!” # DigiFM.ro
Virgil Popescu: „Libertatea şi independenţa Europei nu sunt negociabile. Spunem STOP gazului rusesc!”
12:30
Helmut Marko, după plecarea de la Red Bull: „Verstappen ar fi fost campion mondial dacă Horner era schimbat mai devreme” # DigiFM.ro
La câteva zile după anunţarea plecării sale de la Red Bull, consilierul Helmut Marko a asigurat că Max Verstappen ar fi fost campion mondial în acest sezon dacă echipa l-ar fi înlăturat mai devreme pe directorul Christian Horner.
12:20
Brigitte Macron își cere scuze după scandalul declarațiilor la adresa activistelor feministe. Prima-doamnă spune că nu a vrut să rănească victimele abuzurilor sexuale # DigiFM.ro
Brigitte Macron şi-a cerut scuze luni seara dacă a „rănit femeile victime” ale violenţei sexuale, reacţionând pentru prima dată, într-un interviu, la polemica pe care a declanşat-o după ce a calificat drept „proaste nenorocite” nişte militante feministe care protestau la o piesă de teatru.
12:20
Cazul Vlad Pascu ajunge din nou la Înalta Curte. Instanța supremă decide marți dacă pedeapsa de 10 ani va fi redusă # DigiFM.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se va pronunţa, marţi, asupra unei cereri de recurs în casaţie, depusă de avocaţii lui Vlad Matei Pascu, condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanţa la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, în cazul accidentului din august 2023, soldat cu doi morţi şi trei răniţi. Prin această cale extraordinară de atac, Pascu speră să obţină o reducere a pedepsei. Decizia instanţei supreme va fi definitivă.
12:10
Un student de la o universitate catolică, reținut pentru un posibil atac la un târg de Crăciun. Ar fi vrut să sprijine Statul Islamic # DigiFM.ro
Serviciile de securitate poloneze au reţinut un student de la o universitate catolică suspectat de pregătirea unui „atac în masă” asupra unui târg de Crăciun, a declarat marţi Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al serviciilor speciale poloneze, relatează Reuters.
09:50
Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu, care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder, interviu la CSM pentru a deveni procuror # DigiFM.ro
Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, va susţine marţi interviul la CSM pentru a deveni procuror.
09:50
Whoopi Goldberg şi gazdele „The View” îl critică pe Trump după mesajul agresiv postat de acesta la câteva ore de la moartea lui Rob Reiner: „Ruşinos şi dezgustător” # DigiFM.ro
Într-un mesaj incredibil de agresiv, preşedintele american Donald Trump a susţinut luni că moartea regizorului Rob Reiner și a soției acestuia a fost rezultatul anti-trumpismului "fanatic" al celebrului cineast, relatează AFP.
09:50
Preşedintele rus Vladimir Putin prelungeşte negocierile cu privire la Ucraina, în timp ce Rusia încearcă să-i intimideze pe critici cu tactici de la acte de sabotaj la perturbarea aeroporturilor cu drone, a declarat luni şefa agenţiei de spionaj britanice MI6, relatează Reuters.
09:40
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, într-un dosar de mită (surse) # DigiFM.ro
Procurorii DNA efectuează marți percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la un om de afaceri, într-un dosar de dare de mită și complicitate la dare de mită, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.ro.
09:30
Mariah Carey este prima vedetă de renume, din muzică, anunţată în programul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026.
09:20
Meteorologii revizuiesc prognoza pentru sfârşitul anului. Cum va fi vremea până pe 5 ianuarie # DigiFM.ro
Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obişnuite în perioada 15 - 29 decembrie, au anunţat marţi meteorologii. Acești au revizuit, însă, prognoza pentru intervalul 29 decembrie - 5 ianuarie, când temperaturile se vor situa sub cele specifice, arată News.ro.
09:20
Zelenski, despre rezolvarea problemei teritoriale: „Nu vorbim încă despre un referendum. Nu vom recunoaşte Donbas ca fiind rus” # DigiFM.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că, până acum, nu se vorbeşte despre un referendum pe tema rezolvării problemei teritoriale, şi anume Donbas, relatează Ukrinform. El a mai afirmat că americanii vor să găsească un compromis şi propun o "zonă economică liberă". ”Nici de jure, nici de facto nu vom recunoaşte Donbasul ca fiind rus, partea care este temporar ocupată”, a mai spus Zelenski.
09:10
Fiul lui Rob Reiner, arestat pentru crimă după moartea regizorului american şi a soţiei acestuia # DigiFM.ro
Fiul lui Rob Reiner a fost arestat după ce cadavrul cineastului american şi cel al soţiei acestuia au fost descoperite în reşedinţa lor din Los Angeles, a raportat luni presa din Statele Unite, informează AFP.
15 decembrie 2025
17:10
Trei sferturi dintre ucraineni resping varianta unor concesii majore în cadrul unui acord de pace # DigiFM.ro
Trei sferturi dintre ucraineni resping varianta unor concesii majore în orice acord de pace, potrivit unui sondaj publicat luni, care subliniază provocările cu care se confruntă preşedintele Volodimir Zelenski în timp ce negociază sub presiunea Casei Albe pentru a pune capăt războiului cu Rusia, relatează Reuters.
17:00
Ministrul Culturii din Serbia, inculpat în cadrul unui proiect hotelier legat de ginerele lui Trump # DigiFM.ro
Parchetul sârb i-a pus sub acuzare luni pe ministrul Culturii şi alte trei persoane pentru "presupusă ilegalitate" în procesul de aprobare a unui proiect hotelier legat de Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP.
16:50
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit glasul Domnului” # DigiFM.ro
Irinel Columbeanu a făcut o schimbare majoră în viața sa spirituală, chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Fostul om de afaceri, în vârstă de 68 de ani, a decis să renunțe la religia ortodoxă și s-a botezat din nou, alegând confesiunea baptistă. Evenimentul a avut loc la o biserică baptistă din București și a marcat, potrivit propriilor declarații, un nou început profund din punct de vedere spiritual.
16:40
Ilie Bolojan, la dezbaterea moțiunii contra Guvernului: "Semnatarii ei livrează doar haos și scandal. Se folosesc de greutăţile şi suferinţele oamenilor pentru a câştiga capital politic" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că semnatarii nu înţeleg contextul economic, social şi geopolitic în care ne aflăm. "Puteţi să criticaţi Guvernul oricât doriţi, dar mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării", le-a spus el celor din Opoziţie. Premierul Ilie Bolojan s-a referit şi la titlul moţiunii, „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, arătând că este ”un titlu care încearcă să pună etichete nemeritate, un titlu pe care semnatarii îl folosesc pentru a dezbina o întreagă naţiune”.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Ministrul Justiţiei, întrebat dacă a vorbit cu Lia Savonea şi dacă aceasta ar trebui să-şi dea demisia: „Demisia este un act personal pe care oricine şi-l asumă” # DigiFM.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că nu a stat de vorbă cu preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, despre dezvăluirile Recorder şi că el nu poate spune dacă cineva trebuie să demisioneze sau nu. ”Demisia este un act personal pe care oricine şi-l asumă în raport de evaluarea pe care o facem”, spune Marinescu.
14:30
Vremea în următoarele două săptămâni. Din weekend temperaturile scad, iar din 22 decembrie sunt așteptate precipitații # DigiFM.ro
Regimul termic va avea un trend ascendent în cursul acestei săptămâni, în aproape toată țara, cu valori termice maxime ce se vor oscila în jurul a 13-14 grade, însă în apropierea weekendului, temperaturile scad și ajuns la media perioadei din calendar, în timp ce precipitații sub toate formele sunt așteptate după data de 22 decembrie, reiese din prognoza publicată, luni, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), ce vizează perioada 15 - 28 decembrie.
12:50
Moartea cunoscutului regizor Rob Reiner şi a soţiei sale. Cine este principalul suspect în acest caz # DigiFM.ro
Regizorul american Rob Reiner şi soţia sa, fotografa şi producătoarea Michele Reiner, ar fi fost ucişi de fiul lor Nick, conform revistei People, în timp ce alte media locale se limitează să indice că poliţia interoghează un membru apropiat al familiei în cadrul anchetei cu privire la presupusa dublă crimă, transmite agenţia EFE.
12:40
CEDO a decis că România i-a încălcat libertatea de exprimare judecătorului Cristi Danileț. Hotărârea e definitivă # DigiFM.ro
Marea Cameră a CEDO i-a dat luni, 15 decembrie, câștig de cauză judecătorului Cristi Danileț în cauza Danileț împotriva România (cererea nr. 16915/21) și a decis că autoritățile române au încălcat articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează libertatea de exprimare, care include dreptul la opinie și la primirea/comunicarea de informații și idei, fără amestecul autorităților publice.
12:30
Trupul Rodicăi Stănoiu, deshumat în cadrul unei anchete pentru moarte suspectă. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr o externase pe semnătură cu câteva zile înainte de deces # DigiFM.ro
Cadavrul fostului ministru al Justiţiei Rodica Stănoiu a fost deshumat şi dus, luni, la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, după ce procurorii au deschis în acest caz un dosar pentru moarte suspectă.
12:20
Nicoleta Luciu a fost invitata Oanei Zamfir și a lui Vlad Craioveanu, împreună cu Ava, cu care a lansat un colind de sărbători. În direct la Digi FM, cele două au vorbit despre colaborarea lor și despre revenirea Nicoletei la muzică după o pauză de aproximativ 18 ani.
11:20
Vinicius, supărat pe arbitrul meciului cu Deportivo Alavés: „Nu a dat penalti pentru că sunt eu” # DigiFM.ro
Înlocuit chiar înainte de finalul meciului, brazilianul Vinicius Junior de la Real Madrid a părăsit furios terenul de la Alavés duminică, în Liga (1-2), arbitrul şi VAR refuzând să-i acorde un penalti.
11:10
Nicușor Dan, înainte de a pleca la Summitul de la Helsinki: "Iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc. Voi acționa pentru apărarea independenței justiției" # DigiFM.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat că va acționa pentru apărarea independenței justiției și că împărtășește îngrijorările existente în acest domeniu.
