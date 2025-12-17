Grindeanu compară conducerea USR cu epoca Dragnea: Încearcă același lucru

06:10

Mirela Călugăreanu, Traian Preoteasa și Ștefania Ferencz sunt în topul bugetarilor care au obținut funcții de conducere la stat de-a lungul timpului. Veniturile sunt între 5.000 și 10.000 de euro, pe lună. În plus, Ștefania Ferencz folosește, la vedere, postul de angajat al Camerei Deputaților ca o trambulină, doar pentru a se muta de la o funcție bine plătită la alta. Doi dintre cei trei, chiar și cu veniturile mai sus menționate, și-au rotunjit încasările dând statul în judecată și obținând despăgubiri de la fostele joburi.