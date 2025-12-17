Grindeanu compară conducerea USR cu epoca Dragnea: Încearcă același lucru
Cotidianul de Hunedoara, 17 decembrie 2025 15:50
„Cu ce este mai bună conducerea USR de acuma, cu dosare în instanță, care vrea schimbarea legilor justiției, cu Liviu Dragnea, care a încercat același lucru?", spune miercuri liderul PSD.
Acum 30 minute
16:00
Nicușor Dan, la întrebarea Cotidianul: Sunt probleme mari, mai ales la Inspecția Judiciară – Corespondență de la Londra # Cotidianul de Hunedoara
Jurnalista Elena Crângașu l-a întrebat pe președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită la Londra, dacă se impun demisiile lui Cătălin Predoiu, Liei Savonea și Marius Voineag, după dezvăluirile Recorder. Președintele a spus că sunt probleme mari în Justiție, mai ales la Inspecția Judiciară. Nu a vrut să pună un diagnostic mai amănunțit însă.
15:50
„Cu ce este mai bună conducerea USR de acuma, cu dosare în instanță, care vrea schimbarea legilor justiției, cu Liviu Dragnea, care a încercat același lucru?", spune miercuri liderul PSD.
15:50
Putin: „porcii europeni" s-au alăturat imediat muncii administrației americane anterioare sperând să profite de prăbușirea țării noastre
Acum o oră
15:40
În luna iunie, Parlamentul României a actualizat legislația existentă care interzice celebrarea liderilor sau a imaginii fasciste, la propunerea deputatului Silviu Vexler.
15:40
Un număr de 24 de persoane sunt programate să depună jurământul joi, de la ora 14.00, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.
Acum 2 ore
15:00
Comandamentul European al Armatei SUA va fi degradat și topit într-o structură mai amplă, arată un plan de reformă a Pentagonului, potrivit The Washington Post
14:50
Toate ipotezele rămân deschise până la aflarea rezultatelor finale ale expertizelor medico-legale, care vor putea clarifica circumstanțele morții Rodicăi Stănoiu.
14:30
După ani petrecuți în politică și la conducerea Guvernului, Viorica Dăncilă își schimbă direcția. Fosta premieră intră în lumea afacerilor.
14:20
A vrut să repare o situație blocată de ani de zile, dar s-a trezit amendat. Radu Miruță povestește cum s-a întors legea împotriva lui.
Acum 4 ore
14:10
E de notorietate printre procurori o afirmație atribuită lui Alex Florența, de dinaintea alegerilor din mai, când procurorul general al României spera să câștige candidatul AUR: „Cu Simion te mai înțelegi, cu Nicușor, exclus".
14:10
Potrivit unor surse judiciare, omul de afaceri pe care l-ar fi ajutat Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, ar fi promis că va da mita în rate.
14:00
FCSB și Dinamo nu își vor putea disputa ultimele meciuri din play-off pe cel mai mare stadion al țării, Arena Națională.
13:50
Zetland Capital investeşte preponderent în situaţii în care activele subiacente sunt solide şi strategice, dar unde performanţa este afectată de constrângeri financiare, procese decizionale ineficiente sau lipsa unei perspective integrate asupra portofoliului.
13:30
INTERVIU Respectul se câștigă prin ceea ce faci, nu prin felul în care arăți # Cotidianul de Hunedoara
Andreea Berecleanu vorbește despre presiunea meseriei, empatie, fake news, echilibru personal și ce nu se vede dincolo de camere. Un dialog despre jurnalism, disciplină și umanitate, dincolo de aparențe.
13:20
Decorațiunile luminoase montate pe mașini pot aduce nu doar spiritul Crăciunului, ci și sancțiuni serioase, inclusiv reținerea talonului.
13:10
Într-un interviu pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kovesi atrage atenția asupra mafiei chineze din UE și spune că nu intenționează să intre în politică
13:00
Ilie Bolojan a criticat sistemul de învățământ. Premierul a spus că sistemul de învățământ este decuplat total de ceea ce înseamnă realitatea economică a țării noastre. El a declarat că universitățile și școlile nu se adaptează la nevoile pieței de muncă. Bolojan a spus că pregătirea oferită nu reflectă cerințele reale din economie, scrie News.ro.
12:50
Când joaca devine strategie – 32Roșu și EGT Digital își unesc forțele pentru o experiență de cazino next-level # Cotidianul de Hunedoara
32Roșu și EGT Digital demonstrează că viitorul nu este despre cine are cele mai multe jocuri, ci despre cine oferă cele mai relevante și captivante experiențe.
12:50
Un fost secretar de stat și mai mulți șefi din ANPC sunt acuzați că au folosit funcțiile pentru interese politice.
12:50
Bolojan declară război celor care nu muncesc. Câte persoane beneficiază de asistență socială în România # Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan a anunțat, într-un interviu la Apropo TV, că 950 de mii de persoane primesc indemnizație pentru dizabilități. Premierul se întreabă dacă nu cumva numărul beneficiarilor este exagerat. Cotidianul a obținut cele mai noi date privind sumele cheltuite de România pe asistența socială.
12:40
Radu Drăguşin, prezent la întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu românii de la Londra # Cotidianul de Hunedoara
Radu Drăguşin a fost operat în februarie pentru o ruptură a ligamentului încrucişat anterior la genunchiul drept şi a revenit la antrenamentele echipei luna trecută.
12:30
Academia a publicat listele scurte pentru Premiile Oscar 2026, cu „Sinners" și „Wicked: For Good" în frunte. Filmul românesc „Jaful secolului" nu a fost selectat. Vezi detalii despre listele scurte și noile categorii introduse anul acesta.
12:30
Risipa alimentară a devenit o problemă economică și socială acută. Imediat după 1990 risipa era mult mai mică, însă acum ne apropiem de media UE.
Acum 6 ore
12:10
VIDEO INTERVIU Cine e premierul din umbră al AUR? Ce funcție țintește Simion # Cotidianul de Hunedoara
Omul doi din AUR, Petrișor Peiu, îi prevede lui George Simion un viitor de succes și spune că nu va fi dat la o parte de la șefia AUR, pentru că el a creat partidul. În același timp, se vede pe sine premier, după alegerile din 2028. Mai multe declarații despre ce funcție ar putea ocupa Simion, care e relația cu Călin Georgescu și ce rol ar putea avea Anca Alexandrescu în mișcarea suveranistă, în partea a doua a interviului realizat de Sebastian Zachmann și Alina Manolache.
12:00
După ce un clip fals despre o lovitură de stat în Franţa a devenit viral, Macron acuză Facebook că tolerează dezinformarea şi cere reguli mai stricte pentru mediul online.
12:00
Dezvoltatorii soluţiilor de AI cumpără memorii pentru centrele de date în mari cantităţi, iar producătorii de memorii au anunţat deja că vor fi probleme cu stocurile anul viitor.
11:50
Ordinul transmis de Vlad, îi aparține lui Nicolae Ceaușescu și a fost transmis către toate structurile aparatului represiv.
11:30
Protest public. Zeci de jurnaliști și ONG-uri condamnă atacurile la adresa Recorder # Cotidianul de Hunedoara
Jurnaliștii atrag atenția asupra importanței respectării libertății presei și a jurnalismului de investigație în democrație, solicitând intervenția CNA pentru combaterea discursului defăimător și dezinformării mediatice.
11:10
Președinta primește onoruri militare chiar în timp ce urcă scara avionului, îmbrăcată simplu, ca un pasager obișnuit. Imaginea iese din tiparele protocolului.
11:00
Primăriile vor fi obligate să stabilească impozitele pentru 2026 până la finalul anului # Cotidianul de Hunedoara
Executivul condus de Ilie Bolojan se reunește miercuri, de la ora 14:00, într-o ședință de guvern extraordinară pentru a adopta acest proiect de ordonanță de urgență (OUG).
11:00
Zeci de mii de constănțeni sunt afectați de criza din transportul public, chiar în prag de sărbători.
10:50
Pe 19 noiembrie a fost aprobat ca Ordinul ministrului sportului 500/2022. Ordinul a fost emis de Edward Novak și prevedea obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile.
10:40
Scandal de proporții! Un profesor universitar a fost arestat după acuzații grave de viol și hărțuire sexuală.
Acum 8 ore
09:50
Parteneriatul româno-american intră într-o nouă etapă. FBI și MAI pregătesc proiecte comune pentru combaterea amenințărilor moderne.
09:40
Mintea vrea schimbare, dar creierul nu cooperează: de ce, uneori, psihoterapia e blocată # Cotidianul de Hunedoara
Psihoterapia lucrează cu gândurile, tiparele mentale și emoțiile conștiente. Dar, în multe situații, cauza reală a suferinței este blocată în straturile inconștiente ale creierului.
09:40
Nicușor Dan anunță o discuție amplă despre problemele din justiție, unde vor fi ascultate atât persoanele care semnalează abuzuri, cât și cele care vor să se apere.
09:30
Jurnalista Elena Crângașu este trimisul Cotidianul la Londra pentru a acoperi vizita președintelui Nicușor Dan în Marea Britanie.
09:20
Grupul de dezvoltatori solicită intervenția UE pentru a opri practicile Apple legate de comisioanele din App Store, considerate discriminatorii și neconforme cu legea europeană.
09:10
De ce pe parcusul unui an n-ați încercat și o investigație pe subiectul anulării alegerilor din 2024?
09:00
Tensiunile cresc în coaliţia de guvernare: PSD cere demiterea Dianei Buzoianu, USR refuză, iar UDMR şi Nicuşor Dan atrag atenţia că alianţa scârţâie. În paralel, partidele nu reuşesc să se înţeleagă asupra salariilor şi bugetului pe 2026.
08:40
Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi neîntreruptă în ambele sensuri pentru toate vehiculele între 18 decembrie și 8 ianuarie.
08:30
Acţiunile firmelor de apărare au scăzut, iar bursele europene au închis pe minus. Discuţiile despre pacea din Ucraina şi deciziile băncilor centrale au schimbat direcţia pieţelor.
Acum 12 ore
08:10
În timp ce Ucraina și SUA discută un posibil plan de pace, Kremlinul închide ușa oricărui armistițiu. Zelenski rămâne optimist, dar Moscova pare hotărâtă să continue războiul.
08:10
Trump interzice prin proclamație intrarea în SUA a palestinienilor și a cetățenilor din opt țări pe motive de securitate.
07:50
De ce nu a participat președintele Nicușor Dan la summitul de la Berlin privind pacea în Ucraina? E o întrebare pe care și-au pus-o mulți dintre susținătorii vocali ai președintelui, dar nu numai. Cred că e însă necesar să se lămurească niște aspecte.
07:40
Nicușor Dan spune că România are șanse reale de dezvoltare și îi invită pe români să creadă în viitorul țării.
07:30
Nick Reiner fiul regizorului Rob Reiner a fost pus sub acuzare pentru omor în cazul morţii părinţilor săi ancheta fiind în desfăşurare în Los Angeles.
07:10
VIDEO Negrescu: Dacă legea pensiilor magistraților pică din nou la CCR, trebuie să dezbatem dacă coaliția funcționează # Cotidianul de Hunedoara
„Premierul României, însă, am remarcat în interviurile sale publice, că îşi asumă pe deplin această lege şi, indiferent care ar fi decizia CCR, este un lucru pe care trebuie să-l explice domnia sa".
06:40
„Europa nu poate depinde de Putin pentru energie, de China pentru tehnologii critice sau de viitoarea administrație americană pentru securitate", a spus Iratxe García Pérez, șefa social-democraților europeni.
06:10
ANALIZĂ Trei bugetari care bat recordul la salarii și longevitate. Metoda transferul și procesul # Cotidianul de Hunedoara
Mirela Călugăreanu, Traian Preoteasa și Ștefania Ferencz sunt în topul bugetarilor care au obținut funcții de conducere la stat de-a lungul timpului. Veniturile sunt între 5.000 și 10.000 de euro, pe lună. În plus, Ștefania Ferencz folosește, la vedere, postul de angajat al Camerei Deputaților ca o trambulină, doar pentru a se muta de la o funcție bine plătită la alta. Doi dintre cei trei, chiar și cu veniturile mai sus menționate, și-au rotunjit încasările dând statul în judecată și obținând despăgubiri de la fostele joburi.
