Apele Române: UE nu a impus României demolarea unor baraje

Omul doi din AUR, Petrișor Peiu, îi prevede lui George Simion un viitor de succes și spune că nu va fi dat la o parte de la șefia AUR, pentru că el a creat partidul. În același timp, se vede pe sine premier, după alegerile din 2028. Mai multe declarații despre ce funcție ar putea ocupa Simion, care e relația cu Călin Georgescu și ce rol ar putea avea Anca Alexandrescu în mișcarea suveranistă, în partea a doua a interviului realizat de Sebastian Zachmann și Alina Manolache.