Surpriză de Crăciun de la Bolojan - Toate lucrările executate la investiții pe toate programele de finanțare vor fi achitate

Premierul Ilie Bolojan a declarat, despre situația din coaliție, că din punct de vedere uman, e greu să faci echipe puternice mâine, dacă astăzi oamenii se porcăiesc între ei, el precizând că, dacă nu se resetează relațiile în coaliție, lucrurile nu se vor termina bine și e doar o problemă de timp până va fi greu ca această coaliție să mai funcționeze.