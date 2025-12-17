Marco Rubio promite că nu va candida la preşedinţie în 2028 dacă JD Vance decide să candideze
Financial Intelligence, 17 decembrie 2025 19:50
Secretarul de stat american Marco Rubio a exclus miercuri posibilitatea de a candida la nominalizarea republicană pentru preşedinţie
Acum o oră
19:50
19:50
Codîrlaşu (CFA România): Ar trebui eliminat impozitul minim pe cifră de afaceri şi crescut salariul minim pe economie # Financial Intelligence
Impozitul minim pe cifră de afaceri ar trebui eliminat, iar salariul minim ar trebui majorat, consideră preşedintele Asociaţiei
19:50
Washingtonul face presiune asupra europenilor să nu utilizeze activele ruseşti îngheţate (oficial ucrainean) # Financial Intelligence
Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat miercuri pentru AFP că administraţia preşedintelui american Donald Trump "presează"
Acum 2 ore
18:50
Merz despre Ucraina:Următorul pas este ca SUA să prezinte Rusiei planul de pace revizuit şi să o “îndemne” să îl accepte # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că următorul pas în discuţiile privind conflictul din Ucraina este ca
18:30
Ungaria: Parlamentul a adoptat o lege care l-ar putea băga în închisoare pe primarul Budapestei # Financial Intelligence
Parlamentul ungar a votat miercurea o lege care ar putea obliga primăria capitalei Budapesta, aflată în lipsă de
18:30
Fico spune că nu va sprijini la summitul UE folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru continuarea războiului în Ucraina # Financial Intelligence
Prim-ministrul slovac Robert Fico a afirmat miercuri, în parlamentul de la Bratislava, că la viitorul summit UE de
18:30
Coaliția a decis: Crește salariul minim din 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide (vezi comunicat USR) # Financial Intelligence
USR a transmis voncluziile ședinței de astăzi a coaliției de guvernare: Coaliția de guvernare, reunită pe 17 decembrie,
Acum 4 ore
17:50
Guvern: Consiliile locale vor aproba până la 31 decembrie hotărârile privind cotele impozitelor pe 2026 # Financial Intelligence
Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) vor aproba, până la data de 31 decembrie, hotărârile
17:00
Impozitul pe cifra de afaceri a băncilor nu ar trebui eliminat, a declarat, miercuri, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu,
16:40
Ministerul Finanțelor alocã peste 3,8 miliarde lei pentru susținerea investițiilor publice și stingerea arieratelor în sectoare cheie precum dezvoltarea, transporturile și agricultura # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat astăzi o Hotărâre de Urgențã, prin care Ministerul Finanțelor alocã aproape 2,5 miliarde lei, destinate
Acum 6 ore
16:20
Ucraina: Rusia a cheltuit pentru război 5,1% din PIB în 2025 şi se declară pregătită să menţină ritmul în 2026 # Financial Intelligence
Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a estimat miercuri că există "toate condiţiile" ca războiul în Ucraina să
16:10
Consiliul Concurenţei a amendat cu 135,2 milioane de lei companiile Philip Morris Trading SRL, Interbrands Orbico SRL şi Mediaposte Hit Mail SA, pentru fixarea preţurilor # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a sancţionat trei companii care activează pe piaţa tutunului din România cu amenzi în valoare totală
16:10
Bolojan: Impozitele pe proprietate puteau fi crescute de trei ani; se discută despre eliminarea sau reducerea IMCA # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că impozitele pe proprietate ar fi trebuit să crească în urmă cu trei
16:10
Vucic: Nu voi merge la summitul UE-Balcanii de Vest, dar Serbia continuă pe drumul spre UE # Financial Intelligence
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunţat marţi seară că nu va participa la summitul UE-Balcanii de Vest de
16:10
Nicuşor Dan, la Londra: Voi încuraja investiţii care aduc în România tehnologie de ultimă generaţie # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că va încuraja investiţii care aduc în România tehnologie de ultimă generaţie,
16:10
Italia: Premierul Giorgia Meloni vorbeşte despre riscuri şi solicită clarificări în privinţa îngheţării activelor ruseşti din UE # Financial Intelligence
Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a menţionat miercuri riscurile legate de utilizarea activelor Băncii Centrale a Federaţiei Ruse
15:20
Miruţă: Am primit, pe persoană fizică, o amendă de 15.000 lei pentru că am vrut conduceri curate la o companie de stat # Financial Intelligence
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a anunţat miercuri, pe contul său de Facebook, că a
15:20
Comisia Europeană va emite obligaţiuni UE în valoare de 90 de miliarde euro în prima jumătate a anului viitor # Financial Intelligence
Comisia Europeană şi-a anunţat intenţia de a emite obligaţiuni ale UE în valoare de până la 90 de
Acum 8 ore
14:20
Bolojan: Nu ar trebui să existe prescripţie pentru faptele grave de corupţie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a apreciat, miercuri, că nu ar trebui să existe prescripţie pentru faptele grave de corupţie.
14:10
Parlamentul European a aprobat miercuri un regulament ce va permite eliminarea treptată a importurilor de gaze din Rusia,
13:30
România Eficientă: Clădirile, responsabile pentru aproape 40% din consumul final de energie la nivelul UE # Financial Intelligence
Creşterea performanţei energetice a clădirilor este considerată una dintre cele mai rapide şi mai puţin costisitoare metode de
13:30
Regatul Unit a ajuns la un acord cu Bruxellesul pentru a reintra din 2027 în programul european de
13:10
Senat: Proiectul plăţii pensiilor private – adoptat în acord cu decizia CCR; excepţia la bolnavul oncologic, eliminată # Financial Intelligence
Senatul a adoptat, miercuri, în acord cu decizia CCR, proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private,
12:50
Prima instalație de compensare a energiei reactive de tip STATCOM din Rețeaua Electrică de Transport, pusă în funcțiune la Sibiu # Financial Intelligence
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a pus în funcțiune, dupã finalizarea cu succes a
Acum 12 ore
11:40
FAIR REVIVE SPRL, cu sediul în Str. Slt. Dima Cristescu, nr. 3B, et. 1, ap. 5, Sector 2,
11:30
IEA: Cererea mondială de cărbune ar urma înregistreze un nou record în 2025 # Financial Intelligence
Cererea mondială de cărbune ar urma înregistreze un nou record în 2025, în pofida tendinţelor regionale divergente în
11:20
DNA i-a trimis în judecată pe Constantin Nedelcea, secretar de stat Ministerul Economiei, și pe Sebastian Hotca, vicepreședinte ANPC, pentru instigare la abuz și abuz în serviciu # Financial Intelligence
DNA i-a trimis în judecată pe Constantin Nedelcea, secretar de stat Ministerul Economiei, și pe Sebastian Hotca, vicepreședinte
10:40
Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare îi cere lui Bolojan ca România să se opună semnării acordului UE-Mercosur # Financial Intelligence
Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) i-a cerut, miercuri, prim-ministrului Ilie Bolojan, printr-o scrisoare deschisă, ca România să
10:30
Metinvest a finalizat achiziția companiei din Iași ArcelorMittal Tubular Products # Financial Intelligence
Metinvest a finalizat achiziția companiei din Iași ArcelorMittal Tubular Products Iași, pe 16 decembrie. Fabrica produce țevi structurale
10:20
2026 aduce două noi situații de inactivitate fiscală pentru firme. Ce riscă acestea (avocat) # Financial Intelligence
ANAF va putea declara firmele ca fiind inactive în două noi situații, conform Legii 239/2025, respectiv Pachetul 2
10:10
OMV Petrom inaugurează o nouă unitate de recuperare sulf la rafinăria Petrobrazi; Investiție de 45 de milioane de euro # Financial Intelligence
OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, anunță finalizarea unei investiții în
10:10
ENGIE a semnat un acord pentru achiziția unui parc eolian cu o capacitate instalată de 253,1 MW de
09:30
Warner Bros va respinge probabil oferta de preluare de 108,4 miliarde de dolari a Paramount (Reuters) # Financial Intelligence
Consiliul de Administraţie al Warner Bros Discovery (WBD) ar putea anunţa miercuri o decizie privind oferta de preluare
09:30
Forţele Aeriene ale SUA vor cumpăra încă două avioane 747-8 pentru flota prezidenţială # Financial Intelligence
Forţele Aeriene ale SUA au anunţat marţi achiziţia a două avioane Jumbo Boeing 747-8 în valoare de 400
09:30
Marea Britanie: Rata şomajului, la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani # Financial Intelligence
Rata şomajului în Marea Britanie a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani, iar
08:00
Rata șomajului din SUA, în creștere la 4,6% în noiembrie; probabilitatea ca FED să intensifice ciclul de reducere a ratei de dobândă de politică monetară în 2026 este în creștere (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
de Andrei Rădulescu Departamentul de statistică a muncii din SUA a publicat ieri după-amiază datele cu privire la
07:50
OpenAI poartă discuții cu Amazon despre o investiție care ar putea depăși 10 miliarde de dolari # Financial Intelligence
OpenAI poartă discuții cu Amazon despre o potențială investiție și un acord de utilizare a cipurilor sale de
07:50
Motoarele nepoluante pe benzină nu vor mai fi interzise în totalitate din anul 2035 (Siegfried Mureșan) # Financial Intelligence
Vești bune pentru industria auto din România și din Uniunea Europeană: motoarele nepoluante pe benzină nu vor mai
Acum 24 ore
07:20
Fitch avertizează Euroclear cu privire la o posibilă scădere a ratingului din cauza confiscării activelor rusești; Fitch a plasat Euroclear Bank pe „Rating Watch Negative” # Financial Intelligence
Agenția a explicat că această măsură „reflectă opinia Fitch cu privire la riscurile potențiale crescute de lichiditate și
07:20
Legiuitorii francezi adoptă bugetul pentru securitatea socială pentru 2026 și suspendă reforma pensiilor promovată de Macron # Financial Intelligence
Legiuitorii francezi au adoptat marți bugetul pentru securitatea socială pentru 2026, care include suspendarea nepopularei reforme a pensiilor
07:20
Hegseth planifică o reorganizare masivă a comandamentelor americane, mai puțini generali și o prezență mai redusă în Europa # Financial Intelligence
O nouă reorganizare majoră a Pentagonului este pe cale să aibă loc, condusă de secretarul de război Pete
06:50
Giganţii din industria de apărare cer investitorilor să nu se retragă, în ciuda vânzărilor declanşate de speranţele unui acord de pace Rusia–Ucraina # Financial Intelligence
Unele dintre cele mai mari companii europene din industria de apărare au transmis marţi un mesaj clar investitorilor:
06:40
Trump ordonă „blocarea” petrolierelor sancționate care părăsesc sau intră în Venezuela; Regimul venezuelean a fost desemnat ORGANIZAȚIE TERORISTĂ STRĂINĂ; Prețul petrolului crește cu peste 1% după anunțarea blocadei # Financial Intelligence
Trump etichetează „regimul" venezuelean drept organizație teroristă străină Venezuela respinge „amenințarea grotescă" a lui Trump Maduro susține că
06:40
Acțiunile producătorului chinez de cipuri MetaX cresc cu aproape 700% la debutul de succes la Shanghai # Financial Intelligence
Acțiunile producătorului chinez de cipuri MetaX Integrated Circuits Shanghai au crescut cu aproape 700% la debutul pe piață.
06:30
Statele Unite au suspendat parteneriatul tehnologic cu Regatul Unit (oficial american) # Financial Intelligence
Statele Unite au suspendat parteneriatul lor tehnologic cu Regatul Unit, invocând progrese insuficiente în implementarea acordurilor comerciale dintre
16 decembrie 2025
21:10
SUA declară sfârșitul erei convergenței comerciale globale într-un document adresat OMC — FT # Financial Intelligence
Documentul de șase pagini enumeră nemulțumirile SUA față de organizație, atacuri voalate la adresa Chinei pentru acumularea de
21:00
Bogdan Ivan: Peste 7.000 de megawați vor fi finanțați de Comisia Europeană pentru interconectările cu țările vecine # Financial Intelligence
România va beneficia de prețuri mai mici la energie pentru consumatori și industrie, ca urmare a finanțării unor
21:00
Vasile Dîncu: România ar trebui să aibă o agenţie interguvernamentală care să se ocupe de implementarea programului SAFE # Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat marţi că România ar trebui să aibă o agenţie interguvernamentală care să
21:00
Vasile Dîncu despre viitorul ministru al Apărării: Să fie un om de calitate, cu un CV cinstit, să comunice cu NATO şi cu zona americană # Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat, marţi, că viitorul ministru al Apărării ar trebui să fie un om
Ieri
19:50
Zelenski anunță finalizarea documentului cu garanțiile de securitate pentru #Ucraina; Rusia temperează așteptările de încheiere a războiului # Financial Intelligence
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că există un document în care mai multe țări detaliază ce
