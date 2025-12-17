Motoarele nepoluante pe benzină nu vor mai fi interzise în totalitate din anul 2035 (Siegfried Mureșan)
Financial Intelligence, 17 decembrie 2025 07:50
Vești bune pentru industria auto din România și din Uniunea Europeană: motoarele nepoluante pe benzină nu vor mai […] The post Motoarele nepoluante pe benzină nu vor mai fi interzise în totalitate din anul 2035 <i>(Siegfried Mureșan)</i> appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
08:00
Rata șomajului din SUA, în creștere la 4,6% în noiembrie; probabilitatea ca FED să intensifice ciclul de reducere a ratei de dobândă de politică monetară în 2026 este în creștere (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
de Andrei Rădulescu Departamentul de statistică a muncii din SUA a publicat ieri după-amiază datele cu privire la […] The post Rata șomajului din SUA, în creștere la 4,6% în noiembrie; probabilitatea ca FED să intensifice ciclul de reducere a ratei de dobândă de politică monetară în 2026 este în creștere (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
07:50
OpenAI poartă discuții cu Amazon despre o investiție care ar putea depăși 10 miliarde de dolari # Financial Intelligence
OpenAI poartă discuții cu Amazon despre o potențială investiție și un acord de utilizare a cipurilor sale de […] The post OpenAI poartă discuții cu Amazon despre o investiție care ar putea depăși 10 miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Motoarele nepoluante pe benzină nu vor mai fi interzise în totalitate din anul 2035 (Siegfried Mureșan) # Financial Intelligence
Vești bune pentru industria auto din România și din Uniunea Europeană: motoarele nepoluante pe benzină nu vor mai […] The post Motoarele nepoluante pe benzină nu vor mai fi interzise în totalitate din anul 2035 (Siegfried Mureșan) appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
07:20
Fitch avertizează Euroclear cu privire la o posibilă scădere a ratingului din cauza confiscării activelor rusești; Fitch a plasat Euroclear Bank pe „Rating Watch Negative” # Financial Intelligence
Agenția a explicat că această măsură „reflectă opinia Fitch cu privire la riscurile potențiale crescute de lichiditate și […] The post Fitch avertizează Euroclear cu privire la o posibilă scădere a ratingului din cauza confiscării activelor rusești; Fitch a plasat Euroclear Bank pe „Rating Watch Negative” appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Legiuitorii francezi adoptă bugetul pentru securitatea socială pentru 2026 și suspendă reforma pensiilor promovată de Macron # Financial Intelligence
Legiuitorii francezi au adoptat marți bugetul pentru securitatea socială pentru 2026, care include suspendarea nepopularei reforme a pensiilor […] The post Legiuitorii francezi adoptă bugetul pentru securitatea socială pentru 2026 și suspendă reforma pensiilor promovată de Macron appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Hegseth planifică o reorganizare masivă a comandamentelor americane, mai puțini generali și o prezență mai redusă în Europa # Financial Intelligence
O nouă reorganizare majoră a Pentagonului este pe cale să aibă loc, condusă de secretarul de război Pete […] The post Hegseth planifică o reorganizare masivă a comandamentelor americane, mai puțini generali și o prezență mai redusă în Europa appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
06:50
Giganţii din industria de apărare cer investitorilor să nu se retragă, în ciuda vânzărilor declanşate de speranţele unui acord de pace Rusia–Ucraina # Financial Intelligence
Unele dintre cele mai mari companii europene din industria de apărare au transmis marţi un mesaj clar investitorilor: […] The post Giganţii din industria de apărare cer investitorilor să nu se retragă, în ciuda vânzărilor declanşate de speranţele unui acord de pace Rusia–Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Trump ordonă „blocarea” petrolierelor sancționate care părăsesc sau intră în Venezuela; Regimul venezuelean a fost desemnat ORGANIZAȚIE TERORISTĂ STRĂINĂ; Prețul petrolului crește cu peste 1% după anunțarea blocadei # Financial Intelligence
Trump etichetează „regimul” venezuelean drept organizație teroristă străină Venezuela respinge „amenințarea grotescă” a lui Trump Maduro susține că […] The post Trump ordonă „blocarea” petrolierelor sancționate care părăsesc sau intră în Venezuela; Regimul venezuelean a fost desemnat ORGANIZAȚIE TERORISTĂ STRĂINĂ; Prețul petrolului crește cu peste 1% după anunțarea blocadei appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Acțiunile producătorului chinez de cipuri MetaX cresc cu aproape 700% la debutul de succes la Shanghai # Financial Intelligence
Acțiunile producătorului chinez de cipuri MetaX Integrated Circuits Shanghai au crescut cu aproape 700% la debutul pe piață. […] The post Acțiunile producătorului chinez de cipuri MetaX cresc cu aproape 700% la debutul de succes la Shanghai appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Statele Unite au suspendat parteneriatul tehnologic cu Regatul Unit (oficial american) # Financial Intelligence
Statele Unite au suspendat parteneriatul lor tehnologic cu Regatul Unit, invocând progrese insuficiente în implementarea acordurilor comerciale dintre […] The post Statele Unite au suspendat parteneriatul tehnologic cu Regatul Unit (oficial american) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
21:10
SUA declară sfârșitul erei convergenței comerciale globale într-un document adresat OMC — FT # Financial Intelligence
Documentul de șase pagini enumeră nemulțumirile SUA față de organizație, atacuri voalate la adresa Chinei pentru acumularea de […] The post SUA declară sfârșitul erei convergenței comerciale globale într-un document adresat OMC — FT appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Bogdan Ivan: Peste 7.000 de megawați vor fi finanțați de Comisia Europeană pentru interconectările cu țările vecine # Financial Intelligence
România va beneficia de prețuri mai mici la energie pentru consumatori și industrie, ca urmare a finanțării unor […] The post Bogdan Ivan: Peste 7.000 de megawați vor fi finanțați de Comisia Europeană pentru interconectările cu țările vecine appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Vasile Dîncu: România ar trebui să aibă o agenţie interguvernamentală care să se ocupe de implementarea programului SAFE # Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat marţi că România ar trebui să aibă o agenţie interguvernamentală care să […] The post Vasile Dîncu: România ar trebui să aibă o agenţie interguvernamentală care să se ocupe de implementarea programului SAFE appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Vasile Dîncu despre viitorul ministru al Apărării: Să fie un om de calitate, cu un CV cinstit, să comunice cu NATO şi cu zona americană # Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat, marţi, că viitorul ministru al Apărării ar trebui să fie un om […] The post Vasile Dîncu despre viitorul ministru al Apărării: Să fie un om de calitate, cu un CV cinstit, să comunice cu NATO şi cu zona americană appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Zelenski anunță finalizarea documentului cu garanțiile de securitate pentru #Ucraina; Rusia temperează așteptările de încheiere a războiului # Financial Intelligence
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că există un document în care mai multe țări detaliază ce […] The post Zelenski anunță finalizarea documentului cu garanțiile de securitate pentru #Ucraina; Rusia temperează așteptările de încheiere a războiului appeared first on Financial Intelligence.
19:40
UE renunță la obiectivul vehiculelor complet electrice în 2035, o măsură emblematică a ‘Pactului verde’ # Financial Intelligence
Uniunea Europeană a renunțat, marți, la a mai solicita producătorilor auto să treacă la vehicule complet electrice în […] The post UE renunță la obiectivul vehiculelor complet electrice în 2035, o măsură emblematică a ‘Pactului verde’ appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Ioan Suciu, președintele FRG: „Performanța nu se construiește fără un model economic predictibil” # Financial Intelligence
Autor: Iulian Mareş Într-un ecosistem sportiv în care finanțarea rămâne fragmentată și dependentă de resurse publice impredictibile, anul […] The post Ioan Suciu, președintele FRG: „Performanța nu se construiește fără un model economic predictibil” appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Purcari Wineries: Consiliul de Administrație a aprobat numirea dlui Victor Bostan, fondatorul Societății, în funcția de Director General # Financial Intelligence
Purcari Wineries Public Company Limited, cel mai important producător de vinuri din Europa Centrală și de Est, informează […] The post Purcari Wineries: Consiliul de Administrație a aprobat numirea dlui Victor Bostan, fondatorul Societății, în funcția de Director General appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Petrolul brut american scade sub 55 de dolari pe baril, atingând cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2021 # Financial Intelligence
Marți, prețul petrolului brut din SUA a scăzut sub 55 de dolari pe baril, atingând cel mai scăzut […] The post Petrolul brut american scade sub 55 de dolari pe baril, atingând cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2021 appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Academia de Fotbal Ciprian Marica marchează finalul anului 2025 printr-un eveniment dedicat celor peste 300 de copii din cadrul academiei # Financial Intelligence
Academia de Fotbal Ciprian Marica a organizat, pe data de 15 decembrie 2025, începând cu ora 17:00, Evenimentul de Sfârșit […] The post Academia de Fotbal Ciprian Marica marchează finalul anului 2025 printr-un eveniment dedicat celor peste 300 de copii din cadrul academiei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
18:20
Economiile lider ale Europei au încheiat un an turbulent cu o dinamică slabă # Financial Intelligence
Economiile lider ale Europei au încheiat un an turbulent cu o dinamică slabă, potrivit noilor date de marți, […] The post Economiile lider ale Europei au încheiat un an turbulent cu o dinamică slabă appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Secţia pentru procurori a CSM sesizează Inspecţia Judiciară în cazul procurorului şef al DNA, Marius Voineag, în urma aspectelor semnalate de Recorder/ Procurorii vor fi consultaţi asupra modificării legilor justiţiei # Financial Intelligence
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a votat, marţi, în unanimitate, să sesizeze Inspecţia Judiciară pentru […] The post Secţia pentru procurori a CSM sesizează Inspecţia Judiciară în cazul procurorului şef al DNA, Marius Voineag, în urma aspectelor semnalate de Recorder/ Procurorii vor fi consultaţi asupra modificării legilor justiţiei appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Acord în domeniul gazelor între SUA şi Ungaria, aliatul energetic al Rusiei din UE # Financial Intelligence
Ungaria a anunţat marţi semnarea unui contract de furnizare de gaze pe cinci ani cu compania energetică americană […] The post Acord în domeniul gazelor între SUA şi Ungaria, aliatul energetic al Rusiei din UE appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Comisia Europeană ia măsuri pentru locuinţe mai accesibile în întreaga Europă # Financial Intelligence
Comisia Europeană a abordat una dintre cele mai presante nevoi ale cetăţenilor europeni: accesul la locuinţe accesibile, durabile […] The post Comisia Europeană ia măsuri pentru locuinţe mai accesibile în întreaga Europă appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Planul de acţiuni al ANCOM pe 2026 prevede reglementarea serviciilor şi reţelelor de telecomunicaţii, dar şi aplicarea DSA în România # Financial Intelligence
Reglementarea tehnică şi economică a serviciilor şi reţelelor de comunicaţii electronice, administrarea şi monitorizarea spectrului radio, precum şi […] The post Planul de acţiuni al ANCOM pe 2026 prevede reglementarea serviciilor şi reţelelor de telecomunicaţii, dar şi aplicarea DSA în România appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Rusia: Duma de Stat a aprobat un proiect de lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine # Financial Intelligence
Cameră Deputaţilor din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marţi, în a doua şi a treia lectură, un […] The post Rusia: Duma de Stat a aprobat un proiect de lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Midad Energy este printre principalii candidaţi la cumpărarea activelor internaţionale ale Lukoil (surse) # Financial Intelligence
Compania Midad Energy din Arabia Saudită a devenit unul dintre principalii concurenţi la cumpărarea activelor internaţionale ale gigantului […] The post Midad Energy este printre principalii candidaţi la cumpărarea activelor internaţionale ale Lukoil (surse) appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost reținut, marți, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar în […] The post Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, reținut de DNA (surse) appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Eurodeputaţii au adoptat marţi noi norme care introduc mai multă flexibilitate şi sprijin pentru fermieri privind respectarea Politicii […] The post Parlamentul European a aprobat un sprijin mai mare pentru fermieri appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Serbia: Firma ginerelui lui Trump a renunţat la proiectul hotelier din centrul Belgradului, confirmă preşedintele Vucic # Financial Intelligence
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a confirmat marţi că proiectul de construcţie a unui hotel la Belgrad pe locul […] The post Serbia: Firma ginerelui lui Trump a renunţat la proiectul hotelier din centrul Belgradului, confirmă preşedintele Vucic appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Kassym-Jomart Tokayev: Kazahstanul a obținut progrese remarcabile în consolidarea independenței sale # Financial Intelligence
Republica Kazahstan, cu o suprafaţă de 2.724.900 km pătraţi şi o populaţie de 16,86 milioane de locuitori (estimare […] The post Kassym-Jomart Tokayev: Kazahstanul a obținut progrese remarcabile în consolidarea independenței sale appeared first on Financial Intelligence.
15:30
CEC Bank a atras 25 de milioane de euro de la BEI pentru susţinerea dezvoltării economice durabile # Financial Intelligence
CEC Bank a obţinut un împrumut de 25 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), pe […] The post CEC Bank a atras 25 de milioane de euro de la BEI pentru susţinerea dezvoltării economice durabile appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmîhal, le-a cerut marţi aliaţilor ţării sale, la o nouă întâlnire a Grupului […] The post Ucraina le cere aliaţilor să-i aloce 0,25% din PIB pentru ajutorul militar appeared first on Financial Intelligence.
15:30
ANALIZĂ XTB: Volkswagen închide fabrica din Germania pentru prima dată în 88 de ani. Care este semnalul pentru industria auto europeană? # Financial Intelligence
Volkswagen a luat marți decizia de a închide o fabrică de producție din Germania pentru prima dată în […] The post ANALIZĂ XTB: Volkswagen închide fabrica din Germania pentru prima dată în 88 de ani. Care este semnalul pentru industria auto europeană? appeared first on Financial Intelligence.
15:10
A cincea ediție a evenimentului „Joacă, Învață, Economisește! – PLAY&SAVE: Descoperă Lumea Banilor”, adresat elevilor de liceu din județul Dâmbovița # Financial Intelligence
Institutul de Studii Financiare (ISF), în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Bursa de Valori București (BVB) […] The post A cincea ediție a evenimentului „Joacă, Învață, Economisește! – PLAY&SAVE: Descoperă Lumea Banilor”, adresat elevilor de liceu din județul Dâmbovița appeared first on Financial Intelligence.
14:50
BBC susţine că se va apăra în faţa plângerii pentru defăimare de 10 miliarde de dolari a lui Trump # Financial Intelligence
BBC a afirmat marţi că se va apăra în faţa plângerii pentru defăimare a preşedintelui american Donald Trump, […] The post BBC susţine că se va apăra în faţa plângerii pentru defăimare de 10 miliarde de dolari a lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Nicuşor Dan: Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm # Financial Intelligence
Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm, a afirmat, marţi, pe […] The post Nicuşor Dan: Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Rusia, condamnată la CEDO pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate de Aleksei Navalnîi # Financial Intelligence
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi Rusia pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate […] The post Rusia, condamnată la CEDO pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate de Aleksei Navalnîi appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Pentagonul lucrează la o reorganizare profundă a statului major (media americane) # Financial Intelligence
Pentagonul lucrează la o reorganizare profundă a statului major al armatei americane, care ar reduce considerabil numărul de […] The post Pentagonul lucrează la o reorganizare profundă a statului major (media americane) appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Planul lui Trump de a construi o sală de bal de 300 de milioane de dolari la Casa Albă, contestat în instanţă # Financial Intelligence
Planul preşedintelui Donald Trump de a construi o sală de bal de 300 de milioane de dolari la […] The post Planul lui Trump de a construi o sală de bal de 300 de milioane de dolari la Casa Albă, contestat în instanţă appeared first on Financial Intelligence.
14:10
China a finalizat investigaţia privind importurile de carne de porc din UE, văzută ca un răspuns al Beijingului […] The post China reduce taxe vamale la importurile de carne de porc din UE appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Raportul CSAT pe 2024 – analizat în Comisiile de apărare; Weber: A existat o imixtiune a actorilor statali şi non-statali # Financial Intelligence
Comisiile reunite de apărare ale Parlamentului au discutat, marţi, Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a […] The post Raportul CSAT pe 2024 – analizat în Comisiile de apărare; Weber: A existat o imixtiune a actorilor statali şi non-statali appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Elita politică europeană nu are niciun interes în pacea din #Ucraina, consideră ministrul de externe ungar # Financial Intelligence
Elita europeană pare să nu aibă “cu siguranţă niciun interes” în pacea din Ucraina, a declarat marţi Peter […] The post Elita politică europeană nu are niciun interes în pacea din #Ucraina, consideră ministrul de externe ungar appeared first on Financial Intelligence.
13:40
amera Deputaţilor/ Kelemen Hunor, despre votul dat de PSD la moţiunea simplă: Mâine în coaliţie va fi un subiect # Financial Intelligence
Votul dat de parlamentarii PSD la moţiunea simplă din Senat împotriva ministrului Mediului va fi, cel mai probabil, […] The post amera Deputaţilor/ Kelemen Hunor, despre votul dat de PSD la moţiunea simplă: Mâine în coaliţie va fi un subiect appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Turiştii europeni combină sărbătorile clasice de Crăciun cu dorinţa de a explora destinaţiile îndepărtate (platformă de rezervări) # Financial Intelligence
Europenii care îşi rezervă vacanţele prin agenţiile de turism combină interesul pentru sărbătorile clasice cu dorinţa tot mai […] The post Turiştii europeni combină sărbătorile clasice de Crăciun cu dorinţa de a explora destinaţiile îndepărtate (platformă de rezervări) appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Germania: Femeile câştigă în continuare semnificativ mai puţin decât bărbaţii # Financial Intelligence
Femeile din Germania au câştigat din nou semnificativ mai puţin decât bărbaţii în acest an, a raportat marţi […] The post Germania: Femeile câştigă în continuare semnificativ mai puţin decât bărbaţii appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și Raiffeisen Bank România au semnat o convenție de garantare dedicată finanțării IMM-urilor din România # Financial Intelligence
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și Raiffeisen Bank România au semnat o convenție de garantare dedicată finanțării IMM-urilor din România. […] The post Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și Raiffeisen Bank România au semnat o convenție de garantare dedicată finanțării IMM-urilor din România appeared first on Financial Intelligence.
13:30
TAROM lansează Flight Status, o nouă funcționalitate digitală care permite verificarea statusului zborurilor în timp real # Financial Intelligence
TAROM lansează o nouă funcționalitate digitală, disponibilă pe tarom.ro și în aplicația mobilă TAROM, care permite verificarea statusului […] The post TAROM lansează Flight Status, o nouă funcționalitate digitală care permite verificarea statusului zborurilor în timp real appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Grecia a rambursat anticipat 5,3 miliarde de euro din pachetele de asistenţă financiară acordate de statele din zona […] The post Grecia rambursează anticipat împrumuturi de 5,3 miliarde de euro appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Kremlinul susţine că armistiţiul de Crăciun propus de #Ucraina depinde de încheierea unui acord de pace # Financial Intelligence
Kremlinul a anunţat marţi că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina depinde de ajungerea sau nu la un […] The post Kremlinul susţine că armistiţiul de Crăciun propus de #Ucraina depinde de încheierea unui acord de pace appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.