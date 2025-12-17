Prima instalație de compensare a energiei reactive de tip STATCOM din Rețeaua Electrică de Transport, pusă în funcțiune la Sibiu
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a pus în funcțiune, dupã finalizarea cu succes a […]
Senat: Proiectul plăţii pensiilor private – adoptat în acord cu decizia CCR; excepţia la bolnavul oncologic, eliminată
Senatul a adoptat, miercuri, în acord cu decizia CCR, proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private, […]
FAIR REVIVE SPRL, cu sediul în Str. Slt. Dima Cristescu, nr. 3B, et. 1, ap. 5, Sector 2, […]
IEA: Cererea mondială de cărbune ar urma înregistreze un nou record în 2025
Cererea mondială de cărbune ar urma înregistreze un nou record în 2025, în pofida tendinţelor regionale divergente în […]
DNA i-a trimis în judecată pe Constantin Nedelcea, secretar de stat Ministerul Economiei, și pe Sebastian Hotca, vicepreședinte ANPC, pentru instigare la abuz și abuz în serviciu
DNA i-a trimis în judecată pe Constantin Nedelcea, secretar de stat Ministerul Economiei, și pe Sebastian Hotca, vicepreședinte […]
Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare îi cere lui Bolojan ca România să se opună semnării acordului UE-Mercosur
Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) i-a cerut, miercuri, prim-ministrului Ilie Bolojan, printr-o scrisoare deschisă, ca România să […]
Metinvest a finalizat achiziția companiei din Iași ArcelorMittal Tubular Products
Metinvest a finalizat achiziția companiei din Iași ArcelorMittal Tubular Products Iași, pe 16 decembrie. Fabrica produce țevi structurale […]
2026 aduce două noi situații de inactivitate fiscală pentru firme. Ce riscă acestea (avocat)
ANAF va putea declara firmele ca fiind inactive în două noi situații, conform Legii 239/2025, respectiv Pachetul 2 […]
OMV Petrom inaugurează o nouă unitate de recuperare sulf la rafinăria Petrobrazi; Investiție de 45 de milioane de euro
OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, anunță finalizarea unei investiții în […]
ENGIE a semnat un acord pentru achiziția unui parc eolian cu o capacitate instalată de 253,1 MW de […]
Warner Bros va respinge probabil oferta de preluare de 108,4 miliarde de dolari a Paramount (Reuters)
Consiliul de Administraţie al Warner Bros Discovery (WBD) ar putea anunţa miercuri o decizie privind oferta de preluare […]
Forţele Aeriene ale SUA vor cumpăra încă două avioane 747-8 pentru flota prezidenţială
Forţele Aeriene ale SUA au anunţat marţi achiziţia a două avioane Jumbo Boeing 747-8 în valoare de 400 […]
Marea Britanie: Rata şomajului, la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani
Rata şomajului în Marea Britanie a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani, iar […]
Rata șomajului din SUA, în creștere la 4,6% în noiembrie; probabilitatea ca FED să intensifice ciclul de reducere a ratei de dobândă de politică monetară în 2026 este în creștere (Andrei Rădulescu)
de Andrei Rădulescu Departamentul de statistică a muncii din SUA a publicat ieri după-amiază datele cu privire la […]
OpenAI poartă discuții cu Amazon despre o investiție care ar putea depăși 10 miliarde de dolari
OpenAI poartă discuții cu Amazon despre o potențială investiție și un acord de utilizare a cipurilor sale de […]
Motoarele nepoluante pe benzină nu vor mai fi interzise în totalitate din anul 2035 (Siegfried Mureșan)
Vești bune pentru industria auto din România și din Uniunea Europeană: motoarele nepoluante pe benzină nu vor mai […]
Fitch avertizează Euroclear cu privire la o posibilă scădere a ratingului din cauza confiscării activelor rusești; Fitch a plasat Euroclear Bank pe „Rating Watch Negative"
Agenția a explicat că această măsură „reflectă opinia Fitch cu privire la riscurile potențiale crescute de lichiditate și […]
Legiuitorii francezi adoptă bugetul pentru securitatea socială pentru 2026 și suspendă reforma pensiilor promovată de Macron
Legiuitorii francezi au adoptat marți bugetul pentru securitatea socială pentru 2026, care include suspendarea nepopularei reforme a pensiilor […]
Hegseth planifică o reorganizare masivă a comandamentelor americane, mai puțini generali și o prezență mai redusă în Europa
O nouă reorganizare majoră a Pentagonului este pe cale să aibă loc, condusă de secretarul de război Pete […]
Giganţii din industria de apărare cer investitorilor să nu se retragă, în ciuda vânzărilor declanşate de speranţele unui acord de pace Rusia–Ucraina
Unele dintre cele mai mari companii europene din industria de apărare au transmis marţi un mesaj clar investitorilor: […]
Trump ordonă „blocarea" petrolierelor sancționate care părăsesc sau intră în Venezuela; Regimul venezuelean a fost desemnat ORGANIZAȚIE TERORISTĂ STRĂINĂ; Prețul petrolului crește cu peste 1% după anunțarea blocadei
Trump etichetează „regimul" venezuelean drept organizație teroristă străină Venezuela respinge „amenințarea grotescă" a lui Trump Maduro susține că […]
Acțiunile producătorului chinez de cipuri MetaX cresc cu aproape 700% la debutul de succes la Shanghai
Acțiunile producătorului chinez de cipuri MetaX Integrated Circuits Shanghai au crescut cu aproape 700% la debutul pe piață. […]
Statele Unite au suspendat parteneriatul tehnologic cu Regatul Unit (oficial american)
Statele Unite au suspendat parteneriatul lor tehnologic cu Regatul Unit, invocând progrese insuficiente în implementarea acordurilor comerciale dintre […]
SUA declară sfârșitul erei convergenței comerciale globale într-un document adresat OMC — FT
Documentul de șase pagini enumeră nemulțumirile SUA față de organizație, atacuri voalate la adresa Chinei pentru acumularea de […]
Bogdan Ivan: Peste 7.000 de megawați vor fi finanțați de Comisia Europeană pentru interconectările cu țările vecine
România va beneficia de prețuri mai mici la energie pentru consumatori și industrie, ca urmare a finanțării unor […]
Vasile Dîncu: România ar trebui să aibă o agenţie interguvernamentală care să se ocupe de implementarea programului SAFE
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat marţi că România ar trebui să aibă o agenţie interguvernamentală care să […]
Vasile Dîncu despre viitorul ministru al Apărării: Să fie un om de calitate, cu un CV cinstit, să comunice cu NATO şi cu zona americană
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat, marţi, că viitorul ministru al Apărării ar trebui să fie un om […]
Zelenski anunță finalizarea documentului cu garanțiile de securitate pentru #Ucraina; Rusia temperează așteptările de încheiere a războiului
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că există un document în care mai multe țări detaliază ce […]
UE renunță la obiectivul vehiculelor complet electrice în 2035, o măsură emblematică a 'Pactului verde'
Uniunea Europeană a renunțat, marți, la a mai solicita producătorilor auto să treacă la vehicule complet electrice în […]
Ioan Suciu, președintele FRG: „Performanța nu se construiește fără un model economic predictibil"
Autor: Iulian Mareş Într-un ecosistem sportiv în care finanțarea rămâne fragmentată și dependentă de resurse publice impredictibile, anul […]
Purcari Wineries: Consiliul de Administrație a aprobat numirea dlui Victor Bostan, fondatorul Societății, în funcția de Director General
Purcari Wineries Public Company Limited, cel mai important producător de vinuri din Europa Centrală și de Est, informează […]
Petrolul brut american scade sub 55 de dolari pe baril, atingând cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2021
Marți, prețul petrolului brut din SUA a scăzut sub 55 de dolari pe baril, atingând cel mai scăzut […]
Academia de Fotbal Ciprian Marica marchează finalul anului 2025 printr-un eveniment dedicat celor peste 300 de copii din cadrul academiei
Academia de Fotbal Ciprian Marica a organizat, pe data de 15 decembrie 2025, începând cu ora 17:00, Evenimentul de Sfârșit […]
Economiile lider ale Europei au încheiat un an turbulent cu o dinamică slabă
Economiile lider ale Europei au încheiat un an turbulent cu o dinamică slabă, potrivit noilor date de marți, […]
Secţia pentru procurori a CSM sesizează Inspecţia Judiciară în cazul procurorului şef al DNA, Marius Voineag, în urma aspectelor semnalate de Recorder/ Procurorii vor fi consultaţi asupra modificării legilor justiţiei
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a votat, marţi, în unanimitate, să sesizeze Inspecţia Judiciară pentru […]
Acord în domeniul gazelor între SUA şi Ungaria, aliatul energetic al Rus
Ungaria a anunţat marţi semnarea unui contract de furnizare de gaze pe cinci ani cu compania energetică americană […] The post Acord în domeniul gazelor între SUA şi Ungaria, aliatul energetic al Rusiei din UE appeared first on Financial Intelligence.
Comisia Europeană ia măsuri pentru locuinţe mai accesibile în întreaga Europă # Financial Intelligence
Comisia Europeană a abordat una dintre cele mai presante nevoi ale cetăţenilor europeni: accesul la locuinţe accesibile, durabile […] The post Comisia Europeană ia măsuri pentru locuinţe mai accesibile în întreaga Europă appeared first on Financial Intelligence.
Planul de acţiuni al ANCOM pe 2026 prevede reglementarea serviciilor şi reţelelor de telecomunicaţii, dar şi aplicarea DSA în România # Financial Intelligence
Reglementarea tehnică şi economică a serviciilor şi reţelelor de comunicaţii electronice, administrarea şi monitorizarea spectrului radio, precum şi […] The post Planul de acţiuni al ANCOM pe 2026 prevede reglementarea serviciilor şi reţelelor de telecomunicaţii, dar şi aplicarea DSA în România appeared first on Financial Intelligence.
Rusia: Duma de Stat a aprobat un proiect de lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine # Financial Intelligence
Cameră Deputaţilor din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marţi, în a doua şi a treia lectură, un […] The post Rusia: Duma de Stat a aprobat un proiect de lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine appeared first on Financial Intelligence.
Midad Energy este printre principalii candidaţi la cumpărarea activelor internaţionale ale Lukoil (surse) # Financial Intelligence
Compania Midad Energy din Arabia Saudită a devenit unul dintre principalii concurenţi la cumpărarea activelor internaţionale ale gigantului […] The post Midad Energy este printre principalii candidaţi la cumpărarea activelor internaţionale ale Lukoil (surse) appeared first on Financial Intelligence.
Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost reținut, marți, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar în […] The post Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, reținut de DNA (surse) appeared first on Financial Intelligence.
Eurodeputaţii au adoptat marţi noi norme care introduc mai multă flexibilitate şi sprijin pentru fermieri privind respectarea Politicii […] The post Parlamentul European a aprobat un sprijin mai mare pentru fermieri appeared first on Financial Intelligence.
Serbia: Firma ginerelui lui Trump a renunţat la proiectul hotelier din centrul Belgradului, confirmă preşedintele Vucic # Financial Intelligence
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a confirmat marţi că proiectul de construcţie a unui hotel la Belgrad pe locul […] The post Serbia: Firma ginerelui lui Trump a renunţat la proiectul hotelier din centrul Belgradului, confirmă preşedintele Vucic appeared first on Financial Intelligence.
Kassym-Jomart Tokayev: Kazahstanul a obținut progrese remarcabile în consolidarea independenței sale # Financial Intelligence
Republica Kazahstan, cu o suprafaţă de 2.724.900 km pătraţi şi o populaţie de 16,86 milioane de locuitori (estimare […] The post Kassym-Jomart Tokayev: Kazahstanul a obținut progrese remarcabile în consolidarea independenței sale appeared first on Financial Intelligence.
CEC Bank a atras 25 de milioane de euro de la BEI pentru susţinerea dezvoltării economice durabile # Financial Intelligence
CEC Bank a obţinut un împrumut de 25 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), pe […] The post CEC Bank a atras 25 de milioane de euro de la BEI pentru susţinerea dezvoltării economice durabile appeared first on Financial Intelligence.
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmîhal, le-a cerut marţi aliaţilor ţării sale, la o nouă întâlnire a Grupului […] The post Ucraina le cere aliaţilor să-i aloce 0,25% din PIB pentru ajutorul militar appeared first on Financial Intelligence.
ANALIZĂ XTB: Volkswagen închide fabrica din Germania pentru prima dată în 88 de ani. Care este semnalul pentru industria auto europeană? # Financial Intelligence
Volkswagen a luat marți decizia de a închide o fabrică de producție din Germania pentru prima dată în […] The post ANALIZĂ XTB: Volkswagen închide fabrica din Germania pentru prima dată în 88 de ani. Care este semnalul pentru industria auto europeană? appeared first on Financial Intelligence.
A cincea ediție a evenimentului „Joacă, Învață, Economisește! – PLAY&SAVE: Descoperă Lumea Banilor”, adresat elevilor de liceu din județul Dâmbovița # Financial Intelligence
Institutul de Studii Financiare (ISF), în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Bursa de Valori București (BVB) […] The post A cincea ediție a evenimentului „Joacă, Învață, Economisește! – PLAY&SAVE: Descoperă Lumea Banilor”, adresat elevilor de liceu din județul Dâmbovița appeared first on Financial Intelligence.
BBC susţine că se va apăra în faţa plângerii pentru defăimare de 10 miliarde de dolari a lui Trump # Financial Intelligence
BBC a afirmat marţi că se va apăra în faţa plângerii pentru defăimare a preşedintelui american Donald Trump, […] The post BBC susţine că se va apăra în faţa plângerii pentru defăimare de 10 miliarde de dolari a lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
Nicuşor Dan: Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm # Financial Intelligence
Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm, a afirmat, marţi, pe […] The post Nicuşor Dan: Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm appeared first on Financial Intelligence.
