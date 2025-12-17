Impozitarea la valoarea de piață a locuințelor, amânată OFICIAL

14:20

Consiliul Concurenței a sancționat companiile Philip Morris Trading SRL, Interbrands Orbico SRL și Mediaposte Hit Mail SA cu amenzi în valoare totală de 135,2 milioane lei (26,6 milioane euro), pe motiv de participare la înțelegeri anticoncurențiale pe piața produselor din tutun încălzit. Philip Morris Trading contestă amenda și precizează că activitățile comerciale ale companiei respectă legislația în vigoare și sunt concepute cu scopul de a aduce beneficii consumatorilor adulți din România - VEZI MAI JOS REACȚIA INTEGRALĂ A COMPANIEI