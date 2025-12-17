Ieftiniri în benzinăriile din România: "Era psihoză de 10 lei/litru, acum o lună". Ministrul Energiei a chemat benzinarii la discuții și asigură că vor fi prețuri mici
Profit.ro, 17 decembrie 2025 19:50
Prețurile la carburanți în benzinăriile din România sunt în scădere, comparativ cu cele afișate la finele săptămânii trecute.
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 15 minute
20:10
După 2 sesiuni în care indicele BET a doborât consecutive maxime, un puseu de vânzare a dat peste bord aceste câștiguri.
Acum o oră
19:50
Moment istoric în războiul cu China - Gigafabrica VW a început să producă celule de baterii. „Luăm în propriile mâini tehnologiile viitorului!” # Profit.ro
Gigafabrica Salzgitter a grupului Volkswagen a început producția de celule și marchează o etapă istorică pentru compania auto în războiul global cu producătorii din China.
19:50
Ieftiniri în benzinăriile din România: "Era psihoză de 10 lei/litru, acum o lună". Ministrul Energiei a chemat benzinarii la discuții și asigură că vor fi prețuri mici # Profit.ro
Prețurile la carburanți în benzinăriile din România sunt în scădere, comparativ cu cele afișate la finele săptămânii trecute.
19:30
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu regele Charles al Marii Britanii.
Acum 2 ore
19:20
Tranzacție surpriză - Hzdroagrifer, partener de service Grundfos, a cumpărat Construcții Feroviare Craiova # Profit.ro
Fosta SIF Oltenia, într-un proces de rearanjare al portofoliului, vinde una dintre deținerile sale istorice, contrapartea în tranyacție fiind furnizorul de pompe și instalații Hydroagrifer.
19:10
Alimentele reprezintă una dintre cele mai importante cheltuieli ale gospodăriilor din Europa, cu o medie de aproximativ 11,9% din totalul cheltuielilor la nivelul UE.
18:50
Panică printre antreprenorii care au luat ajutoare COVID. Trebuie să dea acum banii înapoi # Profit.ro
Mai multe firme care au primit în România ajutoare financiare, în contextul pandemiei COVID, trebuie acum să dea banii înapoi.
18:40
ULTIMA ORĂ Salariul minim crește din iulie. Impozitul pe cifra de afaceri scade în 2026 și va fi eliminat în 2027. Scad cu 10% subvențiile partidelor și indemnizațiile parlamentarilor # Profit.ro
Coaliția de guvernământ a căzut de acord privind reducerea la 0,5% a impozitului pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia în 2027, precum și pentru creșterea salariului minim la 4.325 de lei brut, începând cu 1 iulie 2026.
Acum 4 ore
18:10
O ceașcă cu cafea a ajuns să coste și 1.000 de dolari, în Dubai.
17:50
„Falimentul Budapestei” - Primarul reclamă că va putea fi trimis la închisoare dacă nu ajută la "jefuirea capitalei” # Profit.ro
Parlamentul Ungariei permite Guvernului să oblige conducerea Primăriei Budapesta, aflată în dificultate financiară, să împrumute banii în condiții neclare, acuză primarul orașului, membru al opoziției.
17:30
DECIZIE Cresc impozitele - Guvernul a adoptat ordonanța care impune autorităților locale să crească impozitele până la final de an # Profit.ro
Consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București trebuie să aprobe până la data de 31 decembrie 2025 hotărârile privind cotele impozitelor și taxelor stabilite pentru anul 2026, prevede o ordonanță de urgență adoptată astăzi de Guvern. Înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări, autoritățile publice locale aveau obligația de adopta hotărârile cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar.
17:30
Aprobarea majorării de la 1 ianuarie 2026 a tarifului reglementat de transport al energiei electrice practicat de Transelectrica, precum și a celor de distribuție aplicate de 3 operatori regionali de profil din 4, s-a datorat, printre altele, includerii printre costurile recunoscute în tarife a celebrei ″taxe de stâlp″, pe construcții speciale, introdusă de Guvern din aprilie anul acesta, a declarat președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu.
17:20
Guvernul a adoptat ordonanța care impune autorităților locale să crească impozitele până la final de an. # Profit.ro
Consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București trebuie să aprobe până la data de 31 decembrie 2025 hotărârile privind cotele impozitelor și taxelor stabilite pentru anul 2026, prevede o ordonanță de urgență adoptată astăzi de Guvern. Înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări, autoritățile publice locale aveau obligația de adopta hotărârile cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar.
17:10
Regatul Bhutan va cheltui un miliard de dolari pentru a construi ceea ce numește un "oraș bazat pe mindfulness".
17:00
Scandal - Angajați concediați dacă nu trec un „test al căruciorului”, la un lanț de magazine în Italia # Profit.ro
Magazinele PAM din Italia au declanșat concedieri sau suspendări ale unor angajați care nu au trecut așa zisul „test al căruciorului”.
17:00
Procesul de centralizare a datelor privind norma de poluare a mașinilor a fost finalizat.
16:50
Surpriză de Crăciun de la Bolojan - Toate lucrările executate la investiții pe toate programele de finanțare vor fi achitate # Profit.ro
Ministerul Dezvoltării va achită toate lucrările executate la investiții pe toate programele de finanțare, după ce Guvernul a suplimentat bugetul ministerului cu 2,41 miliarde de lei.
16:50
Ministrul Miruță acuză - amendat pentru că a vrut „conduceri corecte” la o companie de stat # Profit.ro
Radu Miruță, a anunțat că a primit 'pe persoană fizică' o amendă de 15.000 lei din partea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), pe care intenționează să o conteste.
16:50
România cere la Bruxelles, cu alte 19 țări, "hub-uri de returnare" a migranților în afara UE # Profit.ro
România se află printre statele care cer Comisiei Europene, într-un context de înăsprire evidentă a politicii UE în domeniul migrației, să aloce fonduri pentru crearea de centre de returnare a migranților situate în afara granițelor UE.
16:40
Tarife mai mici la convorbiri telefonice, în roaming, de anul viitor - Moldova și Ucraina intră în sistemul de tarifare „Roaming ca acasă” # Profit.ro
De la începutul anului viitor vor fi tarife mai mici la convorbiri telefonice și pentru Moldova și Ucraina.
16:40
La șapte luni de la lansarea oficială în România, Wolt prezintă rezultatele primei sale analize detaliate a obiceiurilor de cumpărare ale românilor.
16:30
OpenAI îl numește pe fostul ministru britanic de finanțe la conducerea extinderii globale a proiectului Stargate # Profit.ro
OpenAI l-a numit pe fostul ministru britanic de finanțe George Osborne în funcția de director general și șef al inițiativei ”OpenAI for Countries”.
16:30
ULTIMA ORĂ Guvernul Bolojan dă drumul la investiții. Ministerul Finanțelor alocã aproape 4 miliarde lei # Profit.ro
Guvernul a aprobat astãzi o hotãrâre prin care Ministerul Finanțelor alocã aproape 2,5 miliarde lei, destinate achitãrii arieratelor ale Ministerului Dezvoltãrii și continuãrii investițiilor publice. În plus, prin redistribuiri directe, doar în ultima sãptãmânã au fost alocate peste 1,35 miliarde cãtre Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii și altor autoritãți de management ale fondurilor europene care finanțeazã proiecte din domeniul dezvoltãrii regionale.
Acum 6 ore
16:20
Oamenii nu mai beau cafeaua ca înainte, după ce prețurile au atins valori record în acest an # Profit.ro
După ce cotațiile cafelei au atins valori record în acest an, ducând la o creștere vertiginoasă a prețurilor la cappuccino și latte, oamenii nu au renunțat la cafeaua zilnică, dar aleg opțiuni mai ieftine, cum ar fi barista drive-through sau cafea boabe livrată la ușă, transmite Bloomberg.
16:10
Prețul aurului a înregistrat în 2025 cea mai mare creștere de la criza petrolieră din 1979 - prețurile dublându-se în ultimii doi ani.
16:10
ULTIMA ORĂ Netflix spre cumpărarea HBO. Warner Bros respinge oferta ostilă a Paramount Skydance. A “indus în mod constant în eroare” # Profit.ro
Consiliul de administrație al Warner Bros Discovery a respins oferta ostilă de preluare înaintată de Paramount Skydance, în valoare de peste 108 miliarde de dolari, cu argumentul că nu a oferit garanții financiare adecvate.
16:00
Premieră energetică în România - prima stație cu 5 niveluri. Mesajul Transelectrica FOTO # Profit.ro
Stația electrică 400/220/110/20 kV Sibiu Sud are acum pusă în funcțiune instalația STATCOM.
15:50
Compania Dedeman, controlată de frații Dragoș și Adrian Pavăl, respinge informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi cumpărat rețeaua de magazine Carrefour din România.
15:40
Rusia nu cedează și respinge orice compromis legat de regiunile pe care le ocupă în Ucraina # Profit.ro
Adjunctul ministrului rus de Externe Serghei Riabkov a anunțat că Rusia nu va accepta niciun ”compromis” cu privire la teritoriile ocupate în Ucaina.
15:30
Bolojan clarifică: Taxa pe sere nu se aplică pentru solariile din gospodării - doar pentru serele de tip industrial # Profit.ro
Taxarea serelor cu 0,5% din valoare se va aplica doar pentru serele de tip industrial, nu pentru solarii din gospodării, a anunțat premierul Bolojan, după ce PSD a reclamat introducerea ”pe furiș” a noului impozit.
15:20
Compania Dedeman, controlată de frații Dragoș și Adrian Pavăl, respinge informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi cumpărat rețeaua de magazine Carrefour din România.
15:20
ULTIMA ORĂ Guvernul limitează drastic scutirile de taxe pe care le pot da autoritățile locale. Guvernul renunță la sancțiunea cu suspendarea de fonduri pentru autoritățile locale care nu adoptă creșterile de taxe la termen # Profit.ro
Guvernul a decis pe ultima sută de metri, înainte de ședința de astăzi, să modifice recentul proiect, prezentat de Profit.ro, privind impozitele și taxele locale. Astfel, scutirile de impozite pe care autoritățile locale le pot acorda nu vor putea depăși, în total, 5% din veniturile obținute de primării din taxe și impozite în anul anterior celui în care se acordă scutirea.
15:20
Fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc, și omul de afaceri prin care acesta e acuzat că a încercat să îl corupă pe directorul Registrului Auto Român, au fost arestați preventiv, miercuri, pentru 30 de zile.
15:20
La birou vamal avem 11 vameși, din care 9 au handicap! Bolojan cere verificarea drastică a certificatelor de handicap: Sunt aproape 1 milion de persoane cu certificat și erau scutite de impozit pe locuință # Profit.ro
Bolojan a cerut a cerut Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății să verifice situația persoanelor cu certificat de handicap după ce a constatat că numărul acestora este de aproape un milion de persoane. Acestea au fost scutite până acum de impozit pe locuințe, dar Guvernul a eliminat scutirea și a majorat taxele locale.
15:10
Jucătorul care a revoluționat fotbalul acum 30 de ani trăiește din pensie socială. „Am primit 64 de cenți de la fiecare!” # Profit.ro
Legea Bosman, cea mai revoluționară emisă vreodată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în materie de sport, împlinește 30 de ani.
15:10
Ilie Bolojan face analiza Coaliției: Din punct de vedere uman, e greu să faci echipe puternice mâine, dacă astăzi oamenii se porcăiesc între ei. Dacă nu se resetează relațiile în coaliție, lucrurile nu se vor termina bine # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, despre situația din coaliție, că din punct de vedere uman, e greu să faci echipe puternice mâine, dacă astăzi oamenii se porcăiesc între ei, el precizând că, dacă nu se resetează relațiile în coaliție, lucrurile nu se vor termina bine și e doar o problemă de timp până va fi greu ca această coaliție să mai funcționeze.
15:00
Legea nr. 207/2025. A reușit Legea „Nordis” să responsabilizeze dezvoltatorii? - Analiză juridică extinsă # Profit.ro
„Verba volant, scripta manent.” La data de 15 decembrie 2025 a avut loc o dezbatere juridică privind modificările aduse de Legea nr. 207/2025, intitulată „Schimbări în relația juridică dintre dezvoltator și cumpărător în piața imobiliară”.
14:40
După ce a părăsit programul european de schimburi universitare Erasmus în urmă cu 5 ani, în urma Brexit-ului, Marea Britanie se pregătește să reintre în program.
Acum 8 ore
14:20
ULTIMA ORĂ Mari companii din România de pe piața tutunului, amendate pe motiv de înțelegeri anticoncurențiale. REACȚIA Philip Morris # Profit.ro
Consiliul Concurenței a sancționat companiile Philip Morris Trading SRL, Interbrands Orbico SRL și Mediaposte Hit Mail SA cu amenzi în valoare totală de 135,2 milioane lei (26,6 milioane euro), pe motiv de participare la înțelegeri anticoncurențiale pe piața produselor din tutun încălzit. Philip Morris Trading contestă amenda și precizează că activitățile comerciale ale companiei respectă legislația în vigoare și sunt concepute cu scopul de a aduce beneficii consumatorilor adulți din România - VEZI MAI JOS REACȚIA INTEGRALĂ A COMPANIEI
14:10
Varianta Ocolitoare Zalău a fost deschisă.
14:00
Palatul Parlamentului, scutit de la plata impozitelor locale - majorate de Guvernul Bolojan # Profit.ro
Senatul, prin votul majorității, a aprobat scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru spațiile din imobilul Palatul Parlamentului.
14:00
EXCLUSIV SURPRIZĂ Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor magazinele Carrefour din România # Profit.ro
Informații din spațiul public susțin că frații Pavăl, proprietarii Dedeman, ar fi cumpărat magazinele Carrefour din România. Interesul acestora pentru magazinele Carrefour a fost anunțat anterior în premieră de Profit.ro. La acest moment, nici Pavăl Holding și nici Carrrefour nu au transmis vreo informație în acest sens.
13:50
Cel mai mare terminal de aeroport de la zero în România. Investiție de 100 milioane euro FOTO&VIDEO # Profit.ro
Lucrările de extindere a Aeroportului Internațional Craiova au fost finalizate. Consiliul Județean Dolj și Aeroportul Internațional Craiova vor inaugura acum noul terminal de pasageri.
13:50
Lepra, o boală ce părea că este demult de domeniul trecutului, revine în Europa. Sunt deja cazuri confirmate în România și Croația.
13:50
Conform lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), analiza cauzelor scumpirii energiei electrice nu este un pas teoretic, ci temelia oricărei politici energetice responsabile și numai printr-o înțelegere completă a contextului putem propune soluții realiste, sustenabile și eficiente - atât pentru economie, cât și pentru cetățeni.
13:50
Carrefour anunță în România o nouă bornă de magazine Express. Informații anterioare de EXIT FOTO # Profit.ro
Retailerul francez Carrefour anunță în România că accelerează dezvoltarea formatelor de proximitate și atinge o nouă bornă: 200 de magazine Express.
13:30
FOTO Mall vândut în România - Proprietarul centrelor comerciale Winmarkt vinde acum și centrul din Tulcea CONFIRMARE # Profit.ro
Grupul italian Imobiliare Grande Distribuzione (IGD), unul dintre cei mai importanți jucători din real estate, intrat în urmă cu 17 ani pe piața locală prin preluarea rețelei de centre comerciale Winmarkt, vinde un nou mall din România, pe cel din Tulcea, scopul final fiind vânzarea întregii afaceri locale.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0923 lei, de la 5,0920 lei, curs înregistrat marți.
13:20
Cunoscută pentru climatul său umed și mohorât, Marea Britanie a înregistrat un record de ore de soare în 2025.
13:20
Declarații șocante la Casa Albă: Șefa de cabinet a lui Donald Trump îl descrie pe președinte ca având „personalitatea unui alcoolic” # Profit.ro
Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe, a făcut o serie de evaluări neobișnuit de sincere și, uneori, deloc flatante ale președintelui Donald Trump, ale agendei sale pentru al doilea mandat și ale unora dintre cei mai apropiați aliați ai săi, într-o amplă discuție, publicată în mai multe părți, cu revista „Vanity Fair”.
