Liana Arsenie, președinta CAB: Un procuror DNA mi-a spus ce soluție ar trebui pronunțată, ceea ce consider inacceptabil

​​​​​​​Grăsimile din dietă sunt adesea demonizate, iar acesta este o mare greșeală. În contextul funcționării corecte a organismului, ele joacă un rol la fel de important ca, de exemplu, proteinele sau carbohidrații complecși, de aceea nu se poate uita de includerea lor în meniul tău zilnic. Sursele de grăsimi sănătoase sunt nu doar plantele, ci și, de exemplu, peștele și uleiurile obținute din acesta. Găsești în ele duetul de acizi grași EPA și DHA, indispensabili pentru susținerea sănătății tale. De ce? Verifică!