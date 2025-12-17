Promisiuni fără acoperire din partea primarului din România: „Lucrările o să înceapă anul viitor! Primul care începe dintre toate cele opt aprobate”

09:40

Considerată de mulți ca fiind formația care practică fotbalul cel mai bun în Superliga, Universitatea Craiova impresionează prin forța echipei, iar acest aspect se vede în numărul mare de fotbaliști care au contribuit ofensiv la reușitele oltenilor. Nu mai puțini de 19 dintre cei 29 de jucători de câmp utilizați au în cont cel puțin un gol și/sau un assist sau au scos un penalty transformat de un alt coleg, capitol la care gruparea olteană este lideră. ...