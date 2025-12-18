Revista presei internaţionale, 18 decembrie
Presa internațională continuă să urmărească atent punctele cele mai fierbinți ale globului: războiul din Ucraina și situația de securitate din Europa, consecințele conflictului din Orientul Mijlociu, dar și tensiunile mai noi din Caraibe. Armata ucraineană a anunțat miercuri că Rusia a concentrat aproximativ 710.000 de militari pentru a porni o operațiune ofensivă strategică împotriva Ucrainei, […]
HELLAS JOURNAL (Grecia), 17 decembrie 2025 – Într-o scrisoare deschisă publicată astăzi, zeci de jurnaliști și organizații non-guvernamentale românești își exprimă sprijinul pentru publicația de jurnalism de investigație Recorder, care primește atacuri pentru documentarul său despre abuzurile din sistemul judiciar românesc. România se numără printre cele mai corupte țări din Uniunea Europeană, potrivit Transparency International. […]
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va ține miercuri un rar discurs de seară de la Casa Albă despre primul său an în funcție, concentrându-se pe ceea ce el consideră a fi mari victorii, chiar dacă americanii sunt îngrijorați de economie, iar republicanii se confruntă cu alegeri intermediare dificile în 2026. Președintele Trump, care se plânge […]
Realizator: Ianna Ioniţă – Coaliția de guvernare reunită azi la Palatul Victoria a anunțat că a ajuns la un acord în privința creșterii salariului minim la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026. S-a mai stabilit reducerea cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale fără a afecta nivelul salariilor de bază. Alte decizii […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (17 decembrie) – Realizator: Amalia Bojescu – Polițiștii locali vor avea dreptul să utilizeze în spațiul public mijloace de înregistrare foto-audio-video portabile în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților. Sunt prevăzute și condițiile și limitele în care înregistrările pot fi utilizate – a declarat […]
Comerțul electronic continuă să crească în România. Aproape 3 sferturi dintre utilizatorii de internet de la noi cumpără online, relevă o analiză a Asociației Române a Magazinelor Online. Ritmul de creștere este mai accentuat în mediul rural decât în cel urban, evoluție care indică o reducere dreptată a decalajului dintre cele două medii de rezidență. […]
Astăzi, în Sala „Nicolae Bălcescu” de la Palatul Parlamentului, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale din Camera Deputaților, în parteneriat cu Asociația Partida Romilor Pro-Europa și Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI), a organizat o reuniune festivă dedicată Zilei Minorităților Naționale din România, sărbătorită în fiecare an la 18 decembrie. Gazde ale evenimentului au fost deputatul Varujan […]
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a declarat în cadrul conferinței de presă de miercuri că preşedintele rus, Vladimir Putin, își va dedica cea mai mare parte a zilei de muncă pregătirii pentru conferința de presă anuală intitulată „Retrospectiva anului”. Evenimentul este programat pentru vineri, 19 decembrie, a reamintit purtătorul de […]
Miniştrii Cabinetului Bolojan se vor reuni în mai puţin de o oră într-o şedinţă de guvern extraordinară. Pe ordinea de zi: un singur proiect de ordonanţă de urgenţă, fără de care primăriile nu pot stabili impozitele şi taxele locale pe anul viitor. Reporter: Petruţa Obrejan -Acest proiect de ordonanță de urgență este necesar, spune Ministerul […]
Introducere La 17 decembrie 1971, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adopta Legea nr. 24 privind cetățenia română, un act normativ care a avut consecințe profunde asupra libertății individuale, dreptului la identitate și statutului juridic al zecilor de mii de români plecați sau forțați să plece din țară. În realitate, această lege a transformat […]
Introducere Data de 17 decembrie 1989 reprezintă una dintre cele mai dramatice și decisive zile din istoria recentă a României. La Timișoara, revolta începută cu o zi înainte, din solidaritate cu pastorul reformat László Tőkés, se transformă într-o confruntare deschisă între populația civilă și aparatul represiv al statului comunist. La ordinul direct al lui Nicolae […]
Rusia formulează „cereri nerezonabile” în cadrul eforturilor de pace intermediate de Satele Unite pentru Ucraina, a declarat miercuri premierul italian Giorgia Meloni înaintea unui summit al liderilor Uniunii Europene. Dna Meloni a mai spus în parlamentul italian că găsirea unei modalități legale de a folosi activele rusești înghețate pentru a finanța Ucraina rămâne „departe de […]
Alianţa pentru Unirea Românilor a anunţat că a depus la Senat o moţiune simplă care vizează activitatea ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Cei 42 de semnatari critică menţinerea prelungită a conducerilor interimare ale inspectoratelor de poliţie şi ceea ce ei consideră a fi ‘ingerinţe în concursurile pentru funcţii de conducere’. Această moţiune simplă va fi […]
Forțele ucrainene au preluat controlul asupra a aproape 90% din orașul Kupiansk, situat în nord-estul țării, a declarat miercuri șeful armatei Oleksandr Sîrskîi, la câteva zile după ce președintele Ucrainei a salutat o victorie împotriva forțelor ruse acolo. „Datorită operațiunilor active de căutare și atac, am reușit să respingem trupele ruse din Kupiansk și să […]
Bhutan a anunțat că va cheltui un miliard de dolari din rezervele sale pentru a construi ceea ce numește un oraș bazat pe mindfulness. Finanțarea a fost anunțată miercuri de regele Bhutanului, care a promis că va aduce beneficii tuturor cetățenilor țării. Bhutan este o țară celebră pentru faptul că măsoară fericirea națională brută și […]
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că protocolul de funcționare a coaliției de guvernare a fost încălcat. El mai spune însă că, în pofida acestui lucru, nu există riscul ruperii acesteia. Kelemen Hunor: Coaliția sigur că va fi un subiect, dar vom vedea. Ceea ce pot să vă spun, și așa ne-am comportat noi de fiecare […]
Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, a rămas închis miercuri la ora 10:00 (ora României), în timp ce angajații continuă discuțiile privind o posibilă prelungire a grevei declanșate luni pentru salarii și condiții de muncă. Greva survine după un spectaculos jaf de bijuterii din octombrie și după probleme recente de infrastructură, inclusiv o infiltrație […]
Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București anunță lansarea serviciului de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, prin intermediul căruia drepturile asupra bunurilor mobile și anumite raporturi juridice sunt făcute publice și opozabile terților, oferind prioritate legală în fața altor creditori. Înscrierea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară este necesar atunci când proprietarii […]
Europa trebuie să fie responsabilă pentru propria securitate, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Aceasta nu mai este o opțiune. Este o necesitate”, a spus aceasta în fața Parlamentului European de la Strasbourg. Dna Von der Leyen a adăugat că Europa „nu își poate permite să lase pe alții să îi […]
Ruptura diplomatică dintre Japonia și China a avut un impact limitat asupra numărului total de turiști, sosirile în Japonia crescând cu 10,4% în noiembrie față de aceeași lună a anului trecut, a anunțat miercuri autoritatea națională de turism. Sosirile din străinătate pentru afaceri și agrement au totalizat 3,52 milioane în noiembrie, ceea ce a dus […]
Compania Amazon se află în discuții pentru a investi în OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGPT, într-un posibil acord ce ar putea evalua firma de inteligență artificială la peste 500 de miliarde de dolari, a declarat marți o sursă familiară cu negocierile. Posibilul acord vine în contextul în care OpenAI pregătește terenul pentru o ofertă […]
Președintele Nicușor Dan va pleca astăzi spre Bruxelles, unde va participa la summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest. Mâine și vineri, el se va alătura liderilor comunitari reuniți în Consiliul European, care vor dezbate situația din Ucraina, cu accent pe garanțiile de securitate solide și credibile pentru Kiev și pe eforturile diplomatice pentru a obține o […]
Realizator: Cristian Bâcâin – Comisia Europeană vrea să renunțe la obiectivul de a interzice motoarele cu combustie din 2035 în favoarea celor electrice. Comisia a prezentat ieri așa numitul ‘pachet auto’, care permite fabricanților flexibilitatea producției, cu scopul declarat de a echilibra nevoile industriei auto clasice și de a încuraja inovarea și competitivitatea în domeniul […]
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Londra/ Bruxelles: Președintele Nicuşor Dan se află în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pentru întâlniri cu o serie de reprezentanți români ai mediului de afaceri și ai companiilor britanice (16 – 17 dec.). Tot în această seară, şeful statului va începe o vizită în Regatul Belgiei […]
Președintele american, Donald Trump, a declarat că a ordonat o blocadă completă a tuturor petrolierelor supuse sancțiunilor care intră și ies din Venezuela, intensificând presiunea asupra guvernului președintelui Nicolás Maduro. Acesta a catalogat regimul venezuelean drept organizație teroristă străină. Vorbind la Caracas, președintele Maduro a condamnat apelul lui Trump la blocadă, descriindu-l drept irațional. „Le […]
Traficul este oprit încă pe Drumul Național 5 București-Giurgiu. În zonăității Remuș din județul Giurgiu a avut loc aseară un accident. O cisternă încărcată cu amoniac s-a răsturnat în apropierea sensului giratoriu cu DN 5D. Potrivit corespondentei RRA Marcela Petcu, șoferul a fost transportat la Spitalul Județean, iar zona este în continuare securizată de echipaje […]
RAI NEWS (Italia), 16 decembrie 2025 – Două țări est-europene au raportat recent reapariția leprei, o boală care părea a fi de domeniul trecutului pe continent. În România, la 44 de ani de la ultimul caz înregistrat în 1981, autoritățile sanitare au confirmat patru cazuri suspecte, toate implicând lucrători asiatici angajați la un salon de […]
Discuțiile privind un acord de pace în Ucraina au captat atenția presei internaționale printr-un nou val de negocieri purtate la Berlin între reprezentați ai Ucrainei, Statelor Unite și lideri europeni. Reuters notează că SUA a oferit Ucrainei garanții de securitate inspirate din modelul Articolului 5 al NATO, într-un efort de a stimula un acord final. […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (16 decembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Mihai – Uniunea Europeană trebuie să își asume un rol crescut în apărarea flancului său de est – cer șefii de stat și de guvern din opt state situate în răsăritul Uniunii Europene, în apropierea Rusiei și Belarusului. Reuniți la Helsinki, reprezentanții Finlandei, Suediei, […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (16 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Mihai – În urmă cu 36 de ani, în seara zilei de 16 decembrie 1989, la Timișoara, începea revoluția care a dus la căderea comunismului. În amintirea evenimentelor de atunci, pe parcursul întregii zile, în orașul de pe Bega au avut loc ample manifestări […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (16 decembrie) – Realizator: Mihaela Mihai – Deputații din Comisia juridică au dat un raport favorabil pentru proiectul de lege inițiat de deputatul Silviu Vexler privind combaterea extremismului în forma adoptată deja de Senat. Documentul a fost analizat ca urmare a solicitării de reexaminare transmisă de președintele Nicușor Dan, care susținea, între […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 decembrie) – Comisia Europeană a prezentat astăzi în premieră un plan privind locuințe la prețuri accesibile în toate statele membre ale Uniunii. Documentul pune accent pe creșterea ofertei de locuințe, pe stimularea investițiilor și a reformelor și pe sprijinirea persoanelor afectate. Nu în ultimul rând, este abordată și problema închirierilor pe […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 decembrie) – Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut marți precizări în legătură cu forma unei decizii publicate luni pe site-ul instituției, care mai apoi a fost schimbată total. Astfel, o eroare umană s-ar fi produs luni, când pe site-ul Instanței Supreme a fost postată decizia referitoare la faptul că […]
CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că în data de 17.12.2025 (miercuri), în intervalul orar 22:00 – 23:00, din cauza efectuării unor lucrări la infrastructura de comunicații cu operatorii de telefonie mobilă, emiterea rovinietelor și a peajelor prin SMS poate fi îngreunată. Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, […]
Ministerul Justiției din Rusia a catalogat organismul media german Deutsche Welle drept „organizație indezirabilă”, potrivit site-ului ministerului. Rusia desemnează în mod regulat entitățile pe care le consideră că îi subminează securitatea națională drept „indezirabile”, ceea ce înseamnă că cetățenii ruși care lucrează cu acestea sau le finanțează riscă o condamnare de până la cinci ani […]
Președintele american Donald Trump a dat în judecată BBC pentru daune în valoare de până la 10 miliarde de dolari pentru clipuri editate dintr-un discurs care dădeau impresia că el le-a cerut susținătorilor săi să ia cu asalt Capitoliul SUA, deschizând astfel un front internațional în lupta sa împotriva presei pe care o consideră neadevărată […]
Președintele Volodimir Zelenski a declarat marți că Ucraina se confruntă cu dificultăți în satisfacerea nevoilor sale financiare și că decizia Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a sprijini Kievul este crucială. Vorbind la Haga în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul interimar al Ţărilor de Jos, Dick Schoof, Volodimir Zelenski […]
Introducere În perioada 16–21 decembrie, la radio s-a transmis, în mare parte, program normal și buletine de știri minimaliste, evitând să relateze amploarea protestelor de la Timișoara și, mai târziu, de la București. Programele muzicale și culturale au continuat conform grilei obişnuite, menținând iluzia unei vieți normale pentru ascultători. Conform arhivelor și relatărilor Radio România […]
După scânteia din Timișoara, cum au văzut presa națională și internațională sfârșitul regimului Ceaușescu Introducere Începând cu 16 decembrie 1989, când în Timișoara s-a aprins scânteia protestelor împotriva regimului, România a intrat într-o serie de zile care aveau să schimbe definitiv cursul istoriei sale. Acest episod documentar (Episodul II din seria „Decembrie 1989. Zilele în […]
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a verificat activitatea a aproape 300 de firme din cadrul a trei centre comerciale și logistice din București și județul Ilfov și a constatat nereguli precum deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din comerț. Inspectorii antifraudă au decis […]
O asociere română-bulgară a câștigat contractul pentru construcția drumului expres Bacău – Piatra Neamț. Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit astăzi contractul, a cărui ofertă câștigătoare este de peste 5 miliarde de lei fără TVA. Contractul poate fi semnat dacă nu sunt depuse contestații. Drumul expres va asigura legătura orașului Piatra Neamț la autostrada […]
Autorităţile americane au anunţat că Nick Reiner este „responsabil” pentru moartea părinților săi, legendarul regizor hollywoodian Rob Reiner și producătoarea Michele Singer Reiner. Fiica cuplului i-a descoperit duminică morţi în casa lor din Brentwood, în Los Angeles, potrivit unei surse. Potrivit informaţiilor, Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, a fost văzut certându-se cu […]
Premierul Țărilor de Jos, Dick Schoof, a declarat, marţi, înainte de începerea unei conferințe diplomatice la Haga, că, în opinia sa, este ceva normal faptul că modalitatea de alimentare a fondului pentru plata despăgubirilor în cazul Ucrainei rămâne neclar atât timp cât războiul activ continuă. „Consider că este absolut normal ca negocierile privind reparațiile să […]
Meteorologii prognozează o vreme mai caldă decât normalul perioadei, în zilele următoare, în aproape ţara, cu temperaturi maxime care vor oscila în jurul a 13-14 grade. Spre sfârşitul acestui interval, valorile termice vor scădea uşor, dar vor rămâne în zona mediei înregistrate pentru acest moment din calendar. După data de 22 decembrie se anunţă şi […]
Un protest spontan al angajaţilor companiei de transport public din Constanţa are loc la această oră şi niciun autobuz nu se află pe traseu. Potrivit corespondentului RRA, Sorin Cealera, angajaţii acuză nerespectarea contractului colectiv de muncă, semnat în luna august, în care li s-a promis, printre altele, o primă de sărbători şi acordarea tichetelor de […]
Autor:Alexandru Eduard Balaci Episodul I – Azi în Timișoara, mâine în toată țara Introducere: momentul care a spart tăcerea „Azi în Timișoara, mâine în toată țara!” strigătul care avea să devină simbolul Revoluției Române nu a fost un slogan pregătit dinainte, ci o intuiție colectivă născută în stradă, într-un oraș obișnuit cu pluralismul, spiritul […]
Persoanele fizice se pot înscrie, începând de astăzi, de la ora 10:00, într-o nouă sesiune a programului național Rabla, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Acesta se va desfășura până pe 31 decembrie 2025 sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Bugetele alocate depășesc 20 de milioane de lei pentru achiziția de autovehicule noi cu motorizare […]
