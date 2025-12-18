Chestiunea activelor rusești înghețate nu va fi pe ordinea de zi la summitul UE (Viktor Orbán)

14:00

Miniştrii Cabinetului Bolojan se vor reuni în mai puţin de o oră într-o şedinţă de guvern extraordinară. Pe ordinea de zi: un singur proiect de ordonanţă de urgenţă, fără de care primăriile nu pot stabili impozitele şi taxele locale pe anul viitor. Reporter: Petruţa Obrejan -Acest proiect de ordonanță de urgență este necesar, spune Ministerul […]