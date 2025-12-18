De la Laura Vicol la Lia Savonea: cum să mângâiem pe creștet evaziunea fiscală cu aerul că o combatem

19:20

În perioada sărbătorilor de iarnă, zilele cu dezlegare la pește sunt o ocazie bună de a aduce pe masă preparate mai ușoare, dar la fel de savuroase. Un meniu construit în jurul peștelui poate fi variat și echilibrat, de la aperitive reci, până la un fel principal simplu, gătit la cuptor. © G4Media.ro.