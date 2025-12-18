Închirierea unei locuințe. Cine plătește la ANAF: chiriașul sau proprietarul?

04:30

Economisirea energiei începe, în primul rând, cu schimbarea comportamentului de zi cu zi. Chiar și gesturile mici, aparent nesemnificative, pot aduce economii importante la final de lună. Astfel, un prim pas spre economii se leagă de închiderea aparatelor care rămân în modul stand-by, pentru că acestea continuă să consume curent chiar și atunci când nu sunt folosite. [...]