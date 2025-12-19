Contract de 4,3 milioane de lei pentru punerea în siguranță a Cetățuiei Brașovului. În vară, ar putea fi redeschisă turiștilor

03:20

Crucea de pe Caraiman, unul dintre simbolurile Bucegilor, este vizibilă de pe Valea Prahovei și puţini oameni ştiu cât de greu a fost să fie ridicată, din ordinul lui Ferdinand I. În fiecare noapte de Crăciun, Crucea de pe Caraiman se aprindea cu 120 de becuri de 500W care se vedeau de la 50 de [...]