„FRAȚILOR, AM ÎNVINS!”. Oameni și istorie în 22 decembrie 1989- eveniment organizat la Muzeul „Casa Mureșenilor”, cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la Revoluția din 1989/ Ziare locale, printre care și „Gazeta de Transilvania”, vor fi donate muzeului

15:30

Răzvan Cuc, fostul ministru PSD al Transporturilor, arestat pentru 30 de zile. E acuzat de complicitate la dare de mită. Fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc, și omul de afaceri prin care acesta e acuzat că a încercat să îl corupă pe directorul Registrului Auto Român, au fost arestați preventiv, miercuri, pentru 30 de [...]