Crucea de pe Caraiman, simbol al Bucegilor, iluminată cu 300 de becuri: În urmă cu aproape un secol, tehnicienii urcau regulat la 2.291 de metri, prin ger năprasnic, pentru a înlocui becurile arse

Crucea de pe Caraiman, unul dintre simbolurile Bucegilor, este vizibilă de pe Valea Prahovei și puţini oameni ştiu cât de greu a fost să fie ridicată, din ordinul lui Ferdinand I. În fiecare noapte de Crăciun, Crucea de pe Caraiman se aprindea cu 120 de becuri de 500W care se vedeau de la 50 de [...]

