Preşedintele Trump a instalat o Alee a celebrităţilor prezidenţiale la Casa Albă

15:10

Premierul Țărilor de Jos, Dick Schoof, a declarat, marţi, înainte de începerea unei conferințe diplomatice la Haga, că, în opinia sa, este ceva normal faptul că modalitatea de alimentare a fondului pentru plata despăgubirilor în cazul Ucrainei rămâne neclar atât timp cât războiul activ continuă. „Consider că este absolut normal ca negocierile privind reparațiile să […]