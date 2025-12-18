Prețurile alimentelor în Europa: Țările în care mâncarea este cea mai scumpă. Ce loc ocupă România
BizBrasov.ro, 18 decembrie 2025 05:50
Prețurile alimentelor în Europa: Țările în care mâncarea este cea mai scumpă. Ce loc ocupă România. Prețurile alimentelor diferă semnificativ de la o țară europeană la alta. Chiar dacă în unele state costurile sunt mai mici decât media Uniunii Europene, gospodăriile din aceste țări ajung, de multe ori, să aloce o parte mai mare din bugetul [...]
Acum 30 minute
05:50
Fostul hotel Ramada nu a suscitat interesul niciunul investitor. Prețul de 5,9 milioane de euro, considerat prea mare # BizBrasov.ro
Fostul hotel Ramada din Brașov, rebotezat HP Tower în urmă cu câțiva ani, de la numele proprietarului – omul de afaceri Petrică Hogea – a rămas nevândut în urma licitației organizate pe platforma azistis. De altfel, nimeni nu s-a arătat interesat de hotel, nefiind primită nicio ofertă, deși prețul de pornire era de doar 5,9 [...]
05:50
34,15 milioane de lei pentru a moderniza strada Vasile Goldiș și a „înțepa-o” în centura Brașovului pentru a deveni o rută alternativă de acces în oraș # BizBrasov.ro
Proiectanții de la Acaroad contractați de Primăria Brașov au finalizat studiul de fezabilitate în vederea modernizării străzii Vasile Goldiș. Aceasta ar urma să devină o nouă rută de legătură între centura Brașovului și strada 13 Decembrie. Astfel, ar urma să se realizeze lucrări pe o lungime de 1,8 km, iar strada să fie racordată la [...]
05:50
Prețurile alimentelor în Europa: Țările în care mâncarea este cea mai scumpă. Ce loc ocupă România
Prețurile alimentelor în Europa: Țările în care mâncarea este cea mai scumpă. Ce loc ocupă România. Prețurile alimentelor diferă semnificativ de la o țară europeană la alta. Chiar dacă în unele state costurile sunt mai mici decât media Uniunii Europene, gospodăriile din aceste țări ajung, de multe ori, să aloce o parte mai mare din bugetul [...]
05:40
2026 va fi anul șantierelor în mai multe zone din Brașov. Compania Apa va introduce rețele noi pe 110 străzi din oraș # BizBrasov.ro
Compania Apa implementează un nou proiect de modernizare a rețelei de apă din municipiul Brașov, fiind vizată înlocuirea rețelelor de distribuție pe 90 de străzi din municipiu și a celor de transport pe alte 20 de străzi. Contractul de lucrări a fost semnat în luna iunie cu Asocierea AWE Infra SRL și DIMEX 2000 Company [...]
05:40
Consilierii locali brașoveni ar urma să analizeze în ședința de luni un proiect de hotărâre ce vizează aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului. Ultima ajustare a tarifelor a fost efectuată în ianuarie 2025 și potrivit deciziei aleșilor locali de la acea vreme, tariful a [...]
Acum o oră
05:30
Închirierea unei locuințe reprezintă un acord legal prin care proprietarul unui imobil oferă dreptul de folosință unei alte persoane, în schimbul unei sume de bani plătite periodic, cunoscută sub denumirea de chirie. Din punct de vedere juridic, această relație este reglementată de Codul civil, care stabilește regulile generale în ceea ce privește drepturile și obligațiile ambelor părți. [...]
05:20
Aproape 1.000 de dolari ceașca de cafea. „Note florale albe, precum iasomia, arome citrice de portocală și bergamotă și o tentă de caisă și piersică” # BizBrasov.ro
Aproape 1000 de dolari ceașca de cafea. În Dubai totul este posibil: insule artificiale în formă de palmier, singurul hotel de șapte stele din lume, cel mai înalt turn, Burj Khalifa, iar acum și cea mai scumpă cafea din lume. Începând din acest an, este posibil să bei o ceașcă de cafea cu 1.000 de dolari la cafeneaua Julith, care [...]
Acum 2 ore
04:40
Președintele Societății de Științe Matematice din România: „E o mare prostie să interzici telefonul la școală. Haideți să-l folosim corect, mai degrabă! La ora de matematică toți copiii ar trebui să aibă telefonul sau tableta pe masă” # BizBrasov.ro
Radu Gologan este președintele Societății de Științe Matematice din România, iar din 1978 se ocupă de pregătirea olimpicilor pentru competiții naționale și internaționale. Timp de 17 ani (până în 2018), a coordonat lotul olimpic de matematică al României, iar pentru mulți elevi și părinți numele lui se leagă de ideea de excelență dusă până la [...]
Acum 12 ore
19:00
După aproape trei ore de discuții, liderii PSD, PNL, USR, UDMR și a grupului Minorităților Naționale au decis ca salariul minim să crească la 4.325 de lei brut de la 1 iulie, să fie micșorat impozitul pe cifra de afaceri a companiilor mari (IMCA) și să fie reduse sumele forfetare ale parlamentarilor și subvențiile pentru [...]
18:20
De elaborarea ofertei s-a ocupat Karina Pavăl, iar surse ale Hotnews susțin că Dedeman este unul dintre favoritii cursei pentru preluarea magazinelor pe care Carrefour le vinde în România. Informația despre oferta fraților Pavăl pentru magazine Carrefour a fost publicată anterior de profit.ro. Karina Pavăl este fiica lui Dragoş Pavăl care alături de fratele său Adrian [...]
17:50
FOTO 6 liceeni de la Colegiul „Andrei Șaguna” s-au calificat la o prestigioasă competiție globală, susținută direct de Formula 1. Echipa brașoveană nu se joacă cu mașinuțe, ci proiectează de la zero un monopost în miniatură/ Adolescenții au nevoie de finanțare pentru a putea concura cu elitele mondiale # BizBrasov.ro
Șase liceeni de la Colegiul „Andrei Șaguna” s-au calificat la „STEM RACING”, o prestigioasă competiție globală, susținută direct de Formula 1. Echipa brașoveană nu se joacă cu mașinuțe, ci proiectează de la zero un monopost în miniatură, propulsat cu CO2, care atinge 70-80 km/h într-o secundă. Vertex, echipa șaguniștilor brașoveni Vertex este o echipă independentă [...]
Acum 24 ore
16:50
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis, în ședința de astăzi, alocarea sumei de 188.569.873,21 de lei pentru 74 de teatre, opere și filarmonici din 48 de localități, care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe, între care și Brașovul. „Sprijinim, prin această măsură, teatrele, operele, filarmonicile și teatrele [...]
16:40
FOTO Elevi din Homorod, instruiți pentru promovarea turismului local: Au participat la un curs gratuit de limba engleză, iar în următorii ani vor ghida turiștii străini care vizitează zona # BizBrasov.ro
Zece elevi din comuna Homorod au participat, începând de luni, la un curs gratuit de limba engleză, în cadrul unui proiect finanțat cu fonduri europene implementat de către Parohia Evanghelică CA Homorod, cu sprijinul Primăriei Homorod. Intitulat „Revitalizarea Bisericii Fortificate Homorod pentru Turism Sustenabil și Dezvoltare Comunitară”, proiectul are ca scop dezvoltarea dezvoltarea durabilă a [...]
16:40
Guvernul a decis pe ultima sută de metri, înainte de ședința de astăzi, să modifice recentul proiect, prezentat de Profit.ro, privind impozitele și taxele locale. Astfel, scutirile de impozite pe care autoritățile locale le pot acorda nu vor putea depăși, în total, 5% din veniturile obținute de primării din taxe și impozite în anul anterior [...]
16:10
„Când ai o mie de magistraţi care spun că sunt probleme în justiţie, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. Problemele cele mai mari – la Inspecţia Judiciară şi la promovare”, spune președintele Nicușor Dan # BizBrasov.ro
„Când ai o mie de magistraţi care spun că sunt probleme în justiţie, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. Problemele cele mai mari – la Inspecţia Judiciară şi la promovare”, spune președintele Nicușor Dan. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că atunci când ai o mie de magistraţi care spun că sunt probleme în [...]
16:10
O nouă etapă în modernizarea liniei de cale ferată Brașov – Sighișoara a fost atinsă. Tunelul Mureni, element strategic al tronsonului Cața – Sighișoara, a fost străpuns. Această lucrare face parte dintr-un proiect de infrastructură majoră, inclus în Coridorul Rin – Dunăre, și va permite trenurilor să atingă viteze de până la 160 km/h, odată [...]
16:00
O proiecție specială a filmului „Cravata galbenă” va avea loc mâine seară, de la ora 18.00, la Cinema One Laserplex, din cadrul Coresi Shopping Resort. Evenimentul se va desfășura în prezența regizorului Serge Ioan Celebidache și a producătoarei Cristina Dobrițoiu, care vor fi alături de public la această întâlnire dedicată filmului. Evenimentul va include o [...]
15:30
Răzvan Cuc, fostul ministru PSD al Transporturilor, arestat pentru 30 de zile. E acuzat de complicitate la dare de mită # BizBrasov.ro
Răzvan Cuc, fostul ministru PSD al Transporturilor, arestat pentru 30 de zile. E acuzat de complicitate la dare de mită. Fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc, și omul de afaceri prin care acesta e acuzat că a încercat să îl corupă pe directorul Registrului Auto Român, au fost arestați preventiv, miercuri, pentru 30 de [...]
15:30
Numărul infecțiilor respiratorii a explodat, la Brașov: Sunt cu aproape 1.000 de cazuri mai multe, față de săptămâna anterioară/ Au fost și 7 cazuri de gripă A, confirmate de laborator # BizBrasov.ro
Specialiștii Direcției de Sănătate Publică anunță că în județul Brașov, în perioada 08-14 decembrie, au fost raportate: 2.967 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost raportate 2.029 cazuri. Este vorba despre: • 229 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 208 de cazuri în săptămâna de supraveghere 02.12-07.12.2025; • 2362 [...]
15:10
Premierul Ilie Bolojan anunță că se lucrează la două variante de eliminare sau reducere a impozitului pe cifra de afaceri, începând cu 2026 # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță două variante de eliminare sau reducere a impozitului pe cifra de afaceri, începând cu 2026. „În prezent, la nivelul unui grup de lucru, sunt analizate următoarele două opțiuni: Prima are în vedere reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026 și anularea acestuia din 2027, [...]
15:10
Proiectul de Lege care elimină susținerea repetată a probei teoretice pentru persoanele care au deja un permis de conducere auto, la obținerea unui permis dintr-o categorie apropiată, a fost adoptat, din nou, de Parlament. Senatul a introdus obligația unei vechimi în conducere, după ce președintele Nicușor Dan a cerut reexaminarea proiectului. Proiectul legislativ fusese adoptat [...]
15:00
Asociația de Transport Brașov, prin proiectant Asocierea TTL Planning SRL, METRANS Engineering SRL și BOMAP Engineering SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul TREN METROPOLITAN BRAȘOV, propus a fi amplasat în UAT Brașov, Zărnești, Râșnov, Cristian, Codlea, Ghimbav, Hărman și Prejmer. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la [...]
14:40
Acțiuni intensificate ale Poliției pentru depistarea bețivilor la volan, în Brașov. Trei șoferi au picat „testul fiolei” ieri, unul fiind aproape de comă alcoolică # BizBrasov.ro
Acțiuni intensificate ale poliției pentru depistarea bețivilor la volan, în Brașov. Trei șoferi au picat „testul fiolei”, ieri, unul fiind aproape de comă alcoolică. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov desfășoară, în această perioadă a anului, acțiuni intensificate pentru creșterea siguranței rutiere și pentru identificarea și eliminarea din trafic a conducătorilor auto [...]
14:30
Șase zile magice în Piața Sfatului cu ocazia Brașov oraș din poveste. Ce spectacole și concerte sunt programate # BizBrasov.ro
Doar câteva zile ne mai despart de sărbătoarea Crăciunului, iar primăria, în parteneriat cu Centrul Cultural Apollonia, a pregătit un program special de evenimente pentru următoarele zile. Astfel, începând cu data de 18 și până în 23, brașovenii și turiștii care vor vizita Târgul de Crăciun și Bradul din Piața Sfatului vor avea parte de [...]
14:30
Trei companii de pe piața tutunului încălzit, amendate de Concurență cu 135 de milioane de lei pentru înțelegeri privind prețurile # BizBrasov.ro
Consiliul Concurenței a anunțat miercuri că a sancționat companiile Philip Morris Trading, Interbrands Orbico și Mediaposte Hit Mail cu amenzi în valoare totală de 135,2 milioane lei (26,6 milioane euro), pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale pe piața produselor din tutun încălzit. Amenzile au fost aplicate astfel: Philip Morris Trading SRL: 78.688.820 lei Interbrands Orbico SRL: [...]
14:20
Accident mortal azi-noapte, în zona Bran. Un motociclist în vârstă de 32 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism # BizBrasov.ro
Accident mortal azi noapte, în zona Bran. Un motociclist în vârstă de 32 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism. Aseară în jurul orei 23:20, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 73, în localitatea Tohanul Nou. Din primele [...]
14:10
Românii sunt din ce în ce mai prieteni cu cumpărăturile online. Locuitorii din mediul rural sunt în topul creșterii apetitului pentru pachete livrate la poartă # BizBrasov.ro
Românii sunt din ce în ce mai prieteni cu cumpărăturile online. Locuitorii din mediul rural sunt în topul creșterii apetitului pentru pachete livrate la poartă. Ultimele date prezentate de Institutul Național de Statistică relevă faptul că un total de 74,3% dintre persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani, care au utilizat internetul în [...]
14:00
Floria, unul dintre cele mai cunoscute branduri din retail de flori din România, continuă extinderea reţelei sale fizice şi anunţă deschiderea unei noi florării în centrul comercial AFI Braşov. Noua unitate este a opta locaţie operată în sistem de franciză şi face parte din strategia de dezvoltare naţională a companiei. Investiţia în florăria din Braşov [...]
13:50
Epurarea apei menajere de microplastice va deveni obligatorie. În total, vor fi 4 trepte de filtrare # BizBrasov.ro
În vederea reținerii micropoluanților (produse farmaceutice și de îngrijire personală) și a microplasticelor, Comisia Europeană ar urma să legifereze introducerea unei noi trepte de epurare a apelor menajere. După cum au precizat reprezentanții Companiei Apa Brașov, toate stațiile de epurare vor trebui dotate cu o a patra treaptă, respectiv epurarea cuaternară. Cel mai probabil, anul [...]
13:20
Dino Parc Râșnov, în „haine” de sărbătoare: Copiii pot participa la ateliere de decorat figurine-dinozaur # BizBrasov.ro
Copiii care ajung la Dino Parc Râșnov pot participa la diferite ateliere precum cele de decorat figurine de iarnă sau figurine-dinozaur. Ei beneficiază de reducere la intrarea în cinema 9D și pot participa la tururi ghidate din oră în oră. „Programul pentru perioada sărbătorilor la Dino Parc Râșnov va fi următorul: pe 24 decembrie vom [...]
13:10
O nouă destinație de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, introdusă astăzi de Wizz Air pentru programul de vară # BizBrasov.ro
O nouă destinație de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, introdusă astăzi de Wizz Air pentru programul de vară. Wizz Air a introdus astăzi o nouă destinație de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, începând cu data de 9 iunie: Varșovia. Vor fi 2 zboruri săptămânale spre capitala Poloniei. Un bilet dus-întors, astăzi, costă aproximativ 1000 de [...]
13:00
Bucureștenii care vin la Brașov, captivi din cauza circulației restricționate de pe DN 1, unde a avut loc o alunecare de teren # BizBrasov.ro
Circulația rutieră pe Valea Prahovei a fost restricționată marți, 16 decembrie, pe Drumul Național 1, din cauza unei alunecări de teren produse la nivelul terasamentului carosabil. Incidentul a avut loc în afara localității Cornu, pe sensul de mers Brașov – Ploiești. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, traficul a fost restricționat pe [...]
12:50
FOTO VIDEO Un utilaj cu inteligență artificială a intrat în dotarea Companiei Apa Brașov. La ce lucrări va fi utilizat # BizBrasov.ro
Pe lângă utilajul special de curățare a gurilor de scurgere a apei meteorice, Compania Apa s-a mai dotat și cu o autoutilitară combinată, ce poate fi utilizată atât pentru vidanjare, cât și pentru spălarea cu presiune a canalizărilor. Costul acesteia este de 1.712.000 lei fără TVA și este de altfel primul utilaj dotat cu inteligență [...]
12:20
În lipsa zăpezii, instructorii de schi din Poiana Brașov așteaptă și își pregătesc orele de curs. Se estimează că doar anul viitor vor fi condiții bune de practicare a sporturilor de iarnă # BizBrasov.ro
În lipsa zăpezii, instructorii de schi din Poiana Brașov așteaptă și își pregătesc orele de curs. Se estimează că doar anul viitor vor fi condiții bune de practicare a sporturilor de iarnă. Cu toate că deschiderea oficială a sezonului de schi din Poiana Braşov nu este încă posibilă din cauza lipsei zăpezii, temperaturile scăzute din [...]
12:10
Stațiunile de schi de top nu mai sunt simple destinații de vacanță, ci adevărate adrese de lux. Prețul imobiliarelor din zonele îndrăgite de pasionații de schi: De la Aspen, la Poiana Brașov # BizBrasov.ro
În unele locuri din lume, iarna nu înseamnă frig, ci șampanie rece, schiuri perfect ceruite și case care par desprinse din filme. Stațiunile de schi de top nu mai sunt de mult simple destinații de vacanță, ci adevărate adrese de lux, unde metrul pătrat se măsoară în povești. Unele dintre cele mai scumpe stațiuni de [...]
12:10
Germanii de la Mutares au cumpărat de la chinezi ROLEM, cu fabrici la Ghimbav și Cristian # BizBrasov.ro
Holdingul german Mutares a preluat afacerea din România a NBHX ROLEM, o companie chinezească prezentă de peste 30 ani în Brașov, furnizor pentru industria automotive Compania produce piese ornamentale din furnir nobil, aluminiu, carbon, plastic lăcuit sau textile pentru interioarele mașinilor de lux ale celor mai mari producători auto, precum Mercedes, Porsche, VW Group, Tesla, [...]
11:40
Impozitul local pe apartamentele cumpărate „pe firmă” va fi mai mare de până la 7,5 ori din anul 2026, iar persoanele fizice care fac bani pe AirBnB vor fi obligate la un impozit de 10% pe venitul realizat, în sistem real # BizBrasov.ro
Impozitul local pe apartamentele cumpărate „pe firmă” va fi mai mare de până la 7,5 ori din anul 2026, iar persoanele fizice care fac bani pe AirBnB vor fi obligate la un impozit de 10% pe venitul realizat, în sistem real. Impozitul local pe apartamentele cumpărate pe firme va fi mai mare de până la [...]
11:10
Proiectul Jakob Sonne în Poiana Brașov: noi etape finalizate înainte de sfârșitul anului # BizBrasov.ro
Lucrările în complexul de vacanță premium Jakob Sonne, dezvoltat în zona centrală a stațiunii Poiana Brașov, continuă să avanseze în ritm susținut, odată cu finalizarea unor etape importante de construcție în lunile octombrie și noiembrie. Proiectul are un termen estimat de finalizare până în decembrie 2027. Complexul de vacanță, a cărui valoare investițională depășește 50 [...]
11:00
„Țesătorul de vise-Poveste de Crăciun”, pe scena Teatrului „Sică Alexandrescu”, timp de 3 zile # BizBrasov.ro
Brașovenii sunt invitați la Teatrul „Sică Alexandrescu” în această săptămână. Joi, 18 DECEMBRIE, ora 11:00, VINERI, 19 DECEMBRIE, ORA 19:00 și SÂMBĂTĂ, 20 DECEMBRIE, ORA 19:00, în SALA MARE va avea loc spectacolul „ȚESĂTORUL DE VISE -POVESTE DE CRĂCIUN”-De Alexandru Curta și Florin Coșuleț. Noua noastră producție, „ȚESĂTORUL DE VISE -Poveste de Crăciun-” ne transpune în atmosfera [...]
10:00
Incendiu într-o casă din Șchei. 5 persoane au fost evacuate, iar o vârstnică s-a intoxicat ușor cu fum # BizBrasov.ro
Pompierii brașoveni au fost solicitați aseară, în jurul orei 21.30, să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință situată în municipiul Brașov pe strada Cibinului. La fața locului au fost mobilizate 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD. În urma evenimentului, au [...]
09:50
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu Braşov ar putea prelua activitatea de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor periculoase generate pe raza municipiului Braşov. Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre care va fi supus aprobării Consiliului Local Braşov în şedinţa de plen programată pentru luni. Potrivit documentului, ADI ISO Mediu va putea desfăşura aceste [...]
08:40
Proiectul de extindere a străzii 13 Decembrie la trei benzi pe sens, dar și cu pistă pentru bicicliști, pe tronsonul Coresi – Rulmentul, în analiza Circulației # BizBrasov.ro
Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Brașov ar urma să analizeze în ședința de joi studiul de fezabilitate și Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru extinderea străzii 13 Decembrie pe tronsonul Coresi – Rulmentul. Potrivit proiectului, Pe acest segment, cu o lungime de 1.320 de metri, se vor amenaja câte 3 benzi pe [...]
08:40
Wizz Air a crescut frecvența zborurilor la și de la Brașov pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Astăzi, Consiliul Județean aprobă creșterea schemei de personal la aeroport # BizBrasov.ro
Wizz Air a crescut frecvența zborurilor la și de la Brașov pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Astăzi, Consiliul Județean aprobă creșterea schemei de personal la aeroport. Wizz Air, singura (deocamdată) companie care efectuează zboruri de la și la Brașov a crescut frecvența zborurilor spre destinațiile cele mai solicitate de brașoveni și de cei care doresc [...]
08:40
1,19 milioane de lei pentru a înlocui containerele de gunoi cu ecoinsule, în cartierele de blocuri din Sânpetru # BizBrasov.ro
Primăria Sânpetru a decis înființarea unui Serviciu Local de Gospodărire pentru a reduce costurile de salubrizare, după ce taxa pe persoană va ajunge la 32 de lei/lună anul viitor, de la 10 lei în perioada 2021 – 2022. Primarul din Sânpetru, Marian Arhire, a spus că una dintre problemele cu care se confruntă localitatea este [...]
08:00
Harta punctelor critice de pe râurile din județul Brașov. Breșe în diguri și eroziuni de mal, unde sunt cele mai mari probleme # BizBrasov.ro
Mai multe diguri și lucrări hidrotehnice din județul Brașov prezintă probleme punctuale de siguranță, potrivit Raportului privind verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor de apărare împotriva inundațiilor, prezentat în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, desfășurată la Prefectura Brașov. Peste 300 de kilometri de diguri, monitorizați permanent Potrivit datelor oficiale, Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) [...]
Ieri
05:10
Peste 11% dintre românii cu vârsta peste 55 de ani nu au folosit niciodată internetul # BizBrasov.ro
Peste 11% dintre românii cu vârsta peste 55 de ani nu au folosit niciodată internetul. Unul din zece români cu vârste între 55 și 74 de ani de ani nu a folosit deloc internetul. Datele au fost prezentate de Institutul Național de Statistică. Procentul scade odată cu vârsta, la 2% la categoria 35-54 de ani [...]
05:00
Primele de Crăciun – cât primesc angajații români în comparație cu cei din Europa și Asia # BizBrasov.ro
Primele de Crăciun – cât primesc angajații români în comparație cu cei din Europa și Asia. În fiecare an, luna decembrie aduce în prim-plan aceeași întrebare în companii: ce primesc angajații de Crăciun? Pentru unii, răspunsul înseamnă o primă simbolică sau un voucher. Pentru alții, un bonus consistent sau chiar un salariu suplimentar. În România, [...]
04:30
Economisirea energiei începe, în primul rând, cu schimbarea comportamentului de zi cu zi. Chiar și gesturile mici, aparent nesemnificative, pot aduce economii importante la final de lună. Astfel, un prim pas spre economii se leagă de închiderea aparatelor care rămân în modul stand-by, pentru că acestea continuă să consume curent chiar și atunci când nu sunt folosite. [...]
03:50
FOTO O ploscă creată în 1875 își spune povestea la Muzeul de Etnografie din Brașov: „Nu era nuntă în sat sau altă petrecere unde să nu participe și plosca” # BizBrasov.ro
O ploscă lucrată manual, de mâinile unui meșter priceput, stă „mândră” pe un piedestal, alături de suratele sale, la Muzeul de Etnografie din Brașov. „În taina ei, ascultă cântecul vremii în luptă cu viața. Pe ea stă scris anul 1875, an în care s-a căsătorit mătușa Mărioara, care ne-a lăsat-o moștenire și despre care spunea [...]
16 decembrie 2025
18:10
Alunecare de teren pe Valea Prahovei: Circulația a fost închisă pe o bandă de pe DN 1, pe sensul Brașov-Ploiești # BizBrasov.ro
Circulația rutieră pe Valea Prahovei a fost închisă pe o bandă de pe DN 1, pe sensul Brașov – Ploiești, din cauza unei alunecări de teren. Surparea a avut loc în zona localităților Breaza – Cornu, potrivit actualitateaprahoveană. Restricția parțială de trafic a fost impusă pe Drumul Național 1, între km 99+150 m – 99+050 [...]
