18 Decembrie, calendarul zilei: Brad Pitt împlinește 62 de ani, Keith Richards 82. Christina Aguilera face 45 de ani
Gândul, 18 decembrie 2025 07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 18 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Brad Pitt este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori de la Hollywood, născut pe 18 decembrie 1963, în Oklahoma, SUA. A devenit celebru în anii ‘90 datorită carismei sale și […]
Acum 30 minute
07:20
07:20
Dacă e joi, vă delectăm cu un nou banc spumos. De data aceasta, hotărârea nevestei de a lua lada de bere și a da drumul la un meci de fotbal îi tulbură gândurile lui Cosică. Iată de ce! Când și-a văzut nevasta cu lada de bere în mână, punând un meci de fotbal la TV […]
07:10
Valentin Stan: Nicușor Dan a acordat un interviu în Franța în care a anunțat că are dubii că Trump își va respecta angajamentele” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 15 decembrie 2025, analistul politic Valentin Stan a disecat cu ironie și sarcasm un interviu acordat de Nicușor Dan la France Info. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a început prin a defini plastic expresia „prostie funciară”, atribuită lui Nicușor Dan. Stan a subliniat ambiguitatea răspunsurilor […]
07:10
Parlamentul European a aprobat planul UE de a renunța la importul de gaz rusesc până la sfârșitul lui 2027 # Gândul
Parlamentul European a aprobat planul UE de a renunța la gazul rusesc până la sfârșitul lui 2027. Proiectul de lege corespunzător a fost adoptat cu 500 de voturi „pentru”, 120 „împotrivă” și 32 de abțineri în Parlamentul European. Acum, documentul trebuie să fie aprobat oficial de Consiliul UE. Noua lege adoptată miercuri va întări securitatea […]
Acum 2 ore
06:10
Cum o dai, nu e bine în București. Tot mai mulți locatari se plâng că e prea cald în case. Specialist: „Se încarcă factura în mod voit la unele blocuri. În alte cazuri se plătește mult și se primește puțin” # Gândul
În timp ce foarte multe blocuri din București au probleme cu furnizarea agentului termic, există și bucureșteni care se plâng de faptul că în casele lor este prea cald de când a început noul sezon rece, și au fost nevoiți să deschidă geamurile. Este vorba în principal de blocurile care sunt anvelopate și de cele […]
06:10
Valentin Stan: Justiția este singura care poate să se bată cu sistemul. Omul de rând nu are nicio putere # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre lupta pentru justiție și despre presiunile la care sunt supuși judecătorii și procurorii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Judecătorul lucrează câteodată 24 din 24 în sistemul […]
05:50
Parlamentul german a aprobat achiziții militare în valoare de 50 mld.€. Merz: „Democrațiile să se înarmeze pentru a se apăra în fața autocrațiilor” # Gândul
Comisia de buget a Bundestagului a aprobat achiziții militare de peste 50 de miliarde de euro în timp ce cabinetul condus de cancelarul german Friedrich Merz a propus reguli mai stricte pentru beneficiarii de asistență socială. Cancelarul a declarat că ajutorarea financiară a Ucrainei și sancțiunile economice împotriva Rusiei nu sunt suficiente pentru a apăra […]
Acum 4 ore
05:10
Parlamentarii europeni susțin crearea unui „Schengen militar” pentru a optimiza mobilitatea armatelor europene în cazul unui atac al Rusiei # Gândul
Deputații europeni susțin crearea unui „ Spațiu Schengen militar” cu scopul de a întări rezistența Uniunii Europene la o potențială agresiune rusească. Rezoluția pentru mobilitate militară a fost adoptată miercuri cu 493 de voturi pentru, 127 voturi împotrivă și 38 de abțineri. Deputații europeni pe Transport și din Comitetele de Apărare vor începe lucrările legislative […]
05:10
Viitorul român Dominic Fritz a încurcat versurile Imnului Național, într-un studio de televiziune. În Încercarea de a-l ajuta, moderatorul l-a încurcat și mai tare # Gândul
Ceea ce trebuie să fie un moment de maximă încărcătură patriotică s-a transformat într-o scenă penibilă, ieri seară, în platoul televiziunii Antena 3. Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, a încercat să recite versurile Imnului Național, însă s-a încurcat. În încercarea de a-l ajuta, moderatorul l-a încurcat și mai rău. Cum Fritz, doar cetățean […]
05:10
Horațiu Potra, trădat chiar de către omul său de încredere. Bărbatul a provocat o revoltă printre mercenarii din Congo # Gândul
Horațiu Potra ar fi fost trădat chiar de către unul dintre oamenii săi de încredere, care se ocupa de recrutarea mercenarilor pentru Congo. În loc de luptători adevărați, bărbatul ar fi trimis în Africa foști taximetriști, lăcătuși mecanici sau pompieri. Prezența acestora pe câmpul de luptă a provocat o revoltă în rândul mercenarilor adevărați, care […]
Acum 12 ore
23:40
Dan Dungaciu: „Guvernul Bolojan începe să conducă prin ordonanțe sau alte forme care n-au nicio legătură cu democrația” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a făcut o analiză critică privind modul de guvernare al actualei coaliții, acuzând lipsa de democrație în demersurile de până la acest moment. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan […]
23:30
Iluziile optice continuă să-i fascineze și să pună la încercare modul în care funcționează percepția umană. Ele nu sunt considerate doar simple jocuri vizuale, ci și instrumente care se folosesc pentru a înțelege mai bine felul în care creierul interpretează realitatea. O astfel de iluzie optică a devenit virală, atrăgând atenția printr-un detaliu ascuns ce […]
23:10
Dan Dungaciu explică de ce AUR a depus două moțiuni simple împotriva lui Predoiu și Marinescu, așa cum cere piața # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum AUR se pregătește să depună moțiuni de cenzură împotriva tuturor miniștrilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „România începe să se apropie, ca să zic așa, să iasă […]
23:10
Sarea este unul dintre ingredientele esențiale ale unui preparat. Sarea poate face diferența între o piftie obișnuită și una chiar gustoasă. Iată care este momentul în care se adaugă, de fapt, sarea în piftie. De cocoș, de porc sau de curcan, piftia nu lipsește de pe mesele românilor în perioada Sărbătorilor. Deși prepararea ei nu […]
23:10
Consilierul și fanul premierului Bolojan, influencerul Iancu Guda, propune o măsură radicală în lupta cu corupția: executarea averilor prin sechestru până la rude de gradul 3 până se lămurește traseul banilor # Gândul
Iancu Guda, influencer și consilier apropiat al premierului Ilie Bolojan, a lansat o propunere radicală în lupta împotriva corupției și a susținut că averile persoanelor cercetate pentru fapte grave ar trebui puse sub sechestru extins, inclusiv la rude până la gradul al treilea, până la clarificarea traseului banilor. Propunerea apare într-o postare publicată pe pagina […]
23:00
Circ total în Parlament. Deputatul Vexler a rupt o fotografie cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile Alecsandri: „Extremistule” # Gândul
S-a lăsat cu circ în Parlament, miercuri, 17 decembrie. Deputatul Silviu Vexler a rupt o fotografie cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile Alecsandri. În momentul în care politicianul a recurs la acest gest, din sală s-a auzit „Extremistul, extremistul!”. Toată această scenă a fost filmată și publicată pe social media. Scandalul a izbucnit chiar […]
22:50
Catalonia este sub ape după trei zile de ploi torențiale. Linii de metrou și străzile Barcelonei au fost inundate # Gândul
Catalonia este sub ape după trei zile de ploi torențiale. Protecția Civică a emis alerte de inundații, iar pompierii fac cu greu față la 165 de incidente și la 300 de apeluri telefonice. Cele mai grav afectate sunt localitatea Badalona și orașul Barcelona, informează Catalan News. Apa a inundat străzile și a pătruns chiar și […]
22:40
Șefa Curții de Apel București comentează recuzarea Ralucăi Moroșanu: „Este o premieră, nu am mai avut o situație similară” # Gândul
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a avut o primă reacție după ce judecătoarea Raluca Moroșanu a fost scoasă dintr-un dosar de trafic de droguri după apariția în documentarul Recorder. Arsenie spune că recuzarea Ralucăi Moroșanu pe motiv de lipsă de imparțialitate după apariția acesteia în documentarul Recorder este o premieră, nu la nivel de procedură juridică, […]
22:30
Bolojan a dat drumul la plăți: „Astăzi am alocat 2,4 miliarde de lei”. Este vorba de programele Anghel Saligny sau PNDL # Gândul
Ilie Bolojan premierul României, a scris, pe pagina sa de Facebook, că a alocat fonduri în valoare de 2,4 mld. lei pentru proiectele de investiții din programele Anghel Saligny, Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și Compania Națională de Investiții (CNI). „Astăzi am alocat fondurile necesare, în valoare de 2,4 miliarde de lei, pentru plata […]
22:10
Femeie arestată, după ce ar fi pus lame de ras în pâinea din supermarketuri. Cum a fost descoperită # Gândul
O femeie din Statele Unite ale Americii a fost arestată, după ce ar fi introdus lame de ras în pâinea comercializată în două magazine Walmart din statul Mississippi. Autoritățile susțin că faptele au pus în pericol siguranța clienților și au declanșat o anchetă penală. Primul caz a fost semnalat la data de 5 decembrie, în […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 18 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Cristina Neagu a REAPĂRUT în public! „Mi s-a părut un nivel slab al Campionatului Mondial în acest an” # Gândul
Fosta mare jucătoare Cristina Neagu a tras concluziile după ce România a terminat pe locul 9 Campionatul Mondial de handbal feminin. CN8 s-a retras din activitate în vara lui 2025, iar deocamdată nu vrea să intre în niciun proiect sportiv. A făcut declarații la un eveniment imobiliar, unde este ambasador al brandului respectiv. Cristina Neagu […]
22:10
Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat că a fost încheiat un „acord multianual” prin care oferă YouTube „drepturi globale exclusive” de a transmite Premiile Oscar din 2029 până în 2033. Gala Premiilor Oscar, care în 2026 va avea loc pe 15 martie, se difuzează de decenii de către ABC, post deținut de Disney, […]
21:40
Care este băutura cu beneficii surprinzătoare, ce sprijină sănătatea oaselor la femeile de peste 65 de ani # Gândul
Un nou studiu al cercetătorilor de la Flinders University, Australia, arată că un consum regulat al acestei băuturi poate să sprijine sănătatatea oaselor la femeile de peste 65 de ani. Este vorba despre consumul de ceai. Asta, în timp ce, consumul excesiv de cafea ar putea avea efecte negative. Studiul scoate în evidență importanța alegerilor […]
21:40
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a făcut dezvăluiri fără precedent într-o ediție transmisă live pe România TV. A formulat acuzații grave, potrivit cărora un procuror i-ar fi cerut direct o soluție într-un dosar penal în care era cercetată Lia Olguța Vasilescu. Potrivit declarațiilor făcute de Liana Arsenie, procuroarea Elena Grecu, care la acel […]
21:20
Președintele Turciei, Recep Erdogan, nu mai vrea sistemele de rachete rusești S-400 și îi cere lui Vladimir Putin să le ia înapoi # Gândul
Turcia încearcă să returneze sistemele de rachete de apărare aeriană S-400 pe care le-a cumpărat din Rusia în 2017. Președintele turc a ridicat această problemă în cadrul întâlnirii cu Vladimir Putin din Turkmenistan, pe 12 decembrie, arată Bloomberg. În 2017, Turcia a semnat cu Rusia un contract de 2.5 miliarde de dolari pentru livrarea de […]
21:20
Academia de film americană a anunțat listele scurte din care se vor alege finalistele în cursa pentru Oscaruri. Propunerea României la categoria cel mai bun film strain, „Jaful secolului”, nu a fost inclusă pe lista finalistelor. Academia de film americană a anunțat marți listele scurte de propuneri pentru nominalizare în 12 categorii la cea de-a […]
21:20
Ce a spus Mihaela Bilic despre alimentele cu efect prebiotic, dar și rolul lor în sănătatea intestinală # Gândul
Tot mai multe cercetări făcute indică faptul că microbiota intestinală are un rol esențial pentru menținerea sănătății generale. Digestia, imunitatea, metabolismul și controlul greutății sunt direct influențate de echilibrul bacteriilor din intestin. Alimentația joacă și ea un rol cheie în acest proces. Microbiota intestinală este formată din miliarde de bacterii care contribuie la buna funcționare […]
21:10
Un nou protest la Piața Victoriei. Câteva zeci de oameni afișează mesaje pentru Ilie Bolojan # Gândul
Un nou protest are loc chiar în aceste momente în Piața Victoriei din Capitală, unde câteva zeci de oameni s-au strâns pentru a-și striga nemulțumirile și pentru a cere modificarea Legilor Justiției. Oamenii s-au adunat în Piața Universității, gândit sub forma unei coregrafii. Protestatarii afișează mesaje pentru Ilie Bolojan: „Bolojan, te sună România! Răspunde!” […]
21:10
Ucraina este în pragul falimentului. FMI estimează că va avea nevoie de 160 miliarde $ pentru a supraviețui în următorii doi ani # Gândul
Ucraina este în pragul falimentului după patru ani de război cu Federația Rusă. Fondul Monetar Internațional estimează că țara condusă de Volodimir Zelenski va avea nevoie de 137 de miliarde de euro (160 de miliarde de dolari) între anii 2026 și 2027. Kievul trebuie să primească banii până în primăvară, iar Uniunea Europeană s-a angajat […]
20:40
Kovesi respinge scenariul intrării în politică și toarnă gaz pe conspirații: „Mă îndoiesc de democrația reală” # Gândul
Laura Codruța Kovesi, Șefa Parchetului European, a fost întrebată dacă intenționează să-și asume vreo funcție publică în România. Aceasta a spus însă că nu este interesată să candideze și că se concentrează să-și finalizeze mandatul la nivel european. „Despre mine am auzit cam de un an, că am fost desemnată pentru funcția de președinte, apoi […]
20:30
Kovesi se așază în fruntea nemulțumiților din Justiție cu un apel fără precedent: „Luptăm! Cei din sistemul de justiție luptă, cetățenii luptă, noi România tot timpul luptăm! Asta e adevărata Românie!” # Gândul
Laura Codruța Kovesi, Șefa Parchetului European, a declarat că susține magistrații care au ales să vorbească public despre problemele din sistem și a precizat că procurorii și judecătorii care iau atitudine pot conta pe sprijinul ei. „Sunt foarte onorată să fiu de partea acestor magistrați, pentru că sunt curajoși. Au îndrăznit să ia atitudine. Procurorii […]
20:20
Susţinătorii ministrului Radu Miruţă sar cu bani să-l ajute să-şi plătească amenda de la AMEPIP. Radu Miruţă: „Nu-mi donaţi mie” # Gândul
Nici n-a anunţat bine că a fost amendat cu 15.000 de lei de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice pentru că şi-a numit nişte apropiaţi în funcţii de conducere la Avioane Craiova, că simpatizanţii săi au şi sărit să-l ajute cu bani ca să-şi plătească amenda. Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a refuzat, însă, […]
20:20
Laura Codruța Koveși intervine în scandalul momentului și invită la #rezistență: ”Am fost șocată de dezvăluirile din documentar / Procurorii și judecătorii pot conta pe mine # Gândul
Laura Codruța Kovesi, Șefa Parchetului European, a declarat că a fost “șocată” de dezvăluirile apărute în urma documentarului Recorder, dar și de reacția autorităților din sistemul judiciar. „Eu am reacţionat în calitate de procuror şef european, al unui parchet transfrontalier care îşi exercită competenţa în 24 de state membre. Cu alte cuvinte, cam văd ce […]
20:20
Zilele acestea în România a apărut un fenomen meteo mai puțin obișnuit, a fost mai cald la peste 2.000 de metri altitudine decât în multe orașe din țară. Care este explicația oferită de meteorologi. Fenomen meteo neobișnuit prezent în România Fenomenul se numește inversiune termică și se produce atunci când aerul rece coboară la altitudini […]
20:20
Cafeaua ar putea încetini îmbătrânirea biologică la persoane cu tulburări severe. Ce spune un studiu # Gândul
Cafeaua este asociată, de regulă, cu energie, rutină, dimineți și mai puțin cu biologia îmbătrânirii. Cu toate acestea, un nou studiu sugerezază că, pentru unii, consumul moderat de cafea ar putea avea legătură surprinzătoare cu felul în care organismul „îmbătrânește” la nivel celular. Mai precis, cercetătorii au găsit o asociere între consumul de cafea și […]
19:50
Bugetul de stat pe 2026 ar putea să fie aprobat în a doua jumătate a lunii ianuarie. „Ordonanța trenuleț”, săptămâna viitoare # Gândul
Proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 ar putea să fie aprobat în a doua jumătate a lunii ianuarie, au declarat pentru Gândul surse din cadrul coaliţiei de guvernare. Potrivit acelorași surse, „Ordonanța trenuleț” ar putea ieși săptămâna viitoare. Liderii Coaliției au decis în ședința de astăzi că salariul minim va crește de la 1 iulie […]
19:50
Fondul de premii al Campionatului Mondial din 2026 a devenit cel mai mare din istorie: cu 50% mai mare decât turneul din 2022 găzduit de Qatar # Gândul
Fondul de premii al Campionatului Mondial din 2026, găzduit de țările Americii de Nord, va fi cel mai mare din istoria fotbalului. FIFA a anunțat o creștere cu 50% a fondului de premii al Campionatului Mondial din 2026, comparativ cu turneul anterior din Qatar, în 2022. După o ședință a consiliului FIFA de la Doha, a […]
19:40
Armata #Rezist se regrupează. După Angi Șerban, revine în forță și protestatarul în chiloți. Florin Bădiță, fondatorul „Corupția Ucide”, vrea să-i recruteze chiar și pe susținătorii lui Georgescu # Gândul
După mai mulți ani de adormire, gașca #Rezist se reunește și încearcă să aprindă din nou țara. Florin Bădiță, unul dintre fondatorii ONG-ului „Corupția ucide”, a revenit în spațiul public și le cere, culmea, susținătorilor lui Călin Georgescu să se alăture protestelor din Piața Victoriei. Cunoscut pentru manifestările sale excentrice, precum protestul în chiloți de […]
19:40
O descoperire neașteptată a stârnit uimire în industria aviatică. Air India a anunțat recuperarea unui avion Boeing 737 care fusese uitat pe un aeroport timp de peste zece ani. Aeronava, care a fost abandonată încă din 2012 pe aeroportul din Kolkata, a fost recuperată abia recent, după ce compania a fost notificată oficial. Povestea a […]
19:30
Leonardo DiCaprio a dezvăluit de ce nu vrea să regizeze vreodată un film: „De ce mi-aș dori să fac asta?” # Gândul
Cu toate că numeroși actori consacrați au devenit de-a lungul anilor regizori de mare succes, Leonardo DiCaprio și-a reafirmat convingerea că nu o să devină niciodată unul dintre ei, potrivit Variety. „Unii oameni m-au întrebat dacă mi-aș dori să regizez”, a declarat DiCaprio la evenimentul A Year in TIME organizat de revista omonimă la New York. […]
19:30
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: utilizatorii riscă amenzi de până la 2.000 de lei, dar nu au de unde să cumpere polița # Gândul
RCA-ul a devenit obligatoriu pentru unele trotinete și biciclete electrice, dar legea a luat-o înaintea pieței, asta pentru că în realitate utilizatorii nu prea au de unde să cumpere polița, deși legea a intrat deja în vigoare, doar câțiva asiguratori au în portofoliu RCA pentru vehicule cu două roți. Chiar și așa, respectarea legii nu […]
19:20
Călin Georgescu a pierdut contestația și rămâne sub control judiciar pentru propagandă legionară # Gândul
Călin Georgecu, fostul candidat la prezidențiale, a pierdut contestația de la Tribunalul București și va rămâne sub control judiciar pentru propagandă legionară. Miercuri, Tribunalul București a respins contestația depusă de Călin Georgescu împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 1 de a-l menține sub control judiciar. Decizia Tribunalului este definitivă. Călin Georgescu a pierdut contestația de la Tribunalul […]
19:10
PSD încă îi cere lui Bolojan să o demită pe Buzoianu. USR ar fi propus o rectificare a protocolului coaliției, însă nu s-a ajuns la niciun consens # Gândul
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului USR a Mediului, Diana Buzoianu, a trecut luni cu 73 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”. PSD a votat alături de opoziție pentru adoptarea moțiunii. Miercuri, după mai bine de trei ore de discuții în coaliție, social-democrații au susținut că încă îi cer lui Bolojan să o demită […]
19:00
Impozitul va exploda pentru proprietarii de mașini vechi. Lovitura de proporții pentru șoferi # Gândul
Impozitul la mașinile vechi va bubui. Ministerul Afacerilor Interne a terminat centralizarea tuturor informațiilor despre mașinile din România prin Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Datele acestea includ noile clasificări privind norma de poluare, ele vor fi distribuite către toate prefecturile din țară, urmând ca mai apoi să aibă acces la istoricul complet al […]
19:00
Vladimir Putin a devenit personaj erou într-un serial animat rusesc care va fi difuzat de anul viitor # Gândul
Pe internet a apărut o imagine din viitorul serial animat cu supereroi, „Prostokvashino”. Vladimir Putin a devenit eroul principal, alături de Unchiul Fiodor, Pechkin, Sharik și alți eroi. Putin este ilustrat întinerit și chiar cu trăsături „drăguțe” pentru a fi pe placul copiilor. Liderul studioului de animație rus „Soyuzmultfilm”, Juliana Slasheva, a declarat atunci că […]
18:50
18:50
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”. Potrivit comunicatului emis, valoarea totală a priectului este de 64.962.132,02 lei (TVA inclus), iar acesta urmărește modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare […]
Acum 24 ore
18:40
Momentele dificile prin care a trecut Lili Sandu. ”Am avut atacuri de panică pe care am încercat să le maschez” # Gândul
Lili Sandu, în vârstă de 46 de ani, a mărturisit că au existat situații când a apărut în direct la TV cu zâmbetul pe buze, deși nu trecea prin cele mai bune momente. Lili Sandu a avut primul contact cu scena în anul 1995 prin intermediul emisiunii ”Școala Vedetelor”, după care a colaborat cu […]
18:40
Guvernul a cedat presiunilor multinaționale și scade impozitul minim pe cifra de afaceri. Din 2027 îl elimină de tot # Gândul
Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri a fost cerută imperios de investitorii străini. La presiunea acestora, Guvernul Bolo9jan a făcut un pas înapoi. Coaliția a luat, miercuri, o serie de decizii fiscale cheie, inclusiv reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027. […]
