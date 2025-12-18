Restrângerea planurilor Ford pentru vehicule electrice scoate la iveală dilema industriei auto: să producă pentru SUA sau pentru restul lumii?

23:30

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză a mortalităţii în România şi în lume, însă partea bună este faptul că, în urma demersurilor privind conştientizarea asupra importanţei prevenţiei şi prezentării din timp la medic, tot mai mulţi pacienţi ajung la specialist în stadii în care boala nu este avansată, iar intervenţiile nu sunt dificile, afirmă Cătălin Badiu, medic şef al secţiei de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. El explică faptul că secţia pe care o conduce s-a dezvoltat extrem de repede, iar specialiştii de la Spitalul Universitar realizează proceduri cardiovasculare care nu se fac în multe spitale din lume.