Fotbal: Majoritatea jucătoarelor din echipele naţionale feminine câştigă mai puţin de 20.000 de dolari pe an, arată un studiu FIFPRO

Trei persoane acuzate că ar fi procurat, deţinut şi vândut droguri de risc şi mare risc unor consumatori din zona Maramureşului istoric au fost reţinute, urmând să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi, cu propunere de arestare preventivă a acestora. La percheziţiile făcute la locuinţele presupuşilor traficanţi, poliţiştii au găsit, printre altele, plicuri, pungi şi folii cu peste o jumătate de kilogram de substanţă cristalină, doze de canabis şi plante în stadiu incipient de dezvoltare, seminţe de canabis, articole pirotehnice, un revolver, o ţeavă şi un pat de puşcă, o puşcă airsoft cu lunetă, 13.300 de euro, 31.000 de lei, precum şi peste 300 de bancnote în cupiură de 50 şi 20 de euro, posibil falsificate.