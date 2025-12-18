Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă după ce s-a prezentat la cabinetul medical şi apoi a sărit gardul/ El are o condamnare de patru ani şi şapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată şi executa pedeapsa în regim semideschis

18:40

Poliţiştii avertizează asupra unui nou tip de fraudă în numele Poliţiei Române şi al Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) având ca scop inducerea în eroare a cetăţenilor şi obţinerea de bani şi a unor date financiare şi personale. Potrivit poliţiştilor, în ultima perioadă, au apărut mesaje on-line înşelătoare privind blocarea unor dispozitive ale utilizatorilor, pe motiv că ar fi accesat în mod repetat site-uri cu conţinut interzis de legislaţia română. Pentru aşa-zisa deblocare a dispozitivelor, infractorii cer achitarea unei amenzi de 1.250 de lei, de regulă într-un timp scurt, de două ore, prin card bancar şi urmând instrucţiunile afişate pe ecran. În acest context, autorităţile recomandă cetăţenilor, printre altele, să nu facă nicio plată, să nu introducă date personale sau de card şi să nu dea click pe linkuri suspecte în care sunt prezentate mesaje alarmante, reclame sau ferestre pop-up.