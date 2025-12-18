Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov propune ca în legislaţie să fie inclusă în mod expres prevederea conform căreia semnalarea disfuncţionalităţilor din sistemul judiciar nu poate face obiectul abaterilor disciplinare
News.ro, 18 decembrie 2025 16:30
Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, întrunită, joi, pentru a exprima „propuneri şi puncte de vedere cu privire la îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie şi a condiţiilor de muncă”, propune modificarea legislaţiei în aşa fel încât promovările magistraţilor să se facă prin concurs pentru funcţiile de conducere şi prin examene scrise în funcţiile de execuţie. Procurorii braşoveni solicită, de asemenea legi care să asigure dreptul la liberă exprimare al magistraţilor şi măsuri care să reducă presiunea cauzată de volumul mare de lucru.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
16:50
Ministrul Sănătăţii: Continuă şi în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme critice. Este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, prezintă joi măsurile luate în şedinţa de Guvern, precizând că, printr-o Ordonanţă de urgenţă va continua şi în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme critice, Ministrul spune că este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă, în special în specialităţile deficitare, acolo unde fiecare medic contează
Acum 15 minute
16:40
Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru Varianta Sud de ocolire a municipiului Iaşi, investiţia fiind de aproape 430 milioane de lei. Proiectul a fost preluat de Consiliul Judeţean, în cadrul unui acord cu CNAIR # News.ro
Guvernul României a adoptat în şedinţa de joi hotărârea privind indicatorii tehnico-economici pentru Varianta Sud de ocolire a Municipiului Iaşi, investiţia urmând a fi realizată din fonduri europene, dar şi de la bugetul de stat.
Acum 30 minute
16:30
Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov propune ca în legislaţie să fie inclusă în mod expres prevederea conform căreia semnalarea disfuncţionalităţilor din sistemul judiciar nu poate face obiectul abaterilor disciplinare # News.ro
Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, întrunită, joi, pentru a exprima „propuneri şi puncte de vedere cu privire la îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie şi a condiţiilor de muncă”, propune modificarea legislaţiei în aşa fel încât promovările magistraţilor să se facă prin concurs pentru funcţiile de conducere şi prin examene scrise în funcţiile de execuţie. Procurorii braşoveni solicită, de asemenea legi care să asigure dreptul la liberă exprimare al magistraţilor şi măsuri care să reducă presiunea cauzată de volumul mare de lucru.
Acum o oră
16:00
Regiunea transnistreană a intrat, din nou, joi, în stare de urgenţă în economie, măsura fiind instituită pentru o perioadă de 30 de zile, din cauza dificultăţilor de a se aproviziona cu gaz natural.
Acum 2 ore
15:50
UPDATE - Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Reactoare nucleare de ultimă generaţie, în România! La Doiceşti suntem în ultima etapă de studii de design şi fezabilitate pentru proiectul SMR # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă joi că, la Doiceşti, sunt în ultima etapă de studii de design şi fezabilitate pentru proiectul SMR, (Small Modular Reactors), reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, 6 reactoare nucleare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW, care vor produce 462 MW în bandă, la un factor de capacitate de peste 95%. Proiectul va crea peste 2.000 locuri de muncă în perioada construcţiei şi peste 230 permanente, pentru operarea centralei, mai spune ministrul.
15:50
Ministerul Dezvoltării a decontat peste 141,6 milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR # News.ro
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de peste 141.6 milioane de lei pentru 279 de investiţii realizate prin componentele Fond local, Turism şi cultură şi Educaţie, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat ministrul Cseke Attila.
15:50
Arbitrul Sebastian Colţescu va conduce la centru partida FC Botoşani – CFR Cluj, care se va disputa vineri, de la ora 20.00, în etapa a 21-a a Superligii.
15:20
Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR: Măsurile Guvernului Bolojan sunt o improvizaţie, pentru că lovesc în plin micile firme româneşti # News.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a criticat joi măsurile economice anunţate de coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR, arătând că deciziile sunt contradictorii, lipsite de coerenţă strategică, pentru că favorizează marile companii, în special pe cele străine şi pun presiune pe IMM-urile româneşti, crescând inflaţia şi riscul intrării în recesiune.
15:00
Adolescentă violată pe un câmp din apropierea unei localităţi din judeţul Iaşi/ Un minor de 16 ani şi un tânăr de 18 ani, reţinuţi pentru viol şi pornografie infantilă # News.ro
Un băiat de 16 ani şi un tânăr de 18 ani au fost reţinuţi pentru viol şi pornografie infantilă, după ce minorul a filmat şi a distribuit apoi pe reţele de socializare imagini cu tânărul care întreţinea raporturi sexuale cu o adolescentă pe care ar fi agresat-o şi imobilizat-o, pe un teren viran din apropierea unei localităţi din judeţul Iaşi. Joii, Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Iaşi, cu propunere de arestare preventivă a celor doi, pentru 30 de zile.
15:00
Marcel Ciolacu depune vineri jurământul ca preşedinte al CJ Buzău. apel către consilierii judeţeni: Putem constitui o comunitate şi să evităm atacurile la persoană, atacurile care nu aduc niciun beneficiu nimănui # News.ro
Marcel Ciolacu, ales preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău în urma alegerilor parţiale din 7 decembrie, urmează să depună jurământul pentru noua funcţie vineri, la ora 12.00, în cadrul unei şedinţe extraordinare a CJ Buzău la care este aşteptat să participe şi preşedintele PSD Sorin Grindeanu. El a fost prezent joi, la ultima şedinţă ordinară a CJ din 2025, când a făcut apel la colaborare şi la evitarea atacurilor la persoană.
15:00
Opt schimbări în cadrul aceluiaşi meci, pare ciudat, dar este perfect regulamentar. Go Ahead Eagles a putut efectua 8 înlocuiri în timpul meciului câştigat împotriva echipei Roda la loviturile de departajare (1-1, 3-1), în Cupa Ţărilor de Jos, relatează L'Equipe.
Acum 4 ore
14:50
Senatul SUA l-a confirmat la şefia NASA pe miliardarul Jared Isaacman, prietenul lui Elon Musk # News.ro
Senatul SUA a confirmat miercuri numirea miliardarului Jared Isaacman, primul astronaut privat, în funcţia de administrator al NASA, la propunerea preşedintelui Donald Trump, făcând astfel ca un susţinător al misiunilor pe Lună şi Marte şi totodată un fost asociat al CEO-ului SpaceX, Elon Musk, să devină al 15-lea lider al agenţiei spaţiale americane, relatează Reuters.
14:40
Conducerea CT Bus le cere angajaţilor să renunţe la protest şi să îşi reia activitatea / Pentru a treia zi la rând mijloacele de transport în comun nu circulă în municipiul Constanţa # News.ro
Conducerea CT Bus le cere angajaţilor companiei să îşi reia activitatea şi să asigure circulaţia mijloacelor de transport în comun în municipiul Constanţa. Protestul declanşat de salariaţii CT Bus a intrat în cea de-a treia zi.
14:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Reactoare nucleare de ultimă generaţie, în România! La Doiceşti suntem în ultima etapă de studii de design şi fezabilitate pentru proiectul SMR # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă joi că, la Doiceşti, sunt în ultima etapă de studii de design şi fezabilitate pentru proiectul SMR, (Small Modular Reactors), reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, 6 reactoare nucleare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW, care vor produce 462 MW în bandă, la un factor de capacitate de peste 95%. Proiectul va crea peste 2.000 locuri de muncă în perioada construcţiei şi peste 230 permanente, pentru operarea centralei, mai spune ministrul.
14:30
Nicuşor Dan, la ultima reuniune a Consiliului European din acest an: Pentru România, subiectul cel mai important este discuţia despre Cadrul Financiar Multianual pentru 2028–2034 # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan Nicuşor Dan este prezent, joi, la ultima reuniune a Consiliului European din acest an, despre care afirmă că este un moment important pentru definirea direcţiilor strategice ale Uniunii în perioada următoare. Şeful statului precizează că, pentru România, subiectul cel mai important este discuţia despre Cadrul Financiar Multianual pentru 2028–2034 şi va susţine necesitatea asigurării unui acces echitabil pentru toate statele membre la instrumentele dedicate creşterii competitivităţii.
14:30
Garda Naţională de Mediu a testat scanerul mobil cu raze X, în apropierea PTF Giurgiu / Au fost verificate vehicule de transport de mare tonaj şi autovehicule utilitare / A fost determinat şi nivelul de radiaţii, cu sprijinul DSP - FOTO # News.ro
Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au anunţat că a avut loc o acţiune de testare a scanerului mobil cu raze X, acesta desfăşurându-se în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu. Cu această ocazie au fost verificate vehicule de transport de mare tonaj şi autovehicule utilitare, fiind realizate măsurători pentru determinarea nivelului de radiaţii, cu sprijinul specialiştilor din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică.
14:20
Trei persoane acuzate că vindeau droguri de risc şi mare risc unor consumatori din Maramureşul istoric au fost reţinute / Ce au găsit poliţiştii la percheziţiile făcute la locuinţele presupuşilor traficanţi - FOTO # News.ro
Trei persoane acuzate că ar fi procurat, deţinut şi vândut droguri de risc şi mare risc unor consumatori din zona Maramureşului istoric au fost reţinute, urmând să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi, cu propunere de arestare preventivă a acestora. La percheziţiile făcute la locuinţele presupuşilor traficanţi, poliţiştii au găsit, printre altele, plicuri, pungi şi folii cu peste o jumătate de kilogram de substanţă cristalină, doze de canabis şi plante în stadiu incipient de dezvoltare, seminţe de canabis, articole pirotehnice, un revolver, o ţeavă şi un pat de puşcă, o puşcă airsoft cu lunetă, 13.300 de euro, 31.000 de lei, precum şi peste 300 de bancnote în cupiură de 50 şi 20 de euro, posibil falsificate.
14:20
Înşelăciuni cu cazare de Revelion. Un bărbat din Prahova, suspectat că a primit mii de lei în urma unui anunţ de închiriere a unei pensiuni la munte, fără a deţine unitatea de cazare # News.ro
Un bărbat dintr-o comună din judeţul Prahova este anchetat pentru înşelăciune, după ce a obţinut mii de lei în urma unui anunţ conform căruia închiria o pensiune la munte, în perioada Revelionului, fără a deţine, în fapt, unitatea de cazare. Până în prezent, poliţiştii au identificat doi păgubiţi, unul din Bucureşti, celălalt din Teleorman.
14:10
Insecte filmate în baia unui spital din Sebeş, judeţul Alba. Managerul unităţii sanitare spune că „a fost vorba despre un singur gândac, un pui” # News.ro
Un pacient care a primit îngrijiri medicale la Spitalul Municipal Sebeş din judeţul Alba a filmat şi postat public imagini în care se vede cum mai multe insecte se plimbă pe pereţii şi pe uşa unui grup sanitar, internautul susţinând că gândacii au fost filmaţi în spital. Managerul unităţii sanitare susţine că este „un caz izolat” şi că a fost vorba despre un singur gândac, un pui”.
14:10
Ministerul Finanţelor va transfera peste 2 miliarde de lei pentru plata unor arierate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Ministerului Afacerilor Externe # News.ro
Guvernul a aprobat joi Hotărârile de Guvern prin care Ministerul Finanţelor va transfera peste 2 miliarde de lei pentru plata unor arierate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Ministerului Afacerilor Externe.
14:10
Şeful PSD Iaşi, despre o eventuală revenire a primarului PNL Mihai Chirica în PSD: Nu am avut asemenea discuţii. Să se spele pe cap cei de la PNL, să-şi rezolve singuri problemele # News.ro
Liderul PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că nu a avut discuţii cu primarului PNL Mihai Chirica privind revenirea acestuia la PSD, în urma disputelor dintre edilul ieşean şi PNL Iaşi.
14:00
Situaţie tensionată la Bruxelles, unde poliţia foloseşte tunuri cu apă şi gaze lacrimogene împotriva fermierilor care protestează în timp ce se desfăşoară reuniunea liderilor UE - VIDEO # News.ro
Bruxelles-ul, care găzduieşte reuniunea liderilor europeni, se confrunta joi cu perturbări majore din cauza unei manifestaţii ample a fermierilor. Încă de la răsărit, sute de tractoare s-au îndreptat spre capitală, provocând întârzieri importante şi blocaje pe principalele rute de acces, traficul fiind complet întrerupt în unele locuri. Situaţia s-a tensionat în cursul dimineţii în anumite zone, în special în apropierea pieţei Luxemburg, unde poliţia a folosit tunuri de apă şi gaze lacrimogene după ce s-a aruncat cu diverse obiecte şi au fost aprinse focuri în mai multe locuri, relatează La Libre Belgique.
14:00
Alice Minoiu, director artistic al galei de balet „Balanchine’s Legacy”: „Un bilet cadou este o amintire pentru toată viaţa”/ VIDEO # News.ro
„Le recomandăm oamenilor aflaţi în căutare de cadouri de Crăciun să nu mai piardă vremea în trafic sau în aglomeraţia din malluri. Le propunem un cadou elegant, aflat la un click distanţă: bilete la Gala de balet „Balanchine`s Legacy”. Un astfel de cadou înseamnă şi o atenţie specială acordată persoanei căreia vrem să îi facem o mare bucurie, dăruindu-i o amintire de preţ, pentru toată viaţa”, spune Alice Minoiu, directorul artistic al evenimentului care va avea loc în 11 februarie, la Sala palatului.
13:50
Ministrul Culturii, mesaj de Ziua Minorităţilor Naţionale: „Forţa culturii româneşti stă în diversitatea sa” # News.ro
„Forţa culturii româneşti stă în diversitatea sa. Cei care construiesc comunităţi, culturale şi lingvistice, lucrează nu doar pentru propria identitate, ci pentru viitorul României în ansamblu”, a transmis ministrul Culturii Demeter András István, de Ziua Minorităţilor Naţionale.
13:50
Absolvenţii cu media 10 la Evaluarea Naţională şi la Bacalaureat vor primi bani de la Guvern/ David: Mă bucur că, deşi ţara este încă sub efectul măsurilor fiscal-bugetare, am găsit deschidere pentru susţinerea tinerilor de excepţie # News.ro
Absolvenţii clasei a VIII-a cu media 10 la Evaluarea Naţională vor primi câte 2.000 de lei, iar cei cu media 10 la examenul de Bacalaureat vor fi sprijiniţi financiar cu câte 5.000 de lei, după ce Guvernul a luat, joi, o decizie în acest sens. Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, afirmă că se bucură că, deşi ţara este „încă sub efectul măsurilor fiscal-bugetare”, a găsit „deschidere ” din partea Executivului pentru „această susţinere a tinerilor de excepţie”.
13:40
Nigeria susţine că RD Congo a folosit jucători neeligibili în barajul pentru Cupa Mondială # News.ro
Nigeria a depus o petiţie la FIFA, susţinând că RD Congo a aliniat jucători neeligibili în barajul de calificare african pentru Cupa Mondială de anul viitor, a declarat un purtător de cuvânt al federaţiei (NFF), potrivit Reuters.
13:40
Anna Maria Mazaraki, brand de bijuterii din Grecia, a intrat pe piaţa românească cu un prim magazin în ParkLake Shopping Center, Bucureşti. Compania mai are magazine doar în Grecia şi Cipru # News.ro
Anna Maria Mazaraki, designer grec de bijuterii, deschide primul său magazin în România, în ParkLake Shopping Center din Bucureşti, anunţă compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox, care a intermediat tranzacţia. România este a doua piaţă internaţională pe care Anna Maria Mazaraki este prezentă, compania având până acum magazine doar în Grecia şi Cipru.
13:30
Dominic Fritz: Mi-am depus jurământul de credinţă faţă de România, al cărei cetăţean sunt de azi. Mulţumesc, România, pentru braţele tale deschise. Mulţumesc, Timişoara, ca îmi eşti acasă # News.ro
Primarul Timişoarei, preşedintele USR Dominic Fritz a depus joi jurământul de credinţă faţă de România, devenind cetăţean al ţării, el mulţumind României pentru braţele deschise şi Timişoarei, ca îi este acasă.
13:30
Animaţia „Finnick: Lumea secretă a spiriduşilor 2”, din 26 decembrie în cinematografe/ VIDEO # News.ro
„Finnik: Lumea secretă a spiriduşilor 2” propune spectatorilor de toate vârstele, din 26 decembrie, în cinematografele din România, o poveste animată despre prietenie, plină de peripeţii, cu suspans, mult umor şi muzică antrenantă.
13:30
Reţeaua PPC blue îşi dublează numărul de staţii într-un an şi ajunge la peste 1.100 puncte de încărcare # News.ro
Reţeaua PPC blue, companie parte a grupului PPC în România, anunţă că a ajuns anul acesta la peste 1.100 de puncte de încărcare, din care peste jumătate rapide şi ultra-rapide. În 2025, şoferii care şi-au încărcat maşinile electrice la staţiile PPC blue au parcurs în total peste 12 milioane de km, echivalentul a 299 de ture în jurul Pământului.
13:20
DNA l-a trimis în judecată pe primarul oraşului Mangalia, pentru luare de mită şi spălare de bani / El e acuzat că a primit în trei ani peste 600.000 de euro / Procurorii cer confiscarea a peste 2 milioane de lei de la primar # News.ro
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au trimis în judecată pe primarul oraşului Mangalia, Cristian Radu, pentru mai multe infracţiuni, printre care luare de mită şi spălare de bani. El este acuzat că în perioada 2022 – 2025 a primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice şi iniţierea unor hotărâri de consiliu local care să favorizeze anumite persoane. Procurorii anticorupţie solicită instanţei confiscarea a peste două milioane de lei de la Cristian Radu întrucât suma respectivă nu ar fi fost obţinută în mod legal.
13:20
USR spune că a pus pe masa liderilor coaliţiei mai multe variante de eliminare a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) iar PSD a condiţionat măsura de creşterea salariului minim # News.ro
USR anunţă, joi, că la propunerea formaţiunii, coaliţia de guvernare a decis eliminarea din 2027 a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), precedată de înjumătăţirea acestuia de la 1 ianuarie 2026. USR precizează că a pus pe masa liderilor coaliţiei mai multe variante de eliminare a acestui impozit nociv, iar PSD a condiţionat măsura de creşterea salariului minim.
13:20
Filmul „Melania”, despre cele 20 de zile de dinaintea învestirii preşedintelui SUA, va fi disponibil doar în cinematografe din 30 ianuarie/ VIDEO # News.ro
Filmul documentar „Melania”, regizat de Brett Ratner, o incursiune în culisele celor 20 de zile dinaintea învestirii preşedintelui SUA la începutul anului 2025, va fi disponibil doar în cinematografe din 30 ianuarie 2026.
13:20
Franţa şi Italia consideră că este „prematur” să semneze acordul comercial UE-Mercosur, în timp ce oficialii sud-americani avertizează că este momentul „acum sau niciodată” # News.ro
Italia şi Franţa au declarat miercuri că nu sunt pregătite să susţină un acord comercial între Uniunea Europeană şi blocul comercial sud-american Mercosur, lovind astfel speranţele de finalizare a acordului în zilele următoare, relatează Reuters.
13:10
CSM prelungeşte până în preziua întâlnirii magistraţilor cu preşedintele Nicuşor Dan din 22 decembrie termenul pentru completarea chestionarului on-line vizând consultarea judecătorilor asupra problemelor actuale din sistemul judiciar # News.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunţă, joi, că prelungeşte până în preziua întâlnirii magistraţilor cu preşedintele Nicuşor Dan din 22 decembrie termenul pentru completarea chestionarului on-line care vizează consultarea judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, după dezvăluirile din documentarul Recorder. Iniţial, CSM stabilise ca judecătorii să fie consultaţi până în 19 decembrie. Săptămâna trecută, şeful statului i-a invitat la Cotroceni pe magistraţii interesaţi pentru a discuta, printre altele, despre detaşarea, transferul judecătorilor şi consecinţe asupra activităţii lor în completurile de judecată, despre percepţia asupra independenţei justiţiei, salarizarea şi pensiile judecătorilor, dar şi despre libertatea de exprimare a judecătorilor.
13:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: Guvernul a aprobat alocarea a 1,9 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului CNAS. Este o măsură care asigură continuitatea finanţării în sănătate până la finalul anului # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă joi că Guvernul a aprobat alocarea a 1,9 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului CNAS, precizând că este o măsură care asigură continuitatea finanţării în sănătate până la finalul anului.
13:00
Trupa americană de rock alternativ Jane's Addiction a anunţat că se desparte după 15 luni tumultoase de certuri, acuzaţii şi procese.
Acum 6 ore
12:50
Epidemie de gripă în Franţa, unde se anticipează un „impact puternic” asupra spitalelor în perioada sărbătorilor de Crăciun # News.ro
De la începutul lunii decembrie, epidemia de gripă s-a instalat durabil în toate regiunile metropolitane franceze, care se află acum la un nivel maxim de alertă, vârful fiind aşteptat în perioada sărbătorilor, relatează AFP.
12:40
Unul dintre jucătorii lui Şucu de la Genoa, în doliu: “Vărul meu şi-a pierdut cei doi copii” # News.ro
Vitinha, component al echipei Genoa, patronată de Dan Şucu şi la care joacă Nicolae Stanciu, a anunţat că este în doliu după explozia mortală de luni de la Trévoux (Franţa).
12:30
Liberalul Florin Mitroi şi-a anunţat demisia de la conducerea CJ Constanţa / El acuză dorinţa unora de a ţine judeţul scufundat, lipsit de investiţii, servind doar interese mărunte / Mitroi susţine că ar fi dezamăgit cetăţenii dacă continua mandatul # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Florin Mitroi, a anunţat, joi, demisia din această funcţie, printr-un comunicat de presă. El susţine că la baza deciziei sale stă o dezamăgire profundă şi a adăugat că este ”siderat de dorinţa acerbă a unora de a ţine judeţul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiţii, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte”. Mitroi consideră că dacă ar fi continuat mandatul ar fi dezamăgit cetăţenii deoarece nu ar fi putut realiza ce îşi propusese şi speră ca oamenii să vadă această retragere ca pe o decizie voluntară şi nu o slăbiciune.
12:20
Nicuşor Dan, despre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina: Noi susţinem oricare dintre variante. Discuţia începe cu activele ruseşti blocate de către instituţii din Europa # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că la reuniunea Consiliului European se va discuta despre bugetul Uniunii pentru perioada 2028 – 2034, urmând ca negocierile pe acest subiect să se încheie anul viitor. De asemenea, pe agenda discuţiilor se află şi subiectul legat de variantele de ajutor financiar pentru Ucraina. ”Noi susţinem oricare dintre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina. Discuţia începe cu activele ruseşti blocate de către instituţii din Europa”, a precizat şeful statului.
12:20
Rusia speră că Trump nu va comite „o greşeală fatală” în ceea ce priveşte Venezuela. Şi China îşi exprimă sprijinul pentru Caracas # News.ro
Ministerul de Externe al Rusiei a declarat joi că speră ca administraţia preşedintelui american Donald Trump să nu facă o greşeală fatală în privinţa Venezuelei şi a afirmat că Moscova este îngrijorată de deciziile SUA care ameninţă navigaţia internaţională, informează Reuters.
12:10
Concluziile celei de-a doua ediţii a campaniei NOT alCOOL la volan: Toleranţa socială faţă de consumul de alcool la volan a scăzut, dar riscurile rămân # News.ro
Cea de-a doua ediţie a campaniei NOT alCOOL la volan #ConsumaResponsabil, derulată de Asociaţia Spirits România în parteneriat cu Brigada Rutieră Bucureşti, s-a desfăşurat în perioada mai–decembrie şi a avut în centru acţiuni de educaţie şi prevenţie, în special în mediul universitar, într-un context în care consumul de alcool continuă să fie un factor major de risc în traficul rutier din România.
12:10
Nicuşor Dan, despre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina: Noi susţinem oricare dintre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina. Discuţia începe cu activele ruseşti blocate de către instituţii din Europa # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că la reuniunea Consiliului European se va discuta despre bugetul Uniunii pentru perioada 2028 – 2034, urmând ca negocierile pe acest subiect să se încheie anul viitor. De asemenea, pe agenda discuţiilor se află şi subiectul legat de variantele de ajutor financiar pentru Ucraina. ”Noi susţinem oricare dintre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina. Discuţia începe cu activele ruseşti blocate de către instituţii din Europa”, a precizat şeful statului.
12:00
Nicuşor Dan: Această coaliţie funcţionează în plan administrativ-legislativ / Ar putea să fie mult mai puţin zgomotoasă în atacurile între părţi, dar ea funcţionează # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că actuala coaliţie de guvernare funcţionează în plan administrativ şi legislativ, dar a menţionat că ar putea să fie mai puţin zgomotoasă în atacurile între părţi.
12:00
Nicuşor Dan: Metodele de intimidare a unor magistraţi sunt mult mai subtile decât nişte chestiuni foarte directe de intimidare / Orice voce din spaţiul public care spune lucruri esenţiale trebuie protejată # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că metodele de intimidare a unor magistraţi sunt mult mai subtile decât nişte chestiuni de directe de intimidare şi a explicat că orice voce din spaţiul public care spune lucruri esenţiale trebuie protejată..
11:50
Bogdan Matei renunţă la funcţia de preşedinte al ANS: “Mă opresc o clipă din drumul profesional!” # News.ro
Bogdan Matei a anunţat, în social media, că renunţă la funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport.
11:50
Sentinţă în cazul unuia dintre „cei mai mari criminali din istorie”. Medicul anestezist Frédéric Péchier a fost găsit vinovat şi condamnat pe viaţă pentru otrăvirea a 30 de pacienţi, dintre care 12 au murit. A făcut-o pentru a le face rău colegilor săi # News.ro
Un fost medic anestezist din Franţa, Frédéric Péchier, a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă pentru otrăvirea intenţionată a 30 de pacienţi, dintre care 12 au decedat, relatează AFP.
11:50
Nicuşor Dan, reacţie la afirmaţiile premierului Bolojan despre prescrierea faptelor de corupţie: Problema fundamentală este de ce noi nu reuşim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupţie / În doi, trei ani ar trebui să se termine şi cercetarea, şi judecare # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că problema fundamentală este de ce nu reuşim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupţie, cât este termenul de prescripţie. El susţine că în doi, trei ani, în cazul unei persoane vizate de un astfel de dosar, ar trebui să i se termine şi cercetarea şi judecarea şi să primească o soluţie.
11:40
Zeci de sindicalişti protestează la Cotroceni cerând preşedintelui Nicuşor Dan să medieze conflictul cu Guvernul/ Revendicările sindicaliştilor FOTO # News.ro
Zeci de sindicalişti protestează, joi, la Palatul Cotroceni, solicitând medierea preşedintelui Nicuşor Dan în conflictul dintre sindicate şi Guvern, ”în contextul degradării accelerate a condiţiilor de muncă şi de trai”, acţiune iniţia de cele patru mari confederaţii sindicale. S-au raliat protestului, printre alţii, membrii Sindicatului Transportatorilor şi cei ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual (SNPPC) din cadrul Ministerului de interne. Sindicaliştii cer creşterea salariului minim, protejarea puterii reale de cumpărare a lucrătorilor şi condiţii decente de muncă în sectoarele public şi privat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.