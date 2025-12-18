Din 2026, salariul minim creşte de la 5.500 de lei la 6.300 lei. Guvernul a majorat şi indemnizaţia unică de la naştere
Gândul, 18 decembrie 2025 08:50
Guvernul a anunţat că, de la 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5.500 de lei la 6.300 de lei lunar. Practic, vorbim de o creştere cu 15% faţă de anul curent și cu 114,6% mai mult, comparativ cu salariul minim de 2.935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat miercuri […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
09:10
(P) Proiectul „Un Ilfov sănătos”, prin care elevii din judeţ învață să mănânce sănătos și să facă sport # Gândul
Alimentația corectă, somnul și sportul contribuie la o viață echilibrată și sănătoasă, sunt de părere cei de la Consiliul Judeţean Ilfov, care au iniţiat un proiect bazat pe promovarea unui stil de viaţă pe măsură. „E de datoria noastră, a autorităților, să venim cu proiecte și campanii care să determine copiii să ducă o viață […]
09:10
(P) Târgurile de Crăciun din Ilfov; patinoar în Chitila şi Ambasada lui Moş Crăciun, cu sediul în Mogoşoaia # Gândul
Magia sărbătorilor de iarnă se simte cel mai bine într-un târg de Crăciu, iar în Ilfov au fost amenajate patru. Organizatorii promit surprize, lumină, voie bună și activități pentru toată familia. Cele 4 târguri de Crăciun din Ilfov unde vă puteți bucura de atmosfera de sărbătoare sunt în: „Chitila-patinoar în aer liber Descoperă spiritul sărbătorilor… […]
09:10
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ, unde temperaturile ajung şi la – 45 de grade C # Gândul
Într-un anumit oraș, oamenii au de înfruntat chiar și temperaturi de -45 de grade C, astfel că nu este de mirare că este considerat cel mai rece oraș din lume. Este vorba despre orașul Iaktusk, aflat în Siberia, Rusia. Dar localnicii de aici s-au adaptat vieții extreme. Aceștia poartă haine speciale, iar magazinele nu au […]
09:10
Radu Miruţă este propus de USR, în Comitetul Politic, ca ministru al Apărării, iar Irineu Darău îi ia locul, la Economie # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR, pentru data de 19 decembrie 2025, ora 12:00, în format online. Pe ordinea de zi se află un punct unic, validarea propunerilor pentru ministerele de Apărare și Economie. Fritz supune la vot Comitetului Politic pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru […]
Acum 15 minute
09:00
Și Moldova ne-a luat-o inainte. Salariul minim crește de la 1 ianuarie 2026, nu de la 1 iulie, ca în România # Gândul
Guvernul Republicii Moldova a anunţat că, de la 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5.500 de lei la 6.300 de lei lunar. Practic, vorbim de o creştere cu 15% faţă de anul curent și cu 114,6% mai mult, comparativ cu salariul minim de 2.935 de lei în 2021. Guvernul moldovean […]
09:00
Măsură istorică în Europa. O țară europeană anunță că va depune lunar 10 euro în conturile de pensie ale copiilor: „Un venit sigur la bătrâneţe” # Gândul
Guvernul uneia dintre cele mai puternice țări din Europa a aprobat un proiect de lege istoric care introduce o subvenție lunară garantată de stat, în valoare de 10 euro, pentru toții copiii și adolescenții cu vârste între 6 și 18 ani. Măsura vizează consolidarea pensiilor private și asigurarea unui venit sigur la bătrânețe, într-un context […]
Acum 30 minute
08:50
Din 2026, salariul minim creşte de la 5.500 de lei la 6.300 lei. Guvernul a majorat şi indemnizaţia unică de la naştere # Gândul
Guvernul a anunţat că, de la 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5.500 de lei la 6.300 de lei lunar. Practic, vorbim de o creştere cu 15% faţă de anul curent și cu 114,6% mai mult, comparativ cu salariul minim de 2.935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat miercuri […]
Acum o oră
08:40
AUR îi cere lui Bolojan să nu ia şi banii persoanelor cu handicap. George Simion: „Vreau să le cer colegilor mei să se implice mult mai hotărât” # Gândul
George Simion, liderul partidului AUR, spune că aproape un milion de persoane cu dizabilități se confruntă zilnic cu piedici sistematice din cauza statului român şi solicită Guvernului Bolojan, în numele grupării politice pe care o reprezintă, să renunțe la măsura care prevede eliminarea facilităților fiscale pentru persoanele cu dizabilități. Cu prilejul dezbaterii intitulate „Drepturile persoanelor cu […]
08:40
Câți bani a plătit această turistă din Canada, pentru 5 sarmale, la Târgul de Crăciun din București. Cum a reacționat când a luat prima îmbucătură # Gândul
Iată câți bani a plătit această turistă din Canada, pentru 5 sarmale, la Târgul de Crăciun din București, și cum a reacționat când a luat prima îmbucătură. Keith și Dev sunt un cuplu de vloggeri din Canada. Cei doi au ajuns în România, la Târgul de Crăciun din București, pentru a se delecta cu bunătățile […]
08:30
Explozii uriașe în portul Rostov-pe-Don din Rusia după un atac cu drone ucrainene. Trei morți și mai mulți răniți. O navă rusească, în flăcări # Gândul
A fost noapte de foc în Rusia după un nou atac ucrainean. Un roi de drone au lovit noaptea trecută o navă aflată în portul Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei, declanșând un incendiu de proporții. Autoritățile ruse vorbesc despre mai multe victime. Autoritățile din regiunea Rostov au anunțat că drone ucrainene au lovit o navă aflată […]
Acum 2 ore
08:10
Dan Dungaciu: „Guvernarea nu se va destrăma, dar se vor lupta între ei pentru mai multă putere” # Gândul
În ediția din 17 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a comentat situația politică internă și relația României cu Statele Unite, susținând că actuala guvernare nu este în pericol de destrămare, dar va fi marcată de conflicte interne pentru control și influență. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a […]
08:10
Președintele Nicușor Dan participă joi la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, acolo unde se va discuta despre situația din Ucraina, despre cadrul financiar multianual și despre extinderea UE. Conform Administrației Prezidențiale, șeful statului va participa joi, de la ora 11.00, la reuniunea Consiliului European. În cadrul Consiliului, vor fi dezbătute teme precum Ucraina, următorul cadru […]
07:50
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge sau nu în București de Crăciun și de Revelion? # Gândul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza meteo. Ninge sau nu în București de Sărbători? Dacă până acum, meteorologii Accuweather anunțaseră ninsori de Crăciun și de Revelion, iată că, acum, aceștia au modificat prognoza meteo. Meteorologii Accuweather nu mai anunță ninsori nici de Crăciun și nici de Revelion, în București. De Crăciun însă, în Capitală, va ploua. Pe […]
07:20
18 Decembrie, calendarul zilei: Brad Pitt împlinește 62 de ani, Keith Richards 82. Christina Aguilera face 45 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 18 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Brad Pitt este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori de la Hollywood, născut pe 18 decembrie 1963, în Oklahoma, SUA. A devenit celebru în anii ‘90 datorită carismei sale și […]
07:20
Dacă e joi, vă delectăm cu un nou banc spumos. De data aceasta, hotărârea nevestei de a lua lada de bere și a da drumul la un meci de fotbal îi tulbură gândurile lui Cosică. Iată de ce! Când și-a văzut nevasta cu lada de bere în mână, punând un meci de fotbal la TV […]
Acum 4 ore
07:10
Valentin Stan: Nicușor Dan a acordat un interviu în Franța în care a anunțat că are dubii că Trump își va respecta angajamentele” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 15 decembrie 2025, analistul politic Valentin Stan a disecat cu ironie și sarcasm un interviu acordat de Nicușor Dan la France Info. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a început prin a defini plastic expresia „prostie funciară”, atribuită lui Nicușor Dan. Stan a subliniat ambiguitatea răspunsurilor […]
07:10
Parlamentul European a aprobat planul UE de a renunța la importul de gaz rusesc până la sfârșitul lui 2027 # Gândul
Parlamentul European a aprobat planul UE de a renunța la gazul rusesc până la sfârșitul lui 2027. Proiectul de lege corespunzător a fost adoptat cu 500 de voturi „pentru”, 120 „împotrivă” și 32 de abțineri în Parlamentul European. Acum, documentul trebuie să fie aprobat oficial de Consiliul UE. Noua lege adoptată miercuri va întări securitatea […]
06:10
Cum o dai, nu e bine în București. Tot mai mulți locatari se plâng că e prea cald în case. Specialist: „Se încarcă factura în mod voit la unele blocuri. În alte cazuri se plătește mult și se primește puțin” # Gândul
În timp ce foarte multe blocuri din București au probleme cu furnizarea agentului termic, există și bucureșteni care se plâng de faptul că în casele lor este prea cald de când a început noul sezon rece, și au fost nevoiți să deschidă geamurile. Este vorba în principal de blocurile care sunt anvelopate și de cele […]
06:10
Valentin Stan: Justiția este singura care poate să se bată cu sistemul. Omul de rând nu are nicio putere # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre lupta pentru justiție și despre presiunile la care sunt supuși judecătorii și procurorii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Judecătorul lucrează câteodată 24 din 24 în sistemul […]
05:50
Parlamentul german a aprobat achiziții militare în valoare de 50 mld.€. Merz: „Democrațiile să se înarmeze pentru a se apăra în fața autocrațiilor” # Gândul
Comisia de buget a Bundestagului a aprobat achiziții militare de peste 50 de miliarde de euro în timp ce cabinetul condus de cancelarul german Friedrich Merz a propus reguli mai stricte pentru beneficiarii de asistență socială. Cancelarul a declarat că ajutorarea financiară a Ucrainei și sancțiunile economice împotriva Rusiei nu sunt suficiente pentru a apăra […]
Acum 6 ore
05:10
Parlamentarii europeni susțin crearea unui „Schengen militar” pentru a optimiza mobilitatea armatelor europene în cazul unui atac al Rusiei # Gândul
Deputații europeni susțin crearea unui „ Spațiu Schengen militar” cu scopul de a întări rezistența Uniunii Europene la o potențială agresiune rusească. Rezoluția pentru mobilitate militară a fost adoptată miercuri cu 493 de voturi pentru, 127 voturi împotrivă și 38 de abțineri. Deputații europeni pe Transport și din Comitetele de Apărare vor începe lucrările legislative […]
05:10
Viitorul român Dominic Fritz a încurcat versurile Imnului Național, într-un studio de televiziune. În Încercarea de a-l ajuta, moderatorul l-a încurcat și mai tare # Gândul
Ceea ce trebuie să fie un moment de maximă încărcătură patriotică s-a transformat într-o scenă penibilă, ieri seară, în platoul televiziunii Antena 3. Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, a încercat să recite versurile Imnului Național, însă s-a încurcat. În încercarea de a-l ajuta, moderatorul l-a încurcat și mai rău. Cum Fritz, doar cetățean […]
05:10
Horațiu Potra, trădat chiar de către omul său de încredere. Bărbatul a provocat o revoltă printre mercenarii din Congo # Gândul
Horațiu Potra ar fi fost trădat chiar de către unul dintre oamenii săi de încredere, care se ocupa de recrutarea mercenarilor pentru Congo. În loc de luptători adevărați, bărbatul ar fi trimis în Africa foști taximetriști, lăcătuși mecanici sau pompieri. Prezența acestora pe câmpul de luptă a provocat o revoltă în rândul mercenarilor adevărați, care […]
Acum 12 ore
23:40
Dan Dungaciu: „Guvernul Bolojan începe să conducă prin ordonanțe sau alte forme care n-au nicio legătură cu democrația” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a făcut o analiză critică privind modul de guvernare al actualei coaliții, acuzând lipsa de democrație în demersurile de până la acest moment. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan […]
23:30
Iluziile optice continuă să-i fascineze și să pună la încercare modul în care funcționează percepția umană. Ele nu sunt considerate doar simple jocuri vizuale, ci și instrumente care se folosesc pentru a înțelege mai bine felul în care creierul interpretează realitatea. O astfel de iluzie optică a devenit virală, atrăgând atenția printr-un detaliu ascuns ce […]
23:10
Dan Dungaciu explică de ce AUR a depus două moțiuni simple împotriva lui Predoiu și Marinescu, așa cum cere piața # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum AUR se pregătește să depună moțiuni de cenzură împotriva tuturor miniștrilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „România începe să se apropie, ca să zic așa, să iasă […]
23:10
Sarea este unul dintre ingredientele esențiale ale unui preparat. Sarea poate face diferența între o piftie obișnuită și una chiar gustoasă. Iată care este momentul în care se adaugă, de fapt, sarea în piftie. De cocoș, de porc sau de curcan, piftia nu lipsește de pe mesele românilor în perioada Sărbătorilor. Deși prepararea ei nu […]
23:10
Consilierul și fanul premierului Bolojan, influencerul Iancu Guda, propune o măsură radicală în lupta cu corupția: executarea averilor prin sechestru până la rude de gradul 3 până se lămurește traseul banilor # Gândul
Iancu Guda, influencer și consilier apropiat al premierului Ilie Bolojan, a lansat o propunere radicală în lupta împotriva corupției și a susținut că averile persoanelor cercetate pentru fapte grave ar trebui puse sub sechestru extins, inclusiv la rude până la gradul al treilea, până la clarificarea traseului banilor. Propunerea apare într-o postare publicată pe pagina […]
23:00
Circ total în Parlament. Deputatul Vexler a rupt o fotografie cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile Alecsandri: „Extremistule” # Gândul
S-a lăsat cu circ în Parlament, miercuri, 17 decembrie. Deputatul Silviu Vexler a rupt o fotografie cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile Alecsandri. În momentul în care politicianul a recurs la acest gest, din sală s-a auzit „Extremistul, extremistul!”. Toată această scenă a fost filmată și publicată pe social media. Scandalul a izbucnit chiar […]
22:50
Catalonia este sub ape după trei zile de ploi torențiale. Linii de metrou și străzile Barcelonei au fost inundate # Gândul
Catalonia este sub ape după trei zile de ploi torențiale. Protecția Civică a emis alerte de inundații, iar pompierii fac cu greu față la 165 de incidente și la 300 de apeluri telefonice. Cele mai grav afectate sunt localitatea Badalona și orașul Barcelona, informează Catalan News. Apa a inundat străzile și a pătruns chiar și […]
22:40
Șefa Curții de Apel București comentează recuzarea Ralucăi Moroșanu: „Este o premieră, nu am mai avut o situație similară” # Gândul
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a avut o primă reacție după ce judecătoarea Raluca Moroșanu a fost scoasă dintr-un dosar de trafic de droguri după apariția în documentarul Recorder. Arsenie spune că recuzarea Ralucăi Moroșanu pe motiv de lipsă de imparțialitate după apariția acesteia în documentarul Recorder este o premieră, nu la nivel de procedură juridică, […]
22:30
Bolojan a dat drumul la plăți: „Astăzi am alocat 2,4 miliarde de lei”. Este vorba de programele Anghel Saligny sau PNDL # Gândul
Ilie Bolojan premierul României, a scris, pe pagina sa de Facebook, că a alocat fonduri în valoare de 2,4 mld. lei pentru proiectele de investiții din programele Anghel Saligny, Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și Compania Națională de Investiții (CNI). „Astăzi am alocat fondurile necesare, în valoare de 2,4 miliarde de lei, pentru plata […]
22:10
Femeie arestată, după ce ar fi pus lame de ras în pâinea din supermarketuri. Cum a fost descoperită # Gândul
O femeie din Statele Unite ale Americii a fost arestată, după ce ar fi introdus lame de ras în pâinea comercializată în două magazine Walmart din statul Mississippi. Autoritățile susțin că faptele au pus în pericol siguranța clienților și au declanșat o anchetă penală. Primul caz a fost semnalat la data de 5 decembrie, în […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 18 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Cristina Neagu a REAPĂRUT în public! „Mi s-a părut un nivel slab al Campionatului Mondial în acest an” # Gândul
Fosta mare jucătoare Cristina Neagu a tras concluziile după ce România a terminat pe locul 9 Campionatul Mondial de handbal feminin. CN8 s-a retras din activitate în vara lui 2025, iar deocamdată nu vrea să intre în niciun proiect sportiv. A făcut declarații la un eveniment imobiliar, unde este ambasador al brandului respectiv. Cristina Neagu […]
22:10
Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat că a fost încheiat un „acord multianual” prin care oferă YouTube „drepturi globale exclusive” de a transmite Premiile Oscar din 2029 până în 2033. Gala Premiilor Oscar, care în 2026 va avea loc pe 15 martie, se difuzează de decenii de către ABC, post deținut de Disney, […]
21:40
Care este băutura cu beneficii surprinzătoare, ce sprijină sănătatea oaselor la femeile de peste 65 de ani # Gândul
Un nou studiu al cercetătorilor de la Flinders University, Australia, arată că un consum regulat al acestei băuturi poate să sprijine sănătatatea oaselor la femeile de peste 65 de ani. Este vorba despre consumul de ceai. Asta, în timp ce, consumul excesiv de cafea ar putea avea efecte negative. Studiul scoate în evidență importanța alegerilor […]
21:40
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a făcut dezvăluiri fără precedent într-o ediție transmisă live pe România TV. A formulat acuzații grave, potrivit cărora un procuror i-ar fi cerut direct o soluție într-un dosar penal în care era cercetată Lia Olguța Vasilescu. Potrivit declarațiilor făcute de Liana Arsenie, procuroarea Elena Grecu, care la acel […]
21:20
Președintele Turciei, Recep Erdogan, nu mai vrea sistemele de rachete rusești S-400 și îi cere lui Vladimir Putin să le ia înapoi # Gândul
Turcia încearcă să returneze sistemele de rachete de apărare aeriană S-400 pe care le-a cumpărat din Rusia în 2017. Președintele turc a ridicat această problemă în cadrul întâlnirii cu Vladimir Putin din Turkmenistan, pe 12 decembrie, arată Bloomberg. În 2017, Turcia a semnat cu Rusia un contract de 2.5 miliarde de dolari pentru livrarea de […]
21:20
Academia de film americană a anunțat listele scurte din care se vor alege finalistele în cursa pentru Oscaruri. Propunerea României la categoria cel mai bun film strain, „Jaful secolului”, nu a fost inclusă pe lista finalistelor. Academia de film americană a anunțat marți listele scurte de propuneri pentru nominalizare în 12 categorii la cea de-a […]
21:20
Ce a spus Mihaela Bilic despre alimentele cu efect prebiotic, dar și rolul lor în sănătatea intestinală # Gândul
Tot mai multe cercetări făcute indică faptul că microbiota intestinală are un rol esențial pentru menținerea sănătății generale. Digestia, imunitatea, metabolismul și controlul greutății sunt direct influențate de echilibrul bacteriilor din intestin. Alimentația joacă și ea un rol cheie în acest proces. Microbiota intestinală este formată din miliarde de bacterii care contribuie la buna funcționare […]
21:10
Un nou protest la Piața Victoriei. Câteva zeci de oameni afișează mesaje pentru Ilie Bolojan # Gândul
Un nou protest are loc chiar în aceste momente în Piața Victoriei din Capitală, unde câteva zeci de oameni s-au strâns pentru a-și striga nemulțumirile și pentru a cere modificarea Legilor Justiției. Oamenii s-au adunat în Piața Universității, gândit sub forma unei coregrafii. Protestatarii afișează mesaje pentru Ilie Bolojan: „Bolojan, te sună România! Răspunde!” […]
21:10
Ucraina este în pragul falimentului. FMI estimează că va avea nevoie de 160 miliarde $ pentru a supraviețui în următorii doi ani # Gândul
Ucraina este în pragul falimentului după patru ani de război cu Federația Rusă. Fondul Monetar Internațional estimează că țara condusă de Volodimir Zelenski va avea nevoie de 137 de miliarde de euro (160 de miliarde de dolari) între anii 2026 și 2027. Kievul trebuie să primească banii până în primăvară, iar Uniunea Europeană s-a angajat […]
20:40
Kovesi respinge scenariul intrării în politică și toarnă gaz pe conspirații: „Mă îndoiesc de democrația reală” # Gândul
Laura Codruța Kovesi, Șefa Parchetului European, a fost întrebată dacă intenționează să-și asume vreo funcție publică în România. Aceasta a spus însă că nu este interesată să candideze și că se concentrează să-și finalizeze mandatul la nivel european. „Despre mine am auzit cam de un an, că am fost desemnată pentru funcția de președinte, apoi […]
20:30
Kovesi se așază în fruntea nemulțumiților din Justiție cu un apel fără precedent: „Luptăm! Cei din sistemul de justiție luptă, cetățenii luptă, noi România tot timpul luptăm! Asta e adevărata Românie!” # Gândul
Laura Codruța Kovesi, Șefa Parchetului European, a declarat că susține magistrații care au ales să vorbească public despre problemele din sistem și a precizat că procurorii și judecătorii care iau atitudine pot conta pe sprijinul ei. „Sunt foarte onorată să fiu de partea acestor magistrați, pentru că sunt curajoși. Au îndrăznit să ia atitudine. Procurorii […]
20:20
Susţinătorii ministrului Radu Miruţă sar cu bani să-l ajute să-şi plătească amenda de la AMEPIP. Radu Miruţă: „Nu-mi donaţi mie” # Gândul
Nici n-a anunţat bine că a fost amendat cu 15.000 de lei de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice pentru că şi-a numit nişte apropiaţi în funcţii de conducere la Avioane Craiova, că simpatizanţii săi au şi sărit să-l ajute cu bani ca să-şi plătească amenda. Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a refuzat, însă, […]
20:20
Laura Codruța Koveși intervine în scandalul momentului și invită la #rezistență: ”Am fost șocată de dezvăluirile din documentar / Procurorii și judecătorii pot conta pe mine # Gândul
Laura Codruța Kovesi, Șefa Parchetului European, a declarat că a fost “șocată” de dezvăluirile apărute în urma documentarului Recorder, dar și de reacția autorităților din sistemul judiciar. „Eu am reacţionat în calitate de procuror şef european, al unui parchet transfrontalier care îşi exercită competenţa în 24 de state membre. Cu alte cuvinte, cam văd ce […]
20:20
Zilele acestea în România a apărut un fenomen meteo mai puțin obișnuit, a fost mai cald la peste 2.000 de metri altitudine decât în multe orașe din țară. Care este explicația oferită de meteorologi. Fenomen meteo neobișnuit prezent în România Fenomenul se numește inversiune termică și se produce atunci când aerul rece coboară la altitudini […]
20:20
Cafeaua ar putea încetini îmbătrânirea biologică la persoane cu tulburări severe. Ce spune un studiu # Gândul
Cafeaua este asociată, de regulă, cu energie, rutină, dimineți și mai puțin cu biologia îmbătrânirii. Cu toate acestea, un nou studiu sugerezază că, pentru unii, consumul moderat de cafea ar putea avea legătură surprinzătoare cu felul în care organismul „îmbătrânește” la nivel celular. Mai precis, cercetătorii au găsit o asociere între consumul de cafea și […]
Acum 24 ore
19:50
Bugetul de stat pe 2026 ar putea să fie aprobat în a doua jumătate a lunii ianuarie. „Ordonanța trenuleț”, săptămâna viitoare # Gândul
Proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 ar putea să fie aprobat în a doua jumătate a lunii ianuarie, au declarat pentru Gândul surse din cadrul coaliţiei de guvernare. Potrivit acelorași surse, „Ordonanța trenuleț” ar putea ieși săptămâna viitoare. Liderii Coaliției au decis în ședința de astăzi că salariul minim va crește de la 1 iulie […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.