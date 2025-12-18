(P) Asalt final, cu Multiplu, în Conference League la ultima etapă a fazei principale
Fanatik, 18 decembrie 2025 09:50
Ultimele meciuri din faza principală a Conference League se dispută joi, 18 decembrie, miza fiind una Multiplă: o poziționare în top 24 și, pentru echipele cu ambiții mai mari în competiție, clasarea în top 8 […]
• • •
Acum 5 minute
10:10
Cum a ajuns Ionel Culina ofițer de presă la Dinamo. Teste uluitoare de la Cristi Borcea, Nicolae Badea și Cornel Dinu: „M-a întrebat dacă am auzit ceva de el” # Fanatik
Povestea incredibilă a lui Ionel Culina despre cum a ajuns să devină ofițerul de presă al lui Dinamo. Cine l-a supus la cele mai dure teste după ce a semnat cu „câinii”.
Acum 30 minute
09:50
09:50
Război la Feyenoord! Imagini umilitoare cu Robin van Persie și fanii, care i-au cerut demisia. Ce s-a întâmplat la doar câteva zile după eșecul cu FCSB. Video # Fanatik
Suporterii lui Feyenoord au răbufnit la adresa lui Robin van Persie, pe care îl vor plecat de la echipă. La doar o săptămână de la înfrângerea cu FCSB, roș-albii au suferit o nouă umilință. Ce s-a întâmplat.
Acum o oră
09:40
După ce a primit cadou 1.000.000 de euro, Gigi Becali anunță jihadul: „Atacați toate stihiile. Vreau și titlul, și Europa League!” # Fanatik
Gigi Becali a avut un mesaj războinic pentru rivalele din SuperLiga, asta după ce în conturile clubului său au mai intrat recent încă 1 milion de euro.
09:20
FCSB, aproape să rateze transferul iernii! Mihai Stoica a oferit ultimele detalii: „Ascultă prea mult de agent” # Fanatik
Ce se întâmplă cu jucătorul pe care Mihai Stoica l-a urmărit în Portugalia? Transferul iernii de la FCSB a intrat în impas! Conducătorul a oferit ultimele detalii
Acum 2 ore
09:10
Raport Wyscout pentru AEK Atena. U Craiova își joacă viitorul în Conference League în fața unei echipe în mare formă. Care e marea slăbiciune a grecilor # Fanatik
Universitatea Craiova înfruntă una dintre cele mai în formă echipe din Europa în meciul care îi poate asigura calificarea în faza următoare din Conference League. AEK Atena nu a mai pierdut din luna octombrie!
08:40
Controversatul Andrew Tate se implică în lupta anului! Influencerul a dat o nouă declarație șocantă # Fanatik
Andrew Tate surprinde din nou! Ce a declarat celebrul infuencer acuzat de trafic de persoane înainte de cel mai așteptat eveniment al finalului de an.
Acum 4 ore
08:10
„Game Over” pentru Kurt Zouma! Pus pe liber de CFR Cluj, fundașul se bucură de marea sa pasiune # Fanatik
Kurt Zouma, fundașul celor de la CFR Cluj, se relaxează cu jocuri video. Fotografia postată de fotbalistul cu un trofeu UEFA Champions League în palmares.
07:40
Final de drum pentru fotbalistul cu 43 de selecții la națională și 55 de goluri în România # Fanatik
Unul dintre cei mai importanți fotbaliști străini care au jucat în ultimul deceniu în Superliga României își încheie cariera în țara noastră, unde a avut evoluții impresionante
07:10
Gică Popescu, omul cu patru titluri în Turcia, știe cum România poate câștiga meciul de la Istanbul: „Noi nu avem nimic de pierdut” # Fanatik
Ce spune Gică Popescu, fostul mare fundaș român, despre duelul cu Turcia din luna martie. Are sau nu șanse naționala să ajungă la Campionatul Mondial. „Se pot întâmpla multe”.
07:00
Răzvan Lucescu luptă pentru încă un trofeu în Grecia. Ce cadou primește de la patronul Ivan Savvidis după Revelion # Fanatik
PAOK Salonic a obținut calificarea în play-offul sferturilor de finală ale Cupei Greciei și mai are un singur hop de trecut în acest an calendaristic, în care Răzvan Lucescu a fost desemant cel mai bun antrenor român
Acum 6 ore
06:10
“Am plătit 14 salarii!” Reacția conducerii echipei din Superliga României acuzată că “pune lacătul pe club la vară” # Fanatik
Dezvăluirile lui Vivi Răchită, făcute la FANATIK Superliga, au fost urmate de o reacție a conducerii Petrolului, formație cu grave probleme financiare
05:50
Câți bani a obținut statul din amenzi și sancțiuni. Cum a adus ANAF-ul sute de milioane în plus la buget # Fanatik
Câți bani au ajuns la bugetul de stat din amenzi și sancțiuni. Sute de milioane de lei în plus din banii pe care populația nu și i-a cerut înapoi de la stat
Acum 12 ore
01:20
Bomba de la miezul nopții: Bogdan Constantin Matei și-a dat demisia din funcția de președinte al ANS. Motivul din spatele deciziei șoc # Fanatik
Bogdan Constantin Matei și-a dat demisia de la Agenția Națională pentru Sport. Politicianul și-a argumentat decizia pe contul oficial de Facebook
00:30
Ianis Hagi, un singur obiectiv pentru 2026: „Am oferit speranțe că putem ajunge la Mondial”. Video # Fanatik
Ianis Hagi și-a setat obiectivul pentru 2026. Ce spune căpitanul României despre o posibilă calificare la Campionatul Mondial ce va avea loc anul viitor în America.
00:10
Ionuț Radu, scos din Cupa Spaniei de o echipă din divizia secundă! Fostul jucător de la FC Voluntari a marcat cu Celta Vigo # Fanatik
Ionuț Radu părăsește Cupa Regelui din șaisprezecimi, după ce echipa sa a fost eliminată de o echipă din Segunda Division. Celta Vigo a primit gol de la fostul fotbalist de la FC Voluntari
17 decembrie 2025
23:20
David Miculescu vorbeşte în premieră despre adaptarea grea la FCSB: “Vin dintr-o parte a ţării unde oamenii sunt altfel” # Fanatik
David Miculescu a dat cărțile pe față despre mediul întâlnit la FCSB. Cum s-a adaptat, de fapt, jucătorul transferat în 2022 de la UTA și ce diferențe a sesizat față de locurile natale.
23:20
Pontul zilei de joi, 18 decembrie, din SuperLiga. Cotă de 8.01 de la Superbet cu meciuri din etapa 21 # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 18 decembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 21
23:00
S-a aflat cine va transmite premiile Oscar din anul 2029, fiind vorba despre o decizie istorică în rândul decernării acestor premii din lumea filmului. Toți fanii cinematografiei se vor bucura
23:00
La trei ani de la moartea marelui fotbalist, soția acestuia a făcut un anunț neașteptat: ”Vorbește din nou cu el” # Fanatik
S-au împlinit trei ani de la moartea unui mare fotbalist, iar soția sa a făcut un anunț cât se poate de emoționant. Ce a transmis aceasta, de fapt?
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 18 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 356 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Conference League
22:30
Decizie neașteptată! Claudiu Keșeru și-a dat demisia din funcția de director sportiv la FC Bihor! Care a fost motivul # Fanatik
Claudiu Keșeru și-a dat demisia din funcția de director sportiv al celor de la FC Bihor, deși echipa are șanse la promovarea în SuperLiga României. Care a fost motivul
22:10
Portarul rus al lui PSG, noul Duckadam! Patru penalty-uri apărate în finala Cupei Intercontinentale. Video # Fanatik
Nebunie totală în finala Cupei Intercontinentale! PSG a câștigat marele trofeu la loviturile de departajare. Portarul echipei din Franța a parat patru penalty-uri.
21:50
Marea campioană care a revenit în forță la 41 de ani și a scris istorie! Vrea să participe și la Jocurile Olimpice din 2026 # Fanatik
O mare campioană a revenit în forță la cei 41 de ani ai săi. Aceasta a reușit să scrie deja istorie în lumea sportului și are planuri mari și în anul care urmează.
21:20
Cristina Neagu a rupt tăcerea: „Nu mi-e dor absolut deloc de handbal!”. Ce spune despre o revenire la CSM București # Fanatik
Cristina Neagu, fosta mare jucătoare de handbal, a vorbit despre evoluția tricolorelor la Campionatul Mondial. „Urmează noi generații, iar acest context a fost favorabil pentru noi”.
Acum 24 ore
21:10
În timp ce România cheltuie miliarde pe tancuri și blindate, 98% dintre cetățeni nu au unde să se adăpostească în cazul unui atac aerian # Fanatik
IGSU a controlat, anul acesta, peste 2.000 de adăposturi de protecție civilă. Câte amenzi a dat și care sunt concluziile inspecției, după ce șeful NATO a avertizat că Europa trebuie să se pregătească de război
20:50
Șeful ”câinilor” a dat un răspuns surprinzător la întrebarea ”Se gândește Dinamo la titlu?” # Fanatik
Dinamo a urcat pe locul 2 în clasamentul SuperLigii după victoria cu Metaloglobus. Ce a transmis, de fapt, Andrei Nicolescu când a fost întrebat de titlu.
20:30
Filipe Coelho merge la victorie în Grecia: „Nu vom juca la egal”. Ce a spus despre primul „11” ales pentru meciul cu AEK Atena # Fanatik
Filipe Coelho a anunțat în conferința de presă cum își va alege primul „11” pe care îl va alinia la Atena. Antrenorul portughez ia în calcul doar o victorie în Grecia
20:20
Ei sunt sportivii care participă la Survivor România 2026! Au scris istorie, dar acum vor să depășească și provocările din Republica Dominicană # Fanatik
Doi dintre sportivii care au scris istorie vor participa la Survivor România 2026. Despre cine este vorba? Unul dintre ei a acceptat și provocarea Asia Express.
19:40
Dezastru pentru Alex Maxim și Deian Sorescu! Gaziantep, ca și eliminată din Cupa Turciei chiar dacă fostul jucător de la FCSB a marcat # Fanatik
Probleme mari pentru Gaziantep în Cupa Turciei. Echipa lui Alex Maxim și Deian Sorescu a fost învinsă cu 2-5 de Rizespor, formația la care evoluează Valentin Mihăilă.
19:30
Neli Lucescu dezvăluie secretul mariajului cu Mircea Lucescu! Când s-au cunoscut cei doi și cum se înțeleg după mai bine de 50 de ani împreună # Fanatik
Neli Lucescu, soția lui Mircea Lucescu, a vorbit cât se poate de deschis despre căsnicia sa. Cum se înțeleg cei doi soți după mai bine de 50 de ani petrecuți împreună?
18:50
Răzvan Marin nu îi menajează pe olteni! Mesaj categoric înainte de AEK – U Craiova: „Îmi doresc să câștig!” # Fanatik
Răzvan Marin le-a pus gând rău oltenilor! Ce a declarat mijlocașul celor de la AEK Atena cu o zi înainte de meciul cu Universitatea Craiova. Cu cine s-a întâlnit fotbalsitul.
18:20
„În Ucraina există riscul izbucnirii unui război civil”. Generalul Zalujnîi avertizează că veteranii ar putea destabiliza ţara la întoarcerea de pe front # Fanatik
Valeri Zalujnîi avertizează că întoarcerea pe front a unui milion de veterani cu experiență de luptă, pe fondul tensiunilor sociale și al mobilizării forțate, ar putea destabiliza Ucraina după încheierea războiului.
18:20
Soția lui Răzvan Lucescu a primit premiul „Cartea Anului”! Jumătatea antrenorului, lăudată la scenă deschisă # Fanatik
Veste extraordinară pentru soția lui Răzvan Lucescu. Volumul pe care l-a tradus a primit un premiu foarte important. Laude pentru munca Anei-Maria Lucescu.
18:00
Donald Trump a interzis fanilor din încă două țări să intre în SUA pe durata Cupei Mondiale 2026. Ce alte națiuni au ajuns pe lista roșie # Fanatik
Donald Trump a semnat o proclamație care ar putea interzice fanilor din două țări africane să participe la Cupa Mondială 2026. Care sunt cele mai noi națiuni vizate de șeful de la Casa Albă.
17:40
Antrenorul lui AEK a luat frica Științei! Ce îl îngrijorează cel mai mult pe Nikolić înainte de AEK – Universitatea Craiova: „Poate provoca asta!“ # Fanatik
În cadrul conferinței oficiale de presă, Marko Nikolić, antrenorul lui AEK Atena, s-a arătat impresionat de mai multe aspecte ale jocului Universității Craiova. Ce l-a impresionat cel mai tare.
17:20
Cupa Mondială 2026, cea mai bogată din istorie! Câți bani va câștiga România dacă se califică la turneul final din SUA, Mexic și Canada # Fanatik
Din punct de vedere al premiilor în bani, Cupa Mondială 2026 va fi cea mai bogată din istorie. Câți bani are garantați România dacă se califică și suma uriașă pe care o încasează campioana.
17:10
O schimbare climatică bruscă aduce Mica Eră Glaciară în Europa: Londra va fi acoperită de gheață trei luni pe an # Fanatik
Mica Eră Glaciară, tot mai aproape de Europa. Ultimul studiu climatic indică faptul că sistemul de curenți oceanici care încălzește bătrânul continent se apropie de un punct critic, iar efectele ar putea fi resimțite mult mai devreme decât se estima.
16:50
Tragedie! Fostul fotbalist al echipei din Premier League a murit la doar 21 de ani în timp ce se întorcea de la meci # Fanatik
Veste tristă în lumea fotbalului. Un jucător, crescut în academia unei echipe de Premier League, a murit în urma unui accident rutier. Anunțul clubului.
16:40
Gică Hagi, transformat total după ce a devenit bunic! Anunțul fiului Ianis: „Am 27 de ani și nu am văzut partea asta a lui”. Video # Fanatik
Gică Hagi a cunoscut o transformare totală după ce a devenit bunic pentru prima dată. Ce a spus Ianis Hagi despre comportamentul pe care îl are „Regele” cu nepotul Georgios.
16:20
Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat cine arbitrează FCSB – Rapid: “Ce să mai zic? La revedere!” # Fanatik
Gigi Becali a oferit prima reacție după ce a aflat arbitrul de centru delegat la partida dintre FCSB și Rapid, programată duminică, pe Arena Națională. Ce a declarat latifundiarul din Pipera.
16:00
Clase mai aglomerate din 2026: Ministerul Educației vine cu noi modificări. Ce spun specialiștii. „Va fi ca o predică pe stadion” # Fanatik
Vor fi mai mulți elevi într-o clasă. Ministerul Educației vrea 28 în loc de 26 de elevi în clasele de a IX-a de la liceele teoretice și tehnologice. Ce spun specialiștii și profesorii despre această schimbare
16:00
Carloz Alcaraz, anunțul care zguduie lumea tenisului: „Este foarte greu pentru mine să scriu acest mesaj” # Fanatik
Carlos Alcaraz a oferit anunțul care zguduie lumea tenisului. Sportivul spaniol pune capăt unei colaborări cu unul dintre cei mai buni din lume la profesia sa.
15:30
Academia Ciprian Marica, eveniment fabulos la sfârșit de an! Peste 300 de copii au asistat la un meci inedit. Foto # Fanatik
Finalul de an a venit cu un eveniment fabulos la Academia Ciprian Marica. Peste 300 de copii au asistat la un meci demonstrativ între părinți și antrenori.
15:20
Edin Dzeko, bomba pregătită de Dan Șucu în perioada de mercato. Cum ar putea fi convins „coșmarul” României # Fanatik
Edin Dzeko ar putea fi super transferul cu care Dan Șucu să dea lovitura în perioada de mercato. De ce este posibilă mutarea atacantului bosniac propus de Adrian Mutu la Dinamo.
15:00
Cine transmite la TV AEK Atena – Universitatea Craiova. Oltenii, față în față cu o calificare istorică # Fanatik
Ziua de joi, 18 decembrie 2025, este una plină în cupele europene. Află cine transmite la TV și pe ce posturi poți urmări partida AEK Atena - Universitatea Craiova.
14:50
A fost făcut ultimul pas! Când începe construcția stadionului „bijuterie” de 100 milioane de euro din România: „Sunt tot curios ce veți spune acum” # Fanatik
A fost făcut ultimul pas! Construcția stadionului de 100 milioane de euro este pe cale să înceapă. Vestea a fost oferită chiar din partea primarului Cristian Gentea.
14:40
PSG – Flamengo, LIVE VIDEO în finala Cupei Intercontinentale 2025. Suma de bani incredibilă pusă la bătaie # Fanatik
PSG și Flamengo luptă la final de an pentru un trofeu important și o sumă de bani generoasă. Vezi pe FANATIK toate detaliile legate de finala Cupei Intercontinentale 2025.
14:20
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv # Fanatik
Vești bune pentru Filipe Coelho înaintea meciului decisiv din Grecia. Doi titulari ai Universității Craiova și-au revenit în urma accidentărilor și sunt apți pentru jocul cu AEK, din UEFA Conference League.
