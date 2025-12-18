Alex Cicâldău i-a lăsat pe greci fără cuvinte! Mijlocașul Craiovei a marcat cu AEK primul său gol în Conference League
Fanatik, 18 decembrie 2025 23:50
Alexandru Cicâldău a spart gheața în „faza ligii” Confernece League. Mijlocașul oltenilor a înscris un gol de kinogramă în meciul cu AEK Atena din etapa a 6-a
Acum 15 minute
00:20
Oleksandr Romanchuk, războinicul Universității Craiova! Sacrificiul neștiut pentru a juca în meciul decisiv cu AEK Atena. Exclusiv # Fanatik
Oleksandr Romanchuk a devenit rapid un jucător crucial pentru Craiova! Deși nu este oltean pur-sânge, stoperul a făcut un sacrificiu fabulos pentru formația din Bănie înainte de meciul cu AEK
Acum o oră
23:50
23:50
Când are loc tragerea la sorți pentru Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League și ce adversari ar putea avea. Când se joacă meciurile # Fanatik
Universitatea Craiova a obținet biletele pentru următoarea fază a Conference League după meciul excelent făcută contra celor de la AEK Atena, în Grecia.
Acum 2 ore
23:30
Surpriză uriașă: Pep Guardiola, gata să plece de la Manchester City! Șeicii au pus ochii pe un rival din Premier League # Fanatik
Viitorul lui Pep Guardiola la Manchester City este pus sub semnul întrebării, iar tot mai mulți jurnaliști sunt convinși că ibericul va pleca de la gruparea engleză.
23:20
Pontul zilei de vineri, 19 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,20 la FC Botoșani – CFR Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 19 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la FC Botoșani – CFR Cluj, partidă care contează pentru etapa a 21-a din SuperLiga.
23:10
La aproape 4 luni de când a fost cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez face un anunț neașteptat: ”Măcar atât a făcut și el după zece ani” # Fanatik
Au trecut aproape patru luni de când Cristiano Ronaldo a făcut pasul cel mare și a decis să o ceară în căsătorie pe partenera sa de viață, Georgina Rodriguez.
22:50
S-a ales cel mai frumos gol al anului la echipele naționale: ”Nimic nu bate emoția unei reușite în ultima secundă” # Fanatik
FRF a deschis o anchetă în care s-a votat cel mai frumos gol al anului la echipele naționale. Învingător a ieșit un fundaș care a aprins speranțele fanilor.
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 19 decembrie 2025. Câștig de 307 lei cu meciuri de fotbal # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 19 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 307 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din La Liga și SuperLiga
Acum 4 ore
22:30
Un gigant din Germania l-a vrut pe jucătorul dorit de Dinamo! Motivul pentru care a picat transferul # Fanatik
Dinamo caută întăriri pentru perioada de mercato din iarnă, iar unul dintre fotbaliștii aflați pe lista echipei se pare că a atras interesul chiar și al unei grupări mari din Germania.
22:10
Gigi Becali a luat foc după anunțul lui Gino Iorgulescu: „Să tacă! Să-și vadă de treaba lui!” # Fanatik
Gigi Becali a reacționat după ce Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a declarat că numărul de echipe din Superliga s-ar putea reduce.
22:00
Fotografie de colecție cu frații Ioan și Victor Becali. Cum arătau celebrii impresari în urmă cu aproape 50 de ani # Fanatik
La Giovanni Show, Ioan Becali a prezentat o fotografie de colecție în care apare alături de fratele său Victor, în urmă cu aproape o jumătate de secol.
21:40
Juniorii de la FCSB, certați de Lixandru la petrecerea de Crăciun a Academiei: „Lăsați asta și luați mingea!” # Fanatik
Campionii de la FCSB au fost ajutoarele lui Moș Crăciun la petrecerea juniorilor din Academie. Mihai Lixandru și Alexandru Pantea au făcut spectacol mai ceva ca la meciul cu Slobozia
21:10
Mihalcea nu-și uită trecutul! Mesajul transmis înainte de UTA – Dinamo: „Lucruri total diferite” # Fanatik
Adrian Mihalcea a avut cuvinte de laudă pentru Dinamo înainte de meciul pe care UTA urmează să-l dispute contra echipei bucureștene, în runda cu numărul 21 a SuperLigii.
21:10
Ce prime se plătesc în marile companii de stat cu profituri de miliarde. Unde s-au tăiat bonusurile angajaților și unde au fost majorate # Fanatik
Ce se întâmplă la companiile cu profituri de miliarde de lei. Ce prime au angajații marilor companii de stat și unde s-au tăiat bonusurile de sărbători
20:50
Președintele LPF confirmă „bomba” detonată la Fanatik SuperLiga: „Să accepte campionat cu 12 echipe!” # Fanatik
Gino Iorgulescu pregătește o revoluție în fotbalul românesc: un campionat cu mai puține echipe. Președintele LPF a confirmat „bomba” care s-a detonat în exclusivitate la Fanatik SuperLiga
Acum 6 ore
20:30
Dan Șucu a vorbit într-o manieră cât se poate de deschisă despre anomaliile pe care le-a observat de-a lungul timpului în domeniul HoReCa. Care sunt acestea?
20:00
Fanatik SuperLiga, vineri, 19 decembrie, ora 12:00. Cristi Coste, spectacol cu invitați de top după AEK – U Craiova și înainte de FCSB – Rapid # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție excepțională, vineri, 19 decembrie, ora 12:00. Cristi Coste îi va avea în platou pe Sorin Cârțu, Eugen Trică, Bănel Nicoliță și Vivi Răchită.
19:50
Toate calculele înainte de meciul decisiv AEK Atena - Universitatea Craiova. Oltenii se califică în primăvara europeană dacă câștigă meciul din Grecia. Cu cine ar putea juca la baraj.
19:30
Afacerea în care Gică Popescu a investit peste 70 de milioane de euro. Fostul internațional român ar putea da marea lovitură # Fanatik
Gică Popescu vrea să dea o mega lovitură cu o afacere fabuloasă. A investit mai bine de 70 de milioane de euro în acest proiect și nu este singurul implicat.
19:10
Motivarea instanței în cazul Wiz Khalifa: ”Trebuie să conștientizeze”. Rapperul american condamnat la Constanța pentru că a refuzat munca în folosul comunității # Fanatik
Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare pentru că a fumat marijuana pe scena de la Beach, Please!, iar acest lucru nu a fost ”o greșeală de moment”.
19:10
Probleme pentru suporterii Universității Craiova! Riscă să nu ajungă la meciul cu AEK Atena. Exclusiv # Fanatik
Veste rea pentru Universitatea Craiova înaintea meciului decisiv cu AEK Atena din Conference League. Suporterii olteni riscă să nu ajungă la meciul de pe OPAP Arena
18:50
Lumea fotbalului, zguduită de o crimă cu sânge rece! Imagini cutremurătoare cu jucătorul de națională împușcat mortal în plină stradă # Fanatik
Ecuador este una dintre țările cu cea mai mare rată a criminalității. Un jucător care a reprezentat și echipa națională a fost împușcat mortal pe stradă de persoane necunoscute.
Acum 8 ore
18:30
George Pușcaș (29 de ani) la Dinamo ar putea fi bomba perioadei de transferuri din această iarnă. Zeljko Kopic a confirmat interesul pentru internaționalul român
17:50
Conducerea Universității Craiova, mesaj în presa din Grecia înaintea duelului cu AEK Atena: „Suntem obligați!” # Fanatik
Universitatea Craiova va afla la finalul serii de joi, 18 decembrie, dacă va merge mai departe în UEFA Conference League. Oltenii joacă în ultima etapă cu AEK Atena, iar conducerea a transmis un mesaj clar grecilor
17:40
Giovanni Show, vineri, 19 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste, unu la unu cu Ioan Becali după AEK Atena – U Craiova și înainte de FCSB – Rapid # Fanatik
Vineri, 19 decembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Cristi Coste va sta față în față cu Ioan Becali.
17:30
București, 18 decembrie 2025 – Betano continuă să își pună în practică angajamentele de responsabilitate socială prin platforma sa dedicată „Imposibilul devine posibil. Pe bune.”. În acest context, compania a făcut o donație semnificativă către […]
17:20
Haos la Bruxelles. Mesajul de alertă primit de europarlamentarii români în timpul protestelor violente ale fermierilor: „Au dat foc” # Fanatik
Haos la Bruxelles. Protestele fermierilor îndreptate împotriva autorităților din cauza unui acord pe agricultură au degenerat, la un moment dat. Ce mesaj au primit europarlamentarii români?
17:20
Conference League, rezultate etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet al rundei decisive # Fanatik
Conference League, rezultatele din etapa 6. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet după runda finală a competiției.
17:20
(P) Super Drop într-o zi mare pentru Universitatea Craiova: cotă 2.00 pe Superbet pentru calificare! # Fanatik
O nouă zi mare pentru fotbalul românesc, un nou Super Drop marca Superbet! Joi, Universitatea Craiova luptă cu șanse mari la obținerea primei calificări din istorie din grupele unei competiții europene, iar Superbet marchează momentul […]
17:10
PSD și PNL, ținuți în șah de USR pe moțiunile AUR. Acuzații grave la adresa lui Cătălin Predoiu: „Este deturnare de fonduri” # Fanatik
E degringoladă totală în coaliția de guvernare, iar PSD și PNL sunt ținuți în șah de colegii de la USR cu privire la moțiunile împotriva miniștrilor cărora li se cere demisia în stradă.
16:50
Revoluție la CFR Cluj! Daniel Pancu îi cere transferuri lui Neluțu Varga: “Avem nevoie și de sânge proaspăt”. Câți jucători noi își dorește # Fanatik
Daniel Pancu a făcut anunțul! Antrenorul celor de la CFR Cluj a declarat că se așteaptă ca mai mulți jucători să părăsească echipa. Tehnicianul spera ca oficialii clubului să aducă întăriri.
Acum 12 ore
16:30
Conducerea Rapidului, avertisment pentru Gâlcă și jucători înaintea derby-ului cu FCSB: „Nu-mi place cum arătăm. Trebuie să ne asumăm” # Fanatik
Conducerea Rapidului nu este deloc încântată de ultimele rezultate ale echipei. Ce mesaj a transmis înaintea derby-ului cu FCSB. Constantin Gâlcă și jucătorii, direct vizați.
16:10
Blocaj pe piața imobiliară: românii amână tot mai mult achizițiile de locuințe. Vor scădea prețurile în 2026? Ce spun specialiștii # Fanatik
Tranzacțiile imobiliare au scăzut în 2025, în comparație cu anul precedent. La ce trebuie să se aștepte românii în 2026 și ce spun experții cu privire la prețurile imobilelor
15:40
Adrian Șut, mesaj războinic înainte de FCSB – Rapid: “Vrem să terminăm pe primul loc!”. Ce promisiune a făcut Mihai Lixandru. Video # Fanatik
Jucătorii FCSB au intrat în febra derby-ului cu Rapid și sunt gata să-și reconfirme supremația în SuperLiga. Ce au declarat Adrian Șut și Mihai Lixandru înaintea partidei cu liderul campionatului.
15:30
Un an de când Dan Șucu a preluat Genoa! Afaceristul român trebuie să bage adânc mâna în buzunar: „30-40 de milioane de euro” # Fanatik
S-a împlinit un an de când Dan Șucu a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al clubului Genoa. Suma de bani pe care afaceristul român trebuie să o scoată din buzunar.
14:40
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR” # Fanatik
Suporterii din România așteaptă cu nerăbdare schimbările la celebra ”Lege Dragomir”. Însă, un deputat vine cu vești proaste pentru fani chiar înaintea Sărbătorilor de Iarnă.
14:40
Arabia Saudită – Emiratele Arabe Unite, întrerupt de arbitru! Probleme la meciul lui Cosmin Olăroiu # Fanatik
Cupa Arabiei a ajuns la momentul finalelor. Însă, întâlnirea dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, pentru medalia de bronz, a fost întreruptă de arbitru.
14:20
Universitatea Craiova, la un pas să îl piardă pe Oleksandr Romanchuk: “Au fost nişte probleme la transfer! Pentru mine este un pas important” # Fanatik
Cum a ajuns Oleksandr Romanchuk la Universitatea Craiova. Fundașul a povestit detalii din negocieri. “Mă bucur că sunt aici. Am făcut un pas foarte mare în față”.
14:10
Scandal și amenințări. Cum explică liberalul Florin Mitroi demisia din funcția de președinte al CJ Constanța: ”Nu e bătălia mea” # Fanatik
Cutremur politic la Constanța! După demisia surprinzătoare a lui Bogdan Huțucă de la șefia PNL județean, Florin Mitroi, președintele CJ, cu lacrimi în ochi, a vorbit despre tensiuni, presiuni și amenințări.
14:00
Semifinale Supercupa Italiei, LIVE VIDEO. Toate meciurile live, scoruri finale, și programul competiției. Când joacă Interul lui Chivu # Fanatik
Află totul despre meciurile din Supercupa Italiei, începând cu semifinalele. Program, cote la pariuri, echipe de start, desfășurare live.
13:40
România va organiza Campionatul European într-un sport foarte cunoscut la nivel mondial. Ce oraș istoric va găzdui competiția și când va avea loc.
13:30
Dezvăluiri șocante! Ionel Dănciulescu, protejat cu pistolul la antrenamentul lui Dinamo: ”Terorizat ani de zile!” # Fanatik
Ionel Dănciulescu a trăit clipe de groază în perioada când a jucat la Dinamo. Fotbalistul adus de la rivala Steaua ajunsese să fie apărat cu pistolul de furia suporterilor.
13:10
Suporterii FCSB pun presiune pe jucători înaintea derby-ului cu Rapid! „Ăsta e focul nostru” # Fanatik
Suporterii FCSB nu concep ca roș-albaștrii să nu învingă, duminică, pe Rapid, pe Arena Națională. Ce mesaj a transmis Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord.
13:00
Ce s-a ales de Uzinele Faur, cu care Nicolae Ceaușescu se mândrea. Cum arată astăzi locul unde s-a produs primul tanc românesc # Fanatik
Uzinele Faur (fostele Malaxa și, apoi, 23 August), cu care Nicolae Ceaușescu s-a mândrit nu mai seamănă de mult cu ce au fost cândva. Ce hale mai funcționează și ce se mai produce în zona de est a Bucureștiului?
12:50
De la golurile împotriva lui Olympiakos, la marele duel cu AEK. Sorin Cârțu a rememorat execuțiile care au cutremurat Grecia și a lansat un avertisment: „E un stadion greu aici!“ # Fanatik
La doar câteva ore distanță de duelul cu AEK Atena, Sorin Cârțu (70 de ani) a povestit pentru FANATIK meciurile pe care le-a jucat cu Universitatea Craiova împotriva lui Olympiakos în cupele europene din anii ’80.
12:30
Cine este fotbalistul din SuperLiga care a livrat informații în Grecia despre Universitatea Craiova: „El e foarte mobil și ține mingea” # Fanatik
Un fotbalist din SuperLiga a prezentat, în Grecia, profilul Universității Craiova, înaintea meciului cu AEK. Ce informații despre olteni a livrat elenul în țara natală.
12:20
Tragedie fără margini la Genoa lui Dan Șucu! Doi copii în vârstă de 3 și 5 ani au murit într-o explozie # Fanatik
Episod trist petrecut înaintea sărbătorilor la Genoa. Unul dintre fotbaliștii lui Dan Șucu trece prin clipe cumplite după ce și-a pierdut doi membrii ai familiei.
12:00
Handbalista care l-a acuzat pe Tadici de comportament agresiv rămâne la Zalău! Ce decizie a luat instanța # Fanatik
Handbalista care l-a acuzat pe Gheorghe Tadici de comportament abuziv și injurios va continua la HC Zalău. Ce hotărâre a luat Comisia de Apel.
11:50
AEK Atena – Universitatea Craiova, LIVE VIDEO în UEFA Conference League – etapa 6. Oltenii visează la o calificare istorică # Fanatik
Universitatea Craiova înfruntă AEK Atena în deplasarea din etapa a 6-a de Conference League. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre meciul oltenilor.
Acum 24 ore
11:30
Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali, reacție tare în direct. Ce a spus despre Marius Șumudică în contextul derby-ului FCSB - Rapid.
